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Использование машинного обучения для определения эмоций и контроля над своей мимикой

03.11.2022 07:03

Андрей Савченко из нижегородского филиала Высшей школы экономики опубликовал результат своих исследований в области машинного обучения, связанных с распознаванием эмоций на лицах людей, присутствующих на фотографиях и видео. Код написан на языке Python с использованием PyTorch и распространяется под лицензией Apache 2.0. Доступно несколько готовых моделей, в том числе пригодных для использования на мобильных устройствах.

На базе библиотеки другим разработчиком создана программа sevimon, позволяющая отслеживать изменение эмоций с использованием видеокамеры и помогать в контроле напряжения мышц лица, например, для устранения перенапряжения, косвенного воздействия на настроение и, при длительном применении, предотвращения появления мимических морщин. Для определения позиции лица на видео задействована библиотека CenterFace. Код sevimon написан на Python распространяется под лицензией AGPLv3. При первом запуске загружаются модели, после чего программа не требует подключения к интернету и работает полностью автономно. Подготовлены инструкции для запуска в Linux/UNIX и Windows, а также docker-образ для Linux.

Sevimon работает следующим образом: сначала на изображении с камеры определяется лицо, затем лицо сопоставляется с каждой из восьми эмоций (злость, презрение, отвращение, страх, радость, отсутствие эмоций, грусть, удивление), после чего для каждой эмоции даётся некая оценка похожести. Полученные значения сохраняются в журнале в текстовом формате для последующего анализа программой sevistat. Для каждой эмоции в файле настроек можно задать верхние и нижние границы значений, при пересечении которых тут же выдаётся напоминание.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ioctl-user/...)
  2. OpenNews: Bumble открыл систему машинного обучения для выявления непристойных изображений
  3. OpenNews: Открыт код системы машинного обучения для генерации реалистичных движений человека
  4. OpenNews: Компания Сollabora представила систему машинного обучения для сжатия видео
  5. OpenNews: Представлена новая открытая система синтеза изображений Stable Diffusion
  6. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
Автор новости: ioctl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58033-ai
Ключевые слова: ai, sevimon
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:57, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > и помогать в контроле напряжения мышц лица

    идея интересная, конечно, но непонятно, будет ли реальная польза от неё, но почему бы и нет

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:16, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    До чего техникс дошла. В 1984 году этим занимались специально обученные люди.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 08:20, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > техникс

    и не сэй, мэн

     

  • 1.4, слакваровод (?), 08:21, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    покерфейс отслеживать при игре...
     
  • 1.5, ИмяХ (?), 08:31, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Скоро компьютеры будут управлять эмоциями и поведением людей.
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 08:35, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Робособаки с пулемётом и щас могут.
     
  • 2.7, Айнаниммм (?), 08:35, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И будут действительно счастливы... пока подписка не закончится...
     
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