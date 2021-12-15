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Выпуск текстового редактора GNU nano 6.0

15.12.2021 22:33

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 6.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске

  • Добавлена опция "--zero", скрывающая заголовок, строку состояния и область подсказки для высвобождения всего экранного пространства для области редактирования. По-отдельности заголовок и строку состояния можно скрыть и вернуть командой M-Z.
  • Предоставлена возможность определения цветов в web-подобном шестнадцатеричном формате "#rgb". Для тех кто не любит задавать цвета цифрами, предложено 14 текстовых названий цветов: rosy, beet, plum, sea, sky, slate, teal, sage, brown, ocher, sand, tawny, brick и crimson.
  • По умолчанию активирована возможность приостановки редактирования с возвращением в командную строку через горячие клавиши ^T^Z, без необходимости запуска с опцией -z (--suspendable) или включения настройки 'set suspendable'.
  • Счётчик слов, показываемый командой M-D, теперь зависит от параметра "--wordbounds", при установке которого подсчёт слов начинает соответствовать утилите 'wc', а иначе обрабатывая символы пунктуации как пробелы.
  • Обеспечено применение жёсткой обрезки (hard-wrapping) по границе строки при вставке из буфера обмена.
  • В состав включён файл с описанием синтаксиса YAML.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 5.8
  3. OpenNews: Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  6. OpenNews: Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56353-nano
Ключевые слова: nano, text
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:44, 15/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    ... И захлебнитесь своей бессильной злобой vim-извращенцы и emacs-заброрстоители! Самый годный текстовый редакторредактор жив, развивается и вам того же желает!
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:48, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассмешил, спасибо :)
     
  • 3, Anovim (?), 22:50, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это можно сравнивать с вим?
     

  • 4, Аноним (2), 22:51, 15/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Было бы хорошо если бы этот редактор поддерживал горячие клавиши как в mcedit.
     
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