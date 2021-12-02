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Выпуск Neovim 0.6.0, модернизированного варианта редактора Vim

02.12.2021 09:20

Опубликован релиз Neovim 0.6.0, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта уже более семи лет проводится переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim. Готовые сборки подготовлены для Linux (appimage), Windows и macOS.

Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.

Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim.

В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim.

Некоторые из изменений в новой версии:

  • В vim-скрипты добавлена поддержка локальных переменных, область видимости для которых ограничена только текущим скриптом.
  • Значительно улучшена поддержка языка Lua для разработки плагинов и управления конфигурацией. В vim-скриптах добавлена возможность вызова Lua-функций как методов через указание префикса v:lua (например, "arg1->v:lua.somemod.func(arg2)").
  • Расширены возможности встроенного LSP-клиента (Language Server Protocol), который можно использовать для выноса логики анализа и автодополнения кода на внешние серверы. Применение LSP позволяет использовать более 150 готовых обработчиков для различных языков программирования, подготовленных для редактора кода Visual Studio Code.
  • Улучшены средства диагностики проблем в коде. Добавлена возможность вывода текста диагностических сообщений и плавающих окон с кодом, связанным с подобными сообщениями. Обеспечена обработка диагностических сообщений, передаваемых LSP-сервером.
  • Добавлена поддержка виртуальных строк, которые могут использоваться, например, для вывода блоков со служебной информацией.
  • Внесены различные оптимизации производительности, например, задействована хэш таблица для подсвечиваемых имён групп.
  • Прекращена поддержка Windows 7 и 32-разрядных сборок для Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/neovim/neov...)
  2. OpenNews: Выпуск SpaceVim 1.1, дистрибутива редактора Vim
  3. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  4. OpenNews: Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  6. OpenNews: Доступен Neovim 0.5, модернизированный вариант редактора Vim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56264-nvim
Ключевые слова: nvim, neovim, vim, vi
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Vim up, Neo...
     
  • 1.2, Фофа (?), 10:00, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный редактор, кстати. Прям шикарный, особенно когда надо что-то быстро подправить, хотя некоторые скажут что сложный и непонятный.
     
     
  • 2.30, crandel (ok), 11:38, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету возможности писать плагины на расте - в топку)
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:03, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Прекращена поддержка Windows 7 и 32-разрядных сборок для Windows.

    Ну и нафиг он теперь нужен?

     
     
  • 2.4, пох. (?), 10:07, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вашему notepad ничто не угрожает, в чем проблема-то?

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 10:26, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема в том что для редактирования программного кода он не годится от слова совсем
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:00, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Notepad++
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:34, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ишь как вантузятнег запел!
     
  • 2.19, llolik (ok), 11:00, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сильно завязан на libuv. В libuv сломали поддержку Win7 и чинить не собираются (драма тут https://github.com/libuv/libuv/issues/3260). Соответственно, поддержка в neovim тоже сломалась.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:20, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, что в релиз для оффтопика настойчиво продолжают пихать оболочку на Qt со всеми зависимостями, хотя уже много раз просили ее выкинуть к чертям, потому что на win уже давно есть годный терминал.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 10:30, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    КПопФанБои с вами не согласятся
     
  • 2.21, Аноним (18), 11:03, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так через Qtшное меню хоть выйти из него можно.
     
     
  • 3.25, kusb (?), 11:22, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В окне справа-вверху есть кнопка с изображением крестика [x]. Нажав на неё можно закрыть программу, даже если она консольная. Или taskkill /IM %имя процесса%. Также завершить все программы на компьютере можно просто выдернув вилку из розетки, мне кажется что дефолтные параметры Windows лучше подходят для такого завершения работы.
     
     
  • 4.26, Аноним (18), 11:28, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это какое-то нефеншуйное завершение консольной программы путём завершения процесса эмулятора терминала :)
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:40, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так какой лучше ставить, vim или neovim?
    в чём преимущества для пользователя?
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 10:43, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nano
     
     
  • 3.12, ra (??), 10:46, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За нано я бы руки отрубал, самое уродливое и никчёмное поделие какое можно было только придумать. И самое главное, что это поделие во многие дистры (убунта) суют по-умолчанию вместо вима.
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:44, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vim ! кононичность ! вимскрипт лечит мосок !
     
  • 2.11, ra (??), 10:44, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам пока сижу на vim, но чувствую, что самое время переходить на nvim
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 10:48, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам пока сижу на vim, но чувствую, что самое время переходить на
    > nvim

    Аргументируй

     
     
  • 4.16, ra (??), 10:57, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргументов в статье достаточно. Добавлю, только то, что nvim быстрее загружает файл по ощущениям. Но при этом больше жрёт памяти.
    При открытии одного и того же файла:

    100785 --         20   0  666 92212 13920  7544 S  0.0  0.1  0:00.05 │  │  └─ nvim
    100876 --         20   0  666 15200 10400  6120 S  0.0  0.1  0:00.09 │  │  └─ vim

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:54, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый пока как текстовый редактор и редактор кода работает и кушать не просит. neovim цели конечно ставит хорошие, но реализация... Lua скрипты, серьёзно? Жду suckless vim какой-нибудь, ну или пока сам писать буду, кек
     
     
  • 3.20, анон (?), 11:02, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так с lua? даже больше скажу, что производительность скриптов на lua выше, чем у vimscript'а, и это сказал не абы кто, а сам создатель оригинального vim'а (https://github.com/brammool/vim9)
     
  • 3.27, Аноним (-), 11:29, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вим есть проблема - вимскрипт. Давайте сделаем вим с луа ! У нвим есть проблема - луа. Потом будет петон или еще круче - тупоскрипт.. вместо огорода и ожиданий можно просто осилить вимскрипт и спать спокойно
     
  • 2.15, flagrantior (ok), 10:56, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не трогаешь конфиги, то разницы не заметишь, мне приятней настраивать nvim, давно на нём сижу. vi/vim по ssh серваки править.
     
  • 2.22, аноун (?), 11:12, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ed
     
     
  • 3.29, Sw00p aka Jerom (?), 11:34, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ee
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:00, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.
    >В настоящее время уже подготовлено около 130 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK).

    Значит в теории могу используя ncurses написать редактор похожий на midnight commander mcedit?

     
     
  • 2.24, Аноним (18), 11:21, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >могу используя ncurses написать редактор похожий на midnight commander mcedit

    Можешь. Только что общего между midnight commander и vim/neovim, кроме того, что они редакторы текстов?

    PS Пиши для CUA-биндингов.

     
  • 2.31, ra (??), 11:39, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе это убогое поделие mc, когда есть vifm, или даже ranger? Редактор похожий на mcedit... Ты точно знаешь что пишешь?
     

  • 1.23, ФФФ (?), 11:15, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Направление отличное! Neovim+lua+lsp, рекомендую для допила сборку lunarvim
     
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