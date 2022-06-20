Опубликован инструментарий для определения дополнений, установленных в Chrome

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|1.1, А где же каменты (?), 23:08, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И какой от этого профит? Адблок уже давно детектить научились и даже блочат контент, если он установлен, какой прок от того, что будут знать какие экстеншены установлены?
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|3.4, А где же каменты (?), 23:25, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да это глупость все - у меня высветилось 2% - если пользователей хрома 1 млрд, это 20 млн - не отследишь.
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|4.14, Аноним (14), 01:35, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если пользователей хрома 1 млрд
Вот только этот миллиард не ходит равномерно абсолютно на все сайты. Сколько вот тут посетителей?
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|2.17, Аноним (18), 04:40, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот по твоим собственным спискам адблока тебя и отследят. Если ресурс не сможет достучаться до заблокированного тобой элемента, то будет знать, наряду с другими опечатками, куда заходишь и что делаешь.
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|1.5, Степан (?), 23:26, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, есть ли простой способ борьбы с идентификацией пользователя с помощью списка аудиоустройств и шрифтов?
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|1.6, Аноним (6), 23:35, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Only Chromium desktop browsers are supported
Ok.
На самом деле - это не важно и не нужно. Если жабаскрипт включен - тебя иднтифицируют с точностью до волоска на пятке. А если выключен - то ты в современные интернеты не ходишь ибо не можешь.
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|2.10, Жлобс (?), 00:19, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в интернет надо ходить с айфончика из сафария. Новенького, чтобы батарея не сносилась и по тормозам нельзя было узнать. И без адблока.
Тогда идентифицировать будет сложно и жс будет работать (но хорошую работу вам никто не обещал)
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|2.20, Бывалый смузихлёб (?), 05:56, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да и без жс вполне раскусят
другое дело, что множество проблем связаны не с самим ЯП или технологией а с откровенной дырявостью браузера
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|2.22, КО (?), 06:14, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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JS белым списком и идентифицируют только по делу, а не маркетологи гугла.
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|1.7, Аноним (7), 23:39, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если дополнения установлены вручную через самостоятельно созданные архивы через "режим разработчика"?
Подобным образом устанавливают дополнения, которые хромой удалённо сносит.
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|2.11, Аноним (11), 00:26, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитай про метод детектирования. Ему всё равно, как дополнения стоят. Определяется факт их наличия. Точнее время ответа на определенные запросы, которое отличается при установленных дополнениях и без них.
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|3.13, Аноним (7), 01:24, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прочитай про метод детектирования. Ему всё равно, как дополнения стоят. Определяется факт
> их наличия. Точнее время ответа на определенные запросы, которое отличается при
> установленных дополнениях и без них.
Прочитал ещё до написания того сообщения. У меня тогда вопрос. Если хромой определял дополнения, присутствия которых он не желает в браузерах и удалённо удаляет их, то каким образом он определяет дополнения, которые ставились особым образом, чтобы google про них не знал, но он о них всё равно знает, но не удаляет. Это как, типа они начинают быть в курсе, что ты установил таким способом, а раз пошёл на такой квест, то и ладно, пусть будут, живи, так уж и быть, так штoлe?!
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|4.19, Kuromi (ok), 05:08, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все проще, если чел один раз поставил так аддон, значит и второй раз поставит. Если хром будет удалять каждый раз - может даже скрипт напишет автоматизирующий процесс. На таких умников Гуглу проще махнуть рукой, все равно вывернутся.
Это как Firefox Nightly в котором можно выключить проверку подписи аддонов и ставить все что угодно. Почему? А потому что если человек ставит Nightly он уже не ЦА.
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|1.8, Аноним (8), 23:40, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала агрессивно заставили переходить всех на HTML5, а теперь разгребают что натворили.
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|1.12, Аноним (12), 00:58, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо, мала ещё библиотека расширений. Их всего набора только 3 расширения показало.
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