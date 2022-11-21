Открыта регистрация на конференцию PGConf.Russia 2023

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|1.2, Аноним (-), 12:31, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как не посмотрю, а у наших постгресовцев все конференции.
Хорошо живут!
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|2.11, Аноним (11), 13:09, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конференция - это способ перелить бабло из одних карманов в другие. И если при этом получается пожрать креветок на фуршете, то почему бы и нет. Заодно можно обсудить как ещё нажиться на свободном ПО.
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|2.24, Аноним (-), 14:08, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За что 17к?
Там в докладчиках сам Стоунбрейкер а Штульман ему солировать будет?
За 17к каждому онлайн участнику должны эскортницу на час прислать, с раздаточным материалом.
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|3.38, Аноним (38), 19:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Времена тяжелые. Мишу будут присылать. И раздаточный материал свой.
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|2.30, Анонеим (?), 14:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты думал Рэдисон в дефолтсити - благотворители и сдают площади нашару? Да и организаторы наверное свою копеечку хотят :)
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|3.32, Аноним (-), 14:59, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Онлайн 17к. Онлайн Карл.
Почему медицинские конфы в рэдиссоне том же самом без бич пакета от 4к с личным присутствием?
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|2.35, Аноним (35), 16:54, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За нормальных инженеров платит компания, это не бомжей эвэнт.
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|3.36, Аноним (36), 17:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нормальные компании этот фонд отправляют на помощь защитникам Родины. А не на пир во время чумы.
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|5.20, Мафусаил (?), 13:31, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты сам читал, что по ссылке написано? Где там про ограничение полетов в Сочи?
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|6.22, Аноним (-), 13:36, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я признал косяк. Какие вопросы?
Знал что юг закрыт, не обращал вниманип, что выборочно. На автомате и ответил.
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|8.29, Аноним (-), 14:34, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну все логично Закрыто то не из-за потенциальной угрозы натовского пво А из-за... текст свёрнут, показать
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|5.26, Аноним (8), 14:19, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В бункере что-ли?
Я не в бункере, я в Сочи. Иначе бы не спрашивал. :-)
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|6.33, Аноним (-), 15:02, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже поблагодарил за то, что обратили внимание на мою ошибку.
Шигорин сейчас наверняка эррегировал.
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|1.23, Аноним (-), 13:53, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А организатор может поставить стол? Типа бесплатное проживание и бесплатное 3-х разовое питание. Чисто мне не впадла пацанов два дня подряд накормить.
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|2.25, Аноним (-), 14:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда цены будет х3.
Надо же в спонсорство опеннету гешефт заложить.
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