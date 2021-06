Вторые открытые соревнования для детей и подростков по GNU/Linux

2.3 , OnTheEdge ( ?? ), 16:43, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – учи матчасть, а лучше загляни-ка на сабж

3.5 , dikiy_f90 ( ? ), 16:44, 08/06/2021 заглянул, увидел NFS в 16-17 лет, закрыл

4.6 , flexagoon ( ok ), 16:54, 08/06/2021 В 10-13 там дают полтора часа чтобы нескучные обои на XFCE поставить)

4.10 , Электроника ( ? ), 17:45, 08/06/2021 А мы тогда роботландию локализовывали так чтобы она матом крыла... hiew наше все.

5.17 , Ordu ( ok ), 18:28, 08/06/2021 =) Я vc.com таким образом "локализовывал".

2.7 , Аноним ( 7 ), 17:21, 08/06/2021 Потому, что Linux это только лишь ядро. Чтобы быть ОС, ядру ещё нужно окружение (GNU). Да, к Android это не относится.

3.22 , Аноним ( 22 ), 19:27, 08/06/2021 помимо гнутого и андроиднутого окружения ещё есть musl, например

4.23 , Аноним ( 23 ), 19:36, 08/06/2021 Вы хотя бы с гнутым разберитесь сначала.

4.25 , asdasd ( ? ), 19:39, 08/06/2021 musl это всего-лишь libc (соответственно без libc++ и т.д.). Помимо libc есть еще GCC, GDB, binutils. Для прикладных нужд coreutils и т.д.

2.15 , Электроника ( ? ), 17:53, 08/06/2021 Щас их еще заставят сменить расшифровку на Gays Non Unix