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В Chrome тестируют встроенный редактор скриншотов

05.05.2022 10:19

Компания Google добавила в тестовые сборки Chrome Canary, которые лягут в основу выпуска Chrome 103, встроенный редактор изображений (chrome://image-editor/), вызываемый для редактирования скриншотов страниц. В редакторе доступны такие функции, как кадрирование, выделение области, рисование кистью, выбор цвета, добавление текстовых меток и вывод типовых фигур и примитивов, таких как линии, прямоугольники, окружности и стрелки.

Для включения редактора необходимо активировать настройки "chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots" и "chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots-edit". После создания скриншота через меню Share в адресной строке, в редактор можно перейти, нажав кнопку "Edit" на странице с предпросмотром скриншота.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/chrom...)
  2. OpenNews: В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS
  3. OpenNews: В Chrome экспериментируют с поддержкой RSS, чисткой User-Agent и автосменой паролей
  4. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  5. OpenNews: Для Chromium развивается возможность использования Qt
  6. OpenNews: Релиз Chrome 101
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57138-chrome
Ключевые слова: chrome, screenshot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Мдэ... а через несколько лет туда Гимп или Крита запихают..
    В общем браузер становится винегретом.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:55, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё не хватает симулятора пони.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:24, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пони нет, но есть T-Rex Game.
     
  • 3.15, iPony129412 (?), 12:10, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это да.
    А то в Chrome встроена игра "Dino Run".
     
  • 2.14, КО (?), 12:07, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом будет давать советы, что хорошо бы замазать свой пароль к кошельку, Иван Андреевич Котиков 1984 года рождения.
     

  • 1.4, Анонус (?), 10:59, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что ты будешь делать. Опять у Яндекс.Браузера тырят идеи. Раньше украли плавающее окошко видео и кажется перевод текстов на картинках.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:03, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Окошко видео было в Опере 10 назад. Прокси в яндексе тоже оперовский. Перевод текстов и видео никогда не использовал, слишком зондами смердит.
     
     
  • 3.9, Анонус (?), 11:09, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Окошко видео было в Опере 10 назад. Прокси в яндексе тоже оперовский.
    > Перевод текстов и видео никогда не использовал, слишком зондами смердит.

    Прокси нет уже. А про зонды смешно. Неужели с бумажным словарем переводишь?

     
     
  • 4.10, Аноним (6), 11:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так Оперу забанили, вот и нет прокси её. А словарями пользуюсь только оффлайновыми, лучше всё равно ничего не придумали. Например, https://github.com/birchill/10ten-ja-reader/
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 11:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот. Обертка, переводящая буффер обмена пишется за 10 минут с помощь гугления.
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:08, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы заниматься революционной деятельностью, надо отчётливо знать минимум 5 европейских и по 2-3 азиатских и африканских языка, говорят )
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:57, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но дело это нужное. Потому что между Яндекс.Браузером и Хромом есть большая разница в том, чьи бэкдоры ты будешь иметь в системе...
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 11:00, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Разрабы Хромого питают тёплые ностальгические чувства к Nero Burning ROM
     
     
  • 2.7, DiabloPC_пробегал (?), 11:05, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LeechCraft 2.0
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:08, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее к ACDSee.
     

  • 1.13, Мохнатый пись (?), 11:49, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А это точно браузер? Тут все смеются с systemd-kerneld, вот только походу ядро в хром быстрее встроят.
     
     
  • 2.16, test (??), 12:40, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага. Зато орали до посинения что почты в браузере быть не должно.
     
  • 2.18, keydon (ok), 12:57, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и ядро ж уже давно присобачили вокруг хрома и назвали хромосью на хромбуке.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:06, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как обычно множество комментариев про "ненужно" )
    ребят.. если вы действительно считаете что это лишее - попробуйте свои 5копеечек разработчикам запихать )
    иначе ваши 5копеечек тут смотрятся тоже как "ненужно"
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:11, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они от газа с нефтью отказываются, а им какую-то медь.. 😎
     
  • 2.22, ip1982 (ok), 13:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > попробуйте свои 5копеечек разработчикам запихать

    Платить, чтобы они чего-то не делали? Это рэкет :)

     

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