Доступна операционная система Chrome OS 109

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|2.12, Деанон (?), 21:36, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что целились в дешевые смартфоны, HTML5-технологии, где конкретно и ясно всё необходимое ввели в стандарт, где наоборот легковесность подразумевалась, даже тэг видео, но вебмакаки маркетоложцами погоняемые не остановились, всякие JS-криптоплееры, которые грузят в base64 куски музыки, вставляя рекламу, лишь бы скачать сложнее было (для таких всегда есть древний способ просто записать с аудиовыхода (кстати, пункт записи с того, что слышишь, тихонечко пропал в линухах)).
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|3.25, Аноним (1), 22:06, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая сколько сейчас денег у корпорации мозиллы, они могут наладить производство смартфонов под своей ОС, но не хотят. Очевидно либо им не разрешает ЗОГ, либо менеджмент мудаки.
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|4.30, Аноним (28), 22:17, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> могут наладить производство смартфонов
Но... Но ведь при этом в кармане станет меньше денег!
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|2.5, Аноним (5), 21:26, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Наши" уже сделали Альт и Астра Линукс. Здесь даже сидит один поехавший из разработчиков. Звать его Шигорин.
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|3.7, Аноним (1), 21:28, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну пусть из купят Яндекс и Рамблер и переименую в Яндекс Линукс и Рамблер линукс. Яндекс Линукс пусть ставят на Лады а Рамблер Линукс на Иж.
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|4.8, Аноним (1), 21:31, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И третью ВК Линукс ставить на Москвичи. Пусть это будет одна и та же ОС переименованная и одна и та же модель машины, но зато у нас будет три ИТ гиганта не хуже Самсунга.
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|4.33, Аноним (33), 22:50, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На ладах уже давно стоят отечественные компы с отечественной же прошивкой. Ителма - контора что их делает.
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|3.45, сын маминой подруги (?), 01:31, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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«"Наши" уже сделали Альт и Астра Линукс. Здесь даже сидит один поехавший из разработчиков. Звать его Шигорин.»
Шигорин тебя уже начал минусовать со всех своих аккаунтов.
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|2.13, Аноним (13), 21:39, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из "наших" вроде только маилру, ты точно хочешь чтобы маилру что-то сделали?
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|3.24, Аноним (1), 22:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меилру=ВК. Да хочу. Пусть строят конгломераты, главное чтобы штабквартиры по ревезли в Сочи. уже национализировать Яндекс без дураков.
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|2.14, Аноним (14), 21:42, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы просто пообезьянничать? Твоё мышление настолько примитивное что дальше некуда.
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|2.55, Аноним (55), 03:31, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что это будет? ChromeOS собранная из сорцов с логотипом Яндекс?
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|2.15, Аноним (14), 21:43, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да примпримешают 0.00000001% кода на р*** и весь продукт превратится в коричневую массу.
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|1.16, Деанон (?), 21:43, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот он эталон будущих запускалок из облаков с обязательным инетом для интернета гуманоидов, похожих на людей. Ещё круче это Windows 365 с инклюзивным интерфейсом (у них так написано). Понефилы и хайпожоры запихают себе обязательно, обосновывая удобством и трансгуманизмом, потому что без протезов для всего, что натурал ьно у них отсутствует и атрофировано в следствие потребительского подхода, им тяжко, скучно и плохо, ломает.
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|2.23, DeCatLAN (?), 22:02, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда нужно предлагать массам что-то новое, иначе они от безделья устроят чучу.
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|1.18, Dzen Python (ok), 21:46, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чому каждый занюханный дистро (генту) и пересборочку материнского дистро (хромого_ось) называют "операционной системой"?
Операционная система в хромого_оси одна - линукс называется.
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|3.29, Dzen Python (ok), 22:14, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Говорим "Ленин" - подразумеваем "родина".
Говорим "линукс" - подразумеваем "GNU/Linux".
Не душни
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|2.22, Аноним (1), 22:00, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот ваш Линукс это ядро.
А операционеая система это убунту.
А FreeBSD или Ooenindiana ка называть?,
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|3.31, Dzen Python (ok), 22:19, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет.
Линукс - это операционная система.
Убунту - дистрибутив операционной системы линукс.
Минт - пересборачка дистрибутива Убунту операционной системы линукс.
> А FreeBSD или Ooenindiana ка называть?,
Фрибзд - это операционная система.
Debian/kfreebsd - дистрибутив операционной системы фрибзд
OpenSolaris - это операционная система, дальнейшее развитие Sun Solaris.
Openindiana - дистрибутив операционной системы OpenSolaris.
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|4.36, Аноним (36), 22:56, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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шинукс этот ваш это ядро Убунту это ОС Минт это ОС ну или если уже следовать э... большой текст свёрнут, показать
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|2.47, Аноним (47), 02:26, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это от BoldegOS пошло. в альте тоже должно быть, но решили хоть с этим не позориться
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|1.26, Аноним (28), 22:06, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart
Одна из немногих вменяемых осей
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|1.37, Аноним (39), 22:56, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошая ОС для тех кто не хочет возиться с обсуждением компьютера.
Андроид и хром ос единственные пригодные для обычных людей, не ассоциальных компьютерных гиков, линуксы.
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|3.48, Амомин (?), 02:27, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая ос для тех кому надо работу работать а не трахаццо с 33 неработающими друг с другом прослойками
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|2.41, Аноним (41), 00:11, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Android - это один костыль, а ChromeOS - изувеченный Gentoo. Разве таким приятно пользоваться?
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|1.46, Амомин (?), 02:22, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обеспечено запоминание нескольких ранее выбранных звуковых устройств, что позволяет обойтись без смены устройства для вывода звука при повторном подключении док-станций, мониторов, хабов и других внешних звуковых устройств.
А вот последния lts убунта не может так изкаробки - до сих пор наличие более одного микрофона выводит pulseaudio из равновесия и нужно кинуть скриптик в автозагрузку где явно его ткнуть в нужное устройство.
2023 год, нейросети пишут сайты и комментарии на сайтах, а прошивка для роутера до сих не але(
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|2.52, Аноним (28), 02:38, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выводит pulseaudio из равновесия
> pulseaudio
Ну что сказать... ССЗБ.
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