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Сanonical и Vodafone развивают технологию облачных смартфонов, использующих Anbox Cloud

28.02.2022 21:14

Компания Сanonical представила проект созданию облачного смартфона, развиваемый совместно с оператором сотовой связи Vodafone. Проект базируется на использовании облачного сервиса Anbox Cloud, позволяющего без привязки к конкретной системе запускать приложения и играть в игры, созданные для платформы Android. Приложения запускаются в изолированных контейнерах на внешних серверах с использованием открытого окружения Anbox. Результат выполнения транслируется в потоковом режиме на систему клиента. На сервер с минимальными задержками передаются события от устройств ввода, а также сведения от камеры, GPS и различных датчиков.

Под облачным смартфоном при этом понимается не конкретное устройство, а любые устройства пользователя на которых можно в любой момент воссоздать мобильное окружение. Так как платформа Android запускается на внешнем сервере, на котором также производятся все вычисления, от находящегося у пользователя устройства требуется лишь базовая поддержка декодирования видео.

Например, в облачный смартфон можно превратить умные телевизоры, компьютеры, носимые устройства и портативную технику, которые могут воспроизводить видео, но производительности и ресурсов у которых недостаточно для выполнения полноценного Android-окружения. Первый рабочий прототип развиваемой концепции планируется продемонстрировать на выставке MWC 2022, которая пройдёт с 28 февраля по 3 марта в Барселоне.

Отмечается, что при помощи предложенной технологии предприятия смогут сократить свои издержки при организации работы с корпоративными мобильными приложениями за счёт снижения затрат на поддержание инфраструктуры и увеличение гибкости через организацию запуска приложений по мере необходимости в них (on-demand), а также повышения конфиденциальности благодаря тому, что данные после работы с корпоративными программами не остаются на устройстве работника. Операторы связи могут создавать на базе платформы виртуализированные сервисы для клиентов своих сетей 4G, LTE и 5G. Проект также может применяться для создания игровых сервисов, делающих доступными игры, предъявляющие высокие требования к графической подсистеме и объёму памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/vodafo...)
  2. OpenNews: Проект Waydroid развивает пакет для запуска Android в дистрибутивах GNU/Linux
  3. OpenNews: Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений
  4. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Двадцать второе обновление прошивки Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Google перейдёт к развитию новшеств для Android в основном ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56777-anbox
Ключевые слова: anbox, caninical, ubuntu, vodafone
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    корпорации, проприетарщина и платные подписки?
     
     
  • 2.2, Vodafone (?), 22:53, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совершенно необязательно платные - ведь главный наш товар - ты!

    > На сервер с минимальными задержками передаются события от устройств ввода, а также сведения от
    > камеры, GPS и различных датчиков.

    за которые нам и так неплохо заплатят разные хорошие и не очень люди.

    P.S. что, не такого гуглекапеца вы ждали? Хахахаха!

     
     
  • 3.7, Olaf (??), 00:10, 01/03/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.11, Болельщик (?), 00:34, 01/03/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Аноним (3), 22:53, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Совсем с ума посходили со своими облаками. Скоро вместо компов у пользователей одни экраны с клавиатурами останутся, всё будет транслироваться.
    И нефиг иметь HDD/SSD с самостоятельно установленной ОС и софтом, и хранящийся локально мультимедией. Слишком жирно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:14, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я давно говорил что будущее за тонкими клиентами, терминалами. Они в принципе ничего нового не придумали, разница только в том, что андроид а не Гугл стадия или джифорс Нау. Вот только пока что это все не взлетает.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:32, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я про тонкие клиенты ещё со времён бумажной Компьютерры слышу.
     
     
  • 4.15, ананим.orig (?), 03:00, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри как бы сам не оказался "тонким" клиентом.
    Очень тонким.
     
  • 2.5, Sluggard (ok), 23:51, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, почему это запостилось из-под Анонима?
    А до этого комменты вообще не работали.
    Что с сайтом творится?
     
     
  • 3.9, Угон Камазов (?), 00:27, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все нормуль, Максим тестирует машину времени :)
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:24, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что им ещё остаётся, свой софт, способный привлечь нормальных пользователей (а не только з@дротoв, которым "консоль" нужна на смартфоне), ведь предложить не могут. Вот и пытаются хоть как-то андроид приложения заставить работать на своём жму/пинусе.
     
  • 2.13, Аноним (13), 01:01, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой еще клавиатурой?! Никаких клавиатур! Должен жрать что дают и радоваться.
     

  • 1.6, Аноним (10), 00:09, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в облачный смартфон можно превратить умные телевизоры, компьютеры, носимые устройства и портативную технику, которые могут воспроизводить видео, но производительности и ресурсов у которых недостаточно для выполнения полноценного Android-окружения

    Для запуска полноценного Android-окружения достаточно копеечного ARN-процессора и пары гигов памяти.

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:41, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >с использованием открытого окружения Anbox

    Он же очень тормозит и глючит

     
     
  • 2.14, Аноним (8), 02:52, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего лучше на жму/минус не завезли пока. Зато фанатики орут в тригорла "одроед ни нужон" он для "быдла" и т.п.
     

  • 1.16, Аноним (16), 03:33, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Российское правительство врет  всем нам. Скрывают реальный размах санкций и то что происходит на Украине. Наши братья и дети убивают и умираю в глупой войне. От нас скрывают ПРАВДУ и держат нас за дураков. За эгоистического человека.
     
  • 1.17, _kp (ok), 04:39, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> у которых недостаточно ресурсов для выполнения Android-окружения.

    И типа через сети и облака будет быстрее, чем на дохлом, но относительно современном noname устройстве? [смех]

    Или может (полу)умный телевизор, без андроид, с подпиской выйдет дешевле андроид приставки рядом с ним?

    Или может быть это для ардуин?

     

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