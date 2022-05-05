В Chrome тестируют встроенный редактор скриншотов

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|1.1, Аноним (1), 10:51, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Мдэ... а через несколько лет туда Гимп или Крита запихают..
В общем браузер становится винегретом.
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|2.14, КО (?), 12:07, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом будет давать советы, что хорошо бы замазать свой пароль к кошельку, Иван Андреевич Котиков 1984 года рождения.
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|1.4, Анонус (?), 10:59, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да что ты будешь делать. Опять у Яндекс.Браузера тырят идеи. Раньше украли плавающее окошко видео и кажется перевод текстов на картинках.
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|2.6, Аноним (6), 11:03, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Окошко видео было в Опере 10 назад. Прокси в яндексе тоже оперовский. Перевод текстов и видео никогда не использовал, слишком зондами смердит.
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|3.9, Анонус (?), 11:09, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Окошко видео было в Опере 10 назад. Прокси в яндексе тоже оперовский.
> Перевод текстов и видео никогда не использовал, слишком зондами смердит.
Прокси нет уже. А про зонды смешно. Неужели с бумажным словарем переводишь?
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|5.11, Аноним (11), 11:17, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот-вот. Обертка, переводящая буффер обмена пишется за 10 минут с помощь гугления.
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|3.20, Аноним (20), 13:08, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы заниматься революционной деятельностью, надо отчётливо знать минимум 5 европейских и по 2-3 азиатских и африканских языка, говорят )
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|2.17, Аноним (17), 12:57, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но дело это нужное. Потому что между Яндекс.Браузером и Хромом есть большая разница в том, чьи бэкдоры ты будешь иметь в системе...
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|1.13, Мохнатый пись (?), 11:49, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А это точно браузер? Тут все смеются с systemd-kerneld, вот только походу ядро в хром быстрее встроят.
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|2.16, test (??), 12:40, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага. Зато орали до посинения что почты в браузере быть не должно.
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|2.18, keydon (ok), 12:57, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и ядро ж уже давно присобачили вокруг хрома и назвали хромосью на хромбуке.
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|1.19, Аноним (19), 13:06, 05/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как обычно множество комментариев про "ненужно" )
ребят.. если вы действительно считаете что это лишее - попробуйте свои 5копеечек разработчикам запихать )
иначе ваши 5копеечек тут смотрятся тоже как "ненужно"
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|2.22, ip1982 (ok), 13:14, 05/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попробуйте свои 5копеечек разработчикам запихать
Платить, чтобы они чего-то не делали? Это рэкет :)
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