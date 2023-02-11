Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.42.0

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|1.2, Аноним (2), 14:05, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Настоящие линуксоиды настраивают wifi в кафе и аэропортах через текстовые конфиги и им графические интерфейсы не нужны.
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|2.3, Аноним (3), 14:06, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линуксоиды не ходят в кафе и аэропорты из-за приступов ржача у рядом присутствующих.
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|1.6, Аноним (6), 14:37, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оно уже научилось добавлять несколько шлюзов по умолчанию и автоматом переключать их при отказе, как в винде, или еще нет? Вот все ругают винду, а на самом деле там например роутер или мост можно создать в два клика.
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|2.7, arthi747 (ok), 14:47, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато в оффтопике другие приколы. Если динамический адрес то его можно раздавать без проблем а если статический то сеть без объяснения через пару минут вешается наглухо.
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|3.14, Аноним (6), 15:07, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я такого не замечал. У меня была задача раздать инет через впн. Впн то я настроил, а вот дальше типа должны были начаться танцы с бубном, чтобы раздать инет. Там предлагались всякие мосты, но косяк там был в том, что создать можно только один мост, а он у меня был уже занят под другое дело. Но все оказалось проще, чем я думал. Щелкаем на адаптер инета, выбираем "Разрешить другому адаптеру пользоваться инетом". Выбираем TAP-адаптер. Перенастраиваем у TAP-адаптера дефолтный адрес типа 192.168.137.х на нормальный, который настроен в конфиге ВПН и вуаля! Фактически мы получили роутер в два клика. У нас инет раздается с одного адреса, а пользуются им через ВПН совсем через другой.
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|2.8, 244 (?), 14:48, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в какой? 10/11 где чтоб просто адрес прописать чёрт ногу сломит?
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|3.10, Аноним (6), 15:02, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну мыж знаем, что все винды после 7ки это ненастоящие винды. В 7ке конечно. Но и в 10/11 до старых нормальных привычных параметров адаптеров тоже можно добраться, просто через опу.
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