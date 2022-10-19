Выпуск Stratis 3.3, инструментария для управления локальными хранилищами

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|1.1, Аноним (1), 09:36, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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очередная бестолковая прослойка которую никто не просил, но теперь RedHat будет пропихивать ее во все свои продукты и волей-не волей другим дистрибутивам тоже придется собирать/тестировать/поддерживать этого паразита
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|2.6, ИмяХ (?), 10:12, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Из твоего курятника, может, никто и не просил, но многим нормальным людям (например, мне) это очень даже нужно.
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|3.9, 1 (??), 10:54, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А можно узнать, для чего и как у Вас этот страус используется ?
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|3.12, Аноним (12), 11:18, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости ... не поддерживаются
и что ты собрался этим делать, которое ничего делать не умеет?
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|3.14, Sultan (?), 11:29, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальным людям оно нужно будет только когда будет готово. А пока - это почёсывание правого уха левой пяткой.
Хуже того, это недоподелие укоренилось в RHCSA.
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|2.7, Аноним (7), 10:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле btrfs выбрали, когда? Они наоборот отказались ещё в RHEL 8 и стали пилить стек на базе XFS.
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|2.8, 1 (??), 10:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это типа LVM - но в пространстве пользователя.
Linux всёменьше становится сервером - всё больше десктопом.
Т.е. качество сервера не улучшается, да и десктоп из него так себе ...
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|2.16, Минона (ok), 12:40, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в Федоре она дефолт.
Когда и в каком RHEL она будет дефолт и будет ли не известно.
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|1.15, Минона (ok), 12:38, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо того чтобы развивать ZFS или BTRFS эти чудики изобретают велосипед.
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