The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla удалила дополнение FVD Speed Dial из-за доступа к поисковым запросам

24.11.2021 09:56

Компания Mozilla удалила из каталога addons.mozilla.org (AMO) развивавшееся с 2006 года дополнение FVD Speed Dial, насчитывающее около 69 тысяч активных установок. Дополнение предлагало альтернативную реализацию стартовой страницы, обеспечивало быстрый доступ к наиболее часто посещаемым сайтам и позволяло создавать наглядные закладки с разделением сайтов на группы. В качестве причины удаления упоминается нарушение правил каталога, а именно перехват дополнением поисковых запросов, отправляемых браузером поисковой системе.

В правилах явно запрещено накопление информации о поисковых запросах или их перехват без уведомления пользователя о такой активности и предварительного подтверждения доступа дополнения к поисковым запросам (opt-in), даже если эти данные используются дополнением локально, например, для предоставления списка с историей запросов.

Указанное нарушение впервые было выявлено в 2020 году, но после уведомления о проблеме разработчик отключил указанную функциональность. Недавно перехват запросов был включён вновь и после повторного нарушения Mozilla удалила дополнение, а также блокировала работу уже установленных экземпляров, занеся дополнение FVD Speed Dial в список блокировки, отключающий уже установленные на системы пользователей дополнения.

Пользователи дополнения возмутились тем, что блокировка была произведена без предупреждения и негативный эффект от прекращения работы дополнения оказался несопоставим с выявленным нарушением, не представляющим угрозы нарушению конфиденциальности (в пояснении о причинах блокировки не было сведений о передаче данных о поисковых запросах на внешние серверы, было заявлено только о перехвате запросов). После установки обновления Firefox 94.0.2 дополнение FVD Speed Dial перестало работать, что привело к потере ссылок и групп сайтов, добавленных для доступа со стартовой страницы. Для восстановления и переноса закладок, добавленных через FVD Speed Dial, пользователи могут отключить список блокировки дополнений, изменив в параметр "extensions.blocklist.enabled" в about:config.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2021/11/f...)
  2. OpenNews: Изменение правил каталога дополнений к Firefox
  3. OpenNews: Mozilla удалила два популярных дополнения, блокирующих загрузку обновлений к Firefox
  4. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  5. OpenNews: За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox
  6. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56220-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, E71 (?), 10:09, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Недавно перехват запросов был включён вновь

    разраб такой: авось пронесло

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Могилла всё больше охреневает.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:16, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это скорее разрабы охреневают.
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 11:00, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >локально хранится, никуда не передаётся
    >разрабы охреневают

    Л - логика. Ты можешь сказать "а где гарантия, что потом не добавят передающий код?" А у меня контраргумент: "а где гарантия, что потом не добавят любой другой вредоносный код?" Ответ простой - там, куда Могилла похоронила предмодерацию человеком.

     

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:13, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, воспомининия-воспоминания. С 2010 по 2016 годы пользовался.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:22, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну значит гонят они на счет того, что не проверяют никакие дополнения на безопасность, кроме типа рекомендуемых, как это написано у них под каждым дополнением, кроме 10ка рекомендуемых. Не знаю конечно, не является ли этот набор избыточным, не встроены ли эти функции в сам ФФ и нельзя ли заменить этот набор одним дополнением, но у меня еще стоит CanvalBlocker, Smart Referer, LocalCDN и Random User Agent.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:23, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу уточнить, что это естественно кроме рекомендуемых uBlock, NoScript и ClearURLs.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:36, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь ещё https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/form-history-control и https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/enhancer-for-youtube с https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/auto-tab-discard -- без них жизни просто нет. LocalCDN лучше Decentaleyes? Какое-то оно ссыкотное. Хотя моё CSS Exfil Protection ещё более ссыкотное.
     

  • 1.7, kusb (?), 10:35, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имхо тут плохо не то, что правила несправедливые или несправедливо удалили. Скорее плохо в концепции "вычисления как сервис", типа ваш браузер не ваш и мы удалим что-то и даже не спросим. Лично я не против разных связей, но это может приучать пользователей к тому, что они на птичьих правах в собственном окружении.
     
     
  • 2.9, Aaz (??), 10:40, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы везде на птичьих правах, даже в собственном смартфоне, не говоря уж о компьютере на Mac OS-X и Windows, про Linux И BSD системы не в курсе, но как-то странно в 2021м верить св сказку, буд-то сейчас преддверие краха доткомов.
     
     
  • 3.12, paulus (ok), 10:50, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь прав, так перепрошей смартфон и на ПК линукс/бсдю водрузи... :) Зачем присоединяться к орущим: "нам нечего скрывать!"? :)
     
  • 3.13, kusb (?), 10:52, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так вы везде на птичьих правах, даже в собственном смартфоне, не говоря
    > уж о компьютере на Mac OS-X и Windows, про Linux И
    > BSD системы не в курсе, но как-то странно в 2021м верить
    > св сказку, буд-то сейчас преддверие краха доткомов.

    Смартфоны же наоборот наверное люди чаще считают не своими. Иначе бы не прокатила наверное удивительная вещь - продавать без прав root. Всякого говна в устройствах изрядно, но через intel ME мне пока не приказывают делать три раза ку, чтобы к примеру зайти на опеннет.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:45, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нехорошо. Очень нехорошо.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:45, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бздюхатые разрабы! Хорош портить магазин и браузер!
     
  • 1.15, Камень (?), 11:01, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый прикол в том, что Firefox тоже запоминает наиболее посещаемые сайты и показывает их на главной странице, но вы не понимаете, это не запрос данных - если это было прописано в соглашении об установке
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру