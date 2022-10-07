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GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Dart

07.10.2022 06:13

Компания GitHub объявила о добавлении поддержки языка Dart в сервисы для отслеживания уязвимостей в пакетах, содержащих код на языке Dart. Поддержка Dart и фреймворка Flutter в том числе добавлена в каталог GitHub Advisory Database, в котором публикуются сведения об уязвимостях, затрагивающих проекты, размещённые на GitHub, а также выполняется отслеживание проблем в пакетах, связанных зависимостями с уязвимым кодом.

В каталог добавлена новая секция, позволяющая отслеживать появление уязвимостей в коде на языке Dart (в настоящее время предоставлены сведения о 3 уязвимостях). Ранее в каталоге была предоставлена поддержка репозиториев, в которых развиваются пакеты на базе Composer (PHP), Go, Maven (Java), npm (JavaScript), NuGet (С#), pip (Python), Rust и RubyGems (Ruby).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-10-06...)
  2. OpenNews: Доступны язык программирования Dart 2.15 и фреймворк Flutter 2.8
  3. OpenNews: Компания Google анонсировала язык программирования Dart 2
  4. OpenNews: GitHub ввёл в строй сервис для выявления уязвимостей в коде
  5. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
  6. OpenNews: GitHub внедрил систему машинного обучения для поиска уязвимостей в коде
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57881-github
Ключевые слова: github, dart
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:20, 07/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    понаделали языков, а чё толку-то?
     
     
  • 2, axsmak (?), 06:47, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предпочитаешь кодить мобильные приложения на фортране?
     
     
  • 3, penetrator (?), 06:56, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу NDK, Java, Kotlin, Dart, ObC, Swift, Xamarin - несите всё, мне же неху делать, как разбираться во всей этой шляпе

    да кстати фортрана не хватает, даешь FORTRAN Native SDK for Android!

     

  • 4, Аноним (4), 07:28, 07/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну, тут просто.
    if(file->extension == "dart") cout << "vulnerability detected";
     
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