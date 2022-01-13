The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Третий кандидат в релизы Slackware Linux 15.0

13.01.2022 11:36

Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) объявил о формировании третьего, последнего, кандидата в релизы дистрибутива Slackware 15.0, который достиг стадии заморозки 99% пакетов перед релизом. Для загрузки подготовлен установочный образ, размером 3.4 ГБ (x86_64), а также сокращённая сборка для запуска в Live-режиме.

Из финальных изменений перед заморозкой отмечается обновление ядра Linux до версии 5.15.14 (рассматривается возможность включения в релиз выпуска 5.15.15), KDE Plasma 5.23.5, KDE Gear 21.12.1, KDE Frameworks 5.90, eudev 3.2.11, vala 0.54.6, iproute2 5.16.0, firefox 91.5, thunderbird 91.5.0, sqlite 3.37.2, mercurial 6.0.1, pipewire 0.3.43, pulseaudio 15.0, mdadm 4.2, mesa 21.3.3, wpa_supplicant 2.9, xorg-server 1.20.14, gimp 2.10.30, gtk 3.24, freetype 2.11.1.

Slackware развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Особенностями дистрибутива являются отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD, что делает Slackware интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackware.com/chang...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы Slackware Linux 15.0
  3. OpenNews: Опубликован кандидат в релизы Slackware 15
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование Slackware 15.0
  6. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56499-slackware
Ключевые слова: slackware
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (-), 12:04, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просвещенные в слаке, будьте добры, скажите пожалуйста - Slackware Linux 15.0 в редакции _для 32-битных систем_ можно будет ожидать, или же Патрик с 15-й версии переходит на x86_64 only?

    Предыдущий релиз был в двух редакциях выпущен:
    - Slackware 14.2, 32-bit x86
    - Slackware 14.2, 64-bit x86_64

    Что же касается 15-го релиза что-то молчок об x86. Кто в курсе - просветите пожалуйста - ждать ли нам офиц. релиз 15-й слаки для x86? Спасибо.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:11, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.slackware.com/changelog/current.php?cpu=i386
     
  • 2.9, Аноним (7), 12:18, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы посмотрел на ссылку, образ собирает алиенбоб, он не Патрика. Миниобраз алиен на 32 бита таки собрал. Ты и сам можешь собрать образа или ткнуть в алиенбоба, чтоб собрал под x86 такой же current.

    Надо бы как-нибудь поставить слаку и попробовать собрать своими руками x32, будет отличный дистрибутив для девляпсинга. И получить статус порта.

     
     
  • 3.13, Bod (??), 12:25, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты бы посмотрел на ссылку, образ собирает алиенбоб, он не Патрика. Миниобраз алиен на 32 бита таки собрал.

    А 64-битный образ собирает Eric Hameleers. И?!

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:29, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это и есть alienbob
     
     
  • 5.23, Аноним (-), 12:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это АленьБОБ.
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 13:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ксеноморф Боб
     
  • 2.26, Аноним (-), 12:49, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Просвещенные в слаке, будьте добры, скажите пожалуйста - Slackware Linux 15.0 в редакции _для 32-битных систем

    Ретроград, который держится за 32 бита. Стань модным, молодёжным и прогрессивным! Для этого (рецепт) выпей 3 столовых ложки: "Омоднина, омолодина и прогрессивина", 3 раза в день.

     
     
  • 3.40, JJ (??), 13:44, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл в перечисленном? Может на Pentium3/4 юзает что-то простенькое вроде pidgin, LaTeX, Dia, радио по mpv/mplayer, видео youtube-viewer, и сайты без излишних наворотов JS. И если работает, и достаточно, то зачем платить больше?
     
  • 2.57, Аноним (57), 16:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что же касается 15-го релиза что-то молчок об x86. Кто в курсе - просветите пожалуйста - ждать ли нам офиц. релиз 15-й слаки для x86? Спасибо.

    x86 устаревшая платформа. x86-64 актуальная. RISC-V перспективная.

     

  • 1.6, Аноним (57), 12:08, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >firefox 91.5, thunderbird 91.5.0

    Объясните мне кто-нибудь зачем в дистрибутив всегда считают необходимым засунуть это? Браузер и почтовик (если он вообще нужен отдельно) разве не должны быть частью среды рабочего стола? Разве у KDE Plasma нет своих браузера и почтовика? Это анахронизм какой-то. Может если авторы перестанут пихать FF, TB  в свои дистрибутивы, Mozilla наконец додумается до иде создания своего собственного Mozilla Linux?

     
     
  • 2.8, пок (?), 12:14, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что еще совать кроме фф? Альтернатив то нету
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    После установки спрашивать - скачать хром? Да/Нет
     
     
  • 4.29, Аноним (33), 12:54, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, спасибо.
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Альтернатив то нету

    Из полновесных:
    - Librewolf
    - Ungoogled Chromium

    Можно еще и неполновесных:
    - Palemoon
    - Netsurf
    - Lynx
    - Links

     
  • 2.10, my_name_is_Mud (ok), 12:21, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузер у KDE - это Falcon. Он весьма нестабилен и не умеет многое. Например пользователь не сможет в нём посмотреть DRM-контент на стриминговых площадках. Почтовик в KDE - Kmail, он с одной стороны нормальный, а с другой так насилует SSD постоянной записью, что пользователь спасибо не скажет. Поэтому да, аналогов ФФ и Тундре нет.
    Теперь что касается Слаки - в новости указанно про ФФ и Тундру, но по факту после установки полной версии Слаки там будет и Falcon и Kmail - кто хочет может их использовать. Так же можно выбрать выборочную установку и просто не ставить то, что ты посчитаешь не нужным.
     
  • 2.12, Мент (?), 12:23, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты - сказочный дурачок.

    Зачем тебя только из больницы выпустили?

     
     
  • 3.52, Аноним (57), 15:59, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурачек это медицинский диагноз?
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 16:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, по ходу чех какой-то
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:42, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Объясните мне кто-нибудь зачем в дистрибутив всегда считают необходимым засунуть это?

    Лиса и Птица самые прогрессивные программы.

    >Это анахронизм какой-то.

    Наоборот, твоё мнение анахронизм.

    >Mozilla наконец додумается до иде создания своего собственного Mozilla Linux?

    Вы что-то курили?

     
  • 2.34, Аноним (34), 13:15, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По поводу почтовика, кстати, поддержу. Браузером пользуются все. Почтовиком — наверное, один из сотни.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:37, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Браузер и почтовик (если он вообще нужен отдельно) разве не должны быть частью среды рабочего стола? Разве у KDE Plasma нет своих браузера и почтовика?

    Что это за альтернативное восприятие? Свои браузер и почтовик у DE нужны только разработчикам этих DE, пользователи выбирают софт прежде всего исходя из собственных потребностей. Если юзеру KDE нравится Thunderbird, использование KMail только потому что он часть DE - что-то не нормальное.

     
     
  • 3.54, Аноним (57), 16:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя не смущает что у Mac свои нативный браузер Safari и почтовик Mail. У Win браузер нативный IE и почтовик Outlook. А у линуксов сборная солянка развиваемая кем попало на разных тулкитах.  
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда дистроделу идут отчисления с рекламы
     
     
  • 3.53, Аноним (57), 16:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный адекватный ответ.
     
  • 2.55, Аноним (57), 16:06, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто минусует, объясните что с вами не так? Почему у винды и у мака есть свои нативные почтовики и браузеры, а у линукса должна быть сборная солянка на разных тулкитах? Почему вы привыкли к этой кровавой мешанине и считаете что это норма?
     
  • 2.56, Аноним (57), 16:07, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ктому же Fireofox это глючная и тормозящая шняга. Любой хромиум уделывает по всем параметрам.
     
  • 2.61, _kp (ok), 16:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если б  Windows раньше шел без ИнтернетЭксплорера.. Он вроде бы и даром не сдался, а для скачивания браузера нужен.

    И тут так же. Система не должна быть голой, а должна быть пригодной для использования и настройки.
    Легче удалить, что не нравится, потом, после того как поставил нужное, чем впадать в приключения по настройке. На он и готовый дистрибутив.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:22, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Патрик бог!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я красный атеист. Только RED Hat, только прогресс
     
     
  • 3.16, guser (?), 12:34, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Amen!
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:34, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, а если политкорректоры переименуют его в Blue Hat?

    Что тогда будете говорить?

     
     
  • 4.31, Аноним (-), 12:59, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Политкорректоры не натасканы на слово Red, они могут кинуться на слова Black или Color.
     
  • 4.32, NonAnonim (?), 13:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он будет называть себя синим атеистом.
     
  • 4.37, Аноним (-), 13:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хм, а если политкорректоры переименуют его в Blue Hat?
    > Что тогда будете говорить?

    Расскажу анониму, что неучи ТАМ - не в курсе местечково-сленгового "специального" значения "light blue".


     
  • 4.51, my_name_is_Mud (ok), 15:18, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда будет говорить "Только Альт!"
     

  • 1.27, zog (??), 12:51, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, что произойдёт раньше - закончится коронобесие или выйдет 15-я Слака?
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 12:57, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Интересно, что произойдёт раньше - закончится коронобесие или выйдет 15-я Слака?

    Ты неправильно мыслишь. Сначала выйдут дистры основанные на slackware-current, потом выйдет релиз Слаки. А коронобесие всегда будет лично с тобой, не с нами.

     
     
  • 3.58, zog (??), 16:18, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично со мной никакого коронобесия не происходит - я не болею и не прививаюсь. Но мне мешают все эти QR-коды и прочие глупые ограничения. Вся надежда на Слаку :-)
     

  • 1.35, Аноним (35), 13:17, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Патриция всё разродится никак не может, ещё лет 5 подождать надо.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:47, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 апреля релиз, с системдой.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:35, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдается мне что 15 Слака будет последней
     
     
  • 2.42, Аноним (14), 13:55, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и слава тебе Г-споди.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ты не прав. Единственный нормальный дистр. Простой, понятный и надежный. К сожалению такие качества нынче не востребованы.
     
     
  • 4.49, Аноним (14), 14:46, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    единственный нормальный дистр -- RHEL. Все остальные -- это либо его прямые деривативы, либо распространители разработок компании-производителя: Red Hat. Код, написанный сотрудниками Red Hat, есть в каждом (100%) дистре линукса, включая шлаку. А где встречается код, написанный патрикомбогом, окромя как в шлаке?
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:09, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После 15 люди перестанут использовать персональные компьютеры?
     
     
  • 3.45, Аноним (43), 14:11, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь написать 15-я Слака будет крайней?
     
     
  • 4.60, Аноним (59), 16:32, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько раз вам объясняли: крайними бывают Север, плоть и необходимость. А какой-то релиз Слаки таки будет последним, но это точно не 15-й.
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:27, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно с системдой? а вяленый есть?
     
     
  • 2.50, my_name_is_Mud (ok), 15:17, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системд нет (но не из-за болезни опеннетчика, а просто потому что она Патрику не интересна). Вейланд есть.
     

  • 1.47, Аноним (47), 14:29, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сайт не защищён что связанно с дистрибутивом Slackware Linux 15.0
     
  • 1.48, слакавод (?), 14:39, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патрех- бох!!! Ну, за Слаку!!! Долгих ей лет жизни...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру