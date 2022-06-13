В конце июня будут проведены детско-юношеские соревнования по Linux

2.18 , Анонус ( ? ), 19:54, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фрезеровщик

> от 120 000 руб.

> На крупное оборонное производство в г. Калуга требуется Фрезеровщик.

> Требуемый опыт работы: 1–3 года Ну даж не знаю...

3.24 , Аноним ( 7 ), 20:34, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ерунда.Это обещют но выполнять не будут 99.9.Приближенные к императору мож и получат 120000+ и более.Обычные работяги никогда.Только здоровие свое загубят.Счас за 120К люди сгорают и теряют здоровье становясь инвалидами в погоне за деньгами.Если можно не платить платить не будут.У меня знакомому тоже обещали что будеш станочником на чпу в районе мытищ в подмосковье там уних завод.В итоге его роскосмос кинул с работой он влил денег им за учебу 50К.Учился долго и упорно.А потом ему сказали что желающих очень много извините.Вот так-то а обенщали 150К.Капиталюгам рабовладельцам верить нельзя обуют и ограбят.Надо возрождать профсоюзы как в германии например.А так то да все учеба и GNU Linux повышают уровень образования и ума у детей.И это очень хорошо.Пускай жулики прохиндеи и всякая шваль в итоге столкнется с умными и ценящими свой труд людьми.

4.26 , Михрютка ( ok ), 20:42, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – или копипаста или херсонский драп наконец-то добрался до метрополии

4.27 , Аноним ( 27 ), 20:44, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – «От» в ЛЮБОЙ российской организации следует читать как «До». Причём в итоге и это окажется морковкой перед носом.

4.28 , kapacb ( ? ), 20:52, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – одна баба сказала...

