Mozilla удалила дополнение FVD Speed Dial из-за доступа к поисковым запросам

|
|1.1, E71 (?), 10:09, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
> Недавно перехват запросов был включён вновь
разраб такой: авось пронесло
|
|
|
|
|
|3.14, Аноним (2), 11:00, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>локально хранится, никуда не передаётся
>разрабы охреневают
Л - логика. Ты можешь сказать "а где гарантия, что потом не добавят передающий код?" А у меня контраргумент: "а где гарантия, что потом не добавят любой другой вредоносный код?" Ответ простой - там, куда Могилла похоронила предмодерацию человеком.
|
|1.5, Аноним (5), 10:22, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну значит гонят они на счет того, что не проверяют никакие дополнения на безопасность, кроме типа рекомендуемых, как это написано у них под каждым дополнением, кроме 10ка рекомендуемых. Не знаю конечно, не является ли этот набор избыточным, не встроены ли эти функции в сам ФФ и нельзя ли заменить этот набор одним дополнением, но у меня еще стоит CanvalBlocker, Smart Referer, LocalCDN и Random User Agent.
|
|
|
|2.6, Аноним (5), 10:23, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хочу уточнить, что это естественно кроме рекомендуемых uBlock, NoScript и ClearURLs.
|
|1.7, kusb (?), 10:35, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Имхо тут плохо не то, что правила несправедливые или несправедливо удалили. Скорее плохо в концепции "вычисления как сервис", типа ваш браузер не ваш и мы удалим что-то и даже не спросим. Лично я не против разных связей, но это может приучать пользователей к тому, что они на птичьих правах в собственном окружении.
|
|
|
|2.9, Aaz (??), 10:40, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вы везде на птичьих правах, даже в собственном смартфоне, не говоря уж о компьютере на Mac OS-X и Windows, про Linux И BSD системы не в курсе, но как-то странно в 2021м верить св сказку, буд-то сейчас преддверие краха доткомов.
|
|
|
|3.12, paulus (ok), 10:50, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хочешь прав, так перепрошей смартфон и на ПК линукс/бсдю водрузи... :) Зачем присоединяться к орущим: "нам нечего скрывать!"? :)
|
|3.13, kusb (?), 10:52, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так вы везде на птичьих правах, даже в собственном смартфоне, не говоря
> уж о компьютере на Mac OS-X и Windows, про Linux И
> BSD системы не в курсе, но как-то странно в 2021м верить
> св сказку, буд-то сейчас преддверие краха доткомов.
Смартфоны же наоборот наверное люди чаще считают не своими. Иначе бы не прокатила наверное удивительная вещь - продавать без прав root. Всякого говна в устройствах изрядно, но через intel ME мне пока не приказывают делать три раза ку, чтобы к примеру зайти на опеннет.
|
|1.15, Камень (?), 11:01, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самый прикол в том, что Firefox тоже запоминает наиболее посещаемые сайты и показывает их на главной странице, но вы не понимаете, это не запрос данных - если это было прописано в соглашении об установке
|