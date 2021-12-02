Выпуск Neovim 0.6.0, модернизированного варианта редактора Vim

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|1.2, Фофа (?), 10:00, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный редактор, кстати. Прям шикарный, особенно когда надо что-то быстро подправить, хотя некоторые скажут что сложный и непонятный.
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|1.3, Аноним (3), 10:03, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Прекращена поддержка Windows 7 и 32-разрядных сборок для Windows.
Ну и нафиг он теперь нужен?
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|2.4, пох. (?), 10:07, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вашему notepad ничто не угрожает, в чем проблема-то?
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|3.6, Аноним (1), 10:26, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проблема в том что для редактирования программного кода он не годится от слова совсем
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|1.5, Аноним (5), 10:20, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, что в релиз для оффтопика настойчиво продолжают пихать оболочку на Qt со всеми зависимостями, хотя уже много раз просили ее выкинуть к чертям, потому что на win уже давно есть годный терминал.
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|3.25, kusb (?), 11:22, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В окне справа-вверху есть кнопка с изображением крестика [x]. Нажав на неё можно закрыть программу, даже если она консольная. Или taskkill /IM %имя процесса%. Также завершить все программы на компьютере можно просто выдернув вилку из розетки, мне кажется что дефолтные параметры Windows лучше подходят для такого завершения работы.
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|4.26, Аноним (18), 11:28, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это какое-то нефеншуйное завершение консольной программы путём завершения процесса эмулятора терминала :)
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|1.8, Аноним (8), 10:40, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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так какой лучше ставить, vim или neovim?
в чём преимущества для пользователя?
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|3.12, ra (??), 10:46, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За нано я бы руки отрубал, самое уродливое и никчёмное поделие какое можно было только придумать. И самое главное, что это поделие во многие дистры (убунта) суют по-умолчанию вместо вима.
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|2.11, ra (??), 10:44, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам пока сижу на vim, но чувствую, что самое время переходить на nvim
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|3.13, Аноним (-), 10:48, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам пока сижу на vim, но чувствую, что самое время переходить на
> nvim
Аргументируй
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|4.16, ra (??), 10:57, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аргументов в статье достаточно. Добавлю, только то, что nvim быстрее загружает файл по ощущениям. Но при этом больше жрёт памяти.
При открытии одного и того же файла:
100785 -- 20 0 666 92212 13920 7544 S 0.0 0.1 0:00.05 │ │ └─ nvim
100876 -- 20 0 666 15200 10400 6120 S 0.0 0.1 0:00.09 │ │ └─ vim
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|2.14, Аноним (14), 10:54, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старый пока как текстовый редактор и редактор кода работает и кушать не просит. neovim цели конечно ставит хорошие, но реализация... Lua скрипты, серьёзно? Жду suckless vim какой-нибудь, ну или пока сам писать буду, кек
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|3.27, Аноним (-), 11:29, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вим есть проблема - вимскрипт. Давайте сделаем вим с луа ! У нвим есть проблема - луа. Потом будет петон или еще круче - тупоскрипт.. вместо огорода и ожиданий можно просто осилить вимскрипт и спать спокойно
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|2.15, flagrantior (ok), 10:56, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не трогаешь конфиги, то разницы не заметишь, мне приятней настраивать nvim, давно на нём сижу. vi/vim по ssh серваки править.
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|1.17, Аноним (17), 11:00, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.
>В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK).
Значит в теории могу используя ncurses написать редактор похожий на midnight commander mcedit?
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|2.24, Аноним (18), 11:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>могу используя ncurses написать редактор похожий на midnight commander mcedit
Можешь. Только что общего между midnight commander и vim/neovim, кроме того, что они редакторы текстов?
PS Пиши для CUA-биндингов.
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|2.31, ra (??), 11:39, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе это убогое поделие mc, когда есть vifm, или даже ranger? Редактор похожий на mcedit... Ты точно знаешь что пишешь?
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|1.23, ФФФ (?), 11:15, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Направление отличное! Neovim+lua+lsp, рекомендую для допила сборку lunarvim
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