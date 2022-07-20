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Google опубликовал Cirq Turns 1.0 для разработки программ для квантовых компьютеров

20.07.2022 09:05

Компания Google опубликовала выпуск открытого Python-фреймворка Cirq Turns 1.0, нацеленного на написание и оптимизиацию приложений для квантовых компьютеров, а также на организацию их запуска на реальном оборудовании или в симуляторе, и анализа результатов выполнения. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Фреймворк рассчитан на работу с квантовыми компьютерами ближайшего будущего, поддерживающими несколько сотен кубитов и несколько тысяч квантовых вентилей. Формирование релиза 1.0 ознаменовало стабилизацию API и реализацию большинства рабочих процессов для подобных квантовых систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  3. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
  4. OpenNews: Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов
  5. OpenNews: Компания D-Wave открыла код вычислительного пакета для квантовых компьютеров
  6. OpenNews: В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57526-cirq
Ключевые слова: cirq, quantum
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним12345 (?), 09:24, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Вот только самих квантовых компов нету в природе
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:48, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в природе-то есть, загвоздка кроется в их применимости для решения реальных задач
     
     
  • 3.29, pavlinux (ok), 12:38, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты слишком туп чтоб писать такие коменты.

    Олдскульные AND-OR-NOT, заменяются на умножения векторов на матрицы. Всё.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:50, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.ibm.com/quantum/systems
    https://research.ibm.com/blog/ibm-quantum-roadmap-2025
     
     
  • 3.11, n00by (ok), 10:53, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Были уже IBM Quantum в природе... "дятлы" так называемые. Винчестер Шрёдингера: "По словам представителя IBM, проблемы могут заключаться в том, что диск либо не работает совсем, либо издает странные и очень подозрительные звуки"
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:48, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рост ради роста... заставляют программистов хоть чем-то заняться.
     
  • 1.4, ыы (?), 09:48, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как связано глобальное потепление и зеленая энергетика с квантовыми компьютерами?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:00, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все ерунда, в СССР это уже все было, просто кто-то выпуск запретил.
     
     
  • 2.7, Alex (??), 10:14, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Враги во власти, выдающимися себя за патриотов.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:14, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу, в СССР даже машина времени была! Только проклятые буржуи распродали все рептилоидам...
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:39, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот он минус советской власти, кто-то у трона решил что нe нyжно! А комсомол сказал есть!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:11, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И проели.
     

  • 1.9, Герострат (?), 10:42, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С Питоном на борту квантовые компы будут работать как Пентиум 4
     
     
  • 2.10, Без аргументов (?), 10:51, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опередил. Самое то и для NodeJS с его infinity-числом.
     
  • 2.12, Без аргументов (?), 10:53, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ботаны и математики наверно не так плохо со своим пистоном, как вчерашние программисты HTML.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:55, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:30, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пистон твоей мамаше вставляли, в результате выродился ты, ущерб
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питониста порвало, несите следующего!
     
     
  • 5.19, Аноним (16), 11:45, 20/07/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.26, Аноним (16), 12:25, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты свою ср4ку питонистом называешь? мило
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:02, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > математики наверно не так плохо со своим пистоном

    Питон в математике может только в качестве интерфейса к Си или другому компилируеому языку. Ибо интерпретатор медленно работает.

     
  • 2.15, Аноним (16), 11:29, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    покажи-ка свой гитхаб, трепло
     
  • 2.18, Аноним (3), 11:45, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как же у опеннетчиков пригорает от питона, жалко смотреть
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 11:47, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    денераты-с
     
  • 3.22, Аноним (21), 12:04, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А потому что не суют свой питон везде, даже где он не пригоден. Математика - как раз то.
     
     
  • 4.27, Аноним (16), 12:26, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сразу видно, что математика - это последнее, чем ты занимаешься в своей жалкой жизни
     
  • 2.23, Аноним (21), 12:06, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В сравнении Python с Visual Basic последний явно лучше.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:13, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пацаны, признавайтесь, кото уже прикупил себе квантовый комп ?
     
     
  • 2.28, Аноним (21), 12:31, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще телепортация, кристаллы времени и египетская пирамида в качестве антенны связи с инопланетянами.
     
  • 2.30, YetAnotherOnanym (ok), 12:39, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой кото пока не купил. Сказал, когда компилятор для квантового процессора в ГЦЦ включат - тогда купит.
     
  • 2.31, Аноним (21), 12:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон та желтая бочка под 2 метра ростом по ссылке - это оно?
     

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