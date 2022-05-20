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Доступен Apache OpenMeetings 6.3, сервер для проведения web-конференций

20.05.2022 20:15

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.3, позволяющего организовать проведение аудио- и видеоконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

В новом выпуске основное внимание было уделено исправлению ошибок и подготовке к переходу на использование JDK 17 (в будущем поддержка JRE 11 будет прекращена и JRE 17 станет обязательным). Решены проблемы с работой в новых версиях браузера Safari. Обновлены до актуальных версий поставляемые в комплекте библиотеки. Из видимых изменений проведена унификация диалогов для подтверждения операций.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/openm...)
  2. OpenNews: Доступен Apache OpenMeetings 6.2, сервер для проведения web-конференций
  3. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami
  5. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  6. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57222-openmeetings
Ключевые слова: openmeetings
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Diozan (ok), 21:05, 20/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Годная ли вещь? И какие альтернативы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:20, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годная, конечно же. Альтернативы, если только для конференций — Jitsi, Zoom, Google Meet, Teams. Но чтобы интегрировался даже с твоим чайником через JDBC — этот, пожалуй, единственный в своём роде.
     
  • 2.4, Аноним (4), 01:02, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какие альтернативы?

    С открытым кодом - никаких.

     
  • 2.6, mikhailnov (ok), 01:20, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bigbluebutton
     

  • 1.3, Ю.Т. (?), 22:28, 20/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    В moodle он кажется штатный для видео и подобного.
     
  • 1.5, Аноним (4), 01:03, 21/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Наверное нужная штука, но пользоваться ей я конечно же не буду и понятия не имею для чего оно надо.
     
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