Релиз симулятора транспортных средств Rigs of Rods 2022.12

Опубликован выпуск проекта Rigs of Rods 2022.12, развивающего реалистичный симулятор автомобилей, кораблей, самолётов, вертолётов, поездов и других видов транспорта. В проекте задействован графический движок OGRE и собственный движок физики деформируемых тел для симуляции движения, повреждений и деформации транспортных средств. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Симулятор начинал своё развитие как исследовательский проект Пиерра Мишеля-Рикорделя в области физики мягких тел. После того как проект привлёк внимание сообщества для симулятора были созданы тысячи различных карт и транспортных средств. Пользователю предоставляется окружение с полной свободой действий и возможностью использования разных карт и видов транспорта с реалистичной моделью движения и повреждений, вплоть до симуляции полного разрушения.

Среди изменений в новой версии: