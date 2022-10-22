The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Red Hat реализовал возможность развёртывания рабочих станции на базе RHEL в облаке AWS

22.10.2022 10:41

Компания Red Hat начала продвижение продукта "рабочая станция как сервис", позволяющая организовать удалённую работу с окружением на базе дистрибутива Red Hat Enterprise Linux for Workstations, выполняемом в облаке AWS (Amazon Web Services). Несколько недель назад компанией Canonical была представлена аналогичная возможность выполнения Ubuntu Desktop в облаке AWS. В качестве областей применения упоминается организация работы сотрудников с любых устройств и выполнение на старых системах ресурсоёмных задач, требующих больших ресурсов GPU и CPU, например, 3D-рендиренга или сложной визуализации данных без покупки нового оборудования.

Для удалённого доступа к рабочему столу в AWS может использоваться обычный web-браузер или стационарные клиентские приложения для Windows, Linux и macOS, использующие протокол NICE DCV. Работа организована через трансляцию содержимого экрана на систему пользователя, все вычисления выполняются на стороне сервера, в том числе предоставляется доступ к GPU NVIDIA GRID или TESLA для операции с 3D-графикой. Поддерживается трансляция вывода с разрешением до 4K, использование до 4 виртуальных мониторов, симуляция сенсорного экрана, передача многоканального звука, проброс доступа к USB-устройствам и смарт-картам, организация работы с локальными файлами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Опубликован multipass 1.9, инструментарий для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах
  3. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Опубликован LTSM для организации терминального доступа к рабочим столам
  5. OpenNews: Выпуск платформы Ulteo Open Virtual Desktop 4.0
  6. OpenNews: Релиз Spice 0.6, системы для организации доступа к виртуализированным десктоп-окружениям
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57957-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat, aws
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:27, 22/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь сравнивал этот NICE DCV со свободными альтернативами?
     
     
  • 3, LastOf (?), 11:40, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом только удаленно играть можно с работы на домашнем компуктере.
    По свободным альтернативам - да есть проекты, и с редиректом печати и сканирования и файлы и токены и звук.
     

  • 2, Галоперидол (?), 11:36, 22/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чем бы редхат ни тешился, лишь бы руки подальше от раста держал.
     
     
  • 4, n00by (ok), 11:44, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они и оставят Rust пользователям, а остальное всё будет на сервере. GPL же. ;)
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру