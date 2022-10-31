Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 5.0, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность. В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров. В новой версии: В Tizen IDE и дополнениях для редактора Visual Studio Code реализована поддержка Ubuntu 22.04.

В эмуляторе появилась поддержка движка WHPX (Windows Hypervisor Platform) для ускорения виртуализации, в дополнение к ранее поддерживаемому движку HAXM (Intel Hardware Accelerated Execution Manage).

В IDE и CLI добавлена поддержка телевизоров, выпускаемых сторонними производителями.

В IDE и CLI добавлена поддержка проектов для RPK (Tizen Resource Package).

Улучшена поддержка комбинированных (Multi App) и гибридных (Hybrid App) приложений, предоставляющих возможность работы в одном рабочем пространстве IDE с несколькими однотипными (Multi App, например, Tizen.Native + Tizen.Native) или разнотипными (Hybrid App, например, Tizen.Native + Tizen.Dotnet) зависимыми приложениями и выполнения с этими приложениями всех типовых манипуляций, таких как создание приложения, сборка, формирование пакетов, установка и тестирование.



