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Релиз Chrome 109 с поддержкой MathML

11.01.2023 10:43

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 109. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 110 запланирован на 7 февраля.

Основные изменения в Chrome 109:

  • Возвращена поддержка языка разметки MathML Core (Mathematical Markup Language) для определения математических формул, встраиваемых в документы HTML и SVG (MathML был удалён из движка Blink в 2013 году). Для настройки специфичного для MathML стиля предложены CSS-свойства math-style, math-depth и math-shift, а также значение "math" для свойств "display", значение math-auto для свойства text-transform и имя "math" для свойства "font-family". Для манипуляции MathML из JavaScript предложен интерфейс MathMLElement.
  • Реализован встроенный в в адресную строку индикатор подтверждения полномочий, который показывается вместо пиктограммы с замком в течение 4 секунд после подтверждения или отклонения пользователем новых полномочий, запрошенных сайтом. Индикатор позволяет убедиться, что сделан верный выбор и при необходимости перейти к редактированию полномочий.
  • На страницу, показываемую при открытии новой вкладки, в поисковую строку добавлена пиктограмма с камерой для поиска по изображению при помощи сервиса Google Lens. Изображение для поиска может быть указано как в форме URL, так и в виде локального файла.
  • Предложен новый многоплатформенный движок установки обновлений, в котором повышена производительность и надёжность.
  • При использовании на системе пользователя резолвера на базе DNS-провайдера Cox обеспечено автоматическое включение режима "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS).
  • В режиме Safe Browsing при сканировании файлов на наличие вредоносного кода обеспечена распаковка архивов в формате 7z (ранее поддерживались только zip и rar).
  • В рамках инициативы Privacy Sandbox реализован учёт использования сайтами Web API с целью выявления типовых сценариев косвенной идентификации (fingerprinting) пользователя.
  • Добавлена страница "About this page" с информацией о странице, используемых источниках и тематике сайта.
  • Добавлен вывод детальных предупреждений о загрузке опасного содержимого. Например, при определении, что загружаемый файл потенциально может привести к утечке информации пользователя, вместо общего уведомления о блокировке опасного содержимого теперь будет уточнено, что речь о вредоносном ПО для кражи персональных данных.
  • На странице "chrome://settings/language" предложены расширенные настройки перевода, позволяющие выбрать текущий целевой язык, языки для которых не нужно выполнять перевод и языки для которых всегда следует выполнять перевод.
  • Отключена возможность выполнения специализированных web-приложений Chrome Apps, на смену которым пришли обособленные web-приложения на базе технологии Progressive Web Apps (PWA) и стандартных Web API. Изначально Google объявил о намерении отказаться от Chrome Apps ещё 2016 году и планировал прекратить их поддержку до 2018 года, но потом отложил данный план.
  • Добавлен API OPFS (Origin-Private FileSystem), представляющий собой расширение к API File System Access для размещения файлов в локальной ФС, привязанных к хранилищу, ассоциированному с текущим сайтом. Создаётся своеобразная привязанная к сайту виртуальная ФС (другие сайты не могут получить доступ), позволяющая web-приложениям читать, изменять и сохранять файлы и каталоги на устройстве пользователя,
  • API HTMLElement.offsetParent, HTMLElement.offsetTop и HTMLElement.offsetLeft приведены к поведению Firefox и Safari, при использовании Shadow DOM.
  • Изменено поведение генерации событий мыши - клик на элемент формы с атрибутом "disabled" теперь будет приводить к формированию других событий, включая события mousemove, mouseenter, mouseleave и mouseover, а отправка событий click, mouseup и mousedown для некоторых родительских обработчиков будет ограничена.
  • При проверке заголовка Access-Control-Allow-Methods осуществлён переход на использование проверки с учётом регистра символов (автоматическое преобразование метода запроса в верхний регистр прекращено). Например, после выполнения fetch(url, {method: 'Foo'}) ответ "Access-Control-Allow-Methods: FOO" будет отклонён, а ответ "Access-Control-Allow-Methods: Foo" принят. Изменение не влияет на методы post и put, которые нормализуются в соответствии с требованиями спецификации.
  • В версии для Android реализована поддержка API Secure Payment Confirmation, предоставляющего инструменты для дополнительного подтверждения совершаемой платёжной операции.
  • Добавлены новые возможности, нацеленные на улучшение предоставления совместного доступа к экрану. Добавлен API Conditional Focus, добавляющий в getDisplayMedia() объект CaptureController, при помощи которого приложение, осуществляющее захват окна или вкладки, может управлять переводом фокуса на транслируемое окно или вкладку. Также добавлено свойство MediaTrackSupportedConstraints.suppressLocalAudioPlayback, позволяющее управлять тем, будет ли выводиться на локально подключённые колонки звук, воспроизводимый во вкладке, или будет только транслироваться на внешнюю систему, используемую, например, при показе презентации на конференции.
  • Прекращена поддержка нестандартного API Event.path, вместо которого следует использовать метод Event.composedPath().
  • Расширена поддержка спекулятивных правил (Speculation rules), позволяющих авторам сайтов передать браузеру сведения о наиболее вероятных страницах, на которые пользователь может перейти. Браузер использует эту информацию для упреждающей загрузки и отрисовки содержимого страниц. В Chrome 109 разрешено применение API Speculation Rules для организации упреждающей отрисовки ресурсов с других доменов (cross-origin) при условии подтверждения учётных данных и доступа к хранилищу, а также активации с помощью заголовка "Supports-Loading-Mode: credentialed-prerender".
  • В поддерживаемых CSS-правилом @font-face параметрах font-weight, font-style и font-stretch разрешено указания значения "auto", определяющего начальные значения стиля вариативных шрифтов.
  • В CSS добавлена новая единица измерения "lh", соответствующая вычисленному значению свойства line-height для элемента с которым оно используется. Например, при помощи "lh" для блока textarea можно выставить высоту, эквивалентную определённому числу строк текста.
  • Добавлено CSS-свойство "hyphenate-limit-chars", которое можно использовать для указания минимального числа символов в частях слова, разделённых при переносе конца слова на другую строку.
  • Поведение движка Blink приближено к движкам Gecko и WebKit при расчёте ширины границы и контура перед отрисовкой. Ранее при использовании нецелых значений ширины границы из-за округления мог возникать заметный однопиксельный разрыв между границей родительского элемента и фоном дочернего элемента (например, если свойство border-width было выставлено в 10.75px, оно округлялось во время отрисовки до 10px, а во время обработки макета до 11px).
  • Решена проблема с низкой скоростью прокрутки в Linux при использовании Wayland.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Улучшен отладчик JavaScript, в котором реализована деобфускация имён переменных в Generator и async-функциях, добавлено свойство new.target для определения вызова функции или конструктора при помощи оператора new, добавлен объект WeakRef для удержания ссылки на другой объект, чтобы он не был вытеснен сборщиком мусора. В панели Styles добавлены подсказки для неактивных CSS-свойств inline height/width, flex и grid. В панели Performance обеспечен вывод нормальных имён функций, определённых через sourcemap.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 17 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 14 премий на сумму 39 тысяч долларов США (по одной премии в $8000, $5000 и $4000, по три премии в $3000 и $2000, по две премии в $2500 и $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 108
  3. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 108
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  5. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  6. OpenNews: В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58456-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (103) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Лучший браузер. "The" Браузер с большой буквы.
     
     
  • 2.4, kawaii_girl (ok), 10:59, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Chrome неплохой, но не лучший. В мобильной версии нет поддержки расширений и нормального блокировщика рекламы. На десктопе в Linux(кроме chromeOS) нет поддержки GPU ускорения, а на macOS  Chrome отличается большим потреблением ресурсов и быстро разряжает батарею.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chrome неплохой, но не лучший.

    Для меня UngoogledChromium и LibreWolf - лучшие. А какой лучший для вас?

    > В мобильной версии нет поддержки расширений и нормального блокировщика рекламы.

    KiwiBrowser. Его разрабы написали могильную обёртку для ведроида, и впихнули туда десктопного хромого с поддержкой плугинов. Рекомендую попробовать. Но эти - зарабатывают на рекламе.

     
     
  • 4.32, ryoken (ok), 11:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Для меня UngoogledChromium и LibreWolf - лучшие.

    Вот как раз они оба, тоже.

     
  • 4.36, Аноним (36), 11:41, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Electron и LibreWolf, luakit
     
  • 4.41, kawaii_girl (ok), 11:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ноутбуке пока что пользуюсь chrome+firefox(для ютуба). На телефоне chrome. Рекламу блокирую при помощи adguard. Раньше, когда пользовалась продукцией Apple, использовала safari. И в общем-то все устраивало. Но так как я перешла с iOS на android, и с Mac на Linux(на ноутбуке хакинтош macOS 12 установлен в качестве второй системы, но загружаюсь я туда редко) пришлось естественно уйти с safari. Сейчас вот думаю все же полностью перейти на firefox из-за GPU ускорения, но дизайн останавливает. Chrome выглядит приятней и занимает меньше места на экране своими панелями, а это для меня критично так как ноутбук 12.5 дюймов и разрешение экрана всего лишь HD. Kiwi попробую. Первый раз слышу если честно о таком браузере. Там кстати поддержка синхронизации есть?  
     
     
  • 5.63, Аноним (17), 13:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синхронизацией никогда не пользовался, честно, потому ничего не скажу. Но по сути, Kiwi - это именно десктопный браузырь в шкуре могильного. Его авторов тоже очень смутило что могильный хромиум не поддерживает плагины.
     
     
  • 6.79, kawaii_girl (ok), 14:59, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за совет! Попробую kiwi.
     
  • 5.99, Андрей (??), 18:30, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромиум и его производные можно открыть голым окном на весь экран, ну и F11 тоже как бы никуда не делось. И да если бы была музыкантом, монтажёром или фотохудожником от макоси не оторвать бы было танком, в принципе для других целей мак использовать я и не понимаю зачем, открыть ютубчик на дорогущей железке, ну это какой то анекдот.
     
  • 4.59, Онан сын Иуды (?), 13:05, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ангуглед Хром это Brave от Брендона Айка, ну того, которого гомосексуалисты-растофилы из Мозиллы попёрли. Для андроида тоже есть.
    Всё остальное имхо лисапед.
     
     
  • 5.60, kawaii_girl (ok), 13:13, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Brave это не браузер, а вредоносное ПО, которое подставляет какие-то мутные реферальные ссылки при этом заявляя о супер безопасности.
     
     
  • 6.71, Онан сын Иуды (?), 13:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один раз прочитало новость несколько лет назад где-то что Брэйв подставлял реферал на крипту (у тебя есть акк на криптобире?) и теперь строишь эксперта.
    Зато федоркой и ФФ с зондами пользуешься.
    Окей.
     
     
  • 7.78, kawaii_girl (ok), 14:53, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если хотите то пожалуйста пользуйтесь вредоносным ПО под видом браузера дальше, это ваше дело. Но я была вынуждена предупредить других пользователей этого ресурса о недобросовестности разработчиков данного браузера. Реферальные ссылки там убрали только после того как это уже заметили пользователи и подняли шум. И нет никакой гарантии что подобное(или еще что похуже) не повторится. Поэтому если вам важна безопасность обходите браузер "Brave" стороной. Даже обычный Google Chrome будет куда лучше и безопаснее. А если нужна свобода и открытость, то можно обратить внимание на действительно открытые браузеры. Таких сейчас есть достаточно большое количество, в том числе и от самого проекта GNU.
     
     
  • 8.95, Онан сын Иуды (?), 15:53, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https xakep ru 2020 06 08 brave-reflinks Так есть что предъявить кроме рефера... текст свёрнут, показать
     
  • 5.61, Аноним (17), 13:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ангуглед Хром это Brave от Брендона Айка

    Щтааа? Вот ЯННП што ты скозаль. Чэсна.

    - UngoogledChromium - это очищеные от телеметрии сырцы чистого хромиума. Ничего лишнего.

    - Brave от Брендона Айка - это тоже хромоклон, тоже на основе сырцов хромиума, НО, нашпигованный айковской телеметрией и троянами, дописывающими даже рефералы в ссылки.

     
     
  • 6.73, Онан сын Иуды (?), 14:06, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    1. Нет, родной, ангуглед тоже стучал. Сам найдёшь в поиске.
    2. Ну вообще-то я и написал что брейв это и есть хром(иум) со свистелками (IPFS, торрент-клиент и т.д.), но и фиксами.
    Давай пруф что нашпигован телеметрией и троянами или GTFO. А рефералы было один раз на одну криптобиржу много лет назад, они убрали сразу же. Но ты ж коммиты не чекаешь?

    Анонимный эксперт как и кавай-федорка. Сидят в офисе у дяди корпората, про которого Маркс свой Капитал писал, и, попивая смузи, анонимно экспертят за свободку.

     
     
  • 7.86, Аноним (86), 15:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А спалились на рефералах они один раз на одну криптобиржу

    Исправил, не благодари

     
  • 3.55, Аноним (55), 12:47, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На моём Android-смартфоне Chrome гораздо активнее разряжает батарею, чем Firefox...
    Так что это не только MacOS касается... (
     
  • 2.12, Аноним (17), 11:08, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Big browser is watching you!

    Хотя, UngoogledChromium, Librewolf, Epiphany, Falkon - от этого вполне неплохо спасают.

     
     
  • 3.27, Doctorrr (ok), 11:26, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Big browser is watching you!
    > Хотя, UngoogledChromium, Librewolf, Epiphany, Falkon - от этого вполне неплохо спасают.

    Зачем бубны? Есть Chromium, он по определению "Ungoogled".

     
     
  • 4.35, ryoken (ok), 11:40, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем бубны? Есть Chromium, он по определению "Ungoogled".

    Ну да, а разработчики Ungoogled_а просто не знают чем заняться..?

     
  • 4.39, Аноним (1), 11:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он никогда не планировался как "ungoogled". Chromium - это просто та часть Google Chrome, которую удалось заопенсорсить. Так уж совпало, что это 99% от Google Chrome. Ну а так Chromium продолжает стучать гуглу. Правда в ungoogled-chromium смысла все равно немного, так как гугл везде, по всему интернету. Заангугли вначале интернет.
     
  • 4.64, Аноним (17), 13:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем бубны? Есть Chromium, он по определению "Ungoogled".

    Есть Chromium, он по определению "googled". Исправил, не благодари. Это как раз причина появления проекта, если чо.

     
  • 2.31, КО (?), 11:35, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну жирно же, ну...
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –19 +/
    >Лучший браузер

    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/

     
     
  • 3.56, Аноним (1), 12:48, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Даже разрабы тора признают, что выбор файрфокса в качестве основы для их тор-браузера -- большая ошибка:

    The Tor Project investigating ways to harden the Tor Browser; in particular, they conclude that Firefox is too poorly written for them to apply PaX's Reuse Attack Protector (in comparison, RAP can be applied to Chromium with relatively little effort):

    https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-browser/-/wikis/Hardening

     
  • 3.65, Аноним (17), 13:21, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –28 +/
    Ну да, чемпион по телеметрии и сливам данных. Такого себе даже опера не позволяет, если о троянах говорить.
     
  • 2.74, Аноним (74), 14:10, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fixed: Лучший браузер для RLZ.
     
  • 2.77, Аноним (77), 14:47, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как лучший. Других-то нет.
     

  • 1.2, kawaii_girl (ok), 10:56, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А GPU ускорение видео для Linux(кроме chromeOS) так и не добавили...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переходи на фф, давно понятно, что нормальной работы хромого на линуксе не будет (даже в хром ос может работать vaapi, но отрисовка всё равно будет тормозить). А у фф всё работает и даже на nvidia.
     
     
  • 3.15, kawaii_girl (ok), 11:12, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю что у firefox все работает. Поэтому на одном рабочем столе у меня firefox для youtube, а на другом chrome для всего остального) Собираюсь полностью перейти на firefox, но пока что просто лень переносить данные и как-то если честно новый дизайн firefox мне не очень нравится.
     
     
  • 4.22, Аноним (5), 11:19, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально с позиции пользователя у хромого никаких преимуществ. Ресурсов больше расходует (и памяти и процессора), ограничений для аддонов больше, возможностей кастомизации меньше. Постоянно какие-то эксперименты с дикими уязвимыми апи. А новый дизайн пока вроде отключается, можно привести в удобоваримое состояние.
     
  • 4.66, fumanchez (ok), 13:29, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вернуть компактный размер элементов, то панель с вкладками и адресной строкой по высоте будет такая же, как в хромиуме
     
     
  • 5.80, kawaii_girl (ok), 15:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это можно сделать?
     
     
  • 6.98, fumanchez (ok), 18:30, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В about:config для browser.compactmode.show поставить true
     
  • 2.51, anonymous (??), 12:35, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так давно работает же. GPU не работает в этих ваших snap. Но и там есть подвижки в ветке beta/hwacc.
    Впрочем и firefox тоже оснапили. Пока только Debian и держится.
     
     
  • 3.54, kawaii_girl (ok), 12:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на Fedora никакого снапа нет) Но GPU ускорение в chrome не работает. В этом легко убедиться при помощи утилиты intel_gpu_top, которая показывает загрузку GPU(от intel). Если запустить какое нибудь видео на youtube в firefox, то можно увидеть нагрузку на GPU, а если в chrome, то нагружается только CPU из-за чего ноутбук начинает значительно быстрее разряжаться и шуметь системой охлаждения.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 15:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо запускать с особыми параметрами. По умолчанию пока не делают.
     
  • 2.68, Деанон (?), 13:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лень проверять щаз, но работало на интеле еще 5 лет назад
     
     
  • 3.69, Деанон (?), 13:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но приходилось принудительно врубать там
     
  • 3.70, Деанон (?), 13:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще параметры запуска какие-то
     
  • 2.81, Аноним (82), 15:12, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно уже есть в иксах
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:56, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    На что надеются разработчики альтренативных браузеров? - Что они догонят и перегонят по функциональности хром? - это невозможно, слишком большие деньги за ним стоят.
     
     
  • 2.6, Anonimus (??), 11:03, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мозги деньгами не заменишь . Microsoft тому пример .
     
     
  • 3.33, Аноним (3), 11:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивный глупыш. Настоящие мозги только деньгами заманить можно. У тебя представление об инженерах и учёных подчёрпнуто из Теории большого взрыва и Шелдона Купера.
     
     
  • 4.43, Посетитель (?), 12:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивный аноним , политкорректно выражаясь . Там где деньги - решают не "инженеры и учёные" .
     
     
  • 5.48, Аноним (3), 12:22, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Инженерия и наука созданы ради денег, а не ради познания вселенной, удовольствия и зазнайства. Тебе ещё предстоит повзрослеть.
     
     
  • 6.85, Аноним (85), 15:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Инженерия и наука созданы ради денег

    Ты что, математик, что ли?

     
  • 6.87, Аноним (85), 15:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > созданы ради денег

    ради денег создан печатный станок, выдающий $100 млрд еженедельно.

     
  • 6.93, penetrator (?), 15:47, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому Эйнштейн открыл свой трастовый фонд.
     
     
  • 7.106, Аноним (85), 19:25, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эйнштейн начал выдавать "науку" лишь после того, как поработал некоторое время в патентном бюро.
     
  • 2.8, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 11:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что хром умеет такого что не умеет лиса? Сайты открывает, видео показывает, что ещё надо? О каком таком функционале идёт речь? Что бы весь десктоп софт работал в браузере?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:19, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что хром умеет такого что не умеет лиса?

    "Гнуть свою линию", читай продавливать новинки и стандарты под себя.

     
  • 3.88, Аноним (85), 15:41, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что хром умеет такого...

    не соответствовать стандартам.

     
  • 2.9, Doctorrr (ok), 11:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    История идёт по кругу. Когда-то так же можно было сказать и про Internet Explorer.
    В какой-то момент простое решение на новых принципах почему-то разваливает старое и переусложнённое, тянущее слишком большую долю ненужного, но закостенелого функционала.

    Может, и не на нашем веку, Chromium меня вполне устраивает.

     
     
  • 3.57, Аноним (55), 12:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Chrome когда-то развалил IE в пух и прах.
    Когда он ещё был "быстрым как пуля" (даже рекламу по TV крутили) и вообще необычным / молодёжным.
     
  • 2.13, Аноним (5), 11:09, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты давно заглядывал в его исходники? Видел, что там бандлят? Такими темпами оно само сдохнет из-за невозможности это сопровождать и разрабатывать. То, что столько лет не могут сделать нормальную поддержку линукса, это только подтверждает. А все эти прослойки типа свифтшейдера хуже всего на свете, озон тоже дрянь ещё та. Очередные никчёмные велосипеды. Сейчас фф намного уже намного быстрее работает.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 11:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То, что столько лет не могут сделать нормальную поддержку линукса, это только подтверждает.

    Что, серьёзно? А как же я его юзаю?

    > Сейчас фф намного уже намного быстрее работает.

    Почему тогда он работает в разы медленнее хромого? На моих компах кубунта, зюзя и гост-бзд.

     
     
  • 4.24, Аноним (5), 11:23, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно у тебя работает?

    Что именно у тебя медленнее?

    Давай я расскажу, как включить аппаратно ускоренный (видеокартой) отрисовщик, может быть в этом проблема. Потому что на том же ютубе у меня новый программный отрисовщик сжирает примерно 3 ядра, а ускоренный максимум половинку одного. У хрома больше.

     
     
  • 5.26, Doctorrr (ok), 11:25, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что именно у тебя работает?
    > Что именно у тебя медленнее?
    > Давай я расскажу, как включить аппаратно ускоренный (видеокартой) отрисовщик, может быть
    > в этом проблема. Потому что на том же ютубе у меня
    > новый программный отрисовщик сжирает примерно 3 ядра, а ускоренный максимум половинку
    > одного. У хрома больше.

    Мб напишете в формате мануала на opennet?

     
     
  • 6.40, Аноним (5), 11:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там всё сводится к созданию файла user.js отключающего чёрные списки и программный отрисовщик. И чтобы ускоренное декодирование видео на nvidia работало надо пару переменных для nvidia-vaapi-driver объявить (но это буквально пара процентов экономии, у mpv так же). В принципе, может и стоит написать, я не вижу этой информации в скомпилированном виде нигде. На реддите что-то такое было.
     

  • 1.7, RarogCmex (ok), 11:03, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Решена проблема с низкой скоростью прокрутки в Linux при использовании Wayland.

    Ура, джва года ждал. Осталось дождаться, когда они аппаратное ускорение композиции починят.
    А если без шуток, то Wayland уже работает на моей системе лучше, чем иксы, ждем дальнейшего прогресса.

     
     
  • 2.11, Doctorrr (ok), 11:05, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи, а весь софт совместим X <-> Wayland?
    То есть, не бывает такого, что некоторые проги просто не заводятся?
     
     
  • 3.14, RarogCmex (ok), 11:11, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажи, а весь софт совместим X <-> Wayland?
    > То есть, не бывает такого, что некоторые проги просто не заводятся?

    К сожалению, бывает, но в основном с проприетарным софтом и по мелочи, вроде скайпа, который показывает уведомления непонятно где.
    Больше всего меня выбесил эмулятор Android Studio, который наотрез отказался делать аппаратное ускорение с nvidia+xwayland, и показывал при этом просто черный экран без всяких ошибок. С программным ускорением худо-бедно работает вполсилы. Самое интересное, что вроде как гугл где-то даже открывал исходники этого эмулятора, но их хрен найдешь.

     
     
  • 4.18, RarogCmex (ok), 11:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое интересное,
    > что вроде как гугл где-то даже открывал исходники этого эмулятора, но
    > их хрен найдешь.

    Так и не нашел, похоже он реально проприетарный.

     
  • 3.94, penetrator (?), 15:49, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всего лишь в KDE кнопка лаунчера слева, а меню по центру открывается )))
     
  • 2.16, Аноним (5), 11:13, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главный вопрос это по какой причине на твоей системе так сломаны иксы?
     
     
  • 3.20, RarogCmex (ok), 11:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главный вопрос это по какой причине на твоей системе так сломаны иксы?

    Самому интересно, похоже, это из-за того, что у меня есть встроенный видеоадаптер matrox вообще без аппаратного ускорения, который нельзя просто так взять и отключить.


     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:32, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может просто стоило перестать сидеть с этого древнего сервера и купить наконец нормальный компьютер?
     
     
  • 5.34, RarogCmex (ok), 11:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может просто стоило перестать сидеть с этого древнего сервера и купить наконец
    > нормальный компьютер?

    Может тогда просто стоит иксы выкинуть и сидеть на нормальном композитном сервере, который поддерживает старое железо лучше, чем иксы?
    Как-бе софт заменить проще, чем железо.

     
     
  • 6.44, Аноним (30), 12:08, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как скажешь.
     
  • 6.105, Аноним (85), 19:22, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как-бе софт заменить проще

    Когда ты ничего не используешь - конечно, проще софт заменить.

     

  • 1.23, DEF (?), 11:21, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джва года ждал! MathJax больше не нужон!
     
     
  • 2.25, Doctorrr (ok), 11:24, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Джва года ждал! MathJax больше не нужон!

    а как же кросс-браузерность? и в чём преимущество при отказе?

     
     
  • 3.28, DEF (?), 11:28, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Огнелис MathML поддерживает, остальные недобраузеры, не умеющие в MathML - в топку.
     
     
  • 4.29, Аноним (30), 11:30, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме одной маленькой детали что огнелис ненужен никому.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 11:58, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы говорим никому - подрузамеваем йандекс и майлру
     
     
  • 6.45, Аноним (30), 12:08, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже больше половины пользователей рунета. Они фигни советовать не будут.
     
     
  • 7.46, Аноним (42), 12:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исправил, не благодари
    *Это уже больше половины пользователей рунета. Они же фигни советовать не будут??
     
  • 5.58, DEF (?), 12:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужен таким как ты. Остальным адекватным юзерам - нужен.
     

  • 1.38, Аноним (38), 11:44, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь увеличение надёжности в каждом выпуске. Держите в курсе когда превысит 146%.
     
  • 1.49, IdeaFix (ok), 12:25, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же поддержка LitML и TeoML?
     
     
  • 2.103, Аноним (85), 19:20, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ещё ЭмодзиML, ФурриML и т.д. и т.п.
     

  • 1.50, Штунц (?), 12:30, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне ужасно некомфортно работать в браузере без меню-панели наверху.
    Особенно без "избранного", которое доступно сразу вот так вот одним кликом.
     
     
  • 2.52, Штунц (?), 12:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОК, там можно такую иконку для "избранного" справа от адресной строки активировать, но не знаю, вкусовщина конечно, хочется именно надпись "избранное"
     
     
  • 3.97, Бог (?), 17:55, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахахахахаха
     

  • 1.62, Аноним (62), 13:15, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Достали! Уже сил никаких нет, обновление за обновлением.

    Как на счёт стабилизировать браузер хотя бы на сколько-нибудь стабильный срок, ну хоть года на два! Даже "автокад" какой-нибудь примерно раз в год новый выходит! Зачем читалку HTML раз в месяц патчить?! Что там такого меняется, последний стандарт HTML был в 10 лет назад!

     
     
  • 2.89, Аноним (85), 15:44, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > последний стандарт HTML был в 10 лет назад!

    более того, для подавляющего большинства сайтов достаточно интерактивности html 4.01 из 1999 года.

     

  • 1.67, Аноним (85), 13:38, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Возвращена поддержка языка разметки MathML ... MathML был удалён в 2013 году

    Как усердно буровят!

     
  • 1.72, Максим (??), 13:56, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чо не LaTeX?
     
     
  • 2.75, Аноним (74), 14:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он как-то совсем не похож на HTML, совсем другой.
     
     
  • 3.102, Аноним (85), 19:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS и вебасм тоже не похожи, но...
     

  • 1.76, Отражение луны (ok), 14:33, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После апдейта скроллинг работает просто ужасно
     
     
  • 2.90, Аноним (85), 15:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    не успевает скриншоты на сервер министерства правды отправлять.
     
     
  • 3.92, Отражение луны (ok), 15:46, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не успевает скриншоты на сервер министерства правды отправлять.

    Тебе явно нужна помощь

     
     
  • 4.101, Аноним (85), 19:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, но мой браузер не нуждается в чьей-то помощи, работает без неё.
     

  • 1.83, Аноним (83), 15:16, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконецто MathML включат в Википедии, откуда его убрали из-за 95% пользователей всякого ущербного говна без его поддержки.
     
  • 1.84, Kuromi (ok), 15:23, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего это они вдруг MathML вернули? Не просто так же его в 13-ом году вырезали.
     
     
  • 2.91, Аноним (85), 15:46, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имитация бурной деятельности.
     

  • 1.96, Аноним (96), 16:52, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Latex - отчетливо видно формулу, принаровившись можно читать без конвертации в картинку
    x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}

    MathML - XML простыня из автогенератора
    <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
      <mi>x</mi> <mo>=</mo>
      <mrow>
        <mfrac>
          <mrow>
            <mo>−</mo>
            <mi>b</mi>
            <mo>±</mo>
            <msqrt>
              <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
              <mo>−</mo>
              <mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi>
            </msqrt>
          </mrow>
          <mrow> <mn>2</mn><mi>a</mi> </mrow>
        </mfrac>
      </mrow>
      <mtext>.</mtext>
    </math>

     
     
  • 2.100, Аноним (85), 19:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно искусственное раздувание контента ради увеличения потребления ресурсов на порядки.
     

  • 1.104, zog (??), 19:21, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Худший браузер, опять обновился.
     

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