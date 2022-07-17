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Лаборатория Касперского получила патент на фильтрацию DNS-запросов

17.07.2022 17:44

Лаборатория Касперского получила патент США на методы блокировки нежелательной рекламы на вычислительных устройствах, связанные с перехватом DNS-запросов. Пока непонятно, каким образом Лаборатория Касперского воспользуется полученным патентом, и какую опасность он может представлять для сообщества свободного ПО.

Подобные методы фильтрации известны давно и применяются, в том числе, и в свободном ПО, например, в пакетах adblock и simple-adblock из состава OpenWrt. Кроме того, фильтрация DNS-запросов применяется в многочисленных коммерческих и бесплатных сервисах «безопасного DNS», например, Quad9 и Яндекс DNS. Подобная техника также используется и правительствами разных стран для блокировки доступа к запрещённым ресурсам (в том числе, ранее, на серверах-форвардерах «национальной системы доменных имён» РФ), но из-за лёгкости обхода, как правило, уступает место другим методам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kaspersky.ru/about...)
  2. OpenNews: Для Chrome развивают режим автоматического блокирования спама в уведомлениях
  3. OpenNews: В дополнении для блокирования рекламы в Twitch выявлен вредоносный код
  4. OpenNews: Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.42.0
  5. OpenNews: Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57514-dns
Ключевые слова: dns, patent
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:02, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Покажут кузькине мать как устраивать патентные троллинг?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:44, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой троллинг, тут приор-арт налицо.

    // b.

     

  • 1.2, Шарп (ok), 18:14, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >какую опасность он может представлять для сообщества свободного ПО

    При чём тут сообщество?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:47, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видать, сообщество обеспокоено, что их рекламу будут резать.
     

  • 1.3, vasya (??), 18:16, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ловкий Евген запатентовал "колесо"... теперь будет вертеть
     
     
  • 2.4, Попандопала (?), 18:21, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он его в СГА вертеть будет, иначе американские вежливые люди придут и заругаются про сливы и ещё чего-нибудь.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:36, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут вопрос в том, что они запатентовали. Я вижу слово "перехват".

    Блокировка способом "настроим локальный DNS-резолвер таким образом, чтобы он резолвил определенный домен в 0.0.0.0" это не перехват. Так что любители править hosts и подсовывать dnsmasq-у списки рекламных хостов, видимо, в безопасности.

     
  • 1.6, Онаним (?), 18:38, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - "obtaining information about one or more Universal Resource Locators (URLs) from the DNS request"

    Расходимся, в DNS нет URL в широком понимании, только DN.

     
  • 1.7, Аноним (7), 18:40, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Подобные методы фильтрации известны давно и применяются, в том числе, и в свободном ПО, например, в пакетах adblock и simple-adblock из состава OpenWrt.

    Более раннее использование описанного в патенте метода.

     
  • 1.9, Андрей (??), 18:55, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм. А как к этому отнесётся skydns ? :think
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:55, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > получила патент США

    На то они и уважаемые партнёры.

     
  • 1.11, Аристарх (??), 19:22, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сэшеаша - известный каталог мусорных патентов! Уверен, этот патент 100% совпадает с какими-то уже используемыми методами, так что касперяне пусть выдыхают.
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:01, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > патент США на методы блокировки нежелательной рекламы

    Сдаётся мне, про рекламу это только прикрытие и разработанные методы предназначены совсем для другого - например для блокировки трафика на/с нежелательных сайтов по государственным спискам сайтов. Соответственно патент нужен, чтобы трясти деньги с провайдеров.

     
  • 1.14, Аноним (14), 20:02, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > какую опасность он может представлять для сообщества свободного ПО

    если касперский, который под санкциями сша, что-то патентует в сша (в котором принято патентовать угол атаки струи в сортире), то сообщество, непременно, опасносте. шизойдный опеннет, как есть.

     
  • 1.15, InuYasha (??), 20:16, 17/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не запылились звёздочки на погонах тов.Кашпировского...
     
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