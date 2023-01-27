Доступен Angie 1.1.0, форк Nginx от группы бывших разработчиков

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.1.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная прошлой осенью и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Игорь Сысоев, основатель Nginx, который год назад ушёл из компаний F5 Network, в проекте Angie участия не принимает. Изменения в выпуске Angie 1.1.0: В директиву "server", действующую в блоке "upstream", добавлен параметр "resolve", позволяющий отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего указанному имени домена, и автоматически обновлять его без перезагрузки конфигурации.

В директиву "server", действующую в блоке "upstream", добавлен параметр "service", позволяющий получать списки IP-адресов из DNS-записей SRV, с учётом выставленного приоритета.

В интерфейс статистики, настраиваемый директивой "api", добавлена детальная информация и метрики по группам проксируемых HTTP-серверов.

В autoindex обеспечен вывод списков каталогов с сортировкой в естественном порядке.

Перенесены исправления проблем, предложенных в выпуске nginx 1.23.3.

Устранён сбой при сборке при использовании GCC 9 с уровнем оптимизации -O2 или выше из-за ложного предупреждения компилятора.



