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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.17

22.03.2022 06:08

Латиноамериканский Фонд свободного ПО c небольшой задержкой опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 5.17 - Linux-libre 5.17-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Linux-libre отключает функции ядра по загрузке внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, и удаляет упоминание об использовании несвободных компонентов из документации.

Для очистки ядра от несвободных частей, в рамках проекта Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, ядро Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 5.17-gnu добавлен код для чистки блобов в dts-файлах для новых SoC на базе архитектуры Aarch64 и в драйвере x86-android-tablets для планшетных ПК на базе архитектуры x86. Обновлён код удаления блобов в драйверах и подсистемах tegra, bnx2x, mt7915, btmtk и mscc.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 5.16
  4. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56890-linux-libre
Ключевые слова: linux-libre, kernel
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 06:29, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они, конечно, добавили вместо блобов открытые решения и обеспечили работоспособность ядра на любом «железе»? Ай да молодцы!
     
     
  • 2.3, Чел (?), 06:48, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вам не надо — так не пользуйтесь. А дело сделано хорошее — почистили ядро от возможных закладок дяди Сэма и прочих "родственников". Это ядро теперь можно более уверенно использовать там, где важна защита. Неужели это надо объяснять?
     

  • 1.2, EuPhobos (ok), 06:40, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это тоже вычистили?
    > Добавлен модуль, позволяющий через Wi-Fi взаимодействовать с подсистемой IME (Intel Management Engine), которая поставляется в большинстве современных материнских плат с процессорами Intel и реализована в виде отдельного микропроцессора, работающего независимо от CPU.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:28, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости твоей цитаты не обнаружено? Ты о чём?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:31, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про другую новость про это ядро.
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:34, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он про доступ к IME через WiFi
    это из другой новости https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56846
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:10, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > область применения которых ограничена производителем

    Ядро Linux поставляется под GPL, которая не предусматривает установку производителем ограничения области применения.

     
  • 1.5, Аноним (4), 07:13, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > функции ядра по загрузке несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра

    "Кто на ком стоял?" (c) Определитесь уже, о чем речь.

     
  • 1.6, Аноним (-), 07:18, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём заключаются латиноамериканские особенности свободности свободного программного обеспечения обеспечения программности?
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:43, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Латиноамериканский

    Разве английский не на латыньских буквах? Да и остальные, даже казахский, говорят.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:42, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Западном полушарии "латиносами" или "латиноамериканцами" называют всех кто живёт южнее США. Словом "американец" принято назвать жителей США и Канады. Русские тупо копируют терминологию американцев. В начале XX в. русские американцев называли "североамериканцами".

    >Разве английский не на латыньских буквах?

    Да, буквы "латинские", а сам язык и его алфавит "английский". У казахов буквы "кириллические", а алфавит "казахский".

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:48, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Латинская Америка это Южная Америка плюс Мексика. https://ru.wikipedia.org/wikiЛатинская_Америка
    Хотя как по мне логичнее называть южными американцами, северными американцами, восточными европейцами, западными европейцами.
     
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