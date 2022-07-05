Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2

Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 6.2. Вышедший релиз включает в себя улучшения производительности, гибкой работы с автоматически обнаруженными хостами, детального мониторинга процессов, значительного улучшения мониторинга платформы VMWare, новых средств визуализации и сбора данных, расширенного списка интеграций и шаблонов, и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Zabbix - универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры. Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей. Основные улучшения версии 6.2: Основные изменения: Запуск внеочередного сбора метрик из "Latest data". Текстовые данные в вычисляемых элементах данных. Условная проверка активных элементов данных вне очереди после перезапуска Zabbix агента. Управление шаблонами, тегами и значениями тегов и макросов хостов, созданных с помощью правил автоматического обнаружения. Обновление конфигурации пассивных прокси по требованию. Ручное скрытие выбранных проблем до определённого момента времени или на период времени. Показ состояния активных проверок в "Monitoring->Hosts". Поддержка групп шаблонов. Новые возможности виджета графиков.

Новые возможности сбора метрик и обнаружения проблем: Сбор данных из реестра Windows. Новые возможности мониторинга платформы VMWare. Мониторинг процессов для Linux, Windows и других платформ.

Улучшения производительности и доступности: Быстрое развёртывание изменений конфигурации без полного перечитывания данных.

Улучшения безопасности: Использование нескольких LDAP-серверов для аутентификации пользователей. Хранение секретов в CyberArk. Новые средства защиты от XSS-атак. Избавления от устаревшей функциональности и использования MD5. SNI для TLS протокола для связи различных компонентов Zabbix.

Улучшения направленные на упрощение работы и настройки мониторинга: Отображение текстовых данных в виджете "Top hosts". Отображение количества элементов данных для каждого хоста в "Monitoring→Hosts". Запоминание параметров фильтра в секции "Monitoring". Ссылки на соответствующие секции документации в каждой форме интерфейса Zabbix. Цифровой формат отображение времени в виджете "Clock". Новый вид глобального дашборда при начальной установке.

Другие улучшения: Функция hmac() для вебхуков и движка JS. Инвентаризационные макросы {INVENTORY.*} для пользовательских скриптов. Поддержка триггерных зависимостей между хостами и шаблонами. Поддержка PHP8.

Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ: Linux дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian, Alma Linux и Rocky Linux на различных архитектурах. Системы виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN. Docker. Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent.

Доступность на следующих облачных платформах: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud

Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk.

Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat.

Новые шаблонные решения по мониторингу Envoy proxy, HashCorp Consul, AWS EC2, Proxmox, CockroachDB, TrueNAS, HPE MSA 2040 & 2060, HPE Primera, улучшен мониторинг S.M.A.R.T. Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не требуется.



