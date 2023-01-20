Предложен метод эксплуатации разыменования NULL-указателей в ядре Linux

|
|1.1, Аноним (1), 10:11, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Что-то решение с лимитом oops'ов, после которых следует panic, выглядит каким-то жутким костылищем.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 10:18, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стандартная проблема. Типа если вместо этого везде напихать проверок на NULL, то производительность понизится.
|
|
|
|3.35, InuYasha (??), 12:15, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто обнулить refcount, как я понял, нельзя? Не понимаю проблемы с событием, которое УЖЕ ловится и спокойно предотвращается. :-/
|
|2.7, Аноним (7), 10:37, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что-то подсказывает, что refcount должно сделать 64-битным...
|
|2.11, topin89 (ok), 11:00, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это он и есть. И это замена шила на мыла теперь это DoS-атака.
> После достижения лимита, который по умолчанию выставлен в 10 тысяч oops (при желании можно изменить через параметр oops_limit), ядро будет инициировать переход в состояние "panic" с последующей перезагрузкой
10000 срабатываний это примерно 2**log2(10000) ~= 2^13 срабатываний. Простая арифметика говорит, что если 2^32 делает систему уязвимой за 8 дней, то с патчем система вешается за 8 * (2^13/2^32) * 24 * 60 * 60 == 1.3 секунды. Отличное исправление, что тут скажешь. С другой стороны, хотя бы о попытке станет известно мгновенно
|
|2.14, Бывалый смузихлёб (?), 11:15, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
иначе слишком ресурсоёмко чужие серваки ронять
а тут - по быстрому прогнал, в лимит упёрся и система ушла в перезагрузку
причём, можно умудриться чтобы из цикла перезагрузки система практически не выходила - только загрузилась - загрузилась вирусяка - опять лимит - опять перезагрузка
|
|2.26, Аноним (26), 11:54, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это костыльное решение проблемы oopsов в неподдерживаемых драйверах. Ибо нефиг деньгой поддерживать корпорации, которые проприетарные драйверы делают, но не делают их качественно. И ибо нефиг в ядре держать неподдерживаемые драйвера, делающие oopsы. С растом их станет меньше.
|
|1.5, аноним2 (?), 10:31, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Работал, сервер, работал и вдруг перезагрузился.
Oops it did it again, this limit system reboot this world.
|
|1.6, pashev.ru (?), 10:32, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–25 +/–
|
Надопросто добавить ещё один счётчик, который увеличивается на единицу, когда счётчик oops переполняется. Назовём новый счетчик wtf.
|
|
|
|2.8, 1 (??), 10:45, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну дык - в 2.7 это и предложено ...
Я бы сделал счётчик oops 256 битным
|
|2.18, Аноним (18), 11:22, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выше предложили более лочичное увеличение разрядности существующего.
|
|
|
|3.25, pashev.ru (?), 11:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Выше предложили более лочичное увеличение разрядности существующего.
Лол. Я предложил то же самое. Вон из профессии! 🤗
|
|
|
|2.17, oops_limit (?), 11:17, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После достижения лимита, который по умолчанию выставлен в 10 тысяч oops (при желании можно изменить через параметр oops_limit), ядро будет инициировать переход в состояние "panic" с последующей перезагрузкой, что не позволит добиться необходимого для обнуления refcount числа итераций.
повторяю, для ИмяХ: "при желании можно изменить через параметр oops_limit".
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 11:42, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему нельзя по достижению лимита выставить это значение опять в 0? Или почему бы не перестать его прибавлять при достижении лимита?
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 11:56, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это счетчик ссылок. Зачем тогда вообще счетчик, если по описанным тобой правилам там будет неизвестно что?
|
|
|
|5.33, Аноним (23), 12:14, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Статья говорит что это счетчик предупреждений. Кому теперь верить? Это я уже не говорю на что он должен ссылаться на завершенные задачи?
|
|4.28, Аноним (28), 11:59, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или почему бы не перестать его прибавлять при достижении лимита?
И выдавать You sick bastard
|
|1.13, Аноним (13), 11:15, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
То есть раньше надо было провести 4.3 миллиона oops (что потребует примерно 8 дней), чтобы эксплуатировать уязвимость.
Теперь надо 10 тысяч oops (что потребует примерно 10 минут), чтобы перезагрузить сервак.
Отлично пофиксил. Идеально, я бы сказал.
|
|1.15, Аноним (15), 11:16, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Типа теперь можно на изи вызывать панику ядра? Это они починили или доломал?
|
|1.22, Аноним (23), 11:41, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я вот прям совсем не специалист, по почему бы это число при достижении лимита просто не обнулить? Даже если лимит поставить максимально возможным.
|
|1.29, Oe (?), 12:01, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Видимо замораживать процесс вызывающий oops на секунду (а после некого лимита и вовсе убить, пусть переписывают на раст если с первого раза не доходит) звучит как что то очень умное и не приходящее в голову, вместо этого лучше внедрить возможность DoS атаки
|