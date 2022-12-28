Новогодний интенсив по Linux для учеников 7-8 классов

Со 2 по 6 января 2023 года состоится бесплатный онлайн интенсив по Linux для учеников 7-8 классов. Интенсив посвящён замене Windows на Linux. За 5 дней участники на виртуальных стендах создадут резервную копию данных, установят "Simply Linux" и перенесут данные в Linux. На занятиях будет вестись речь о Linux в общем и российских операционных системах в частности, о резервных копиях, знакомых и не знакомых приложениях, настройке графической оболочки, консоли и настройке подключения к сети.

Предполагается, что интенсив даст участникам импульс для того, чтобы начать работать в Linux и приступить к подготовке к детско-юношеским соревнованиям по Linux: ТехноКАКтус, ALT-SKILLS и CacTUX. Занятия будут проходить онлайн 2-6 января, с 10:00 до 11:30 (MSK).



