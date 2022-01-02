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Выпуск утилиты GNU cflow 1.7

02.01.2022 14:27

После трёх лет разработки опубликован выпуск утилиты GNU cflow 1.7, предназначенной для построения наглядного графа вызовов функций в программах на языке Си, который может использоваться для упрощения изучения логики работы приложения. Граф строится только на основе анализа исходных текстов, без необходимости выполнения программы. Поддерживается генерация как прямых, так и обратных графов потоков выполнения, а также генерация списков перекрёстных ссылок для файлов с кодом.

Выпуск примечателен реализацией поддержки формата вывода "dot" ('--format=dot') для формирования результата на языке DOT для последующей визуализации в пакете Graphviz. Добавлена возможность указания нескольких стартовых функций через дублирование опций '--main', для каждой из подобных функций будет сгенерирован отдельный граф. Также добавлена опция "--target=FUNCTION" позволяющая ограничить результирующий граф только веткой, включающей определённые функции (опцию "--target" можно указывать несколько раз). В режим cflow-mode добавлены новые команды для навигации по графу: "c" - переход к вызывающей функции, "n" - переход к следующей функции на данном уровне вложенности и "p" - переход к предыдущей функции с тем же уровнем вложенности.

В новой версии также устранены две уязвимости, которые были выявлены ещё в 2019 году и приводят к повреждению памяти при обработке в cflow специально оформленных исходных текстов. Первая уязвимость (CVE-2019-16165) вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в коде парсера (функция reference в parser.c). Вторая уязвимость (CVE-2019-16166) связана с переполнением буфера в функции nexttoken(). По мнению разработчиков, указанные проблемы не представляют угрозы безопасности, так как ограничиваются аварийным завершением утилиты.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56444-cflow
Ключевые слова: cflow, gcc
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:40, 02/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Как-то давно разбирал старый легаси код без доков, без тестов, без вменяемых гит коммитов и пришлось файлик для graphivz писать руками. Занятная была кодархеология.  
     
     
  • 2, Аноним (2), 14:43, 02/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый легаси - это когда без вменяемых cvs коммитов.
    А у вас просто говнокод.
     
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