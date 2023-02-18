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Доступна мобильная платформа /e/OS 1.8, развиваемая создателем Mandrake Linux

18.02.2023 10:08

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 1.8, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena Fairphone 3+/4 и Murena Galaxy S9 предлагает редакции смартфонов OnePlus One, Fairphone 3+/4 и Samsung Galaxy S9 с предустановленной прошивкой /e/OS. Всего официально поддерживается 209 смартфонов.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется в том числе и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (PdfViewer), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Основные изменения в /e/OS 1.8:

  • Для синтеза речи задействован пакет picoTTS (ранее использовался eSpeak).
  • В менеджере приложений App Lounge добавлен новый режим no-google, в котором предлагаются только приложения из каталога Fdroid и обособленные web-приложеня (PWA). Кроме того, в App Lounge обеспечен показ полномочий (для определения используется API Exodus), ограничен размер кнопки перехода к установке, реализован перезапуск установки приложения в случае перезагрузки устройства.
  • В браузер интегрирована поддержка поисковой системы Mojeek. Удалены настройки WebGL для сайтов. Браузерный движок обновлён до Chromium 108.0.5359.156. Добавлена опция для изменения строки User Agent.
  • В виджет с расширенными настройками конфиденциальности добавлены отдельные кнопки для включения режима блокировки отслеживания перемещений, скрытия IP-адреса и передачи приложениям фиктивных данных о местоположении.
  • Значительно обновлён просмотрщик PDF, решены многие проблемы при использовании тёмной темы оформления.
  • В менеджере учётных записей (AccountManager) добавлена новая кнопка для двухфакторной аутентификации.
  • В почтовом клиенте в почтовую папку со входящими письмами добавлена кнопка "Load more".
  • Улучшен интерфейс приложения для ведения заметок.
  • В менеджере установки обновлений реализована проверка доступного места на накопителе перед установкой и обновлением.
  • Переработано оформление галереи фотографий.


  1. Главная ссылка к новости (https://e.foundation/leaving-a...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа /e/OS 1.6, развиваемая создателем Mandrake Linux
  3. OpenNews: Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы /e/ доступен для 49 устройств
  5. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58671-e.foundation
Ключевые слова: e.foundation
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:40, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Достаточно будет один раз зайти в gmail и все старания напрасны)))
     
     
  • 2, аноним2 (?), 10:48, 18/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А одного cloudflare не хватит?
     

  • 3, Карлос Сношайтилис (ok), 10:49, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    А свой сервис аутентификации поднять и использовать в этом телефоне можно?
     
  • 4, Аноним (4), 10:59, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    О прям как раз сейчас накатываю на fajita. Прошивка для тех, кому надоели скучные обои в LineageOS.
     
  • 5, Аноним (5), 11:03, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    > прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android

    Давай, до свиданья.

     
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