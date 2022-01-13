Третий кандидат в релизы Slackware Linux 15.0

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|1.5, Аноним (-), 12:04, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просвещенные в слаке, будьте добры, скажите пожалуйста - Slackware Linux 15.0 в редакции _для 32-битных систем_ можно будет ожидать, или же Патрик с 15-й версии переходит на x86_64 only?
Предыдущий релиз был в двух редакциях выпущен:
- Slackware 14.2, 32-bit x86
- Slackware 14.2, 64-bit x86_64
Что же касается 15-го релиза что-то молчок об x86. Кто в курсе - просветите пожалуйста - ждать ли нам офиц. релиз 15-й слаки для x86? Спасибо.
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|2.9, Аноним (7), 12:18, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы посмотрел на ссылку, образ собирает алиенбоб, он не Патрика. Миниобраз алиен на 32 бита таки собрал. Ты и сам можешь собрать образа или ткнуть в алиенбоба, чтоб собрал под x86 такой же current.
Надо бы как-нибудь поставить слаку и попробовать собрать своими руками x32, будет отличный дистрибутив для девляпсинга. И получить статус порта.
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|3.13, Bod (??), 12:25, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты бы посмотрел на ссылку, образ собирает алиенбоб, он не Патрика. Миниобраз алиен на 32 бита таки собрал.
А 64-битный образ собирает Eric Hameleers. И?!
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|2.26, Аноним (-), 12:49, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Просвещенные в слаке, будьте добры, скажите пожалуйста - Slackware Linux 15.0 в редакции _для 32-битных систем
Ретроград, который держится за 32 бита. Стань модным, молодёжным и прогрессивным! Для этого (рецепт) выпей 3 столовых ложки: "Омоднина, омолодина и прогрессивина", 3 раза в день.
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|3.40, JJ (??), 13:44, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл в перечисленном? Может на Pentium3/4 юзает что-то простенькое вроде pidgin, LaTeX, Dia, радио по mpv/mplayer, видео youtube-viewer, и сайты без излишних наворотов JS. И если работает, и достаточно, то зачем платить больше?
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|2.57, Аноним (57), 16:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что же касается 15-го релиза что-то молчок об x86. Кто в курсе - просветите пожалуйста - ждать ли нам офиц. релиз 15-й слаки для x86? Спасибо.
x86 устаревшая платформа. x86-64 актуальная. RISC-V перспективная.
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|1.6, Аноним (57), 12:08, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>firefox 91.5, thunderbird 91.5.0
Объясните мне кто-нибудь зачем в дистрибутив всегда считают необходимым засунуть это? Браузер и почтовик (если он вообще нужен отдельно) разве не должны быть частью среды рабочего стола? Разве у KDE Plasma нет своих браузера и почтовика? Это анахронизм какой-то. Может если авторы перестанут пихать FF, TB в свои дистрибутивы, Mozilla наконец додумается до иде создания своего собственного Mozilla Linux?
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|2.8, пок (?), 12:14, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что еще совать кроме фф? Альтернатив то нету
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|3.22, Аноним (22), 12:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Альтернатив то нету
Из полновесных:
- Librewolf
- Ungoogled Chromium
Можно еще и неполновесных:
- Palemoon
- Netsurf
- Lynx
- Links
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|2.10, my_name_is_Mud (ok), 12:21, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер у KDE - это Falcon. Он весьма нестабилен и не умеет многое. Например пользователь не сможет в нём посмотреть DRM-контент на стриминговых площадках. Почтовик в KDE - Kmail, он с одной стороны нормальный, а с другой так насилует SSD постоянной записью, что пользователь спасибо не скажет. Поэтому да, аналогов ФФ и Тундре нет.
Теперь что касается Слаки - в новости указанно про ФФ и Тундру, но по факту после установки полной версии Слаки там будет и Falcon и Kmail - кто хочет может их использовать. Так же можно выбрать выборочную установку и просто не ставить то, что ты посчитаешь не нужным.
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|2.12, Мент (?), 12:23, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты - сказочный дурачок.
Зачем тебя только из больницы выпустили?
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|2.21, Аноним (-), 12:42, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Объясните мне кто-нибудь зачем в дистрибутив всегда считают необходимым засунуть это?
Лиса и Птица самые прогрессивные программы.
>Это анахронизм какой-то.
Наоборот, твоё мнение анахронизм.
>Mozilla наконец додумается до иде создания своего собственного Mozilla Linux?
Вы что-то курили?
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|2.34, Аноним (34), 13:15, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По поводу почтовика, кстати, поддержу. Браузером пользуются все. Почтовиком — наверное, один из сотни.
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|2.38, Аноним (38), 13:37, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Браузер и почтовик (если он вообще нужен отдельно) разве не должны быть частью среды рабочего стола? Разве у KDE Plasma нет своих браузера и почтовика?
Что это за альтернативное восприятие? Свои браузер и почтовик у DE нужны только разработчикам этих DE, пользователи выбирают софт прежде всего исходя из собственных потребностей. Если юзеру KDE нравится Thunderbird, использование KMail только потому что он часть DE - что-то не нормальное.
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|3.54, Аноним (57), 16:04, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя не смущает что у Mac свои нативный браузер Safari и почтовик Mail. У Win браузер нативный IE и почтовик Outlook. А у линуксов сборная солянка развиваемая кем попало на разных тулкитах.
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|2.55, Аноним (57), 16:06, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кто минусует, объясните что с вами не так? Почему у винды и у мака есть свои нативные почтовики и браузеры, а у линукса должна быть сборная солянка на разных тулкитах? Почему вы привыкли к этой кровавой мешанине и считаете что это норма?
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|2.56, Аноним (57), 16:07, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ктому же Fireofox это глючная и тормозящая шняга. Любой хромиум уделывает по всем параметрам.
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|2.61, _kp (ok), 16:38, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот если б Windows раньше шел без ИнтернетЭксплорера.. Он вроде бы и даром не сдался, а для скачивания браузера нужен.
И тут так же. Система не должна быть голой, а должна быть пригодной для использования и настройки.
Легче удалить, что не нравится, потом, после того как поставил нужное, чем впадать в приключения по настройке. На он и готовый дистрибутив.
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|3.17, Аноним (17), 12:34, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, а если политкорректоры переименуют его в Blue Hat?
Что тогда будете говорить?
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|4.31, Аноним (-), 12:59, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Политкорректоры не натасканы на слово Red, они могут кинуться на слова Black или Color.
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|4.37, Аноним (-), 13:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хм, а если политкорректоры переименуют его в Blue Hat?
> Что тогда будете говорить?
Расскажу анониму, что неучи ТАМ - не в курсе местечково-сленгового "специального" значения "light blue".
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|1.27, zog (??), 12:51, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, что произойдёт раньше - закончится коронобесие или выйдет 15-я Слака?
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|2.30, Аноним (-), 12:57, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Интересно, что произойдёт раньше - закончится коронобесие или выйдет 15-я Слака?
Ты неправильно мыслишь. Сначала выйдут дистры основанные на slackware-current, потом выйдет релиз Слаки. А коронобесие всегда будет лично с тобой, не с нами.
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|3.58, zog (??), 16:18, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично со мной никакого коронобесия не происходит - я не болею и не прививаюсь. Но мне мешают все эти QR-коды и прочие глупые ограничения. Вся надежда на Слаку :-)
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|3.43, Аноним (43), 14:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут ты не прав. Единственный нормальный дистр. Простой, понятный и надежный. К сожалению такие качества нынче не востребованы.
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|4.49, Аноним (14), 14:46, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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единственный нормальный дистр -- RHEL. Все остальные -- это либо его прямые деривативы, либо распространители разработок компании-производителя: Red Hat. Код, написанный сотрудниками Red Hat, есть в каждом (100%) дистре линукса, включая шлаку. А где встречается код, написанный патрикомбогом, окромя как в шлаке?
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|4.60, Аноним (59), 16:32, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько раз вам объясняли: крайними бывают Север, плоть и необходимость. А какой-то релиз Слаки таки будет последним, но это точно не 15-й.
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|2.50, my_name_is_Mud (ok), 15:17, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системд нет (но не из-за болезни опеннетчика, а просто потому что она Патрику не интересна). Вейланд есть.
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