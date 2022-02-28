Сanonical и Vodafone развивают технологию облачных смартфонов, использующих Anbox Cloud

Компания Сanonical представила проект созданию облачного смартфона, развиваемый совместно с оператором сотовой связи Vodafone. Проект базируется на использовании облачного сервиса Anbox Cloud, позволяющего без привязки к конкретной системе запускать приложения и играть в игры, созданные для платформы Android. Приложения запускаются в изолированных контейнерах на внешних серверах с использованием открытого окружения Anbox. Результат выполнения транслируется в потоковом режиме на систему клиента. На сервер с минимальными задержками передаются события от устройств ввода, а также сведения от камеры, GPS и различных датчиков.

Под облачным смартфоном при этом понимается не конкретное устройство, а любые устройства пользователя на которых можно в любой момент воссоздать мобильное окружение. Так как платформа Android запускается на внешнем сервере, на котором также производятся все вычисления, от находящегося у пользователя устройства требуется лишь базовая поддержка декодирования видео.

Например, в облачный смартфон можно превратить умные телевизоры, компьютеры, носимые устройства и портативную технику, которые могут воспроизводить видео, но производительности и ресурсов у которых недостаточно для выполнения полноценного Android-окружения. Первый рабочий прототип развиваемой концепции планируется продемонстрировать на выставке MWC 2022, которая пройдёт с 28 февраля по 3 марта в Барселоне.

Отмечается, что при помощи предложенной технологии предприятия смогут сократить свои издержки при организации работы с корпоративными мобильными приложениями за счёт снижения затрат на поддержание инфраструктуры и увеличение гибкости через организацию запуска приложений по мере необходимости в них (on-demand), а также повышения конфиденциальности благодаря тому, что данные после работы с корпоративными программами не остаются на устройстве работника. Операторы связи могут создавать на базе платформы виртуализированные сервисы для клиентов своих сетей 4G, LTE и 5G. Проект также может применяться для создания игровых сервисов, делающих доступными игры, предъявляющие высокие требования к графической подсистеме и объёму памяти.



