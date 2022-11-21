Открыта регистрация на конференцию PGConf.Russia 2023

Организационный комитет PGConf.Russia объявил об открытии ранней регистрации на юбилейную, десятую конференцию PGConf.Russia 2023, которая пройдет 3-4 апреля 2023 года в бизнес центре «Рэдиссон Славянская» в Москве. PGConf.Russia - международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 700 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. В программе — доклады в два потока в течение двух дней, блиц-доклады из зала, живое общение на кофе-брейках и фуршете.

Конференция традиционно пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн. Ранняя регистрация по сниженной стоимости доступна с 21 ноября по 9 января 2023 года и позволит участникам сэкономить до 40% от полной стоимости билета. Участие для студентов и преподавателей — бесплатное.



