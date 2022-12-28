The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новогодний интенсив по Linux для учеников 7-8 классов

28.12.2022 20:32

Со 2 по 6 января 2023 года состоится бесплатный онлайн интенсив по Linux для учеников 7-8 классов. Интенсив посвящён замене Windows на Linux. За 5 дней участники на виртуальных стендах создадут резервную копию данных, установят "Simply Linux" и перенесут данные в Linux. На занятиях будет вестись речь о Linux в общем и российских операционных системах в частности, о резервных копиях, знакомых и не знакомых приложениях, настройке графической оболочки, консоли и настройке подключения к сети.

Предполагается, что интенсив даст участникам импульс для того, чтобы начать работать в Linux и приступить к подготовке к детско-юношеским соревнованиям по Linux: ТехноКАКтус, ALT-SKILLS и CacTUX. Занятия будут проходить онлайн 2-6 января, с 10:00 до 11:30 (MSK).

  1. Главная ссылка к новости (https://cactux.ru/posts/2022/1...)
  2. OpenNews: Вторые открытые соревнования для детей и подростков по GNU/Linux
  3. OpenNews: В конце июня будут проведены детско-юношеские соревнования по Linux
  4. OpenNews: Детские online-соревнования по Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 9.1
  6. OpenNews: Выпуск Simply Linux и Альт Сервер Виртуализации на 10-й Платформе ALT
Автор новости: hrundix
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58401-edu
Ключевые слова: edu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:50, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    > Интенсив посвящён замене Windows на Linux.

    .. на папином компьютере.

    Извините, не сдержался :)

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 22:50, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это ж самое правильное дело, заодно и папа прокачается.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 00:36, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прокачается навык навешивания звездюлей, в первую очередь.
     
  • 2.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:14, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на папином компьютере

    Это будет последний интенсив школьника.

     
  • 2.47, Аноним (47), 00:41, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я, будучи школьником, делал дуалбут с вин98 на домашнем компе и справился. Инета не было, читал маны и считал на калькуляторе смещения разделов
     
  • 2.50, pashev.ru (?), 01:18, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в ВиртуальномЯщике.
     
  • 2.53, Аноним (53), 01:47, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Папа, а что такое "Format C: complete"?
     
  • 2.59, ленин гриб и волна (?), 04:10, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё нормально. перед этим они сделают резервную копию данных.. на мамин компьютер
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:50, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очень нужно! Очень хорошо.
     
  • 1.4, Sluggard (ok), 21:54, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интенсив посвящён замене Windows на Linux. За 5 дней участники на виртуальных стендах создадут резервную копию данных, установят "Simply Linux" и перенесут данные в Linux.

    Не тот дистр ставят. Надо Kali.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:31, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Неправильно. Нужно учить не дистрибутивам, а подходу. Не командам, а инженерному мышлению.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:01, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Сначала бекапы, потом что-то делать. Снимаю шляпу перед авторами программы.
     
     
  • 2.39, Анони (?), 00:22, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только поэтому, я часто забываю перед / поставить точку и т.п.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:05, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем какой-то левый малоизвестный дистрибутив с малой поддержкой?
    Почему не Debian, например?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:11, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затем, что это оплачивают не дебиановцы.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 22:34, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну вот пусть кто оплачивает тот и учится по этой системе. Остальным не нужно этой жухней голову забивать.
     
     
  • 4.20, Panda58dev (ok), 22:53, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а Вы и не идите на этот интенсив. Можно подумать силком загоняют :)
     
     
  • 5.23, Аноним (11), 23:05, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А при чем тут это? Вы запостили - я ответил. Так работает обмен мнениями.
     
  • 2.25, hrundix (ok), 23:06, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из Российских дистрибутивов, абсолютно свободных для использования я знаю только два: Simply Linux и Calculate Linux. Т.е. полностью свободных: устанавливать и дома и в школе и на работе и в виртуалке в любых количествах, любым способом, свободно, без лицензионных ограничений и отчислений. Поэтому, выбор не велик.  

    Следующий интенсив будет на Calculate.

     
     
  • 3.28, Аноним (11), 23:09, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для получения списка абсолютно свободных дистрибутивов можно зайти на дистровотч. Лукавить не надо. Решили пофармить детей на Альт - так и скажите.
     
  • 3.55, Nonafiga (?), 02:34, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У альта все стартекиты распространяются по свободной лицензии
     
  • 2.38, Аноним (38), 00:11, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не кали?
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:22, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто, молодцы!
     
  • 1.9, Аноним (11), 22:28, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В худшем виде как всегда у вендорских курсов - нацеленность не на стандарты де факто и best practice, а на вендорские же решения, которыми пользуются 0.1%. Давайте честно, это курс не по Линуксу, а по решениям Альта.
     
     
  • 2.18, Советский инженер на пенсии (?), 22:52, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Организуй свои "правильные" курсы, а то критиковать все горазды.
     
     
  • 3.24, Аноним (11), 23:06, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты несколько достал спамить тупаком во всех темах, чувак.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:29, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > от лат. intensio «напряжение, усиление», от гл. intendere «натягивать, напрягать»

    От латышского?😮

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 22:33, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это латынь вообще то.
     

  • 1.14, BrainFucker (ok), 22:37, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > для учеников 7-8 классов.

    О, за одно отучите их постить глупости в комментах на опеннете.

     
     
  • 2.16, Советский инженер на пенсии (?), 22:46, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Школьники вообще не заходят на такие ресурсы. Их круг интересов ограничивается инстаграмом, телеграмом и тиктоком. Говорю как дважды отец и дважды дедушка.
     
     
  • 3.19, Sluggard (ok), 22:53, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не очень ты отец и дедушка, получается.
     
     
  • 4.21, Советский инженер на пенсии (?), 22:54, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе с петросянской аватаркой виднее. Да.
     
  • 4.22, Советский инженер на пенсии (?), 22:56, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И тыкать будешь своей жене, а меня ты обязан уважать хотя бы потому что я тебе если и не в деды, так в отцы гожусь
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 04:16, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважение - это признание чьих либо положительных качеств, заслуг. Чисто возраст не есть показатель того, что человека надо уважать :)
     
  • 3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Настрогал детей и пустил их развитие на самотек. Нет бы им привить любовь к линуксу и си. А то они еще на расте начнут писать. Сегодня он писал на раст, а завтра Родину продаст (с). Ты же советский человек...
     
  • 3.43, Аноним (43), 00:28, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели Денисы Поповы вымерли?
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:00, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, те школьники, которые постят здесь, уже все знают и учить их просто нечему.
     

  • 1.15, Советский инженер на пенсии (?), 22:45, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Школьников нужно учить азам радиоэлектроники, чтобы они знали и понимали чем отличается электрон от дырки.
     
     
  • 2.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:07, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем отличается электрон от дырки

    Это проходят по физике в 10 классе вроде.

     
  • 2.27, Аноним (11), 23:07, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще мимо. Радиоэлектроника к IT не имеет никакого отношения.
     
  • 2.40, Анони (?), 00:24, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем отличается электрон от дырки.

    этого даже физики не знают, а договорились об условных понятиях, что ток течет от плюса к минусу, т.е. как бы дырки текут получается, а не электроны

     
  • 2.45, th3m3 (ok), 00:35, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём от вас онлайн интенсив!
     

  • 1.32, _A_z_ (ok), 23:25, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ТехноКАКтус

    Название вроде ТехноКакТУС ,) если верить паукам
    Как - как слово или начало слова
    ТУС - как аббревиатура.

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 23:40, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ТУС - как аббревиатура.

    Твоя Унылая Срака?

     
     
  • 3.36, _A_z_ (ok), 23:59, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    картинка оказывается у них с невнятным адресом с vk
    sun7-6.userapi.com/s/v1/if2/nZVCIEp7bOloiZixpCBxLBkDcd6_gsHDaytH77xb976hMzg9rTsbamGrflnDmFeklZDJlZoVfmHWJwzkXJCONF66.jpg?size=200x284&quality=96&crop=172,0,1284,1824&ava=1

    как творить уметь созидать

    Очевидно, что понравилось слово кактус )) а над расшифровка особо не напрягались.
    КМК ... три легкосысленно подобранных слова

     

  • 1.33, 4eburashk (ok), 23:38, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Рассказал сынульке. Попробуем. 👍
     
  • 1.35, Аноним (35), 23:56, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас школота потренируется на стендах, а потом пойдет практиковаться на папкином ноуте. Параллельно с установленной виндой снося и рабочие документы с другими нужными файлами.
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 04:25, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    No pain, no gain

    Судьба такая у папкиных документов - пасть жертвой на великом пути дитя к вершинам IT

     

  • 1.41, Анони (?), 00:26, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой сын будет здоровым человеком и как я глупость юности с погружением в IT не совершит, ибо перспективы JS и ржавчины налицо
     
     
  • 2.42, Анони (?), 00:27, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + еще сообщество любителей цветастых слайдшоу с кошачьими ушами и социофобной анонимности с нигилизмом
     
  • 2.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:31, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=RnqAXuLZlaE
     

  • 1.44, th3m3 (ok), 00:34, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее дело. Нужно больше подобных мероприятий. А то школьников с пелёнок на мастдай подсаживают.
     
  • 1.48, Аноним (48), 00:42, 29/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.49, ddp (?), 00:57, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если бы кто-то в 1998 году показал мне что-то кроме win95 plus, сегодня я бы ему сказал спасибо, если бы моя маман в 2001-2002 году отвела меня за ручку в учебное заведение по по любому предмету ИТ, видя как я на visial basic делаю очередной калькулятор, я бы не женился, не развелся, не женился второй раз и жил бы в сейчас в калифорнии, вечерами трогая классный сиськи англоязычной подружки, попивая хорошее вино, занимаясь любимым делом, а не то что сейчас. Очень много нехороших слов.

    Все это нужно, детишки должны знать.

     
     
  • 2.57, Аноним (48), 02:54, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы я тебе показал тот линупc, который у меня в 1998 году был - ты бы спасибо точно не сказал.
     
     
  • 3.58, ddp (?), 03:57, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы я тебе показал тот линупc, который у меня в 1998
    > году был - ты бы спасибо точно не сказал.

    Может именно за линукс как таковой и не сказал бы, но там было что-то кроме него, как ядра, а ведь пользователю, не системному програмисту, какое вообще дело до ОС, если это терминал, но терминал posix ос, с bash, perl, с интеграцией и доступностью Си, этоже не windows 95?!

    Я хочу думать, что детям там будут не xfce показывать, рассказывая че оно отличается от winxp

     

  • 1.51, Аноним (51), 01:22, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полная туфта Не накидываю, далее аргументирую У сына с первого класса стояли G... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.56, Аноним (56), 02:53, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Школоту нужно к консоли приучать, а не к графическим интерфейсам. Начинать нужно с
    FreeDOSа.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру