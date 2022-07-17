Лаборатория Касперского получила патент на фильтрацию DNS-запросов

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|1.2, Шарп (ok), 18:14, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>какую опасность он может представлять для сообщества свободного ПО
При чём тут сообщество?
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|2.12, Аноним (12), 19:47, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видать, сообщество обеспокоено, что их рекламу будут резать.
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|2.4, Попандопала (?), 18:21, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он его в СГА вертеть будет, иначе американские вежливые люди придут и заругаются про сливы и ещё чего-нибудь.
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|1.5, Аноним (5), 18:36, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут вопрос в том, что они запатентовали. Я вижу слово "перехват".
Блокировка способом "настроим локальный DNS-резолвер таким образом, чтобы он резолвил определенный домен в 0.0.0.0" это не перехват. Так что любители править hosts и подсовывать dnsmasq-у списки рекламных хостов, видимо, в безопасности.
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|1.6, Онаним (?), 18:38, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- "obtaining information about one or more Universal Resource Locators (URLs) from the DNS request"
Расходимся, в DNS нет URL в широком понимании, только DN.
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|1.7, Аноним (7), 18:40, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Подобные методы фильтрации известны давно и применяются, в том числе, и в свободном ПО, например, в пакетах adblock и simple-adblock из состава OpenWrt.
Более раннее использование описанного в патенте метода.
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|1.11, Аристарх (??), 19:22, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сэшеаша - известный каталог мусорных патентов! Уверен, этот патент 100% совпадает с какими-то уже используемыми методами, так что касперяне пусть выдыхают.
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|1.13, Аноним (13), 20:01, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> патент США на методы блокировки нежелательной рекламы
Сдаётся мне, про рекламу это только прикрытие и разработанные методы предназначены совсем для другого - например для блокировки трафика на/с нежелательных сайтов по государственным спискам сайтов. Соответственно патент нужен, чтобы трясти деньги с провайдеров.
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|1.14, Аноним (14), 20:02, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> какую опасность он может представлять для сообщества свободного ПО
если касперский, который под санкциями сша, что-то патентует в сша (в котором принято патентовать угол атаки струи в сортире), то сообщество, непременно, опасносте. шизойдный опеннет, как есть.
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