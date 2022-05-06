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Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24

06.05.2022 09:46

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 24, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 24, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.
  • Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
  • Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.
  • Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.



Ключевые новшества Nextcloud Hub 24:

  • Предоставлены инструменты для миграции, позволяющие пользователю экспортировать все свои данные в форме одного архива и импортировать их на другом сервере. Экспорт охватывает настройки пользователя и профиля, данные из приложений (Groupware, Files), календари, комментарии, избранные элементы и т.п. Поддержка миграции пока добавлена не во все приложения, но для извлечения специфичных для приложений данных предложен специальный API, который будет постепенно внедряться. Инструменты миграции позволяют пользователю не зависеть от площадки и упрощают перенос своей информации, например, пользователь в любой момент может быстро перенести данные на свой домашний сервер.
  • В подсистему хранения и совместного доступа к файлам (Nextcloud Files) добавлены изменения, нацеленные на повышение производительности и увеличение масштабируемости. Добавлен API Enterprise Search для индексации содержимого, хранящегося в Nextcloud, сторонними поисковыми системами. Обеспечено выборочное управление полномочиями для совместного доступа, например, пользователям может предоставить отдельные права редактирования, удаления и загрузки данных в совместных каталогах. В функции предоставления доступа по email (Share-by-mail) обеспечена генерация временных токенов для проверки владельца email-адреса вместо использования фиксированного пароля.

    До 4 раз снижена нагрузка на БД при выполнении типовых операций. При отображении содержимого каталогов в интерфейсе число запросов к БД снижено на 75%. Также значительно снижено число обращений к БД при работе с профилем пользователя. Повышена эффективность кэширования аватаров, которые теперь генерируются только в двух вариантах размера. Оптимизировано хранение информации об активности пользователя. Добавлена встроенная система профилирования для выявления узких мест. Сокращено число соединений с сервером Redis. Ускорены обработка квот, работа с токенами, обращение по WebDAV и чтение данных о состоянии пользователя. Расширено применение кэширования для ускорения доступа к ресурсам. Сокращено время загрузки страниц.

    Администратору предоставлена возможность определения произвольного времени для выполнения фоновых работ, которые можно перенести на время с минимальной активностью. Добавлена возможность выноса операций генерации и изменения размера миниатюр в отдельный микросервис, запускаемый в Docker. Хранение данных, связанных с обработкой активности пользователя (Activities), можно вынести в отдельную БД.

  • Улучшен интерфейс компонентов для организации совместной работы (Nextcloud Groupware). В календаре-планировщике добавлены кнопки принятия/отклонения приглашений, позволяющие изменить статус участия из web-интерфейса. В почтовом клиенте добавлена функция отправки сообщений по расписанию и отмены только что отправленного письма.
  • В системе обмена сообщениями Nextcloud Talk проведена работа по увеличению производительности и добавлена поддержка реакций, позволяющих выражать своё отношение к сообщению при помощи Emoji. Добавлена вкладка Media, в которой отображаются и доступны для поиска все мультимедийные файлы, отправленные в чате. Улучшена интеграция с рабочим столом - предоставлена возможность отправки ответа из всплывающего уведомления о новом сообщении и упрощён приём входящих вызовов. В версии для мобильных устройств предоставлена возможность выбора устройства вывода звука. При предоставлении совместного доступа к экрану добавлена поддержка трансляции другим пользователям не только изображения, но и системного звука.
  • В интегрированном офисном пакете (Collabora Online) предложен новый интерфейс с меню на основе вкладок (элементы верхнего меню отображаются в форме меняющихся панелей инструментов).
  • В средствах совместной работы обеспечена автоматическая блокировка файлов в процессе их редактирования в офисных приложениях Text и Collabora Online (блокировка не позволяет другим клиентам вносить изменение в редактируемый файл), при желании файлы можно заблокировать и разблокировать вручную.
  • В редакторе текста Nextcloud Text появилась поддержка таблиц и информационных карт. Добавлена возможность прямой загрузки изображений через интерфейс drag&drop. Обеспечено автодополнение при вставке Emoji.
  • В программе Nextcloud Collectives, предоставляющем интерфейс для построения базы знаний и связывания документов с группами, появилась возможность гибкой настройки прав доступа и предоставления доступа к нескольким страницам по одной ссылке.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 22
  3. OpenNews: Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы
  4. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  5. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 для создания децентрализованных чатов
  6. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57141-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, slava_kpss (ok), 10:30, 06/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.2, Sindzicat (?), 10:34, 06/05/2022 Скрыто модератором
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  • 3.4, Аноним (4), 10:41, 06/05/2022 Скрыто модератором
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  • 2.3, qwe (??), 10:41, 06/05/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Аноним (5), 10:50, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Совершенно не согласен - отличный софт для организации облачного офиса и организации совместной работы.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:53, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > работы

    Но оно реально работает очень медленно.

     
  • 2.22, Аноним (22), 14:06, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не стал работать в конторе которая использует это, мне нервы дороже
     

  • 1.6, Аноним (-), 10:50, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ещё с гулаго бэкдорами?
    https://github.com/nextcloud/notifications/issues/82#issuecomment-301238428
    https://help.nextcloud.com/t/what-exactly-is-the-pushnotificationproxy-at-http
     
     
  • 2.8, qwe (??), 10:58, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то давно викиликс ракрывал всё это в полном объёме. У сетевых карт прошивки, к интеловской ОС на материнках, часть траффика не регают, а пропускают в сыром виде. Всё дырявое, но пользоваться то нужно чем-то в итоге.
    Так что, если припекает и доставляет дискомфорт ментальный, это решить не сложно: VPN до сервера, а на localhost уже nextcloud например крутиться.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:02, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошая штука, но очень хочется альтернативу, которая:
    -написана на языке без пакетных менеджеров, все зависимости лежат комплектом в репозитории
    -не требует докеров и других оркестраторов; чтобы даже бабушка на winXP смогла ткнуть и запустить для себя, при необходимости зайти в настройки и открыть порты для других
    -кушает меньше оперативной памяти и процессора
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 11:17, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написана на языке без пакетных менеджеров, все зависимости лежат комплектом в репозитории

    на брейнфаке шоль

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:21, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >бабушка
    >открыть порты

    Твоя бабушка реально знает про порты?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:35, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно знает.

    Эта территория зовется акватория, Зовется акватория, ребята!

     
  • 2.23, Аноним из консоли (?), 14:59, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все зависимости лежат комплектом в репозитории

    Жрите это говно сами, ска как бомбит от vendoring.

    > -не требует докеров и других оркестраторов

    УМВР без контейнеров на NixOS.

     

  • 1.10, cat666 (ok), 11:15, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И тут набежали менеджеры Битрикс 24 и как давай рассказывать....
     
     
  • 2.14, йцу (?), 11:35, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В итоге так и непонятно есть ли альтернативы и правда ли тормозит nextcloud
     
     
  • 3.15, koblin (ok), 11:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если надо только обмен/хранение файлов - есть seafile, работает довольно быстро
     
     
  • 4.20, qwe (??), 13:16, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 3.16, Tronis (?), 12:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну хз хз, для небольшой организаций даже на не очень мощном сервере всё норм работает, ну если не смотреть видосики 1080p60f прям из "облака" в браузере))
     
  • 2.25, Аноним (-), 15:06, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *эффективные манагеры
     

  • 1.18, keydon (ok), 13:06, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Php в 2022...
     
     
  • 2.19, ананоша (?), 13:09, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Php в 2056...
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:36, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтоб вы делали без смайликов при совместной работе. Особенно хорош кукиш в сообщении директору.
     
  • 1.24, Владислав (??), 15:04, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Используем в небольшой компании на 120 чел. Работает вполне прилично, без тормозов. Не стоит слушать троллей, лучше попробуйте сами. Это в любом случае лучшее опенсорсное решение такого типа.
     

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