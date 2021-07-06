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Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 22

06.07.2021 21:16

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 22, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 22, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.
  • Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
  • Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.



Ключевые новшества Nextcloud Hub 22:

  • В адресной книге предоставлена возможность создания собственных групп, управлять которыми можно без участия администратора. Пользовательские группы, названные "кругами" (Circles), позволяют объединить контакты для упрощения обмена файлами, назначения задач или создания чатов.
  • Добавлено новое приложение Collectives, предоставляющее интерфейс для построения базы знаний и связывания документов с группами. В левой части интерфейса показаны различные коллекции документов, доступные выбранным группам пользователей. Внутри страниц пользователи могут создавать другие страницы и связывать документы ссылками, образуя структурированную базу знаний. Поддерживается совместное редактирование данных с разделением авторов цветами, полнотекстовый поиск и сохранение страниц в форме файлов с разметкой markdown для доступа из внешних систем.
  • Предложены три новых рабочих процесса для упрощения командной работы:
    • Интеграция чата и менеджера задач, позволяющая превратить сообщение чата в задачу или опубликовать задачу в чате.

    • PDF-документ может быть помечен как требующий заверения подписью, а пользователю может быть отправлено уведомление о необходимости добавления подписи. Из инструментов для добавления подписей поддерживаются DocuSign, EIDEasy и LibreSign.
    • Утверждение документов. Можно назначить пользователя, который должен будет провести рецензирование и принять решение об утверждении или отклонении документа.

  • В календарь добавлена поддержка корзины, позволяющей восстановить удалённые события.

  • Расширены возможности для групповой работы. Добавлены инструменты для резервирования ресурсов организации, например, для резервирования переговорной комнаты и автомобиля.
  • В почтовом клиенте улучшено нитевидное отображение дискуссий, реализована пометка писем цветными тегами и добавлена возможность создания Sieve-скриптов для фильтрации почты на стороне IMAP-сервера.

  • В инструменте управления проектами улучшен поиск, обеспечена интеграция с системой обмена сообщениями Talk и добавлена возможность прикрепления документов к задачам из Nextcloud Files.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 21
  3. OpenNews: Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы
  4. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  5. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
  6. OpenNews: Первый выпуск облачного хранилища Nextcloud, форка ownCloud
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55448-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОнлиОфис нельзя же вроде юзать на предприятиях задарма?
     
     
  • 2.5, Богдан Помазан (?), 21:48, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До 10 редакторов онлайн
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:12, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До 10 редакторов онлайн

    ну да, их всех из "офисов" увольняют же

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >В календарь добавлена поддержка корзины, позволяющей восстановить удалённые события

    Самое не нужное за всё время существования земли, космоса и людей это всякие папки-корзины. Если ты удаляешь, то удаляешь навсегда. Какой-то неуверенный в себе чувачок забацал корзиночки и теперь в каждой третьей системе, корзина загрязняет рабочий стол.

     
     
  • 2.8, Аноним (13), 22:16, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы, коллектив уборщиц, ООО Мухосранской Аутстаффинговой Клининговой Компании
    решительно протестуем потив такого невежественного отношения к необходимости корзин рядом с рабочими столами, и объявляем забастовку! Протирайте теперь ваши рабочие столы сами!
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:57, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Не уверен - перемещай. Куча проблем с безопасностью именно с такими корзинами возникает.
     

  • 1.4, Rev (?), 21:34, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так и не понял чем отличается Hub от простого Nextcloud, который крутится у меня уже лет 5.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 21:49, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А корзиночка для календарика там есть?
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У нас есть конторы перешедшие на сабж? Есть аутсорс-конторы переводящие на это? Есть СПО альтернативы 1С? Их можно использовать?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:25, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У нас есть конторы перешедшие на сабж?
    > Есть аутсорс-конторы переводящие на это?
    > Есть СПО альтернативы 1С? Их можно использовать?
    > У нас есть конторы перешедшие на сабж?

    Ну, если даже вы не знаете что у ВАС есть, то откуда нам знать?

     

  • 1.11, Аноним (10), 23:02, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Php, относительно медленный, неудобный интерфейс, мобильное приложение практически не работает. Самый главный плюс это плагины. Их не то чтобы много, но они есть и можно писать свои (теоритически). Лично я решил что лучше свою веб морду для файлопомойки написать.
     
     
  • 2.12, ыы (?), 23:08, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вырастите уже. Переходите на Bitrix24!
     

  • 1.14, Дмитрий (??), 00:26, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что-нибудь легковесное есть? А то такой комбайн стал, кроме доступа к файлам/разграничение прав бодьше ничего не надо. Кские вартанты?
     

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