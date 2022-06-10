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Релиз PoCL 3.0 с независимой реализации стандарта OpenCL 3.0

10.06.2022 23:05

Представлен релиз проекта PoCL 3.0 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APU, NVIDIA GPU и различных специализированных ASIP (Application-Specific Instruction-set Processor) и TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (через libcuda).

В новой версии:

  • Реализован минимальный набор возможностей, требуемый для поддержки спецификации OpenCL 3.0. Поддержка OpenCL 3.0 пока доступна только в бэкенде на базе CPU при наличии LLVM 14 (в других бэкендах и при наличии старых версий LLVM предоставляется поддержка OpenCL 1.2).
  • Добавлена поддержка Clang/LLVM 14.
  • Улучшена трассировка и визуализация.
  • Добавлена поддержка генерации специализированных групп функций и включения их в исполняемые файлы с ядрами OpenCL.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Релиз PoCL 1.6, независимой реализации стандарта OpenCL
  3. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  4. OpenNews: Collabora развивает надстройку для работы OpenCL и OpenGL поверх DirectX
  5. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  6. OpenNews: В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57330-pocl
Ключевые слова: pocl, opencl
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:14, 10/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это быстрее cuda?
     
  • 2, Аноним (2), 23:17, 10/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Стандарт индустрии де-факто -- CUDA. А про опенцооль никто не слышал.
     
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