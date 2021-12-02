Выпуск Neovim 0.6.0, модернизированного варианта редактора Vim

Опубликован релиз Neovim 0.6.0, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта уже более семи лет проводится переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim. Готовые сборки подготовлены для Linux (appimage), Windows и macOS. Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов. Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim. В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim. Некоторые из изменений в новой версии: В vim-скрипты добавлена поддержка локальных переменных, область видимости для которых ограничена только текущим скриптом.

Значительно улучшена поддержка языка Lua для разработки плагинов и управления конфигурацией. В vim-скриптах добавлена возможность вызова Lua-функций как методов через указание префикса v:lua (например, "arg1->v:lua.somemod.func(arg2)").

Расширены возможности встроенного LSP-клиента (Language Server Protocol), который можно использовать для выноса логики анализа и автодополнения кода на внешние серверы. Применение LSP позволяет использовать более 150 готовых обработчиков для различных языков программирования, подготовленных для редактора кода Visual Studio Code.

Улучшены средства диагностики проблем в коде. Добавлена возможность вывода текста диагностических сообщений и плавающих окон с кодом, связанным с подобными сообщениями. Обеспечена обработка диагностических сообщений, передаваемых LSP-сервером.

Добавлена поддержка виртуальных строк, которые могут использоваться, например, для вывода блоков со служебной информацией.

Внесены различные оптимизации производительности, например, задействована хэш таблица для подсвечиваемых имён групп.

Прекращена поддержка Windows 7 и 32-разрядных сборок для Windows.



