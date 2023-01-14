Доступна операционная система Chrome OS 109

>Обеспечено запоминание нескольких ранее выбранных звуковых устройств, что позволяет обойтись без смены устройства для вывода звука при повторном подключении док-станций, мониторов, хабов и других внешних звуковых устройств.

А вот последния lts убунта не может так изкаробки - до сих пор наличие более одного микрофона выводит pulseaudio из равновесия и нужно кинуть скриптик в автозагрузку где явно его ткнуть в нужное устройство.

2023 год, нейросети пишут сайты и комментарии на сайтах, а прошивка для роутера до сих не але(

