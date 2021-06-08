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Вторые открытые соревнования для детей и подростков по GNU/Linux

08.06.2021 15:50

Детско-юношеский Центр Технического Творчества и Информационных Технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга открыл регистрацию на вторые открытые соревнования для детей и подростков по GNU/Linux. Участникам будут предложены теоретические вопросы и практические задания различной степени сложности. Возраст участников: 10-17 лет. Регистрация открыта до 11 июня 2021 года. Участие бесплатно. Все участники получат дипломы.

Соревнования пройдут в 2 этапа:

  • Отборочный с 12 по 14 июня.
  • Финал с 28 июня по 4 июля.


  1. Главная ссылка к новости (https://cactux.ru/...)
  2. OpenNews: Детские online-соревнования по Linux
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft
Автор новости: hrundix
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55297-linux
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:41, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    А почему только ГНУ? В линух вложилось достаточно компаний и людей, почему выделяют только одну компанию? ЧСВ?
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (??), 16:43, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    учи матчасть, а лучше загляни-ка на сабж
     
     
  • 3.5, dikiy_f90 (?), 16:44, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    заглянул, увидел NFS в 16-17 лет, закрыл
     
     
  • 4.6, flexagoon (ok), 16:54, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 10-13 там дают полтора часа чтобы нескучные обои на XFCE поставить)
     
  • 4.10, Электроника (?), 17:45, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А мы тогда роботландию локализовывали так чтобы она матом крыла... hiew наше все.
     
     
  • 5.17, Ordu (ok), 18:28, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    =)

    Я vc.com таким образом "локализовывал".

     
  • 2.7, Аноним (7), 17:21, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому, что Linux это только лишь ядро. Чтобы быть ОС, ядру ещё нужно окружение (GNU). Да, к Android это не относится.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:27, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    помимо гнутого и андроиднутого окружения ещё есть musl, например
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 19:36, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотя бы с гнутым разберитесь сначала.
     
  • 4.25, asdasd (?), 19:39, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    musl это всего-лишь libc (соответственно без libc++ и т.д.). Помимо libc есть еще GCC, GDB, binutils. Для прикладных нужд coreutils и т.д.
     
  • 2.15, Электроника (?), 17:53, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас их еще заставят сменить расшифровку на Gays Non Unix
     

  • 1.2, OnTheEdge (??), 16:41, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открытые соревнования по открытой ОС: лаконично!
     
  • 1.4, Ordu (ok), 16:44, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Все участники получат дипломы.

    Дипломы эникеев?

     
     
  • 2.9, eganru (?), 17:38, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    [i]Дипломы эникеев?[/i] - дипломы участников. Людей, что не убоялись. Зачастую человек не в состоянии вообще хоть что-то сделать, очевидно, что даже права поменять уже неплохо.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:48, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Соревнования - Родина Нашего Страха  тм C R
     
  • 3.16, Lex (??), 18:20, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > очевидно, что даже права поменять уже неплохо

    Хорошо что напомнил. А то забыл бы.. поменять то

     

  • 1.19, mos87 (ok), 18:41, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    по установке болгеноса со зверь сиди на время?
     
  • 1.20, acroobat (??), 18:59, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Удачи Шигорину
     
  • 1.21, Аноним (21), 19:09, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Организаторы соревнований молодцы!
    Под такими новостями должны быть только светлые и добрые комментарии.

    Для меня, в студенчестве программирование командной оболочки было похоже на общение.
    Linux это интересно.
    make love

     
  • 1.26, Аноним (26), 19:58, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Педикулируют, сцуки!
     

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