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Доступна операционная система Chrome OS 109

14.01.2023 21:03

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 109, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 109. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 109 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 109:

  • Обеспечено запоминание нескольких ранее выбранных звуковых устройств, что позволяет обойтись без смены устройства для вывода звука при повторном подключении док-станций, мониторов, хабов и других внешних звуковых устройств.
  • При запуске Android-приложения при помощи прослойки ARC (App Runtime for Chrome), если загрузка приложения или ARC ещё продолжается, реализован вывод промежуточного окна, показывающего прогресс выполнения операции (ранее показывался спинер на пиктограмме в панели).
  • В галерее изображений улучшен диалог выбора цвета, в котором предложены две вкладки: с предопределённой палитрой и интерфейсом выбора произвольного цвета.
  • Предоставлена настройка для отключения корзины в файловом менеджере (при включении корзины файлы, удаляемые из секции My files, не пропадают бесследно, а оседают в корзине, из которой их можно восстановить в течение 30 дней).  


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 109 с поддержкой MathML
  3. OpenNews: В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста
  4. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 108
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  6. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58479-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:16, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Фраерфокс не может в ОС.
     
     
  • 2.10, Hck3r (?), 21:35, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firefox_OS
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 22:07, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Latest release 2.2.0 / April 29, 2015; 7 years ago
     
     
  • 4.42, Hck3r (?), 00:18, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но сделали же..
    Там сообщество даже поддерживало что-то
     
     
  • 5.49, Аноним (28), 02:33, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как DOS сейчас - хрен запустишь
     
  • 2.12, Деанон (?), 21:36, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что целились в дешевые смартфоны, HTML5-технологии, где конкретно и ясно всё необходимое ввели в стандарт, где наоборот легковесность подразумевалась, даже тэг видео, но вебмакаки маркетоложцами погоняемые не остановились, всякие JS-криптоплееры, которые грузят в base64 куски музыки, вставляя рекламу, лишь бы скачать сложнее было (для таких всегда есть древний способ просто записать с аудиовыхода (кстати, пункт записи с того, что слышишь, тихонечко пропал в линухах)).
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 22:06, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая сколько сейчас денег у корпорации мозиллы, они могут наладить производство смартфонов под своей ОС, но не хотят. Очевидно либо им не разрешает ЗОГ, либо менеджмент мудаки.
     
     
  • 4.30, Аноним (28), 22:17, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > могут наладить производство смартфонов

    Но... Но ведь при этом в кармане станет меньше денег!

     
  • 4.43, Деанон (?), 00:36, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tizen уже заняло нишу
     
     
  • 5.50, Аноним (28), 02:34, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нишу чего? зомбоящиков?
     
     
  • 6.53, Деанон (?), 03:28, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так смартфоны то неюзабельны того железа, которое хотели
     

  • 1.2, Аноним (1), 21:17, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему наши не делают ЯндексОС, РамблерОС, ВКОС?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:20, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем, если шампуры и так не пустуют? )
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 21:26, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шампуры не пустуют?
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:26, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Наши" уже сделали Альт и Астра Линукс. Здесь даже сидит один поехавший из разработчиков. Звать его Шигорин.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 21:28, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну пусть из купят Яндекс и Рамблер и переименую в Яндекс Линукс и Рамблер линукс. Яндекс Линукс пусть ставят на Лады а Рамблер Линукс на Иж.
     
     
  • 4.8, Аноним (1), 21:31, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И третью ВК Линукс ставить на Москвичи. Пусть это будет одна и та же ОС переименованная и одна и та же модель машины, но зато у нас будет три ИТ гиганта не хуже Самсунга.
     
  • 4.33, Аноним (33), 22:50, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На ладах уже давно стоят отечественные компы с отечественной же прошивкой. Ителма - контора что их делает.
     
  • 3.45, сын маминой подруги (?), 01:31, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    «"Наши" уже сделали Альт и Астра Линукс. Здесь даже сидит один поехавший из разработчиков. Звать его Шигорин.»
    Шигорин тебя уже начал минусовать со всех своих аккаунтов.
     
  • 2.11, Hck3r (?), 21:35, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/KasperskyOS
     
     
  • 3.17, Dzen Python (ok), 21:43, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ВНЕЗАПНО, но годно.
     
  • 3.19, Аноним (1), 21:56, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знал что кто то напишет,
     
  • 3.38, amphyby (?), 22:57, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кал которому до qnx как до луны раком
     
     
  • 4.51, Аноним (28), 02:35, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а надо ли возвращаться назад до qnx? может, сразу к DOS-у?
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:39, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из "наших" вроде только маилру, ты точно хочешь чтобы маилру что-то сделали?
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 22:03, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меилру=ВК. Да хочу. Пусть строят конгломераты, главное чтобы штабквартиры по ревезли в Сочи.  уже национализировать  Яндекс без дураков.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:42, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы просто пообезьянничать? Твоё мышление настолько примитивное что дальше некуда.
     
     
  • 3.27, Аноним (1), 22:07, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты не шаришь в маркетинге.
     
  • 2.55, Аноним (55), 03:31, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что это будет? ChromeOS собранная из сорцов с логотипом Яндекс?
     

  • 1.9, Hck3r (?), 21:33, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут тоже теперь Rust будет?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 21:43, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да примпримешают 0.00000001% кода на р*** и весь продукт превратится в коричневую массу.
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:59, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, возможно уже
     

  • 1.16, Деанон (?), 21:43, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот он эталон будущих запускалок из облаков с обязательным инетом для интернета гуманоидов, похожих на людей. Ещё круче это Windows 365 с инклюзивным интерфейсом (у них так написано). Понефилы и хайпожоры запихают себе обязательно, обосновывая удобством и трансгуманизмом, потому что без протезов для всего, что натурал ьно у них отсутствует и атрофировано в следствие потребительского подхода, им тяжко, скучно и плохо, ломает.
     
     
  • 2.21, Аноним (1), 21:58, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот сейчас обидно было.
     
     
  • 3.54, Деанон (?), 03:30, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам не идеален.
     
  • 2.23, DeCatLAN (?), 22:02, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда нужно предлагать массам что-то новое, иначе они от безделья устроят чучу.
     

  • 1.18, Dzen Python (ok), 21:46, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чому каждый занюханный дистро (генту) и пересборочку материнского дистро (хромого_ось) называют "операционной системой"?
    Операционная система в хромого_оси одна - линукс называется.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:57, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты попутал, есть GNU/Linux.
     
     
  • 3.29, Dzen Python (ok), 22:14, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Говорим "Ленин" - подразумеваем "родина".
    Говорим "линукс" - подразумеваем "GNU/Linux".

    Не душни

     
     
  • 4.34, DeCatLAN (?), 22:51, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты из швейцарии?
     
  • 2.22, Аноним (1), 22:00, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот ваш Линукс это ядро.
    А операционеая система это убунту.
    А FreeBSD или Ooenindiana ка называть?,
     
     
  • 3.31, Dzen Python (ok), 22:19, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет.

    Линукс - это операционная система.
    Убунту - дистрибутив операционной системы линукс.
    Минт - пересборачка дистрибутива Убунту операционной системы линукс.

    > А FreeBSD или Ooenindiana ка называть?,

    Фрибзд - это операционная система.
    Debian/kfreebsd - дистрибутив операционной системы фрибзд

    OpenSolaris - это операционная система, дальнейшее развитие Sun Solaris.
    Openindiana - дистрибутив операционной системы OpenSolaris.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 22:56, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шинукс этот ваш это ядро Убунту это ОС Минт это ОС ну или если уже следовать э... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.56, Аноним (55), 03:32, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Z-патриоты должны называть Альт Линукс - Русская ОС.
     
     
  • 5.57, Аноним (55), 03:33, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и Астру тоже. Не российская, именно русская.
     
  • 2.47, Аноним (47), 02:26, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это от BoldegOS пошло. в альте тоже должно быть, но решили хоть с этим не позориться
     

  • 1.26, Аноним (28), 22:06, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart

    Одна из немногих вменяемых осей

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:41, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаешь? Поделись опытом
     
     
  • 3.35, Аноним (20), 22:52, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе нужен опыт как засовывать ось?
     

  • 1.37, Аноним (39), 22:56, 14/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая ОС для тех кто не хочет возиться с обсуждением компьютера.
    Андроид и хром ос единственные пригодные для обычных людей, не ассоциальных компьютерных гиков, линуксы.
     
     
  • 2.40, Аноним (20), 23:10, 14/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая ОС для тех, кто ничего не хочет делать?
     
     
  • 3.48, Амомин (?), 02:27, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая ос для тех кому надо работу работать а не трахаццо с 33 неработающими друг с другом прослойками
     
  • 2.41, Аноним (41), 00:11, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Android - это один костыль, а ChromeOS - изувеченный Gentoo. Разве таким приятно пользоваться?
     
     
  • 3.44, DeCatLAN (?), 00:56, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда отполировано до блеска, приятнее засовывать
     

  • 1.46, Амомин (?), 02:22, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечено запоминание нескольких ранее выбранных звуковых устройств, что позволяет обойтись без смены устройства для вывода звука при повторном подключении док-станций, мониторов, хабов и других внешних звуковых устройств.

    А вот последния lts убунта не может так изкаробки - до сих пор наличие более одного микрофона выводит pulseaudio из равновесия и нужно кинуть скриптик в автозагрузку где явно его ткнуть в нужное устройство.

    2023 год, нейросети пишут сайты и комментарии на сайтах, а прошивка для роутера до сих не але(

     
     
  • 2.52, Аноним (28), 02:38, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выводит pulseaudio из равновесия
    > pulseaudio

    Ну что сказать... ССЗБ.

     

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