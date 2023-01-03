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Релиз симулятора транспортных средств Rigs of Rods 2022.12

03.01.2023 08:07

Опубликован выпуск проекта Rigs of Rods 2022.12, развивающего реалистичный симулятор автомобилей, кораблей, самолётов, вертолётов, поездов и других видов транспорта. В проекте задействован графический движок OGRE и собственный движок физики деформируемых тел для симуляции движения, повреждений и деформации транспортных средств. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Симулятор начинал своё развитие как исследовательский проект Пиерра Мишеля-Рикорделя в области физики мягких тел. После того как проект привлёк внимание сообщества для симулятора были созданы тысячи различных карт и транспортных средств. Пользователю предоставляется окружение с полной свободой действий и возможностью использования разных карт и видов транспорта с реалистичной моделью движения и повреждений, вплоть до симуляции полного разрушения.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена возможность процедурного создания и редактирования дорог, используя AngelScript.
  • Добавлен AI-движок для автономного управления транспортными средствами.
  • Реализованы подкреплённые AI-скриптами режимы дрэг-рейсинга и аварийного вождения.
  • Проведена подготовка для реализации редактирования рельефа.
  • Добавлена настройка для переключения режимов рендеринга.
  • Для Linux добавлена клавиатурная раскладка для Xbox 360 Wireless.
  • Добавлен интерфейс для отладки столкновений.
  • Реализовано масштабирование карты колесом мыши.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RigsOfRods/...)
  2. OpenNews: Релиз симулятора Rigs of Rods 0.4.5 в день 10-летия проекта
  3. OpenNews: Выпуск OpenTTD 12.0, свободного симулятора транспортной компании
  4. OpenNews: Проект Open SIMH продолжит развитие симулятора SIMH как свободного проекта
  5. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5
  6. OpenNews: Открыт код симулятора космических полётов Orbiter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58420-game
Ключевые слова: game, rigs-of-rods, ogre
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:27, 03/01/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Добавлена возможность процедурного создания и редактирования дорог, используя AngelScript.

    Но почему не Scheme?

     
     
  • 2, Аноним (2), 09:52, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что анонима забыли спросить.
     
  • 3, Аноним (3), 10:27, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже в шоке, почему не на bash
     
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