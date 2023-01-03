Релиз симулятора транспортных средств Rigs of Rods 2022.12

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Опубликован выпуск проекта Rigs of Rods 2022.12, развивающего реалистичный симулятор автомобилей, кораблей, самолётов, вертолётов, поездов и других видов транспорта. В проекте задействован графический движок OGRE и собственный движок физики деформируемых тел для симуляции движения, повреждений и деформации транспортных средств. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.
Симулятор начинал своё развитие как исследовательский проект Пиерра Мишеля-Рикорделя в области физики мягких тел. После того как проект привлёк внимание сообщества для симулятора были созданы тысячи различных карт и транспортных средств. Пользователю предоставляется окружение с полной свободой действий и возможностью использования разных карт и видов транспорта с реалистичной моделью движения и повреждений, вплоть до симуляции полного разрушения.
Среди изменений в новой версии:
- Добавлена возможность процедурного создания и редактирования дорог, используя AngelScript.
- Добавлен AI-движок для автономного управления транспортными средствами.
- Реализованы подкреплённые AI-скриптами режимы дрэг-рейсинга и аварийного вождения.
- Проведена подготовка для реализации редактирования рельефа.
- Добавлена настройка для переключения режимов рендеринга.
- Для Linux добавлена клавиатурная раскладка для Xbox 360 Wireless.
- Добавлен интерфейс для отладки столкновений.
- Реализовано масштабирование карты колесом мыши.