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Доступен Angie 1.1.0, форк Nginx от группы бывших разработчиков

27.01.2023 20:27

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.1.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная прошлой осенью и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Игорь Сысоев, основатель Nginx, который год назад ушёл из компаний F5 Network, в проекте Angie участия не принимает.

Изменения в выпуске Angie 1.1.0:

  • В директиву "server", действующую в блоке "upstream", добавлен параметр "resolve", позволяющий отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего указанному имени домена, и автоматически обновлять его без перезагрузки конфигурации.
  • В директиву "server", действующую в блоке "upstream", добавлен параметр "service", позволяющий получать списки IP-адресов из DNS-записей SRV, с учётом выставленного приоритета.
  • В интерфейс статистики, настраиваемый директивой "api", добавлена детальная информация и метрики по группам проксируемых HTTP-серверов.
  • В autoindex обеспечен вывод списков каталогов с сортировкой в естественном порядке.
  • Перенесены исправления проблем, предложенных в выпуске nginx 1.23.3.
  • Устранён сбой при сборке при использовании GCC 9 с уровнем оптимизации -O2 или выше из-за ложного предупреждения компилятора.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  3. OpenNews: Релиз nginx 1.22.0
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.23.0
  5. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  6. OpenNews: Обновление nginx 1.22.1 и 1.23.2 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58563-angie
Ключевые слова: angie, nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 21:13, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На это ушло несколько месяцев разработки?
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:13, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Apache OpenOffice форкнули, теперь это... Нет бы стабильную базу вместе делать.
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:19, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём суть форка?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:22, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    запилить из коробки энтерплайз фичи нгинкса, и добавить так же разные 3d-party модули.

    ну и в отличии от аликовского тенжайна - тут апрстрим актуальный, а не отставание на год по версиям..

    как я понял.

     
  • 2.17, Аноним (17), 21:22, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нескучные разработчики, вероятно.
     
  • 2.18, анон (?), 21:28, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Произошел патриотизм. Да и nginx часть фичей отказывался принимать, что сильно раздражало заводчан, а корпам нужна подержка, вот они и нашли людей. Сплошные плюсы.
    За nginх можно не переживать, амазон и ко год назад свой быстродействующий сервер начали писать, будут соревноваться.
     
     
  • 3.20, Golangdev (?), 21:45, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    envoy вроде
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:00, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему так мало новостей про другие форки? Может вам с этими форками стоит пойти в сад?
     
  • 1.22, animechaos (ok), 22:12, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Либо упоминание про Игоря Сысоева вынесите в отдельный абзац, либо удалите нафиг.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:19, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя рвёт от объективной реальности - что разраба-то выпнули.
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:24, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пользуемся lighttpd теперь.
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:26, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сысоев вообще-то сам выбрал себе дальнейший путь - в дали от своего дитя nginx.
     

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