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Представлен Unredacter, инструмент для определения пикселизированного текста

16.02.2022 21:33

Представлен инструментарий Unredacter, позволяющий восстановить изначальный текст, после его скрытия с применением фильтров на основе пикселизации. Например, программа может использоваться для определения конфиденциальных данных и паролей, пикселизированных на скриншотах или снимках документов. Утверждается, что реализованный в Unredacter алгоритм превосходит ранее доступные аналогичные утилиты, такие как Depix, и в том числе успешно использован для прохождения теста на определение пиксилизированного текста, предложенного лабораторией Jumpsec. Код программы написан на TypeScript и распространяется под лицензией GPLv3.

Для восстановления текста в Unredacter применяется метод обратного подбора, в соответствии с которым выполняется сравнение части исходного пикселизированного изображения с вариантом, синтезированным путём перебора пар символов, пикселизируемых с различными сдвигами и изменёнными характеристиками. В ходе перебора постепенно подбирается вариант, наиболее близко соответствующий исходному фрагменту. Для успешной работы требуется правильно угадать размер, тип и параметры отступов шрифта, а также вычислить размер ячейки в сетке пикселизации и позицию наложения данной сетки на текст (варианты смещения сетки перебираются автоматически).

Дополнительно можно отметить проект DepixHMM, в рамках которого подготовлен вариант утилиты Depix, переведённый на алгоритм на базе скрытой марковской модели, благодаря которому удалось добиться повышения точности воссоздания символов.

  1. Главная ссылка к новости (https://bishopfox.com/blog/unr...)
  2. OpenNews: Depix, утилита для воссоздания пикселизированных паролей на скриншотах
  3. OpenNews: Google представил технику реконструкции пикселизированных изображений
  4. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  5. OpenNews: Facebook предложил новый метод восстановления забытых паролей
  6. OpenNews: Google открыл код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56713-unredacter
Ключевые слова: unredacter, pixel
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:38, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ммм класс
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 21:41, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >>ммм

    Куплю жене новые сапоги

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:22, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто, Лёня! АО МММ
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:43, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вы тоже помните времена, когда эта технология была всего лишь шуткой?
    https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/2078832_460s.jpg
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:34, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другая технология
     
     
  • 3.8, pda (ok), 22:49, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это DLSS...
     
  • 3.10, kusb (?), 22:55, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но тоже можно. Нужно знать с учётом того, какая именно камера, какой кодек и т.п. какие пиксели будут выбраны при каком состоянии фотографируемого мира. Зная шрифт номера машины, предыдущие кадры...
     

  • 1.4, VladSh (?), 21:56, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы здорово, если бы это впилили для распознавания текста или в утилиты восстановления сканов типа ScanTailor и Кромсатор.
     
  • 1.5, kusb (?), 22:29, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напоминает хеши и обратный подбор по ним?
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:42, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Обожаю опенсурц. Специальные проги пишут для тех дебилов, которые заморачиваются, блин, с тем, чтобы потратить время на поиск нужного для этого софта и пикселезацию своих паролей на скриншоте вместо того, чтобы за секунду закрасить их черным прямоугольником в пэйнте. Браво.
     
     
  • 2.9, kusb (?), 22:52, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это выглядит забавнее. И интереснее придумать дурные способы защиты (не просто например не учитывать состояние прямоугольника при пикселизации, а учитывать другое)
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:56, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    много чего вручную нужно задать заранее, плюс фон чисто белый, наверно мала где подойдет эта штука
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:04, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал. Ни работает оно нифига.
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:08, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то плагин для gimp который перед пикселизацией пишет случайные символы... просто черный или белый прямоугольник как-то не оч...
     
     
  • 2.18, VINRARUS (ok), 00:17, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >просто черный или белый прямоугольник как-то не оч...

    На: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/%D0%A4%D0&#

     

  • 1.15, Аноним (15), 23:26, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такую пикселизацию есть шанс разгадать даже без специальных программ: попробуйте сильно уменьшить изображение или посмотреть на него с большого расстояния.
     
  • 1.16, амоним (?), 23:33, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    да ладно.100% делали, чтобы азиатскую порнуху распикселировать )
     
     
  • 2.17, Анон36363227 (?), 23:56, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тож об этом подумал. А вы не знаете, может что есть готовое в этом направлении? Сын хозяина собаки соседа начальника друга моей троюродной сестры интересуется.
     
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