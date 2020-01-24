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7 уязвимостей в системе управления контентом Plone

24.01.2020 10:08

Для свободной системы управления контентом Plone, написанной на языке Python с использованием сервера приложений Zope, опубликованы патчи с устранением 7 уязвимостей (CVE-идентификаторы пока не присвоены). Проблемы затрагивают все актуальные выпуски Plone, включая сформированный несколько дней назад выпуск 5.2.1. Проблемы планируется устранить в будущих выпусках Plone 4.3.20, 5.1.7 и 5.2.2, до публикации которых предлагается использовать hotfix.

Выявленные уязвимости (детали пока не раскрываются):

  • Повышение привилегий через манипуляцию с Rest API (проявляется только при включении plone.restapi);
  • Подстановка SQL-кода из-за недостаточного экранирования SQL-конструкций в DTML и объектах для соединения с СУБД (проблема специфична для Zope и проявляется в других приложениях на его основе);
  • Возможность перезаписи контента через манипуляции с методом PUT без наличия прав на запись;
  • Открытый редирект в форме входа;
  • Возможность передачи вредоносных внешних ссылок в обход проверки isURLInPortal;
  • Несрабатывание проверки надёжности пароля в некоторых случаях;
  • Межсайтовый скриптинг (XSS) через подстановку кода в поле с заголовком.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обновление системы управления контентом Plone с устранением 24 уязвимостей
  3. OpenNews: Критические уязвимости в Plone, Zope и Konqueror
  4. OpenNews: Релиз системы управления контентом Plone 4.0
  5. OpenNews: Релиз системы управления контентом Plone 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: plone
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  • 1.1, bkstan (ok), 10:12, 24/01/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    С 2012 года не было новостей тут о нём... А проект-то жив! И используется. Правда почему-то в России вроде как неактивное сообщество.
     
     
  • 2.3, bkstan (ok), 10:33, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и Zope тоже ожил, переписывают на третий python
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:23, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правда почему-то в России вроде как неактивное сообщество.

    Может, потому что качество Zope'ы полностью соответствует названию? К сожалению, хинт не настолько явен в других языках :)

     

  • 1.5, б.б. (?), 11:31, 24/01/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    из этой новости узнал, что он ещё жив
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:39, 24/01/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Как вы Zope назовёте...
     
  • 1.7, Leo90 (?), 13:44, 24/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Plone ссылка ведет не туда.. кажется надо без s на хвосте.
     
  • 1.8, Аноним (-), 14:22, 24/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, вспомнил эту Zope'у - и тут оно :)
     

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