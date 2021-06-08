Вторые открытые соревнования для детей и подростков по GNU/Linux

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|4.10, Электроника (?), 17:45, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А мы тогда роботландию локализовывали так чтобы она матом крыла... hiew наше все.
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|2.7, Аноним (7), 17:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому, что Linux это только лишь ядро. Чтобы быть ОС, ядру ещё нужно окружение (GNU). Да, к Android это не относится.
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|3.22, Аноним (22), 19:27, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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помимо гнутого и андроиднутого окружения ещё есть musl, например
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|4.25, asdasd (?), 19:39, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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musl это всего-лишь libc (соответственно без libc++ и т.д.). Помимо libc есть еще GCC, GDB, binutils. Для прикладных нужд coreutils и т.д.
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|2.9, eganru (?), 17:38, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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[i]Дипломы эникеев?[/i] - дипломы участников. Людей, что не убоялись. Зачастую человек не в состоянии вообще хоть что-то сделать, очевидно, что даже права поменять уже неплохо.
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|3.16, Lex (??), 18:20, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> очевидно, что даже права поменять уже неплохо
Хорошо что напомнил. А то забыл бы.. поменять то
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|1.21, Аноним (21), 19:09, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Организаторы соревнований молодцы!
Под такими новостями должны быть только светлые и добрые комментарии.
Для меня, в студенчестве программирование командной оболочки было похоже на общение.
Linux это интересно.
make love
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