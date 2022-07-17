Лаборатория Касперского получила патент на фильтрацию DNS-запросов

Лаборатория Касперского получила патент США на методы блокировки нежелательной рекламы на вычислительных устройствах, связанные с перехватом DNS-запросов. Пока непонятно, каким образом Лаборатория Касперского воспользуется полученным патентом, и какую опасность он может представлять для сообщества свободного ПО.

Подобные методы фильтрации известны давно и применяются, в том числе, и в свободном ПО, например, в пакетах adblock и simple-adblock из состава OpenWrt. Кроме того, фильтрация DNS-запросов применяется в многочисленных коммерческих и бесплатных сервисах «безопасного DNS», например, Quad9 и Яндекс DNS. Подобная техника также используется и правительствами разных стран для блокировки доступа к запрещённым ресурсам (в том числе, ранее, на серверах-форвардерах «национальной системы доменных имён» РФ), но из-за лёгкости обхода, как правило, уступает место другим методам.



