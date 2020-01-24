7 уязвимостей в системе управления контентом Plone

Для свободной системы управления контентом Plone, написанной на языке Python с использованием сервера приложений Zope, опубликованы патчи с устранением 7 уязвимостей (CVE-идентификаторы пока не присвоены). Проблемы затрагивают все актуальные выпуски Plone, включая сформированный несколько дней назад выпуск 5.2.1. Проблемы планируется устранить в будущих выпусках Plone 4.3.20, 5.1.7 и 5.2.2, до публикации которых предлагается использовать hotfix. Выявленные уязвимости (детали пока не раскрываются): Повышение привилегий через манипуляцию с Rest API (проявляется только при включении plone.restapi);

Подстановка SQL-кода из-за недостаточного экранирования SQL-конструкций в DTML и объектах для соединения с СУБД (проблема специфична для Zope и проявляется в других приложениях на его основе);

Возможность перезаписи контента через манипуляции с методом PUT без наличия прав на запись;

Открытый редирект в форме входа;

Возможность передачи вредоносных внешних ссылок в обход проверки isURLInPortal;

Несрабатывание проверки надёжности пароля в некоторых случаях;

Межсайтовый скриптинг (XSS) через подстановку кода в поле с заголовком.



