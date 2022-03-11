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Началось бета-тестирование FreeBSD 13.1

11.03.2022 08:11

Подготовлен первый бета-выпуск FreeBSD 13.1. Выпуск FreeBSD 13.1-BETA1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

Из изменений в новой версии отмечается включение сборки отладчика LLDB и задействование ассемблерных оптимизаций для архитектур PowerPC. Для архитектур riscv64 и riscv64sf включена сборка с библиотеками ASAN, UBSAN, OPENMP и OFED. Предложен новый драйвер для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac, основанный на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, работа которого во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск FreeBSD 12.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  4. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый инсталлятор
  5. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  6. OpenNews: Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56837-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:15, 11/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Посоветуйте самоучитель фрибсд на русском.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:16, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://docs.freebsd.org/ru/books/handbook/
     
  • 2.3, Минона (ok), 08:41, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    читай английский хэндбук через переводчик
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 08:58, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выучите же наконец английский, чтобы понимать хотя бы техническую литературу.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 09:02, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы я знал английский и фрибсд я бы жил в англии и админил нетфликс. Л- логика.
     
     
  • 5.8, Typograph (?), 09:44, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Л» — логика.
     
  • 5.9, Аноним (9), 10:22, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Херовая у вас Логика.
    Без анлгийского в ит можно, но это такое себе.
    Хотя, может сейчас всё поменяется.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:25, 11/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    оно вайфай научилось?
     

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