Доступен выпуск системы управления web-контентом InstantCMS 2.15.2, из особенностей которой выделяется проработанная система социального взаимодействия и использование "типов контента", чем то напоминающих Joomla. На основе InstantCMS можно создавать проекты любой сложности, от личного блога и лендинга до корпоративных порталов. Проект использует модель MVC (model, view, controller). Код написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для хранения данных применяется СУБД MySQL или MariaDB. Основные изменения в новой версии: Добавлена опция «Автоматически определять язык по локали браузера»;

Проведён рефакторинг кода установщика;

Добавлена поддержка пространств имён (namespaces) для автозагрузки классов;

Добавлена возможность генерации микроразметки schema.org для виджета «Автор записи»;

При компиляции SCSS абстрактный счётчик автоматически увеличивается, если был задан;

В списке пользователей в интерфейсе администратора и в профилях обеспечен показ местоположения пользователя, определённого по его IP-адресу;

Номера страниц, если включена соответствующая опция, теперь добавляются и в meta description;

В разделе «Формы» формы теперь открываются в модальном окне и подгружаются при помощи механизма AJAX;

После сохранения блока схемы шаблона страница теперь автоматически прокручивается до изменённого блока и подсвечивает его;

Исправлена проблема с языком по умолчанию, если разрешена смена языка;

Исправлен вывод ошибки сервера 404, если тег был задан через слэш.



