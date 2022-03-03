Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.4

Разработка дистрибутива openSUSE Leap 15.4 перешла на стадию бета-тестирования. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 4 и также включает некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.9 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.4 ожидается 8 июня 2022 года. Поддержка ветки openSUSE Leap 15.3 будет осуществляться в течение 6 месяцев после релиза 15.4.

В предложенном выпуске обновлены версий различных пакетов, включая KDE Plasma 5.24, GNOME 41 и Enlightenment 0.25. Упрощена установка кодека H.264 и плагинов gstreamer, при возникновении у пользователя необходимости в них. Представлена новая специализированная сборка "Leap Micro 5.2", основанная на наработках проекта MicroOS.

Сборка Leap Micro представляет собой урезанный вариант дистрибутива, формируемый на базе репозитория Tumbleweed, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений, поддерживающий настройку через cloud-init, поставляемый с доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs и интегрированной поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Основным назначением Leap Micro является использование в децентрализованных окружениях, для создания микросервисов и в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции.



