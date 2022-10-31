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Выпуск среды разработки Tizen Studio 5.0

31.10.2022 19:34

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 5.0, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • В Tizen IDE и дополнениях для редактора Visual Studio Code реализована поддержка Ubuntu 22.04.
  • В эмуляторе появилась поддержка движка WHPX (Windows Hypervisor Platform) для ускорения виртуализации, в дополнение к ранее поддерживаемому движку HAXM (Intel Hardware Accelerated Execution Manage).
  • В IDE и CLI добавлена поддержка телевизоров, выпускаемых сторонними производителями.
  • В IDE и CLI добавлена поддержка проектов для RPK (Tizen Resource Package).
  • Улучшена поддержка комбинированных (Multi App) и гибридных (Hybrid App) приложений, предоставляющих возможность работы в одном рабочем пространстве IDE с несколькими однотипными (Multi App, например, Tizen.Native + Tizen.Native) или разнотипными (Hybrid App, например, Tizen.Native + Tizen.Dotnet) зависимыми приложениями и выполнения с этими приложениями всех типовых манипуляций, таких как создание приложения, сборка, формирование пакетов, установка и тестирование.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/su...)
  2. OpenNews: Samsung заключил соглашения о поставке Tizen на телевизорах сторонних производителей
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 4.5
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58015-tizen
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (-), 19:46, 31/10/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Непонятно для кого оно.
     
     
  • 4, Аноним (4), 20:10, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ситем мультимедиа АвтоТАЗа подойдёт?
     

  • 3, Бывалый смузихлёб (?), 19:58, 31/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Однажды в качестве награды за подобие какого-то ИТ соревнования был подарен новенький самсунг на этом
    "Дрова  и ПО ещё сыроваты, но скоро допилят"

    А ведь память о самсунговской ОС Бада была ещё свежа

    Так и помер аппарат от переразряда аккума за несколько лет не дождавшись обещанных обновлений

    Умеет самсунг делать мобильные ОС
    Возможно на телеках взлетит много лет спустя но думается вряд ли

     
  • 5, Аноним (5), 20:16, 31/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Tizen на телеках неудобный.
     

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