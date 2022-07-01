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Выпуск системы управления web-контентом InstantCMS 2.15.2

01.07.2022 13:26

Доступен выпуск системы управления web-контентом InstantCMS 2.15.2, из особенностей которой выделяется проработанная система социального взаимодействия и использование "типов контента", чем то напоминающих Joomla. На основе InstantCMS можно создавать проекты любой сложности, от личного блога и лендинга до корпоративных порталов. Проект использует модель MVC (model, view, controller). Код написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для хранения данных применяется СУБД MySQL или MariaDB.

Основные изменения в новой версии:

  • Добавлена опция «Автоматически определять язык по локали браузера»;
  • Проведён рефакторинг кода установщика;
  • Добавлена поддержка пространств имён (namespaces) для автозагрузки классов;
  • Добавлена возможность генерации микроразметки schema.org для виджета «Автор записи»;
  • При компиляции SCSS абстрактный счётчик автоматически увеличивается, если был задан;
  • В списке пользователей в интерфейсе администратора и в профилях обеспечен показ местоположения пользователя, определённого по его IP-адресу;
  • Номера страниц, если включена соответствующая опция, теперь добавляются и в meta description;
  • В разделе «Формы» формы теперь открываются в модальном окне и подгружаются при помощи механизма AJAX;
  • После сохранения блока схемы шаблона страница теперь автоматически прокручивается до изменённого блока и подсвечивает его;
  • Исправлена проблема с языком по умолчанию, если разрешена смена языка;
  • Исправлен вывод ошибки сервера 404, если тег был задан через слэш.


  1. Главная ссылка к новости (https://instantcms.ru/novosti/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления контентом Joomla 4.0
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в системе управления контентом Drupal
  4. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.0 с новым web-редактором
  5. OpenNews: 7 уязвимостей в системе управления контентом Plone
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая выполнить SQL-запрос в системе управления контентом Joomla
Автор новости: Panda58dev
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57433-instantcms
Ключевые слова: instantcms, cms
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (2), 13:48, 01/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Для бесплатных wpwordpress
    Для платных битрикс
     
     
  • 4, Аноним (4), 13:55, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы битрикс только и хорош, что цена не нулевая, в остальном он очень так себе система прошлого века.

    Даже сделать редактируемые и нередактируемые зоны на странице никак уже.

     

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