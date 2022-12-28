Новогодний интенсив по Linux для учеников 7-8 классов

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|1.1, Аноним (1), 21:50, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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> Интенсив посвящён замене Windows на Linux.
.. на папином компьютере.
Извините, не сдержался :)
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|2.47, Аноним (47), 00:41, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я, будучи школьником, делал дуалбут с вин98 на домашнем компе и справился. Инета не было, читал маны и считал на калькуляторе смещения разделов
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|1.4, Sluggard (ok), 21:54, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Интенсив посвящён замене Windows на Linux. За 5 дней участники на виртуальных стендах создадут резервную копию данных, установят "Simply Linux" и перенесут данные в Linux.
Не тот дистр ставят. Надо Kali.
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|2.11, Аноним (11), 22:31, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Неправильно. Нужно учить не дистрибутивам, а подходу. Не командам, а инженерному мышлению.
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|1.5, Аноним (5), 22:01, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Сначала бекапы, потом что-то делать. Снимаю шляпу перед авторами программы.
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|2.39, Анони (?), 00:22, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только поэтому, я часто забываю перед / поставить точку и т.п.
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|1.6, Аноним (6), 22:05, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А зачем какой-то левый малоизвестный дистрибутив с малой поддержкой?
Почему не Debian, например?
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|3.13, Аноним (11), 22:34, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну вот пусть кто оплачивает тот и учится по этой системе. Остальным не нужно этой жухней голову забивать.
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|5.23, Аноним (11), 23:05, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А при чем тут это? Вы запостили - я ответил. Так работает обмен мнениями.
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|2.25, hrundix (ok), 23:06, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из Российских дистрибутивов, абсолютно свободных для использования я знаю только два: Simply Linux и Calculate Linux. Т.е. полностью свободных: устанавливать и дома и в школе и на работе и в виртуалке в любых количествах, любым способом, свободно, без лицензионных ограничений и отчислений. Поэтому, выбор не велик.
Следующий интенсив будет на Calculate.
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|3.28, Аноним (11), 23:09, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для получения списка абсолютно свободных дистрибутивов можно зайти на дистровотч. Лукавить не надо. Решили пофармить детей на Альт - так и скажите.
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|1.9, Аноним (11), 22:28, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В худшем виде как всегда у вендорских курсов - нацеленность не на стандарты де факто и best practice, а на вендорские же решения, которыми пользуются 0.1%. Давайте честно, это курс не по Линуксу, а по решениям Альта.
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|1.10, Аноним (10), 22:29, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> от лат. intensio «напряжение, усиление», от гл. intendere «натягивать, напрягать»
От латышского?😮
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|1.14, BrainFucker (ok), 22:37, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> для учеников 7-8 классов.
О, за одно отучите их постить глупости в комментах на опеннете.
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|2.16, Советский инженер на пенсии (?), 22:46, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Школьники вообще не заходят на такие ресурсы. Их круг интересов ограничивается инстаграмом, телеграмом и тиктоком. Говорю как дважды отец и дважды дедушка.
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|5.60, Аноним (60), 04:16, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уважение - это признание чьих либо положительных качеств, заслуг. Чисто возраст не есть показатель того, что человека надо уважать :)
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|3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Настрогал детей и пустил их развитие на самотек. Нет бы им привить любовь к линуксу и си. А то они еще на расте начнут писать. Сегодня он писал на раст, а завтра Родину продаст (с). Ты же советский человек...
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|2.37, Аноним (37), 00:00, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, те школьники, которые постят здесь, уже все знают и учить их просто нечему.
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|2.27, Аноним (11), 23:07, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще мимо. Радиоэлектроника к IT не имеет никакого отношения.
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|2.40, Анони (?), 00:24, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем отличается электрон от дырки.
этого даже физики не знают, а договорились об условных понятиях, что ток течет от плюса к минусу, т.е. как бы дырки текут получается, а не электроны
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|1.32, _A_z_ (ok), 23:25, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ТехноКАКтус
Название вроде ТехноКакТУС ,) если верить паукам
Как - как слово или начало слова
ТУС - как аббревиатура.
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|3.36, _A_z_ (ok), 23:59, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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картинка оказывается у них с невнятным адресом с vk
sun7-6.userapi.com/s/v1/if2/nZVCIEp7bOloiZixpCBxLBkDcd6_gsHDaytH77xb976hMzg9rTsbamGrflnDmFeklZDJlZoVfmHWJwzkXJCONF66.jpg?size=200x284&quality=96&crop=172,0,1284,1824&ava=1
как творить уметь созидать
Очевидно, что понравилось слово кактус )) а над расшифровка особо не напрягались.
КМК ... три легкосысленно подобранных слова
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|1.35, Аноним (35), 23:56, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас школота потренируется на стендах, а потом пойдет практиковаться на папкином ноуте. Параллельно с установленной виндой снося и рабочие документы с другими нужными файлами.
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|2.61, Аноним (61), 04:25, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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No pain, no gain
Судьба такая у папкиных документов - пасть жертвой на великом пути дитя к вершинам IT
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|1.41, Анони (?), 00:26, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мой сын будет здоровым человеком и как я глупость юности с погружением в IT не совершит, ибо перспективы JS и ржавчины налицо
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|2.42, Анони (?), 00:27, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+ еще сообщество любителей цветастых слайдшоу с кошачьими ушами и социофобной анонимности с нигилизмом
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|1.44, th3m3 (ok), 00:34, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошее дело. Нужно больше подобных мероприятий. А то школьников с пелёнок на мастдай подсаживают.
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|1.49, ddp (?), 00:57, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если бы кто-то в 1998 году показал мне что-то кроме win95 plus, сегодня я бы ему сказал спасибо, если бы моя маман в 2001-2002 году отвела меня за ручку в учебное заведение по по любому предмету ИТ, видя как я на visial basic делаю очередной калькулятор, я бы не женился, не развелся, не женился второй раз и жил бы в сейчас в калифорнии, вечерами трогая классный сиськи англоязычной подружки, попивая хорошее вино, занимаясь любимым делом, а не то что сейчас. Очень много нехороших слов.
Все это нужно, детишки должны знать.
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|2.57, Аноним (48), 02:54, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы я тебе показал тот линупc, который у меня в 1998 году был - ты бы спасибо точно не сказал.
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|3.58, ddp (?), 03:57, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если бы я тебе показал тот линупc, который у меня в 1998
> году был - ты бы спасибо точно не сказал.
Может именно за линукс как таковой и не сказал бы, но там было что-то кроме него, как ядра, а ведь пользователю, не системному програмисту, какое вообще дело до ОС, если это терминал, но терминал posix ос, с bash, perl, с интеграцией и доступностью Си, этоже не windows 95?!
Я хочу думать, что детям там будут не xfce показывать, рассказывая че оно отличается от winxp
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|1.51, Аноним (51), 01:22, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Полная туфта Не накидываю, далее аргументирую У сына с первого класса стояли G... большой текст свёрнут, показать
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|1.56, Аноним (56), 02:53, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Школоту нужно к консоли приучать, а не к графическим интерфейсам. Начинать нужно с
FreeDOSа.
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