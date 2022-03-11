Началось бета-тестирование FreeBSD 13.1

Подготовлен первый бета-выпуск FreeBSD 13.1. Выпуск FreeBSD 13.1-BETA1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Из изменений в новой версии отмечается включение сборки отладчика LLDB и задействование ассемблерных оптимизаций для архитектур PowerPC. Для архитектур riscv64 и riscv64sf включена сборка с библиотеками ASAN, UBSAN, OPENMP и OFED. Предложен новый драйвер для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac, основанный на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, работа которого во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi.



