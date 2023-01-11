Релиз Chrome 109 с поддержкой MathML

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|2.4, kawaii_girl (ok), 10:59, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Chrome неплохой, но не лучший. В мобильной версии нет поддержки расширений и нормального блокировщика рекламы. На десктопе в Linux(кроме chromeOS) нет поддержки GPU ускорения, а на macOS Chrome отличается большим потреблением ресурсов и быстро разряжает батарею.
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|3.17, Аноним (17), 11:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Chrome неплохой, но не лучший.
Для меня UngoogledChromium и LibreWolf - лучшие. А какой лучший для вас?
> В мобильной версии нет поддержки расширений и нормального блокировщика рекламы.
KiwiBrowser. Его разрабы написали могильную обёртку для ведроида, и впихнули туда десктопного хромого с поддержкой плугинов. Рекомендую попробовать. Но эти - зарабатывают на рекламе.
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|4.32, ryoken (ok), 11:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Для меня UngoogledChromium и LibreWolf - лучшие.
Вот как раз они оба, тоже.
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|4.41, kawaii_girl (ok), 11:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ноутбуке пока что пользуюсь chrome+firefox(для ютуба). На телефоне chrome. Рекламу блокирую при помощи adguard. Раньше, когда пользовалась продукцией Apple, использовала safari. И в общем-то все устраивало. Но так как я перешла с iOS на android, и с Mac на Linux(на ноутбуке хакинтош macOS 12 установлен в качестве второй системы, но загружаюсь я туда редко) пришлось естественно уйти с safari. Сейчас вот думаю все же полностью перейти на firefox из-за GPU ускорения, но дизайн останавливает. Chrome выглядит приятней и занимает меньше места на экране своими панелями, а это для меня критично так как ноутбук 12.5 дюймов и разрешение экрана всего лишь HD. Kiwi попробую. Первый раз слышу если честно о таком браузере. Там кстати поддержка синхронизации есть?
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|5.63, Аноним (17), 13:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Синхронизацией никогда не пользовался, честно, потому ничего не скажу. Но по сути, Kiwi - это именно десктопный браузырь в шкуре могильного. Его авторов тоже очень смутило что могильный хромиум не поддерживает плагины.
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|5.99, Андрей (??), 18:30, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хромиум и его производные можно открыть голым окном на весь экран, ну и F11 тоже как бы никуда не делось. И да если бы была музыкантом, монтажёром или фотохудожником от макоси не оторвать бы было танком, в принципе для других целей мак использовать я и не понимаю зачем, открыть ютубчик на дорогущей железке, ну это какой то анекдот.
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|4.59, Онан сын Иуды (?), 13:05, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ангуглед Хром это Brave от Брендона Айка, ну того, которого гомосексуалисты-растофилы из Мозиллы попёрли. Для андроида тоже есть.
Всё остальное имхо лисапед.
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|5.60, kawaii_girl (ok), 13:13, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Brave это не браузер, а вредоносное ПО, которое подставляет какие-то мутные реферальные ссылки при этом заявляя о супер безопасности.
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|6.71, Онан сын Иуды (?), 13:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один раз прочитало новость несколько лет назад где-то что Брэйв подставлял реферал на крипту (у тебя есть акк на криптобире?) и теперь строишь эксперта.
Зато федоркой и ФФ с зондами пользуешься.
Окей.
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|7.78, kawaii_girl (ok), 14:53, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если хотите то пожалуйста пользуйтесь вредоносным ПО под видом браузера дальше, это ваше дело. Но я была вынуждена предупредить других пользователей этого ресурса о недобросовестности разработчиков данного браузера. Реферальные ссылки там убрали только после того как это уже заметили пользователи и подняли шум. И нет никакой гарантии что подобное(или еще что похуже) не повторится. Поэтому если вам важна безопасность обходите браузер "Brave" стороной. Даже обычный Google Chrome будет куда лучше и безопаснее. А если нужна свобода и открытость, то можно обратить внимание на действительно открытые браузеры. Таких сейчас есть достаточно большое количество, в том числе и от самого проекта GNU.
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|5.61, Аноним (17), 13:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ангуглед Хром это Brave от Брендона Айка
Щтааа? Вот ЯННП што ты скозаль. Чэсна.
- UngoogledChromium - это очищеные от телеметрии сырцы чистого хромиума. Ничего лишнего.
- Brave от Брендона Айка - это тоже хромоклон, тоже на основе сырцов хромиума, НО, нашпигованный айковской телеметрией и троянами, дописывающими даже рефералы в ссылки.
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|6.73, Онан сын Иуды (?), 14:06, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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1. Нет, родной, ангуглед тоже стучал. Сам найдёшь в поиске.
2. Ну вообще-то я и написал что брейв это и есть хром(иум) со свистелками (IPFS, торрент-клиент и т.д.), но и фиксами.
Давай пруф что нашпигован телеметрией и троянами или GTFO. А рефералы было один раз на одну криптобиржу много лет назад, они убрали сразу же. Но ты ж коммиты не чекаешь?
Анонимный эксперт как и кавай-федорка. Сидят в офисе у дяди корпората, про которого Маркс свой Капитал писал, и, попивая смузи, анонимно экспертят за свободку.
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|7.86, Аноним (86), 15:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А спалились на рефералах они один раз на одну криптобиржу
Исправил, не благодари
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|3.55, Аноним (55), 12:47, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На моём Android-смартфоне Chrome гораздо активнее разряжает батарею, чем Firefox...
Так что это не только MacOS касается... (
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|2.12, Аноним (17), 11:08, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Big browser is watching you!
Хотя, UngoogledChromium, Librewolf, Epiphany, Falkon - от этого вполне неплохо спасают.
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|3.27, Doctorrr (ok), 11:26, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Big browser is watching you!
> Хотя, UngoogledChromium, Librewolf, Epiphany, Falkon - от этого вполне неплохо спасают.
Зачем бубны? Есть Chromium, он по определению "Ungoogled".
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|4.35, ryoken (ok), 11:40, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем бубны? Есть Chromium, он по определению "Ungoogled".
Ну да, а разработчики Ungoogled_а просто не знают чем заняться..?
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|4.39, Аноним (1), 11:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он никогда не планировался как "ungoogled". Chromium - это просто та часть Google Chrome, которую удалось заопенсорсить. Так уж совпало, что это 99% от Google Chrome. Ну а так Chromium продолжает стучать гуглу. Правда в ungoogled-chromium смысла все равно немного, так как гугл везде, по всему интернету. Заангугли вначале интернет.
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|4.64, Аноним (17), 13:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем бубны? Есть Chromium, он по определению "Ungoogled".
Есть Chromium, он по определению "googled". Исправил, не благодари. Это как раз причина появления проекта, если чо.
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|3.65, Аноним (17), 13:21, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–28 +/–
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Ну да, чемпион по телеметрии и сливам данных. Такого себе даже опера не позволяет, если о троянах говорить.
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|2.5, Аноним (5), 11:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Переходи на фф, давно понятно, что нормальной работы хромого на линуксе не будет (даже в хром ос может работать vaapi, но отрисовка всё равно будет тормозить). А у фф всё работает и даже на nvidia.
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|3.15, kawaii_girl (ok), 11:12, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаю что у firefox все работает. Поэтому на одном рабочем столе у меня firefox для youtube, а на другом chrome для всего остального) Собираюсь полностью перейти на firefox, но пока что просто лень переносить данные и как-то если честно новый дизайн firefox мне не очень нравится.
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|4.22, Аноним (5), 11:19, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реально с позиции пользователя у хромого никаких преимуществ. Ресурсов больше расходует (и памяти и процессора), ограничений для аддонов больше, возможностей кастомизации меньше. Постоянно какие-то эксперименты с дикими уязвимыми апи. А новый дизайн пока вроде отключается, можно привести в удобоваримое состояние.
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|4.66, fumanchez (ok), 13:29, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вернуть компактный размер элементов, то панель с вкладками и адресной строкой по высоте будет такая же, как в хромиуме
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|2.51, anonymous (??), 12:35, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так давно работает же. GPU не работает в этих ваших snap. Но и там есть подвижки в ветке beta/hwacc.
Впрочем и firefox тоже оснапили. Пока только Debian и держится.
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|3.54, kawaii_girl (ok), 12:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня на Fedora никакого снапа нет) Но GPU ускорение в chrome не работает. В этом легко убедиться при помощи утилиты intel_gpu_top, которая показывает загрузку GPU(от intel). Если запустить какое нибудь видео на youtube в firefox, то можно увидеть нагрузку на GPU, а если в chrome, то нагружается только CPU из-за чего ноутбук начинает значительно быстрее разряжаться и шуметь системой охлаждения.
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|4.82, Аноним (82), 15:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо запускать с особыми параметрами. По умолчанию пока не делают.
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|1.3, Аноним (3), 10:56, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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На что надеются разработчики альтренативных браузеров? - Что они догонят и перегонят по функциональности хром? - это невозможно, слишком большие деньги за ним стоят.
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|3.33, Аноним (3), 11:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наивный глупыш. Настоящие мозги только деньгами заманить можно. У тебя представление об инженерах и учёных подчёрпнуто из Теории большого взрыва и Шелдона Купера.
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|4.43, Посетитель (?), 12:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наивный аноним , политкорректно выражаясь . Там где деньги - решают не "инженеры и учёные" .
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|5.48, Аноним (3), 12:22, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Инженерия и наука созданы ради денег, а не ради познания вселенной, удовольствия и зазнайства. Тебе ещё предстоит повзрослеть.
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|6.85, Аноним (85), 15:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Инженерия и наука созданы ради денег
Ты что, математик, что ли?
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|6.87, Аноним (85), 15:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> созданы ради денег
ради денег создан печатный станок, выдающий $100 млрд еженедельно.
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|7.106, Аноним (85), 19:25, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эйнштейн начал выдавать "науку" лишь после того, как поработал некоторое время в патентном бюро.
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|2.8, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 11:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что хром умеет такого что не умеет лиса? Сайты открывает, видео показывает, что ещё надо? О каком таком функционале идёт речь? Что бы весь десктоп софт работал в браузере?
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|3.21, Аноним (21), 11:19, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что хром умеет такого что не умеет лиса?
"Гнуть свою линию", читай продавливать новинки и стандарты под себя.
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|2.9, Doctorrr (ok), 11:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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История идёт по кругу. Когда-то так же можно было сказать и про Internet Explorer.
В какой-то момент простое решение на новых принципах почему-то разваливает старое и переусложнённое, тянущее слишком большую долю ненужного, но закостенелого функционала.
Может, и не на нашем веку, Chromium меня вполне устраивает.
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|3.57, Аноним (55), 12:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, Chrome когда-то развалил IE в пух и прах.
Когда он ещё был "быстрым как пуля" (даже рекламу по TV крутили) и вообще необычным / молодёжным.
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|2.13, Аноним (5), 11:09, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты давно заглядывал в его исходники? Видел, что там бандлят? Такими темпами оно само сдохнет из-за невозможности это сопровождать и разрабатывать. То, что столько лет не могут сделать нормальную поддержку линукса, это только подтверждает. А все эти прослойки типа свифтшейдера хуже всего на свете, озон тоже дрянь ещё та. Очередные никчёмные велосипеды. Сейчас фф намного уже намного быстрее работает.
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|3.19, Аноним (17), 11:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То, что столько лет не могут сделать нормальную поддержку линукса, это только подтверждает.
Что, серьёзно? А как же я его юзаю?
> Сейчас фф намного уже намного быстрее работает.
Почему тогда он работает в разы медленнее хромого? На моих компах кубунта, зюзя и гост-бзд.
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|4.24, Аноним (5), 11:23, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что именно у тебя работает?
Что именно у тебя медленнее?
Давай я расскажу, как включить аппаратно ускоренный (видеокартой) отрисовщик, может быть в этом проблема. Потому что на том же ютубе у меня новый программный отрисовщик сжирает примерно 3 ядра, а ускоренный максимум половинку одного. У хрома больше.
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|5.26, Doctorrr (ok), 11:25, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что именно у тебя работает?
> Что именно у тебя медленнее?
> Давай я расскажу, как включить аппаратно ускоренный (видеокартой) отрисовщик, может быть
> в этом проблема. Потому что на том же ютубе у меня
> новый программный отрисовщик сжирает примерно 3 ядра, а ускоренный максимум половинку
> одного. У хрома больше.
Мб напишете в формате мануала на opennet?
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|6.40, Аноним (5), 11:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да там всё сводится к созданию файла user.js отключающего чёрные списки и программный отрисовщик. И чтобы ускоренное декодирование видео на nvidia работало надо пару переменных для nvidia-vaapi-driver объявить (но это буквально пара процентов экономии, у mpv так же). В принципе, может и стоит написать, я не вижу этой информации в скомпилированном виде нигде. На реддите что-то такое было.
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|1.7, RarogCmex (ok), 11:03, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Решена проблема с низкой скоростью прокрутки в Linux при использовании Wayland.
Ура, джва года ждал. Осталось дождаться, когда они аппаратное ускорение композиции починят.
А если без шуток, то Wayland уже работает на моей системе лучше, чем иксы, ждем дальнейшего прогресса.
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|2.11, Doctorrr (ok), 11:05, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажи, а весь софт совместим X <-> Wayland?
То есть, не бывает такого, что некоторые проги просто не заводятся?
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|3.14, RarogCmex (ok), 11:11, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скажи, а весь софт совместим X <-> Wayland?
> То есть, не бывает такого, что некоторые проги просто не заводятся?
К сожалению, бывает, но в основном с проприетарным софтом и по мелочи, вроде скайпа, который показывает уведомления непонятно где.
Больше всего меня выбесил эмулятор Android Studio, который наотрез отказался делать аппаратное ускорение с nvidia+xwayland, и показывал при этом просто черный экран без всяких ошибок. С программным ускорением худо-бедно работает вполсилы. Самое интересное, что вроде как гугл где-то даже открывал исходники этого эмулятора, но их хрен найдешь.
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|4.18, RarogCmex (ok), 11:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самое интересное,
> что вроде как гугл где-то даже открывал исходники этого эмулятора, но
> их хрен найдешь.
Так и не нашел, похоже он реально проприетарный.
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|2.16, Аноним (5), 11:13, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главный вопрос это по какой причине на твоей системе так сломаны иксы?
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|3.20, RarogCmex (ok), 11:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Главный вопрос это по какой причине на твоей системе так сломаны иксы?
Самому интересно, похоже, это из-за того, что у меня есть встроенный видеоадаптер matrox вообще без аппаратного ускорения, который нельзя просто так взять и отключить.
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|4.30, Аноним (30), 11:32, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может просто стоило перестать сидеть с этого древнего сервера и купить наконец нормальный компьютер?
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|5.34, RarogCmex (ok), 11:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может просто стоило перестать сидеть с этого древнего сервера и купить наконец
> нормальный компьютер?
Может тогда просто стоит иксы выкинуть и сидеть на нормальном композитном сервере, который поддерживает старое железо лучше, чем иксы?
Как-бе софт заменить проще, чем железо.
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|6.105, Аноним (85), 19:22, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как-бе софт заменить проще
Когда ты ничего не используешь - конечно, проще софт заменить.
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|2.25, Doctorrr (ok), 11:24, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Джва года ждал! MathJax больше не нужон!
а как же кросс-браузерность? и в чём преимущество при отказе?
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|3.28, DEF (?), 11:28, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Огнелис MathML поддерживает, остальные недобраузеры, не умеющие в MathML - в топку.
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|6.45, Аноним (30), 12:08, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже больше половины пользователей рунета. Они фигни советовать не будут.
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|7.46, Аноним (42), 12:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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исправил, не благодари
*Это уже больше половины пользователей рунета. Они же фигни советовать не будут??
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|5.58, DEF (?), 12:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нужен таким как ты. Остальным адекватным юзерам - нужен.
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|1.38, Аноним (38), 11:44, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даёшь увеличение надёжности в каждом выпуске. Держите в курсе когда превысит 146%.
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|1.50, Штунц (?), 12:30, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А мне ужасно некомфортно работать в браузере без меню-панели наверху.
Особенно без "избранного", которое доступно сразу вот так вот одним кликом.
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|2.52, Штунц (?), 12:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ОК, там можно такую иконку для "избранного" справа от адресной строки активировать, но не знаю, вкусовщина конечно, хочется именно надпись "избранное"
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|1.62, Аноним (62), 13:15, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Достали! Уже сил никаких нет, обновление за обновлением.
Как на счёт стабилизировать браузер хотя бы на сколько-нибудь стабильный срок, ну хоть года на два! Даже "автокад" какой-нибудь примерно раз в год новый выходит! Зачем читалку HTML раз в месяц патчить?! Что там такого меняется, последний стандарт HTML был в 10 лет назад!
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|2.89, Аноним (85), 15:44, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> последний стандарт HTML был в 10 лет назад!
более того, для подавляющего большинства сайтов достаточно интерактивности html 4.01 из 1999 года.
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|1.67, Аноним (85), 13:38, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Возвращена поддержка языка разметки MathML ... MathML был удалён в 2013 году
Как усердно буровят!
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|2.90, Аноним (85), 15:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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не успевает скриншоты на сервер министерства правды отправлять.
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|4.101, Аноним (85), 19:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, но мой браузер не нуждается в чьей-то помощи, работает без неё.
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|1.83, Аноним (83), 15:16, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну наконецто MathML включат в Википедии, откуда его убрали из-за 95% пользователей всякого ущербного говна без его поддержки.
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|1.84, Kuromi (ok), 15:23, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А чего это они вдруг MathML вернули? Не просто так же его в 13-ом году вырезали.
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|1.96, Аноним (96), 16:52, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Latex - отчетливо видно формулу, принаровившись можно читать без конвертации в картинку
x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
MathML - XML простыня из автогенератора
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mi>x</mi> <mo>=</mo>
<mrow>
<mfrac>
<mrow>
<mo>−</mo>
<mi>b</mi>
<mo>±</mo>
<msqrt>
<msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
<mo>−</mo>
<mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mrow> <mn>2</mn><mi>a</mi> </mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mtext>.</mtext>
</math>
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|2.100, Аноним (85), 19:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно искусственное раздувание контента ради увеличения потребления ресурсов на порядки.
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