Google опубликовал Cirq Turns 1.0 для разработки программ для квантовых компьютеров

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|2.3, Аноним (3), 09:48, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в природе-то есть, загвоздка кроется в их применимости для решения реальных задач
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|3.29, pavlinux (ok), 12:38, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты слишком туп чтоб писать такие коменты.
Олдскульные AND-OR-NOT, заменяются на умножения векторов на матрицы. Всё.
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|3.11, n00by (ok), 10:53, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Были уже IBM Quantum в природе... "дятлы" так называемые. Винчестер Шрёдингера: "По словам представителя IBM, проблемы могут заключаться в том, что диск либо не работает совсем, либо издает странные и очень подозрительные звуки"
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|1.4, ыы (?), 09:48, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как связано глобальное потепление и зеленая энергетика с квантовыми компьютерами?
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|1.6, Аноним (6), 10:00, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Все ерунда, в СССР это уже все было, просто кто-то выпуск запретил.
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|3.25, Аноним (25), 12:14, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе больше скажу, в СССР даже машина времени была! Только проклятые буржуи распродали все рептилоидам...
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|2.8, Аноним (8), 10:39, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот он минус советской власти, кто-то у трона решил что нe нyжно! А комсомол сказал есть!
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|3.16, Аноним (16), 11:30, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пистон твоей мамаше вставляли, в результате выродился ты, ущерб
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|3.21, Аноним (21), 12:02, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> математики наверно не так плохо со своим пистоном
Питон в математике может только в качестве интерфейса к Си или другому компилируеому языку. Ибо интерпретатор медленно работает.
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|3.22, Аноним (21), 12:04, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А потому что не суют свой питон везде, даже где он не пригоден. Математика - как раз то.
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|4.27, Аноним (16), 12:26, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сразу видно, что математика - это последнее, чем ты занимаешься в своей жалкой жизни
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|2.28, Аноним (21), 12:31, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще телепортация, кристаллы времени и египетская пирамида в качестве антенны связи с инопланетянами.
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|2.30, YetAnotherOnanym (ok), 12:39, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой кото пока не купил. Сказал, когда компилятор для квантового процессора в ГЦЦ включат - тогда купит.
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