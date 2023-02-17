Выпуск Chrome OS 110. Эксплоит для отключения централизованного управления Chromebook

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|2.23, Аноним (23), 13:18, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятно, что Гуглаг, для себя любимого, добавил эксплойт ещё с самого первого релиза.
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|3.28, kawaii_girl (ok), 13:28, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем google делать эксплоит для отключения корпоративной привязки если они могут без проблем отключить эту привязку на своих серверах без всяких эксплоитов?
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|4.32, Аноним (23), 13:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На всякий случай, если особо ушлые применят sh1mmer и отключат Гугла.
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|2.5, Аноним (5), 12:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да потому что не нужны эти ваше темы. Всё должно быть искоробочно как в Гноме.
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|3.13, kawaii_girl (ok), 13:00, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В гноме я тоже использую тему в стиле Material You) Мне этот новый дизайн от Google очень понравился. Наконец-то сделали красиво. Это вообще прямо удивительно учитывая то что раньше всегда у гугла с дизайном было все плохо и тем же "чистым" Android пользоваться было практически невозможно.
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|3.14, kawaii_girl (ok), 13:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему? Material You очень приятный дизайн. В Google отлично подобрали цветовые палитры для Material You - приятные, нежные цвета, которые не раздражают. Очень хорошо выглядит. Ну и плюс что когда вы меняете обои у вас сразу меняется и цветовая схема в ОС. В итоге все элементы гармонируют с обоями и дизайн не надоедает, потому что любая смена обоев достаточно сильно меняет внешний вид ОС.
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|4.16, Аноним (15), 13:06, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тебя приятный, для других нет. Это требует какого-то отдельного объяснения?
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|5.18, kawaii_girl (ok), 13:08, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А я где-то писала что Material You нравится вот прямо абсолютно всем? Я высказываю свое личное мнение. Мне нравится. Потому что по моему мнению Material You очень красиво и мило смотрится. При этом я в отличии от многих местных комментаторов высказываю свое мнение максимально корректно, без всяких "фу!", "только этого не хватало!" и без поливания собеседников грязью.
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|5.22, kawaii_girl (ok), 13:16, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А изначально я вообще просто задала вопрос "добавили ли в chromeOS 110 новый дизайн?". Просто в бета версиях chromeOS 110 уже был material you, а вот в этой новости о релизе я упоминаний об изменении интерфейса не увидела.
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|1.8, Аноним (5), 12:53, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо что нормальный десктопный Линукс продолжает развиваться, а всё остальные дистры собиратели лапши зависимостей деградируют.
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|2.21, Аноним (23), 13:15, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто тебе мешает использовать, при желании, на "всё остальных дистрах, собирателях лапши зависимостей" пакеты AppImage, Flatpack?
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|2.26, kawaii_girl (ok), 13:22, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остальные дистрибутивы тоже развиваются. Сейчас уже есть immutable дистрибутивы, в которых в качестве основных пакетов используется flatpak и в целом по своей структуре они похожи на chromeOS. Конечно пока что достаточно сложно использовать immutabe дистрибутив в качестве основной ОС, но развитие есть.
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|3.34, kusb (?), 13:39, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Immutable - по мне там есть преимущества, но недостатков очень много.
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|4.35, kawaii_girl (ok), 13:56, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но недостатков очень много
К сожалению пока что да. Именно поэтому я все еще не перешла на immutable дистрибутив не смотря на то что эта идея мне очень даже нравится. У Fedora silverblue главная проблема это отсутствие в базовом образе нужных кодеков и mesa с поддержкой GPU декодирования. В обычную Fedora установить это все не проблема, а вот с silverblue все не так просто. Ну и наслаивание большого количества пакетов поверх базового образа ломает всю концепцию immutable OS. А вот в VanillaOS проблем с кодеками нет, но есть проблема с использованием контейнеров. Разработчики заявляют что в VanillaOS можно устанавливать любые пакеты от любого дистрибутива при помощи их менеджера пакетов, который работает с контейнерами(это на самом деле очень нужно, так как пока что не все есть в flatpak), но на практике лично у меня например контейнер с Fedora отказался запускаться. Поэтому я согласна с тем что пока что immutable дистрибутивы не совсем готовы. И собственно именно поэтому например Silverblue это не основная редакция, а как написано на сайте "предварительный обзор будущего Fedora". Но я надеюсь что рано или поздно все проблемы будут исправлены. Все таки будущее за immutable дистрибутивами.
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|2.24, kawaii_girl (ok), 13:20, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На новые насколько я знаю нельзя. Но Linux приложения на ChromeOS запускать можно. Есть два варианта. Официальный контейнер от Google под названием Crostini и установка приложений прямо в саму ChromeOS с помощью chromebrew. Для первого способа нужно просто в настройках включить контейнер(по умолчанию контейнер включает в себя Debian), а для второго нужно переключить устройство в режим разработчика и установить менеджер пакетов chromebrew по инструкции с github проекта.
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|3.27, Аноним (23), 13:26, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не о приложениях, а о доверии пользователя ОС. Тому дистру, что пользователь выбрал сам, он доверят значительно больше.
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|1.29, Аноним (29), 13:28, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что делает? Эксплоит.
Я всё ещё считаю, что правильно писать "эксплойт". Об этом же говорит wikipedia.
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