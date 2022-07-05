Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2

|
Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 6.2. Вышедший релиз включает в себя улучшения производительности, гибкой работы с автоматически обнаруженными хостами, детального мониторинга процессов, значительного улучшения мониторинга платформы VMWare, новых средств визуализации и сбора данных, расширенного списка интеграций и шаблонов, и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Zabbix - универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры. Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей.
Основные улучшения версии 6.2:
- Основные изменения:
- Запуск внеочередного сбора метрик из "Latest data".
- Текстовые данные в вычисляемых элементах данных.
- Условная проверка активных элементов данных вне очереди после перезапуска Zabbix агента.
- Управление шаблонами, тегами и значениями тегов и макросов хостов, созданных с помощью правил автоматического обнаружения.
- Обновление конфигурации пассивных прокси по требованию.
- Ручное скрытие выбранных проблем до определённого момента времени или на период времени.
- Показ состояния активных проверок в "Monitoring->Hosts".
- Поддержка групп шаблонов.
- Новые возможности виджета графиков.
- Новые возможности сбора метрик и обнаружения проблем:
- Сбор данных из реестра Windows.
- Новые возможности мониторинга платформы VMWare.
- Мониторинг процессов для Linux, Windows и других платформ.
- Улучшения производительности и доступности:
- Быстрое развёртывание изменений конфигурации без полного перечитывания данных.
- Улучшения безопасности:
- Использование нескольких LDAP-серверов для аутентификации пользователей.
- Хранение секретов в CyberArk.
- Новые средства защиты от XSS-атак.
- Избавления от устаревшей функциональности и использования MD5.
- SNI для TLS протокола для связи различных компонентов Zabbix.
- Улучшения направленные на упрощение работы и настройки мониторинга:
- Отображение текстовых данных в виджете "Top hosts".
- Отображение количества элементов данных для каждого хоста в "Monitoring→Hosts".
- Запоминание параметров фильтра в секции "Monitoring".
- Ссылки на соответствующие секции документации в каждой форме интерфейса Zabbix.
- Цифровой формат отображение времени в виджете "Clock".
- Новый вид глобального дашборда при начальной установке.
- Другие улучшения:
- Функция hmac() для вебхуков и движка JS.
- Инвентаризационные макросы {INVENTORY.*} для пользовательских скриптов.
- Поддержка триггерных зависимостей между хостами и шаблонами.
- Поддержка PHP8.
- Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ:
- Linux дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian, Alma Linux и Rocky Linux на различных архитектурах.
- Системы виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN.
- Docker.
- Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent.
- Доступность на следующих облачных платформах: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud
- Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk.
- Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat.
- Новые шаблонные решения по мониторингу Envoy proxy, HashCorp Consul, AWS EC2, Proxmox, CockroachDB, TrueNAS, HPE MSA 2040 & 2060, HPE Primera, улучшен мониторинг S.M.A.R.T.
Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не требуется.