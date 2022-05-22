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В каталоге Python-пакетов PyPI выявлена вредоносная библиотека pymafka

22.05.2022 08:49

В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлена библиотека pymafka, содержащая вредоносный код. Библиотека распространялась с именем, похожим на популярный пакет pykafka с расчётом на то, что невнимательные пользователи перепутают подставной пакет с основным проектом (тайпсквоттинг). Вредоносный пакет был размещён 17 мая и до блокировки был загружен 325 раз.

Внутри пакета содержался скрипт "setup.py", который определял тип платформы и загружал специфичные для Windows, macOS и Linux троянские компоненты. Для Windows и macOS в каталоги "C:\Users\Public\iexplorer.exe" и "/var/tmp/zad" загружался компонент для атаки на систему пользователя, основанный на инструментарии Cobalt Strike, который после запуска периодически отправлял запросы на внешний сервер. В Linux загружался и запускался исполняемый файл "env", содержимое которого не удалось проанализировать так как на момент проведения анализа хост с которого предпринималась попытка загрузки уже был заблокирован.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/new-...)
  2. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
  3. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  4. OpenNews: Доступен TUF 1.0, фреймворк для организации безопасной доставки обновлений
  5. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  6. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57232-pypi
Ключевые слова: pypi, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:59, 22/05/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    На маке скачивается в

    /var/tmp/zad

    Кажется, автор что-то знает о типичных повадках маководов =)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:17, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    лучше так чем быть линуксоидом 👍
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:20, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маководам слишком сложен Линукс..
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 09:25, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    линукс линуксу рознь, и тут своя иерархия

    спойлер: если ты поставил арч то это не значит что ты хацкер, прости

     
  • 4.10, Имя (?), 09:48, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в укор линуксу, а не маководам
     

  • 1.3, X86 (ok), 09:11, 22/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну и названия. Выглядит как детский прикол
     
  • 1.4, Аноним (7), 09:12, 22/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пользуются любым раздутым инструментом. Т.е. сборную солянку используют для аналогичных атак.
     
  • 1.5, Аноним (6), 09:16, 22/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлена библиотека pymakaka, содержащая вредоносный код.
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 09:25, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этих библиотек к пупе каждый день подключается очень много. Н
     

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