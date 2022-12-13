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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.39

13.12.2022 10:36

После двух месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.39. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 483 изменений, подготовленных при участии 86 разработчиков, из которых 31 впервые принял участие в разработке. Основные новшества:

  • В команду "git shortlog", предназначенную для отображения сводок со статистикой из истории изменений, добавлена опция "--group" для произвольной группировки коммитов по полям, не ограничивающимся автором или коммитером. Например, для показа списка разработчиков с информацией о числе изменений, учитывающего помощников, упомянутых в поле "Co-authored-by", можно использовать команду: 
    
   git shortlog -ns --group=author --group=trailer:co-authored-by

    Вывод shortlog можно агрегировать при помощи спецификаторов форматирования и опция "--group" позволяет существенно упростить создание сложных отчётов и избавиться от выполнении дополнительных команд сортировки. Например, для создания отчёта с информацией о том, сколько коммитов для заданного релиза было принято в каждом месяце, можно указать: 

    
   git shortlog v2.38.0.. --date='format:%Y-%m' --group='%cd' -s
 
    2  2022-08
    47  2022-09
   405  2022-10
   194  2022-11
     5  2022-12
    Раньше для выполнения аналогичной операции потребовалось бы привлечение утилит sort и uniq: 
    
   git log v2.38.0.. --date='format:%Y-%m' --format='%cd' | sort | uniq -c
  • Расширены возможности механизма "cruft packs", предназначенного для упаковки недостижимых объектов, на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). Недостижимые объекты удаляются сборщиком мусора, но до удаления определённое время остаются в репозитории для исключения состояний гонки. Механизм "cruft packs" позволяет хранить все недостижимые объекты в одном pack-файле, а данные о времени модификации каждого объекта отражать в отдельной таблице, хранимой в отдельном файле с расширением ".mtimes", что бы они не пересекались с общим временем изменения.

    Время нахождения недостижимых объектов в репозитории перед фактическим удалением определяется опцией "--prune=<date>". При этом несмотря на то, что задержка перед удалением является достаточно эффективным и практичным способом предотвращения повреждения репозитория из-за состояния гонки, он не является на 100% надёжным. Чтобы упростить восстановление повреждённого репозитория в новом выпуске предоставлена возможность сохранения отсутствующих объектов, для чего в команду "git repack" добавлена опция "--expire-to", позволяющая задать файл для создания внешней копии всех удаляемых объектов. Например, для сохранения в файле backup.git недостижимых объектов, которые не менялись последние 5 минут, можно использовать команду: 

    
   git repack --cruft --cruft-expiration=5.minutes.ago -d --expire-to=../backup.git
  • Значительно увеличена (до 70%) скорость выполнения операции "git grep --cached" при поиске в областях, в которых применяется частичное клонирование (sparse-checkout) и для которых имеются частичные индексы (sparse index). Ранее при указании опции "--cached" вначале осуществлялся поиск в обычном индексе, а потом в частичных, что приводило к возникновению ощутимых задержек при поиске в больших репозиториях.
  • Ускорено выполнение на сервере проверки связности новых объектов перед их помещением в репозиторий при выполнении операции "git push". За счёт перехода к учёту при проверке только объявленных ссылок, в тестовом репозитории с 7 млн ссылок из которых только 3% охвачены операцией push внесённые оптимизации позволили сократить время проверки в 4.5 раза.
  • Для защиты от потенциальных целочисленных переполнений в коде в команде "git apply" ограничен максимальный размер обрабатываемых патчей. В случае если размер патча превышает 1 ГБ теперь будет выводиться ошибка.
  • Для защиты от потенциальных уязвимостей внесены изменения для чистки лишней информации из заголовков, выставляемых при использовании модуля h2h3 с опцией GIT_TRACE_CURL=1 или GIT_CURL_VERBOSE=1 вместе с HTTP/2.
  • При выполнении операции check out с веткой, которая является символической ссылок на другую ветку, команда "git symbolic-ref HEAD" теперь выводит название целевой ветки, а не имя символической ссылки.
  • Добавлена поддержка аргумента @{-1} в опции "--edit-description" ("git branch --edit-description @{-1}") для редактирования описания прошлой ветки.
  • Добавлена команда "git merge-tree --stdin", позволяющая передать список параметров через стандартный входной поток.
  • На сетевых файловых системах по умолчанию отключён обработчик fsmonitor, отслеживающий изменения в ФС.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/12/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Git, проявляющиеся при клонировании субмодулей и использовании git shell
  3. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.38
  4. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал git-совместимую систему управления версий Got 0.76
  5. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.37
  6. OpenNews: Две уязвимости в Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58318-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 13/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:48, 13/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.3, Alex (??), 10:48, 13/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.4, Аноним (4), 10:48, 13/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Жироватт (ok), 11:20, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > git repack

    О сколько в этой строке слилось смыслов для русскоязычного пользователя...
    Хотя и делает правильную и нужную вещь. Ничего не вырезая, ничего не перекодируя

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:37, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага и вирусню  засунуть
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:58, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нужно качать из проверенных мест, а не из помоек, тогда вирусов не будет
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:10, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проверенных местах апдейтов не завезли, в итоге половина игр с гугладиска, вторая половина с маилрудиска, и третья половина с меги -- всё поставлено случайными нонеймами, нашедшими данные где-то в интернете.
     
  • 3.17, . (?), 12:46, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Ага и вирусню  засунуть

    Лет семь назад ловил. Скачивал русский репак какойто игры с торрента. Так он у меня все шифровать начал. А я еще до этого избрал тактику хранения важных данных на внешнем носителе. Просто переставил винду. Так что хер этому подлому хацкеру. И с тех пор русские репаки обходил стороной.

     
     
  • 4.19, Аноним (14), 13:38, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно новые игры такими бывают (это хорошая стратегия, хомячьё ломится скачивать всё подряд), куда чаще на руторе и похожих помойках. Я бы на твоём месте больше переживал за нерусские репаки, у русских в худшем случае кривой установщик без юникода,что может вызывать проблемы (на вендах до ~10 было плохо с поддержкой юникода).
     
     
  • 5.20, . (?), 13:52, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качал игры начала 2000-х. Просто репак был свежий, поэтому с вируснёй. С кодировками всегда было нормально, я же не японо-китайские версии скачивал. А играю теперь только на меднафен или какую нибудь нативную линуксовую, типа warzone, megaglest
     
     
  • 6.22, Аноним (14), 14:15, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну бывает. Я имею в виду, что когда у тебя не русская локаль стоит, а, например, английская, или японская (по той же причине), то с текстом будут проблемы (иногда на части виджетов или не только с текстом, зависит от кривизны). С любыми линуксовыми играми попроще, даже с индюшатиной проблем практически нет. А сейчас же вообще копируешь файлы с стима и прикладываешь бинарь эмулятора, когда он нужен, вот и все дела. Никаких установщиков не надо. Поэтому неадекваты которые всё это пакуют отходят в прошлое.
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:36, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В случае если размер патча превышает 1 ГБ теперь будет выводиться ошибка

    И что теперь делать? Вот только хотел патч на 2 ГБ отослать.

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 11:57, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходить на svn
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:46, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Убиться об стену
     

  • 1.9, Аноним (4), 11:47, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В случае если размер патча превышает 1 ГБ теперь будет выводиться ошибка

    Это защита от растоманов, которые шлют в ядро патчи с 40 тыс. строками кода.

     
     
  • 2.11, Аноним (13), 11:56, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Этих недоразвитых в ядро нельзя пускать
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:48, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

    Скажите уж сразу "система хранения кода на блокчейне".

     
     
  • 2.18, Аноним (16), 12:48, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сынок, всё просто - хватит фапать на блокчейн. Цепочки подписей и прочее это вот всё придумано задолго до этих ваших криптофантиков и "прорывных блокчейнов"
     
     
  • 3.26, kusb (?), 15:27, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только Bitcoin - действительно прорывная технология.
     
  • 2.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:59, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на блокчейне

    Такс, этому смузи больше не наливать.

     
  • 2.25, Аноним (25), 14:27, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так сказать, то дрюшечке придётся срочно переводить свой хостинг на пихуль, веть блокчейн у него запрещён.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:17, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из исходников удалили все вхождения master и 0xDEADBEEF?
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:23, 13/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Раньше для выполнения аналогичной операции потребовалось бы привлечение утилит sort и uniq:
    >   git log v2.38.0.. --date='format:%Y-%m' --format='%cd' | sort | uniq -c

    Куда они дели юникс-философию?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:27, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Куда они дели

    В п-ппопу?

     
     
  • 3.27, Аноним (25), 16:22, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примешь, когда сядешь.
     

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