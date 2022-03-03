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Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.4

03.03.2022 08:50

Разработка дистрибутива openSUSE Leap 15.4 перешла на стадию бета-тестирования. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 4 и также включает некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.9 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.4 ожидается 8 июня 2022 года. Поддержка ветки openSUSE Leap 15.3 будет осуществляться в течение 6 месяцев после релиза 15.4.

В предложенном выпуске обновлены версий различных пакетов, включая KDE Plasma 5.24, GNOME 41 и Enlightenment 0.25. Упрощена установка кодека H.264 и плагинов gstreamer, при возникновении у пользователя необходимости в них. Представлена новая специализированная сборка "Leap Micro 5.2", основанная на наработках проекта MicroOS.

Сборка Leap Micro представляет собой урезанный вариант дистрибутива, формируемый на базе репозитория Tumbleweed, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений, поддерживающий настройку через cloud-init, поставляемый с доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs и интегрированной поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Основным назначением Leap Micro является использование в децентрализованных окружениях, для создания микросервисов и в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2022...)
  2. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  3. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование дистрибутива openSUSE Leap 15.4
  5. OpenNews: Доступно первое ежеквартальное обновление openSUSE Leap 15.3-2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56794-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:25, 03/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ждем Gecko.
     
  • 2, user90 (?), 09:34, 03/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Стоит ознакомиться с историей дистрибутива, яркий пример из категории "Как делать не надо". А когда-то были очень круты! — Теперь же еще один systemd-based дистрибутив..
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:36, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять мамкин systemD-хейтерок порвался. Ну сиди на маргинальщине для полутора "гиков".
     
     
  • 4, user90 (?), 09:43, 03/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ну и не езди на нашем метро, маргинал!"
     
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