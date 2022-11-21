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Открыта регистрация на конференцию PGConf.Russia 2023

21.11.2022 10:25

Организационный комитет PGConf.Russia объявил об открытии ранней регистрации на юбилейную, десятую конференцию PGConf.Russia 2023, которая пройдет 3-4 апреля 2023 года в бизнес центре «Рэдиссон Славянская» в Москве. PGConf.Russia - международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 700 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. В программе — доклады в два потока в течение двух дней, блиц-доклады из зала, живое общение на кофе-брейках и фуршете.

Конференция традиционно пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн. Ранняя регистрация по сниженной стоимости доступна с 21 ноября по 9 января 2023 года и позволит участникам сэкономить до 40% от полной стоимости билета. Участие для студентов и преподавателей — бесплатное.

  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/2023...)
  2. OpenNews: В Москве пройдёт девятая международная конференция по PostgreSQL
  3. OpenNews: В Нижнем Новгороде состоится конференция по PostgreSQL
  4. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
Автор новости: Анастасия Екимцова
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58161-pgconf
Ключевые слова: pgconf, postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 12:31, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как не посмотрю, а у наших постгресовцев все конференции.
    Хорошо живут!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:09, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конференция - это способ перелить бабло из одних карманов в другие. И если при этом получается пожрать креветок на фуршете, то почему бы и нет. Заодно можно обсудить как ещё нажиться на свободном ПО.
     
  • 2.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:19, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять пируют. Возможно деньги пойдут на нужды фронта или на выходе все по повесточке выдадут. Но что-то я сомневаюсь.
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 12:39, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > онлайн – 17 000 руб.

    Неплохо

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:41, 21/11/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.24, Аноним (-), 14:08, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что 17к?
    Там в докладчиках сам Стоунбрейкер а Штульман ему солировать будет?
    За 17к каждому онлайн участнику должны эскортницу на час прислать, с раздаточным материалом.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 19:11, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Времена тяжелые. Мишу будут присылать. И раздаточный материал свой.
     
  • 2.30, Анонеим (?), 14:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думал Рэдисон в дефолтсити - благотворители и сдают площади нашару? Да и организаторы наверное свою копеечку хотят :)
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:59, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онлайн 17к. Онлайн Карл.
    Почему медицинские конфы в рэдиссоне том же самом без бич пакета от 4к с личным присутствием?
     
  • 3.34, Аноним (-), 15:06, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А бывает даже так

    https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/aran-2022/index/

    Так что, рэдисон благотворители или переводчики совсем заелись?

     
  • 2.31, iPony129412 (?), 14:49, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А реальное присутствие — 19 000 рублей.
    Странные цены.
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:54, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За нормальных инженеров платит компания, это не бомжей эвэнт.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 17:17, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нормальные компании этот фонд отправляют на помощь защитникам Родины. А не на пир во время чумы.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:05, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не в Сочи?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:09, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там самолеты не летают.
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 13:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфов конечно же не будет.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:23, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бункере что-ли?

    https://www.business-gazeta.ru/news/572230

     
     
  • 5.19, Аноним (18), 13:25, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, Сочи открыт. Мой косяк.
     
     
  • 6.28, Аноним (8), 14:29, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Температура воздуха +25 по цельсию.
     
  • 5.20, Мафусаил (?), 13:31, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сам читал, что по ссылке написано? Где там про ограничение полетов в Сочи?
     
     
  • 6.22, Аноним (-), 13:36, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я признал косяк. Какие вопросы?
    Знал что юг закрыт, не обращал вниманип, что выборочно. На автомате и ответил.
     
     
  • 7.27, Аноним (8), 14:20, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время такое, надо всему делать факчекинг в чеклисте. :D
     
     
  • 8.29, Аноним (-), 14:34, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все логично Закрыто то не из-за потенциальной угрозы натовского пво А из-за... текст свёрнут, показать
     
  • 5.26, Аноним (8), 14:19, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В бункере что-ли?

    Я не в бункере, я в Сочи. Иначе бы не спрашивал. :-)

     
     
  • 6.33, Аноним (-), 15:02, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже поблагодарил за то, что обратили внимание на мою ошибку.
    Шигорин сейчас наверняка эррегировал.
     
  • 2.14, Аноним (11), 13:10, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геленжик наше всё.
     

  • 1.23, Аноним (-), 13:53, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А организатор может поставить стол? Типа бесплатное проживание и бесплатное 3-х разовое питание. Чисто мне не впадла пацанов два дня подряд накормить.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 14:15, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда цены будет х3.
    Надо же в спонсорство опеннету гешефт заложить.
     

  • 1.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:15, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в бизнес центре «Рэдиссон Славянская» в Москве

    Можно и менее мажорное место было выбрать, глядишь и подешевле бы было. Не для простого люда все это.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 19:22, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опечатка там: должно быть Славянск а не Славянская.
     

  • 1.42, Аноним (42), 19:41, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Рэдиссон Славянская

    хохол Тарас Экзюпери.

     

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