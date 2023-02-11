Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.42.0

2.7 , arthi747 ( ok ), 14:47, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато в оффтопике другие приколы. Если динамический адрес то его можно раздавать без проблем а если статический то сеть без объяснения через пару минут вешается наглухо.

3.14 , Аноним ( 6 ), 15:07, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я такого не замечал. У меня была задача раздать инет через впн. Впн то я настроил, а вот дальше типа должны были начаться танцы с бубном, чтобы раздать инет. Там предлагались всякие мосты, но косяк там был в том, что создать можно только один мост, а он у меня был уже занят под другое дело. Но все оказалось проще, чем я думал. Щелкаем на адаптер инета, выбираем "Разрешить другому адаптеру пользоваться инетом". Выбираем TAP-адаптер. Перенастраиваем у TAP-адаптера дефолтный адрес типа 192.168.137.х на нормальный, который настроен в конфиге ВПН и вуаля! Фактически мы получили роутер в два клика. У нас инет раздается с одного адреса, а пользуются им через ВПН совсем через другой.

2.8 , 244 ( ? ), 14:48, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в какой? 10/11 где чтоб просто адрес прописать чёрт ногу сломит?

3.10 , Аноним ( 6 ), 15:02, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну мыж знаем, что все винды после 7ки это ненастоящие винды. В 7ке конечно. Но и в 10/11 до старых нормальных привычных параметров адаптеров тоже можно добраться, просто через опу.

