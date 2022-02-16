Представлен Unredacter, инструмент для определения пикселизированного текста

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|3.10, kusb (?), 22:55, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но тоже можно. Нужно знать с учётом того, какая именно камера, какой кодек и т.п. какие пиксели будут выбраны при каком состоянии фотографируемого мира. Зная шрифт номера машины, предыдущие кадры...
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|1.4, VladSh (?), 21:56, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы здорово, если бы это впилили для распознавания текста или в утилиты восстановления сканов типа ScanTailor и Кромсатор.
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|1.7, Аноним (7), 22:42, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обожаю опенсурц. Специальные проги пишут для тех дебилов, которые заморачиваются, блин, с тем, чтобы потратить время на поиск нужного для этого софта и пикселезацию своих паролей на скриншоте вместо того, чтобы за секунду закрасить их черным прямоугольником в пэйнте. Браво.
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|2.9, kusb (?), 22:52, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это выглядит забавнее. И интереснее придумать дурные способы защиты (не просто например не учитывать состояние прямоугольника при пикселизации, а учитывать другое)
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|1.11, Аноним (11), 22:56, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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много чего вручную нужно задать заранее, плюс фон чисто белый, наверно мала где подойдет эта штука
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|1.13, Аноним (13), 23:08, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то плагин для gimp который перед пикселизацией пишет случайные символы... просто черный или белый прямоугольник как-то не оч...
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|1.15, Аноним (15), 23:26, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такую пикселизацию есть шанс разгадать даже без специальных программ: попробуйте сильно уменьшить изображение или посмотреть на него с большого расстояния.
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|2.17, Анон36363227 (?), 23:56, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тож об этом подумал. А вы не знаете, может что есть готовое в этом направлении? Сын хозяина собаки соседа начальника друга моей троюродной сестры интересуется.
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