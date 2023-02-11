The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.42.0

11.02.2023 13:55

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.42.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.42:

  • В интерфейсе командной строки nmcli реализована поддержка настройки метода аутентификации на базе стандарта IEEE 802.1X, распространённого для защиты корпоративных беспроводных сетей и организации аутентифицированного доступа к портам коммутаторов в проводных сетях.
  • Предоставлена возможность изменения параметров loopback-интерфейса и прикрепления к нему профиля соединения, позволяющего, например, привязать к loopback-интерфейсу дополнительный IP-адрес.
  • Добавлена поддержка ECMP (Equal-cost multi-path) при маршрутизации, позволяющая изменять весовые коэффициенты для маршрутов и управлять потоками при multipath-маршрутизации, при которой пакеты могут доставляться по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
  • В настройках сервера DNS-over-TLS разрешено указание имени хоста, а не только IP-адреса.
  • Предоставлена возможность использования заголовков протокола 802.1ad (VLAN stacking или QinQ) для теггирования VLAN-ов, который в отличие от протокола 802.1Q допускает вложенные заголовки и подстановку нескольких тегов VLAN в один кадр Ethernet.
  • Добавлена поддержка балансировки нагрузки через объединённые Ethernet-интерфейсы в привязке к источнику (source load balancing).
  • Для IP-туннелей реализована поддержка протокола VTI.
  • Из утилиты nmtui удалена поддержка протокола WEP.


  1. Главная ссылка к новости (https://networkmanager.dev/blo...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.40.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.10
  5. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
  6. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58638-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Настоящие линуксоиды настраивают wifi в кафе и аэропортах через текстовые конфиги и им графические интерфейсы не нужны.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:06, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линуксоиды не ходят в кафе и аэропорты из-за приступов ржача у рядом присутствующих.
     

  • 1.4, Анноним (?), 14:14, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    nmtui восхищает
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:30, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем оно нужно, когда есть /etc/network/interfaces?
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:37, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно уже научилось добавлять несколько шлюзов по умолчанию и автоматом переключать их при отказе, как в винде, или еще нет? Вот все ругают винду, а на самом деле там например роутер или мост можно создать в два клика.
     
     
  • 2.7, arthi747 (ok), 14:47, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в оффтопике другие приколы. Если динамический адрес то его можно раздавать без проблем а если статический то сеть без объяснения через пару минут вешается наглухо.
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 15:07, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я такого не замечал. У меня была задача раздать инет через впн. Впн то я настроил, а вот дальше типа должны были начаться танцы с бубном, чтобы раздать инет. Там предлагались всякие мосты, но косяк там был в том, что создать можно только один мост, а он у меня был уже занят под другое дело. Но все оказалось проще, чем я думал. Щелкаем на адаптер инета, выбираем "Разрешить другому адаптеру пользоваться инетом". Выбираем TAP-адаптер. Перенастраиваем у TAP-адаптера дефолтный адрес типа 192.168.137.х на нормальный, который настроен в конфиге ВПН и вуаля! Фактически мы получили роутер в два клика. У нас инет раздается с одного адреса, а пользуются им через ВПН совсем через другой.
     
  • 2.8, 244 (?), 14:48, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в какой? 10/11 где чтоб просто адрес прописать чёрт ногу сломит?
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 15:02, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну мыж знаем, что все винды после 7ки это ненастоящие винды. В 7ке конечно. Но и в 10/11 до старых нормальных привычных параметров адаптеров тоже можно добраться, просто через опу.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:59, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из утилиты nmtui удалена поддержка протокола WEP

    Кто позволил?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:02, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Я.
     
  • 2.12, Илья (??), 15:03, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, извини
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:04, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WireGuard уже умеет?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру