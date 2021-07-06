Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 22

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Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 22, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 22, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.
По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.
Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.
Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:
- Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
- Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
- Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.
- Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений.
Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
- Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
- Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
- Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.
Ключевые новшества Nextcloud Hub 22:
- В адресной книге предоставлена возможность создания собственных групп, управлять которыми можно без участия администратора. Пользовательские группы, названные "кругами" (Circles), позволяют объединить контакты для упрощения обмена файлами, назначения задач или создания чатов.
- Добавлено новое приложение Collectives, предоставляющее интерфейс для построения базы знаний и связывания документов с группами. В левой части интерфейса показаны различные коллекции документов, доступные выбранным группам пользователей. Внутри страниц пользователи могут создавать другие страницы и связывать документы ссылками, образуя структурированную базу знаний. Поддерживается совместное редактирование данных с разделением авторов цветами, полнотекстовый поиск и сохранение страниц в форме файлов с разметкой markdown для доступа из внешних систем.
- Предложены три новых рабочих процесса для упрощения командной работы:
- Интеграция чата и менеджера задач, позволяющая превратить сообщение чата в задачу или опубликовать задачу в чате.
- PDF-документ может быть помечен как требующий заверения подписью, а пользователю может быть отправлено уведомление о необходимости добавления подписи. Из инструментов для добавления подписей поддерживаются DocuSign, EIDEasy и LibreSign.
- Утверждение документов. Можно назначить пользователя, который должен будет провести рецензирование и принять решение об утверждении или отклонении документа.
- В календарь добавлена поддержка корзины, позволяющей восстановить удалённые события.
- Расширены возможности для групповой работы. Добавлены инструменты для резервирования ресурсов организации, например, для резервирования переговорной комнаты и автомобиля.
- В почтовом клиенте улучшено нитевидное отображение дискуссий, реализована пометка писем цветными тегами и добавлена возможность создания Sieve-скриптов для фильтрации почты на стороне IMAP-сервера.
- В инструменте управления проектами улучшен поиск, обеспечена интеграция с системой обмена сообщениями Talk и добавлена возможность прикрепления документов к задачам из Nextcloud Files.