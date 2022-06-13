В конце июня будут проведены детско-юношеские соревнования по Linux

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|2.5, Аноним (5), 19:19, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если ещё и документы удастся сохранить, и даже открыть их
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|1.2, Stuxnet85 (ok), 19:17, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно а тестовое задание для участия какое??? Установить Arch linux по Arch Wiki??? Пропатчить KDE под FreeBSD? Или всех желающих принимают??? И где можно будет просмотреть результаты???
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|1.7, Аноним (7), 19:27, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Скоро сисадминов по линукс будет как бухгалтеров и юристов наклепали в свое время что девать теперь некуда.
А с другой стороны а где и как еще заработать не болванки же точить на заводе за миску супа.Все хотят на кнопочки нажимать и ни хрена не напрягаться.
А таки да давайте дальше поддерживать иностранного разработчика.
Минусуйте.
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|2.18, Анонус (?), 19:54, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фрезеровщик
> от 120 000 руб.
> На крупное оборонное производство в г. Калуга требуется Фрезеровщик.
> Требуемый опыт работы: 1–3 года
Ну даж не знаю...
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|3.24, Аноним (7), 20:34, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ерунда.Это обещют но выполнять не будут 99.9.Приближенные к императору мож и получат 120000+ и более.Обычные работяги никогда.Только здоровие свое загубят.Счас за 120К люди сгорают и теряют здоровье становясь инвалидами в погоне за деньгами.Если можно не платить платить не будут.У меня знакомому тоже обещали что будеш станочником на чпу в районе мытищ в подмосковье там уних завод.В итоге его роскосмос кинул с работой он влил денег им за учебу 50К.Учился долго и упорно.А потом ему сказали что желающих очень много извините.Вот так-то а обенщали 150К.Капиталюгам рабовладельцам верить нельзя обуют и ограбят.Надо возрождать профсоюзы как в германии например.А так то да все учеба и GNU Linux повышают уровень образования и ума у детей.И это очень хорошо.Пускай жулики прохиндеи и всякая шваль в итоге столкнется с умными и ценящими свой труд людьми.
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|4.27, Аноним (27), 20:44, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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«От» в ЛЮБОЙ российской организации следует читать как «До». Причём в итоге и это окажется морковкой перед носом.
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|1.10, Михрютка (ok), 19:31, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>> Настройте планировщик задач (crontab) таким образом, чтобы он
синхронизировал время с интернетом.
ух_ска_со_смыслом.jpg
и еще много интересного
32.Установите приложение «Яндекс.Диск»
33.Установите медиаплеер vlс
34.Установите zoom
35.Установите «Midnight Commander» с поддержкой sftp
36.Установите docker «hello-world»
https://cactux.ru/docs/alt_skills2022.pdf
куплю адрес составителя заданий, также приобрету СВД (можно б/у) и патроны к ней, ПВВ-4 (10-20 кг).
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|2.11, iPony129412 (?), 19:34, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Установите Mozilla Firefox. Настройте его:
◦ Поиск по-умолчанию: Яндекс
Я с этим справиться не мог 🤨
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|2.16, llolik (ok), 19:46, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читаем внимательно. "Детско-юношеские соревнования" (с). Не соревнования бородатых 30+ админов на качество простирки свитера.
Или вы хотите, чтобы школоте сразу дали задание из серии "спроектировать и развернуть макет сети оборонного предприятия на базе продуктов BaseAlt"?
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