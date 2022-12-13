Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.39

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|1.5, Жироватт (ok), 11:20, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> git repack
О сколько в этой строке слилось смыслов для русскоязычного пользователя...
Хотя и делает правильную и нужную вещь. Ничего не вырезая, ничего не перекодируя
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|3.13, Аноним (13), 11:58, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно качать из проверенных мест, а не из помоек, тогда вирусов не будет
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|4.14, Аноним (14), 12:10, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В проверенных местах апдейтов не завезли, в итоге половина игр с гугладиска, вторая половина с маилрудиска, и третья половина с меги -- всё поставлено случайными нонеймами, нашедшими данные где-то в интернете.
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|3.17, . (?), 12:46, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ага и вирусню засунуть
Лет семь назад ловил. Скачивал русский репак какойто игры с торрента. Так он у меня все шифровать начал. А я еще до этого избрал тактику хранения важных данных на внешнем носителе. Просто переставил винду. Так что хер этому подлому хацкеру. И с тех пор русские репаки обходил стороной.
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|4.19, Аноним (14), 13:38, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно новые игры такими бывают (это хорошая стратегия, хомячьё ломится скачивать всё подряд), куда чаще на руторе и похожих помойках. Я бы на твоём месте больше переживал за нерусские репаки, у русских в худшем случае кривой установщик без юникода,что может вызывать проблемы (на вендах до ~10 было плохо с поддержкой юникода).
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|5.20, . (?), 13:52, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Качал игры начала 2000-х. Просто репак был свежий, поэтому с вируснёй. С кодировками всегда было нормально, я же не японо-китайские версии скачивал. А играю теперь только на меднафен или какую нибудь нативную линуксовую, типа warzone, megaglest
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|6.22, Аноним (14), 14:15, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну бывает. Я имею в виду, что когда у тебя не русская локаль стоит, а, например, английская, или японская (по той же причине), то с текстом будут проблемы (иногда на части виджетов или не только с текстом, зависит от кривизны). С любыми линуксовыми играми попроще, даже с индюшатиной проблем практически нет. А сейчас же вообще копируешь файлы с стима и прикладываешь бинарь эмулятора, когда он нужен, вот и все дела. Никаких установщиков не надо. Поэтому неадекваты которые всё это пакуют отходят в прошлое.
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|1.6, Аноним (7), 11:36, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В случае если размер патча превышает 1 ГБ теперь будет выводиться ошибка
И что теперь делать? Вот только хотел патч на 2 ГБ отослать.
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|1.9, Аноним (4), 11:47, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В случае если размер патча превышает 1 ГБ теперь будет выводиться ошибка
Это защита от растоманов, которые шлют в ядро патчи с 40 тыс. строками кода.
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|1.10, Аноним (10), 11:48, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.
Скажите уж сразу "система хранения кода на блокчейне".
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|2.18, Аноним (16), 12:48, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сынок, всё просто - хватит фапать на блокчейн. Цепочки подписей и прочее это вот всё придумано задолго до этих ваших криптофантиков и "прорывных блокчейнов"
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|3.26, kusb (?), 15:27, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только Bitcoin - действительно прорывная технология.
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|2.25, Аноним (25), 14:27, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если так сказать, то дрюшечке придётся срочно переводить свой хостинг на пихуль, веть блокчейн у него запрещён.
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|1.23, Аноним (23), 14:23, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Раньше для выполнения аналогичной операции потребовалось бы привлечение утилит sort и uniq:
> git log v2.38.0.. --date='format:%Y-%m' --format='%cd' | sort | uniq -c
Куда они дели юникс-философию?
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