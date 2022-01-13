Третий кандидат в релизы Slackware Linux 15.0

2.8 , пок ( ? ), 12:14, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что еще совать кроме фф? Альтернатив то нету

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – После установки спрашивать - скачать хром? Да/Нет

4.29 , Аноним ( 33 ), 12:54, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет, спасибо.

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Альтернатив то нету Из полновесных:

- Librewolf

- Ungoogled Chromium Можно еще и неполновесных:

- Palemoon

- Netsurf

- Lynx

- Links

2.10 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:21, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Браузер у KDE - это Falcon. Он весьма нестабилен и не умеет многое. Например пользователь не сможет в нём посмотреть DRM-контент на стриминговых площадках. Почтовик в KDE - Kmail, он с одной стороны нормальный, а с другой так насилует SSD постоянной записью, что пользователь спасибо не скажет. Поэтому да, аналогов ФФ и Тундре нет.

Теперь что касается Слаки - в новости указанно про ФФ и Тундру, но по факту после установки полной версии Слаки там будет и Falcon и Kmail - кто хочет может их использовать. Так же можно выбрать выборочную установку и просто не ставить то, что ты посчитаешь не нужным.

2.12 , Мент ( ? ), 12:23, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты - сказочный дурачок. Зачем тебя только из больницы выпустили?

3.52 , Аноним ( 57 ), 15:59, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дурачек это медицинский диагноз?

4.59 , Аноним ( 59 ), 16:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, по ходу чех какой-то

2.21 , Аноним ( - ), 12:42, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Объясните мне кто-нибудь зачем в дистрибутив всегда считают необходимым засунуть это? Лиса и Птица самые прогрессивные программы. >Это анахронизм какой-то. Наоборот, твоё мнение анахронизм. >Mozilla наконец додумается до иде создания своего собственного Mozilla Linux? Вы что-то курили?

2.34 , Аноним ( 34 ), 13:15, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По поводу почтовика, кстати, поддержу. Браузером пользуются все. Почтовиком — наверное, один из сотни.

2.38 , Аноним ( 38 ), 13:37, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Браузер и почтовик (если он вообще нужен отдельно) разве не должны быть частью среды рабочего стола? Разве у KDE Plasma нет своих браузера и почтовика? Что это за альтернативное восприятие? Свои браузер и почтовик у DE нужны только разработчикам этих DE, пользователи выбирают софт прежде всего исходя из собственных потребностей. Если юзеру KDE нравится Thunderbird, использование KMail только потому что он часть DE - что-то не нормальное.

3.54 , Аноним ( 57 ), 16:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя не смущает что у Mac свои нативный браузер Safari и почтовик Mail. У Win браузер нативный IE и почтовик Outlook. А у линуксов сборная солянка развиваемая кем попало на разных тулкитах.

2.39 , Аноним ( 39 ), 13:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда дистроделу идут отчисления с рекламы

3.53 , Аноним ( 57 ), 16:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственный адекватный ответ.

2.55 , Аноним ( 57 ), 16:06, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те кто минусует, объясните что с вами не так? Почему у винды и у мака есть свои нативные почтовики и браузеры, а у линукса должна быть сборная солянка на разных тулкитах? Почему вы привыкли к этой кровавой мешанине и считаете что это норма?

2.56 , Аноним ( 57 ), 16:07, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ктому же Fireofox это глючная и тормозящая шняга. Любой хромиум уделывает по всем параметрам.

2.61 , _kp ( ok ), 16:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот если б Windows раньше шел без ИнтернетЭксплорера.. Он вроде бы и даром не сдался, а для скачивания браузера нужен. И тут так же. Система не должна быть голой, а должна быть пригодной для использования и настройки.

Легче удалить, что не нравится, потом, после того как поставил нужное, чем впадать в приключения по настройке. На он и готовый дистрибутив.

