Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 24, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 24, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 24: Предоставлены инструменты для миграции, позволяющие пользователю экспортировать все свои данные в форме одного архива и импортировать их на другом сервере. Экспорт охватывает настройки пользователя и профиля, данные из приложений (Groupware, Files), календари, комментарии, избранные элементы и т.п. Поддержка миграции пока добавлена не во все приложения, но для извлечения специфичных для приложений данных предложен специальный API, который будет постепенно внедряться. Инструменты миграции позволяют пользователю не зависеть от площадки и упрощают перенос своей информации, например, пользователь в любой момент может быстро перенести данные на свой домашний сервер.

В подсистему хранения и совместного доступа к файлам (Nextcloud Files) добавлены изменения, нацеленные на повышение производительности и увеличение масштабируемости. Добавлен API Enterprise Search для индексации содержимого, хранящегося в Nextcloud, сторонними поисковыми системами. Обеспечено выборочное управление полномочиями для совместного доступа, например, пользователям может предоставить отдельные права редактирования, удаления и загрузки данных в совместных каталогах. В функции предоставления доступа по email (Share-by-mail) обеспечена генерация временных токенов для проверки владельца email-адреса вместо использования фиксированного пароля. До 4 раз снижена нагрузка на БД при выполнении типовых операций. При отображении содержимого каталогов в интерфейсе число запросов к БД снижено на 75%. Также значительно снижено число обращений к БД при работе с профилем пользователя. Повышена эффективность кэширования аватаров, которые теперь генерируются только в двух вариантах размера. Оптимизировано хранение информации об активности пользователя. Добавлена встроенная система профилирования для выявления узких мест. Сокращено число соединений с сервером Redis. Ускорены обработка квот, работа с токенами, обращение по WebDAV и чтение данных о состоянии пользователя. Расширено применение кэширования для ускорения доступа к ресурсам. Сокращено время загрузки страниц. Администратору предоставлена возможность определения произвольного времени для выполнения фоновых работ, которые можно перенести на время с минимальной активностью. Добавлена возможность выноса операций генерации и изменения размера миниатюр в отдельный микросервис, запускаемый в Docker. Хранение данных, связанных с обработкой активности пользователя (Activities), можно вынести в отдельную БД.

Улучшен интерфейс компонентов для организации совместной работы (Nextcloud Groupware). В календаре-планировщике добавлены кнопки принятия/отклонения приглашений, позволяющие изменить статус участия из web-интерфейса. В почтовом клиенте добавлена функция отправки сообщений по расписанию и отмены только что отправленного письма.

В системе обмена сообщениями Nextcloud Talk проведена работа по увеличению производительности и добавлена поддержка реакций, позволяющих выражать своё отношение к сообщению при помощи Emoji. Добавлена вкладка Media, в которой отображаются и доступны для поиска все мультимедийные файлы, отправленные в чате. Улучшена интеграция с рабочим столом - предоставлена возможность отправки ответа из всплывающего уведомления о новом сообщении и упрощён приём входящих вызовов. В версии для мобильных устройств предоставлена возможность выбора устройства вывода звука. При предоставлении совместного доступа к экрану добавлена поддержка трансляции другим пользователям не только изображения, но и системного звука.

В интегрированном офисном пакете (Collabora Online) предложен новый интерфейс с меню на основе вкладок (элементы верхнего меню отображаются в форме меняющихся панелей инструментов).

В средствах совместной работы обеспечена автоматическая блокировка файлов в процессе их редактирования в офисных приложениях Text и Collabora Online (блокировка не позволяет другим клиентам вносить изменение в редактируемый файл), при желании файлы можно заблокировать и разблокировать вручную.

В редакторе текста Nextcloud Text появилась поддержка таблиц и информационных карт. Добавлена возможность прямой загрузки изображений через интерфейс drag&drop. Обеспечено автодополнение при вставке Emoji.

В программе Nextcloud Collectives, предоставляющем интерфейс для построения базы знаний и связывания документов с группами, появилась возможность гибкой настройки прав доступа и предоставления доступа к нескольким страницам по одной ссылке.



