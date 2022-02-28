Сanonical и Vodafone развивают технологию облачных смартфонов, использующих Anbox Cloud

|
|
|
|2.2, Vodafone (?), 22:53, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Совершенно необязательно платные - ведь главный наш товар - ты!
> На сервер с минимальными задержками передаются события от устройств ввода, а также сведения от
> камеры, GPS и различных датчиков.
за которые нам и так неплохо заплатят разные хорошие и не очень люди.
P.S. что, не такого гуглекапеца вы ждали? Хахахаха!
|
|1.3, Аноним (3), 22:53, 28/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Совсем с ума посходили со своими облаками. Скоро вместо компов у пользователей одни экраны с клавиатурами останутся, всё будет транслироваться.
И нефиг иметь HDD/SSD с самостоятельно установленной ОС и софтом, и хранящийся локально мультимедией. Слишком жирно.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 23:14, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А я давно говорил что будущее за тонкими клиентами, терминалами. Они в принципе ничего нового не придумали, разница только в том, что андроид а не Гугл стадия или джифорс Нау. Вот только пока что это все не взлетает.
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 00:32, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я про тонкие клиенты ещё со времён бумажной Компьютерры слышу.
|
|2.5, Sluggard (ok), 23:51, 28/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно, почему это запостилось из-под Анонима?
А до этого комменты вообще не работали.
Что с сайтом творится?
|
|2.8, Аноним (8), 00:24, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что им ещё остаётся, свой софт, способный привлечь нормальных пользователей (а не только з@дротoв, которым "консоль" нужна на смартфоне), ведь предложить не могут. Вот и пытаются хоть как-то андроид приложения заставить работать на своём жму/пинусе.
|
|2.13, Аноним (13), 01:01, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какой еще клавиатурой?! Никаких клавиатур! Должен жрать что дают и радоваться.
|
|1.6, Аноним (10), 00:09, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> в облачный смартфон можно превратить умные телевизоры, компьютеры, носимые устройства и портативную технику, которые могут воспроизводить видео, но производительности и ресурсов у которых недостаточно для выполнения полноценного Android-окружения
Для запуска полноценного Android-окружения достаточно копеечного ARN-процессора и пары гигов памяти.
|
|1.12, Аноним (12), 00:41, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>с использованием открытого окружения Anbox
Он же очень тормозит и глючит
|
|
|
|2.14, Аноним (8), 02:52, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ничего лучше на жму/минус не завезли пока. Зато фанатики орут в тригорла "одроед ни нужон" он для "быдла" и т.п.
|
|1.16, Аноним (16), 03:33, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Российское правительство врет всем нам. Скрывают реальный размах санкций и то что происходит на Украине. Наши братья и дети убивают и умираю в глупой войне. От нас скрывают ПРАВДУ и держат нас за дураков. За эгоистического человека.
|
|1.17, _kp (ok), 04:39, 01/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> у которых недостаточно ресурсов для выполнения Android-окружения.
И типа через сети и облака будет быстрее, чем на дохлом, но относительно современном noname устройстве? [смех]
Или может (полу)умный телевизор, без андроид, с подпиской выйдет дешевле андроид приставки рядом с ним?
Или может быть это для ардуин?
|