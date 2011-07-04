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Выпуск дистрибутива Tails 5.7

22.11.2022 20:49

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • Предложен Metadata Cleaner, простой и понятный графический интерфейс для удаления метаданных из файлов, который является надстройкой над утилитой MAT, т.е. поддерживает чистку тех же форматов файлов.
  • Обновлён инструментарий tor 0.4.7.11.
  • Tor Browser обновлён до выпуска 11.5.8 (ещё официально не объявлен), в который вошли исправления уязвимостей, перенесённые из Firefox ESR 102.5.
  • Из поставки удалён пакет pdf-redact-tools, в котором имелись нерешённые проблемы.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.0
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.5
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58175-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (-), 20:54, 22/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Сноуден пиарил этот тэйлс, а я не доверяю.
    Он и сигнал пиарил, а там симку надо...
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:48, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начно доверять себе
    А там посмотрим
     
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