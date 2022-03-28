Четвёртый экспериментальный выпуск ОС Brutal

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|1.7, Аноним (7), 22:57, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> идеалы Unix-систем 1970-годов
А может, всё же пора оставить эти идеалы 1970-ым?
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|2.9, Dzen Python (ok), 23:08, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оставь идеалы классических доказательств на основе аксиом древним грекам и доказывай "квадрат гипотенузы - сумма квадратов катетов" силой "Вэй, дарахой, мамай клянус? Ты что, против демократии, тоталирантности и транспарентности тут со мной спорить?"
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|3.14, Аноним (7), 23:26, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, юникс уже к аксиомам приравняли.
Хотя если для многих это вообще религия…
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|1.10, Dzen Python (ok), 23:15, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Брутальная ОС должна быть брутальна во всем.
- Errstream - для слабаков, настоящий брутальный пользователь брутальной ОС ошибки рантайма видит на этапе компиляции. А ОСь - брутально молчит.
- Брутальная ОСь ВЗРЫВАЕТ КОМПЬЮТЕР при неправильном наборе пароля из 64х символов после первой же ошибки!
- Пользоваться брутальной ОС можно только выучив наизусть адреса и смещения всех файлов на харде.
- Если БРУТАЛЬНАЯ ОС видит попытку сделать бэкап, то взрывает комп, монитор и пользователя! БРУТАЛЬНАЯ ОС может работать только в единственном экземпляре.
- Если брутальная ОС вышла из строя - хоронить надо весь компьютер!
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|2.26, Аноним (26), 00:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если брутальная ОС вышла из строя - хоронить надо весь компьютер!
Поправка: вместе с хозяином.
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|2.13, Аноним (13), 23:26, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программист, не способный выразить свою мысль на Си, не сможет это сделать ни на каком другом языке.
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|3.20, Аноним (11), 23:52, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже самый лучший программист в мире не сможет написать программу без уязвимостей на этом мусорном языке
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|4.23, pavlinux (ok), 00:17, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажи свой говнокод на идеальном языке. Ща его за 10 минут завалю и продырявлю. Школоёбок
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|2.15, Аноним (13), 23:27, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подсказать, в каком веке жил Евклид? Не хочешь отказаться от геометрии?
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|4.25, Аноним (13), 00:25, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Западные учёные показали, что применение антибиотиков снижает умственные способности. Что там и наблюдается.
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|3.27, Аноним (27), 00:36, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начиная с XIX в. понаоткрывали кучу разных геометрий. Отказ от одной геометрии не сильно ударит.
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|2.21, Аноним (-), 00:03, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - идеалы Unix-систем 1970-годов
> Брутальненько, да.
Смузиальненько:
>> а также предложена графическая подсистема, со своей библиотекой построения интерфейса пользователя brutal-GUI, библиотекой векторной графики brutal-GFX и композитным сервером. Базовая отрисовка осуществляется с использованием библиотеки SDL.
>> В следующем выпуске планируют ... добавить поддержку терминалов (TTY)
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|1.17, Аноним (17), 23:33, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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последующее развитие идей юникс это была Plan 9, затем Inferno
берите, развивайте, основа уже есть, зачем с нуля то ?
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|1.22, Аноним (22), 00:04, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>со своей библиотекой построения интерфейса пользователя brutal-GUI,
Это историяя про тектосвый интерфейс пользователя? Скриншотов не густо.
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