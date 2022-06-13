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В конце июня будут проведены детско-юношеские соревнования по Linux

13.06.2022 17:21

20 июня стартуют III ежегодные детско-юношеские соревнования по Linux - "CacTUX 2022". В рамках соревнований участникам предстоит переехать с MS Windows на Linux, сохранив все документы, установить программы, настроить окружение, выполнить настройку локальной сети. Регистрация открыта с 13 до 22 июня 2022 года включительно.

Соревнования пройдут с 20 июня по 04 июля в два этапа: отборочный (тестирование) и финал (практическое задание). Предложено 2 номинации: "Just for Fun" (заочно) и "Teen Hacker"(очно-заочно), и 3 возрастных группы: 10-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. Рабочие дистрибутивы: Calculate Linux, Simply Linux и OpenWRT.

  1. Главная ссылка к новости (https://cactux.ru/...)
  2. OpenNews: Вторые открытые соревнования для детей и подростков по GNU/Linux
Автор новости: hrundix
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57346-linux
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:16, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenWRT?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:19, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если ещё и документы удастся сохранить, и даже открыть их
     

  • 1.2, Stuxnet85 (ok), 19:17, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно а тестовое задание для участия какое??? Установить Arch linux по Arch Wiki??? Пропатчить KDE под FreeBSD?  Или всех желающих принимают???  И где можно будет просмотреть результаты???
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:27, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Скоро сисадминов по линукс будет как бухгалтеров и юристов наклепали в свое время что девать теперь некуда.
    А с другой стороны а где и как еще заработать не болванки же точить на заводе за миску супа.Все хотят на кнопочки нажимать и ни хрена не напрягаться.
    А таки да давайте дальше поддерживать иностранного разработчика.
    Минусуйте.  
     
     
  • 2.18, Анонус (?), 19:54, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фрезеровщик
    > от 120 000 руб.
    > На крупное оборонное производство в г. Калуга требуется Фрезеровщик.
    > Требуемый опыт работы: 1–3 года

    Ну даж не знаю...

     
     
  • 3.24, Аноним (7), 20:34, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ерунда.Это обещют но выполнять не будут 99.9.Приближенные к императору мож и получат 120000+ и более.Обычные работяги никогда.Только здоровие свое загубят.Счас за 120К люди сгорают и теряют здоровье становясь инвалидами в погоне за деньгами.Если можно не платить платить не будут.У меня знакомому тоже обещали что будеш станочником на чпу в районе мытищ в подмосковье там уних завод.В итоге его роскосмос кинул с работой он влил денег им за учебу 50К.Учился долго и упорно.А потом ему сказали что желающих очень много извините.Вот так-то а обенщали 150К.Капиталюгам рабовладельцам верить нельзя обуют и ограбят.Надо возрождать профсоюзы как в германии например.А так то да все  учеба и GNU Linux повышают уровень образования и ума у детей.И это очень хорошо.Пускай жулики прохиндеи и всякая шваль в итоге столкнется  с умными и ценящими свой труд людьми.  
     
     
  • 4.26, Михрютка (ok), 20:42, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или копипаста

    или херсонский драп наконец-то добрался до метрополии

     
  • 4.27, Аноним (27), 20:44, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «От» в ЛЮБОЙ российской организации следует читать как «До». Причём в итоге и это окажется морковкой перед носом.
     
  • 4.28, kapacb (?), 20:52, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одна баба сказала...
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 19:30, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ироническое название — кактус 🌵
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:31, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скрытая реклама ос АЛЬТ?
     
  • 1.10, Михрютка (ok), 19:31, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>> Настройте планировщик задач (crontab) таким образом, чтобы он

    синхронизировал время с интернетом.

    ух_ска_со_смыслом.jpg

    и еще много интересного

    32.Установите приложение «Яндекс.Диск»
    33.Установите медиаплеер vlс
    34.Установите zoom
    35.Установите «Midnight Commander» с поддержкой sftp
    36.Установите docker «hello-world»

    https://cactux.ru/docs/alt_skills2022.pdf

    куплю адрес составителя заданий, также приобрету СВД (можно б/у) и патроны к ней, ПВВ-4 (10-20 кг).


     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 19:34, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Установите Mozilla Firefox. Настройте его:

    ◦ Поиск по-умолчанию: Яндекс

    Я с этим справиться не мог 🤨

     
     
  • 3.22, Первая буква (?), 20:16, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что ты - иПону тый
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 19:39, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настройте планировщик задач (crontab)

    Луддиты какие-то 🤨

     
  • 2.16, llolik (ok), 19:46, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читаем внимательно. "Детско-юношеские соревнования" (с). Не соревнования бородатых 30+ админов на качество простирки свитера.
    Или вы хотите, чтобы школоте сразу дали задание из серии "спроектировать и развернуть макет сети оборонного предприятия на базе продуктов BaseAlt"?
     
     
  • 3.25, Михрютка (ok), 20:38, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ы. мой посыл удалили. ну такое.

    вы знаете, что вам делать, гражданин.

     
  • 2.19, Stuxnet85 (ok), 19:57, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и кого ты собрался????
     
     
  • 3.23, Михрютка (ok), 20:22, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ёпт гитлера конечно тарщ майор. а вы на кого подумали?
     

  • 1.20, Stuxnet85 (ok), 20:00, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а что Вика делает в группе администраторов?
     

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