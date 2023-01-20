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Предложен метод эксплуатации разыменования NULL-указателей в ядре Linux

20.01.2023 09:42

Исследователи из команды Google Project Zero разработали метод эксплуатации уязвимостей в ядре Linux, вызванных разыменованием указателей NULL. До сих пор проблемам в ядре, связанным с разыменованием указателей NULL, не уделялось должного внимания, так как доведение таких проблем до атак, приводящих к повышению привилегий или выполнению своего кода, считалось нереалистичным (непривилегированным процессам запрещён маппинг в нижней области адресного пространства). Как правило подобные ошибки приводят к генерации ядром oops-предупреждений, после которых проблемные задачи завершаются и состояние восстанавливается без необходимости остановки работы системы.

Новый метод атаки основывается на особенности обработки состояний "oops", в результате которых можно добиться увеличения значения счётчика ссылок (refcount), что в свою очередь может привести к переполнению счётчика и освобождению памяти, связанной с refcount. В этом случае эксплуатация сводится к манипуляциям, типичным для атак use-after-free (возникает ситуация, когда у объекта счётчик ссылок становится равен нулю, память освобождается, но фактически остаются рабочие ссылки, указывающие на освобождённую память).

Разыменование указателя NULL в данном случае используется как способ управляемой генерации состояния "oops". Проблема состоит в том, что для достижения переполнения 32-разрядного refcount требуется примерно 232 вызовов состояния "oops". С практической стороны для проведения атаки при помощи предложенного эксплоита требуется около 8 дней непрерывной генерации состояний "oops". В случае успеха эксплоит позволяет добиться выполнения своего кода на уровне ядра.

Используемое в эксплоите разыменование указателя NULL устранено в октябре, но так как выявление похожих проблем не является редкостью и они ранее трактовались как ошибки, а не уязвимости, разработчики добавят в ядро Linux общую защиту для предотвращения атак, манипулирующих генерацией состояний "oops". В частности, в состав ядра 6.2 приняты изменения, ограничивающие максимальное число "oops". После достижения лимита, который по умолчанию выставлен в 10 тысяч oops (при желании можно изменить через параметр oops_limit), ядро будет инициировать переход в состояние "panic" с последующей перезагрузкой, что не позволит добиться необходимого для обнуления refcount числа итераций. Ограничение также планируют перенести в ранее выпущенные, но ещё поддерживаемые, ветки ядра, а также в пакеты с ядром популярных дистрибутивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Состояние гонки в сборщике мусора ядра Linux, способное привести к повышению привилегий
  3. OpenNews: Оценка оперативности устранения уязвимостей, обнаруженных Google Project Zero
  4. OpenNews: Уязвимость в Mozilla NSS, позволяющая выполнить код при обработке сертификатов
  5. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58518-null
Ключевые слова: null, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Что-то решение с лимитом oops'ов, после которых следует panic, выглядит каким-то жутким костылищем.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:18, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартная проблема. Типа если вместо этого везде напихать проверок на NULL, то производительность понизится.
     
     
  • 3.35, InuYasha (??), 12:15, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто обнулить refcount, как я понял, нельзя? Не понимаю проблемы с событием, которое УЖЕ ловится и спокойно предотвращается. :-/
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:37, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то подсказывает, что refcount должно сделать 64-битным...
     
  • 2.11, topin89 (ok), 11:00, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это он и есть. И это замена шила на мыла теперь это DoS-атака.

    > После достижения лимита, который по умолчанию выставлен в 10 тысяч oops (при желании можно изменить через параметр oops_limit), ядро будет инициировать переход в состояние "panic" с последующей перезагрузкой

    10000 срабатываний это примерно 2**log2(10000) ~= 2^13 срабатываний. Простая арифметика говорит, что если 2^32 делает систему уязвимой за 8 дней, то с патчем система вешается за 8 * (2^13/2^32) * 24 * 60 * 60 == 1.3 секунды. Отличное исправление, что тут скажешь. С другой стороны, хотя бы о попытке станет известно мгновенно

     
  • 2.14, Бывалый смузихлёб (?), 11:15, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иначе слишком ресурсоёмко чужие серваки ронять
    а тут - по быстрому прогнал, в лимит упёрся и система ушла в перезагрузку
    причём, можно умудриться чтобы из цикла перезагрузки система практически не выходила - только загрузилась - загрузилась вирусяка - опять лимит - опять перезагрузка
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:54, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это костыльное решение проблемы oopsов в неподдерживаемых драйверах. Ибо нефиг деньгой поддерживать корпорации, которые проприетарные драйверы делают, но не делают их качественно. И ибо нефиг в ядре держать неподдерживаемые драйвера, делающие oopsы. С растом их станет меньше.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:26, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл молодец, хороших спецов нашёл. Прямо уважение им от анонима.
     
  • 1.5, аноним2 (?), 10:31, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Работал, сервер, работал и вдруг перезагрузился.
    Oops it did it again, this limit system reboot this world.
     
  • 1.6, pashev.ru (?), 10:32, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –25 +/
    Надопросто добавить ещё один счётчик, который увеличивается на единицу, когда счётчик oops переполняется. Назовём новый счетчик wtf.
     
     
  • 2.8, 1 (??), 10:45, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык - в 2.7 это и предложено ...
    Я бы сделал счётчик oops 256 битным
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:46, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    называй, разрешаю
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:22, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше предложили более лочичное увеличение разрядности существующего.
     
     
  • 3.25, pashev.ru (?), 11:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выше предложили более лочичное увеличение разрядности существующего.

    Лол. Я предложил то же самое. Вон из профессии! 🤗

     

  • 1.10, ИмяХ (?), 10:55, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предложен новый способ ронять сервера конкурентам.
     
     
  • 2.17, oops_limit (?), 11:17, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После достижения лимита, который по умолчанию выставлен в 10 тысяч oops (при желании можно изменить через параметр oops_limit), ядро будет инициировать переход в состояние "panic" с последующей перезагрузкой, что не позволит добиться необходимого для обнуления refcount числа итераций.
    повторяю, для ИмяХ: "при желании можно изменить через параметр oops_limit".
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:42, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нельзя по достижению лимита выставить это значение опять в 0? Или почему бы не перестать его прибавлять при достижении лимита?
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:56, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это счетчик ссылок. Зачем тогда вообще счетчик, если по описанным тобой правилам там будет неизвестно что?
     
     
  • 5.33, Аноним (23), 12:14, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статья говорит что это счетчик предупреждений. Кому теперь верить? Это я уже не говорю на что он должен ссылаться на завершенные задачи?
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:59, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или почему бы не перестать его прибавлять при достижении лимита?

    И выдавать You sick bastard

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:15, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    То есть раньше надо было провести 4.3 миллиона oops (что потребует примерно 8 дней), чтобы эксплуатировать уязвимость.
    Теперь надо 10 тысяч oops (что потребует примерно 10 минут), чтобы перезагрузить сервак.

    Отлично пофиксил. Идеально, я бы сказал.

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 11:26, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верни старое поведение oops_limit=0xFFFFFFFF
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:16, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типа теперь можно на изи вызывать панику ядра? Это они починили или доломал?
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:37, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DoS как способ защиты от разыменования NULL
     
  • 1.22, Аноним (23), 11:41, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот прям совсем не специалист, по почему бы это число при достижении лимита просто не обнулить? Даже если лимит поставить максимально возможным.
     
     
  • 2.24, Самый Лучший Гусь (?), 11:45, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальном мире не бывает нулей.
     

  • 1.29, Oe (?), 12:01, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо замораживать процесс вызывающий oops на секунду (а после некого лимита и вовсе убить, пусть переписывают на раст если с первого раза не доходит) звучит как что то очень умное и не приходящее в голову, вместо этого лучше внедрить возможность DoS атаки
     

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