Доступен Apache OpenMeetings 6.3, сервер для проведения web-конференций

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.3, позволяющего организовать проведение аудио- и видеоконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

В новом выпуске основное внимание было уделено исправлению ошибок и подготовке к переходу на использование JDK 17 (в будущем поддержка JRE 11 будет прекращена и JRE 17 станет обязательным). Решены проблемы с работой в новых версиях браузера Safari. Обновлены до актуальных версий поставляемые в комплекте библиотеки. Из видимых изменений проведена унификация диалогов для подтверждения операций.



