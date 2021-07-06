Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 22

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 22, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 22, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 22: В адресной книге предоставлена возможность создания собственных групп, управлять которыми можно без участия администратора. Пользовательские группы, названные "кругами" (Circles), позволяют объединить контакты для упрощения обмена файлами, назначения задач или создания чатов.

Добавлено новое приложение Collectives, предоставляющее интерфейс для построения базы знаний и связывания документов с группами. В левой части интерфейса показаны различные коллекции документов, доступные выбранным группам пользователей. Внутри страниц пользователи могут создавать другие страницы и связывать документы ссылками, образуя структурированную базу знаний. Поддерживается совместное редактирование данных с разделением авторов цветами, полнотекстовый поиск и сохранение страниц в форме файлов с разметкой markdown для доступа из внешних систем.

Предложены три новых рабочих процесса для упрощения командной работы: Интеграция чата и менеджера задач, позволяющая превратить сообщение чата в задачу или опубликовать задачу в чате.



PDF-документ может быть помечен как требующий заверения подписью, а пользователю может быть отправлено уведомление о необходимости добавления подписи. Из инструментов для добавления подписей поддерживаются DocuSign, EIDEasy и LibreSign. Утверждение документов. Можно назначить пользователя, который должен будет провести рецензирование и принять решение об утверждении или отклонении документа.





В календарь добавлена поддержка корзины, позволяющей восстановить удалённые события.





Расширены возможности для групповой работы. Добавлены инструменты для резервирования ресурсов организации, например, для резервирования переговорной комнаты и автомобиля.

В почтовом клиенте улучшено нитевидное отображение дискуссий, реализована пометка писем цветными тегами и добавлена возможность создания Sieve-скриптов для фильтрации почты на стороне IMAP-сервера.





В инструменте управления проектами улучшен поиск, обеспечена интеграция с системой обмена сообщениями Talk и добавлена возможность прикрепления документов к задачам из Nextcloud Files.



