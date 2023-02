Выпуск Chrome OS 110. Эксплоит для отключения централизованного управления Chromebook

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да потому что не нужны эти ваше темы. Всё должно быть искоробочно как в Гноме.

3.13 , kawaii_girl ( ok ), 13:00, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В гноме я тоже использую тему в стиле Material You) Мне этот новый дизайн от Google очень понравился. Наконец-то сделали красиво. Это вообще прямо удивительно учитывая то что раньше всегда у гугла с дизайном было все плохо и тем же "чистым" Android пользоваться было практически невозможно.

4.15 , Аноним ( 15 ), 13:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отучаемся говорить за всех, чел.

4.36 , anonymous ( ?? ), 14:11, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссылку на тему дай, пожалуйста. Хочу попробовать.

3.30 , Аноним ( 23 ), 13:29, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И все должны строем ходить.

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только этого не хватало ещё...

3.14 , kawaii_girl ( ok ), 13:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему? Material You очень приятный дизайн. В Google отлично подобрали цветовые палитры для Material You - приятные, нежные цвета, которые не раздражают. Очень хорошо выглядит. Ну и плюс что когда вы меняете обои у вас сразу меняется и цветовая схема в ОС. В итоге все элементы гармонируют с обоями и дизайн не надоедает, потому что любая смена обоев достаточно сильно меняет внешний вид ОС.

4.16 , Аноним ( 15 ), 13:06, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для тебя приятный, для других нет. Это требует какого-то отдельного объяснения?

5.18 , kawaii_girl ( ok ), 13:08, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А я где-то писала что Material You нравится вот прямо абсолютно всем? Я высказываю свое личное мнение. Мне нравится. Потому что по моему мнению Material You очень красиво и мило смотрится. При этом я в отличии от многих местных комментаторов высказываю свое мнение максимально корректно, без всяких "фу!", "только этого не хватало!" и без поливания собеседников грязью.

5.22 , kawaii_girl ( ok ), 13:16, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А изначально я вообще просто задала вопрос "добавили ли в chromeOS 110 новый дизайн?". Просто в бета версиях chromeOS 110 уже был material you, а вот в этой новости о релизе я упоминаний об изменении интерфейса не увидела.