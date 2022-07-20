Google опубликовал Cirq Turns 1.0 для разработки программ для квантовых компьютеров

Компания Google опубликовала выпуск открытого Python-фреймворка Cirq Turns 1.0, нацеленного на написание и оптимизиацию приложений для квантовых компьютеров, а также на организацию их запуска на реальном оборудовании или в симуляторе, и анализа результатов выполнения. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Фреймворк рассчитан на работу с квантовыми компьютерами ближайшего будущего, поддерживающими несколько сотен кубитов и несколько тысяч квантовых вентилей. Формирование релиза 1.0 ознаменовало стабилизацию API и реализацию большинства рабочих процессов для подобных квантовых систем.



