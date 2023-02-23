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В 2022 году Google выплатил 12 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

23.02.2023 08:49

Компания Google подвела итоги программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Android, приложениях Google Play, продуктах Google и различном открытом ПО. Общая сумма выплаченных в 2022 году вознаграждений составила 12 млн долларов, что на 3.3 млн больше, чем в 2021 году. За последние 8 лет суммарный размер выплат составил более 42 млн долларов. Вознаграждения получили 703 исследователя. В ходе проведённой работы выявлено и устранено более 2900 проблем с безопасностью.

Из потраченной в 2022 году суммы $4.8 млн выплачено за уязвимости в Android, $3.5 млн - в Chrome, $500 тысяч в Chrome OS, $110 тысяч за уязвимости открытом ПО. Дополнительно 230 тысяч долларов выделено исследователям безопасности в форме грантов. Размер самой большой выплаты составил 605 тысяч долларов, которую получил исследователь gzobqq за создание эксплоита для платформы Android, охватывающего 5 новых уязвимостей. Наиболее активным исследователем назван Aman Pandey из Bugsmirror, который за год выявил более 200 уязвимостей в Android, на втором месте Zinuo Han из OPPO Amber Security Lab, выявивший 150 уязвимостей, на третьем месте Yu-Cheng Lin, сообщивший почти о 100 проблемах.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей в открытых проектах Google
  3. OpenNews: Обновление Chrome с устранением 0-day уязвимости. Отчёт о 0-day уязвимостях в 2020 году
  4. OpenNews: В 2019 году Google выплатил 6.5 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  5. OpenNews: Google будет выплачивать премии за выявление уязвимостей в популярных Android-приложениях
  6. OpenNews: Итоги инициативы Google по повышению безопасности популярного свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58695-google
Ключевые слова: google, reward
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, для Гугла 12 лямов это много?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:14, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного меньше, чем потенциальный ущерб от эксплуатации серьезных уязвимостей
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:22, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    120 обычных средних программистов в год.  
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:47, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обеспечение туалетной бумагой офисов в год
     

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