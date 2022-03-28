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Четвёртый экспериментальный выпуск ОС Brutal

28.03.2022 22:14

Опубликован четвёртый экспериментальный выпуск проекта Brutal, в рамках которого энтузиасты развивают открытую операционную систему, в архитектуре которой пытаются совместить идеалы Unix-систем 1970-годов с современными технологиями. Система развивается с нуля и поставляется с собственной стандартной Си-библиотекой и микро-ядром. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается сборка для архитектур x86_64, i686, RISC-V и ARM.

В прошлых тестовых выпусках основное внимание уделялось развитию микро-ядра и базового системного окружения. Были реализованы многозадачность, менеджер виртуальной памяти, типовые системные вызовы, IPC, ACPI и легковесные потоки (fiber). В четвёртом экспериментальном выпуске реализована модель разделения полномочий на базе Capabilities, а также предложена графическая подсистема, со своей библиотекой построения интерфейса пользователя brutal-GUI, библиотекой векторной графики brutal-GFX и композитным сервером. Базовая отрисовка осуществляется с использованием библиотеки SDL. Поддерживаются изображения SVG, векторные шрифты и градиенты.

Из проделанной работы также упоминается создание базовой поддержки AHCI и EXT2, портирование для архитектуры RISC-V и переработка подсистемы IPC, в которой теперь используется архитектура, напоминающая IPC из ОС Fuchsia. В следующем выпуске планируют добиться выполнения игры Doom, добавить поддержку терминалов (TTY), реализовать командную оболочку, довести до должного вида драйверы для контроллеров AHCI и файловых систем Ext2/FAT. В более отдалённых планах присутствует разработка сетевого стека и драйверов для сетевых устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://brutal.smnx.sh/article...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
  3. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы ToaruOS 2.0
  5. OpenNews: Essence - самобытная операционная система со своим ядром и графической оболочкой
  6. OpenNews: Выпуск DentOS 2.0, сетевой операционной системы для коммутаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56926-brutal
Ключевые слова: brutal
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 22:21, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Э... Ну ОК.
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:22, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    gnom в зародыше.
     
  • 1.3, Массоны Рептилоиды (?), 22:26, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Брутально
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:40, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >выполнения игры Doom

    Мод Brutal Doom я так понимаю.

     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 23:05, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Soft Doom с пони и единорогами, в которых стреляешь радугой и они счастливы
     

  • 1.5, Sluggard (ok), 22:41, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ОС Brutal

    BloodEyes OS.

     
  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 22:49, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звучит заманчиво. Успехов проекту.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:57, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > идеалы Unix-систем 1970-годов

    А может, всё же пора оставить эти идеалы 1970-ым?

     
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 23:08, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставь идеалы классических доказательств на основе аксиом древним грекам и доказывай "квадрат гипотенузы - сумма квадратов катетов" силой "Вэй, дарахой, мамай клянус? Ты что, против демократии, тоталирантности и транспарентности тут со мной спорить?"
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 23:26, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, юникс уже к аксиомам приравняли.
    Хотя если для многих это вообще религия…
     

  • 1.10, Dzen Python (ok), 23:15, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Брутальная ОС должна быть брутальна во всем.
    - Errstream - для слабаков, настоящий брутальный пользователь брутальной ОС ошибки рантайма видит на этапе компиляции. А ОСь - брутально молчит.
    - Брутальная ОСь ВЗРЫВАЕТ КОМПЬЮТЕР при неправильном наборе пароля из 64х символов после первой же ошибки!
    - Пользоваться брутальной ОС можно только выучив наизусть адреса и смещения всех файлов на харде.
    - Если БРУТАЛЬНАЯ ОС видит попытку сделать бэкап, то взрывает комп, монитор и пользователя! БРУТАЛЬНАЯ ОС может работать только в единственном экземпляре.
    - Если брутальная ОС вышла из строя - хоронить надо весь компьютер!
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если брутальная ОС вышла из строя - хоронить надо весь компьютер!

    Поправка: вместе с хозяином.

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:23, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > с современными технологиями
    > написан на языке Си

    facepalm

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:26, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист, не способный выразить свою мысль на Си, не сможет это сделать ни на каком другом языке.
     
     
  • 3.20, Аноним (11), 23:52, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже самый лучший программист в мире не сможет написать программу без уязвимостей на этом мусорном языке
     
     
  • 4.23, pavlinux (ok), 00:17, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Покажи свой говнокод на идеальном языке. Ща его за 10 минут завалю и продырявлю. Школоёбок
     

  • 1.12, Онаним (?), 23:25, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - идеалы Unix-систем 1970-годов
    Брутальненько, да.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 23:27, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подсказать, в каком веке жил Евклид? Не хочешь отказаться от геометрии?
     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 23:38, 28/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё у Евклида не было антибиотиков. Не хочешь отказаться?
     
     
  • 4.24, pavlinux (ok), 00:23, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не было антибиотиков

    Я никогда не жрал эту х...ету. Я - Евклид?

     
  • 4.25, Аноним (13), 00:25, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Западные учёные показали, что применение антибиотиков снижает умственные способности. Что там и наблюдается.
     
  • 3.27, Аноним (27), 00:36, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начиная с XIX в. понаоткрывали кучу разных геометрий. Отказ от одной геометрии не сильно ударит.
     
  • 2.21, Аноним (-), 00:03, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - идеалы Unix-систем 1970-годов
    > Брутальненько, да.

    Смузиальненько:

    >> а также предложена графическая подсистема, со своей библиотекой построения интерфейса пользователя brutal-GUI, библиотекой векторной графики brutal-GFX и композитным сервером. Базовая отрисовка осуществляется с использованием библиотеки SDL.
    >> В следующем выпуске планируют ... добавить поддержку терминалов (TTY)

     

  • 1.17, Аноним (17), 23:33, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    последующее развитие идей юникс это была Plan 9, затем Inferno

    берите, развивайте, основа уже есть, зачем с нуля то ?

     
  • 1.19, Аноним (19), 23:48, 28/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >под лицензией MIT

    Ну вы понели.

     
  • 1.22, Аноним (22), 00:04, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >со своей библиотекой построения интерфейса пользователя brutal-GUI,

    Это историяя про тектосвый интерфейс пользователя? Скриншотов не густо.

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 00:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает Brutal-Wallpaper
     

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