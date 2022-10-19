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Выпуск Stratis 3.3, инструментария для управления локальными хранилищами

19.10.2022 09:23

Опубликован выпуск проекта Stratis 3.3, развиваемого компанией Red Hat и сообществом Fedora для унификации и упрощения средств настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis предоставляет такие возможности, как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования. Поддержка Stratis интегрирована в дистрибутивы Fedora и RHEL начиная с выпусков Fedora 28 и RHEL 8.2. Код проекта распространяется под лицензией MPL 2.0.

Система во многом повторяет по своим возможностям расширенные средства управления разделами ZFS и Btrfs, но реализована в виде прослойки (демон stratisd), работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS. В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра. Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.

Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита. Работа Stratis протестирована с блочными устройствами на базе LUKS (шифрованные разделы), mdraid, dm-multipath, iSCSI, логическими томами LVM, а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями. При наличии в пуле одного диска Stratis позволяет использовать логические разделы с поддержкой снапшотов для отката изменений. При добавлении нескольких накопителей в пул появляется возможность логического объединения накопителей в непрерывную область. Такие возможности, как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются, но запланированы на будущее.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка расширения размера физических устройств, позволяющая добавить в пул Stratis дополнительное дисковое пространство, ставшее доступным на устройстве хранения (например, при расширении RAID-массива).
  • Добавлена команда "stratis pool extend-data" для добавления в определённый пул хранения дополнительного дискового пространства, появившегося на одном из устройств. Для отслеживания изменения размера устройств в вывод команды "stratis pool list" добавлено специальное предупреждение, а в команду "stratis blockdev list" добавлены сведения о различиях в размерах пула и устройства.
  • Улучшено распределение места для метаданных, связанных с устройствами хранения и динамическим выделение места в хранилище ("thin provisioning"). Изменение позволило сократить фрагментацию при хранении метаданных.
  • Переработана проверка исполняемых файлов фреймворка Clevis, применяемого для автоматического шифрования и расшифровки данных в дисковых разделах. Проверка теперь выполняется каждый раз, когда при выполнении команды пользователя требуется обращение к Clevis (ранее проверка осуществлялась только один раз, при запуске Stratis), что решает проблемы с использованием Clevis, установленным после запуска stratisd.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stratis-sto...)
  2. OpenNews: Выпуск Stratis 3.0, инструментария для управления локальными хранилищами
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 36
  4. OpenNews: В Fedora намерены запретить поставку ПО, распространяемого под лицензией CC0
  5. OpenNews: В Fedora Linux 39 планируют по умолчанию отключить поддержку подписей на основе SHA-1
  6. OpenNews: В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57939-stratis
Ключевые слова: stratis, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:36, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очередная бестолковая прослойка которую никто не просил, но теперь RedHat будет пропихивать ее во все свои продукты и волей-не волей другим дистрибутивам тоже придется собирать/тестировать/поддерживать этого паразита
     
     
  • 2.6, ИмяХ (?), 10:12, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Из твоего курятника, может, никто и не просил, но многим нормальным людям (например, мне) это очень даже нужно.
     
     
  • 3.9, 1 (??), 10:54, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А можно узнать, для чего и как у Вас этот страус используется ?
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:18, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости ... не поддерживаются

    и что ты собрался этим делать, которое ничего делать не умеет?

     
  • 3.14, Sultan (?), 11:29, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальным людям оно нужно будет только когда будет готово. А пока - это почёсывание правого уха левой пяткой.
    Хуже того, это недоподелие укоренилось в RHCSA.
     
  • 3.17, Минона (ok), 12:43, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе сказал что ты нормальный? 😏
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Использую для управления локальными хранилищами mount и umount.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:55, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пишешь ты на бересте.
     
  • 2.13, Sultan (?), 11:25, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти извращенца по своему какнону это делают через systemd, нет?
     

  • 1.3, Аноним (12), 09:40, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > развиваемого компанией Red Hat

    Спасибо, не надо.

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:00, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они же btrfs выбрали в итоге, зачем эту поделку тянут?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:04, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем больше вендорлока тем лучше. Это же шляпа.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле btrfs выбрали, когда? Они наоборот отказались ещё в RHEL 8 и стали пилить стек на базе XFS.
     
  • 2.8, 1 (??), 10:17, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типа LVM - но в пространстве пользователя.
    Linux всёменьше становится сервером - всё больше десктопом.
    Т.е. качество сервера не улучшается, да и десктоп из него так себе ...
     
  • 2.16, Минона (ok), 12:40, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в Федоре она дефолт.
    Когда и в каком RHEL она будет дефолт и будет ли не известно.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:49, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nты щас про suse?
     

  • 1.11, Аноним (10), 10:59, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Red Hat просто продолжает всё вендорлочить и вендорлочить.
     
  • 1.15, Минона (ok), 12:38, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо того чтобы развивать ZFS или BTRFS эти чудики изобретают велосипед.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:13, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    not invented here
     

  • 1.18, Аноним (19), 13:14, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь я в XFS могу в снапшоты?
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:02, 19/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может, они ещё научат xfs сокращать размер?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:28, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
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