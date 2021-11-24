Mozilla удалила дополнение FVD Speed Dial из-за доступа к поисковым запросам

Компания Mozilla удалила из каталога addons.mozilla.org (AMO) развивавшееся с 2006 года дополнение FVD Speed Dial, насчитывающее около 69 тысяч активных установок. Дополнение предлагало альтернативную реализацию стартовой страницы, обеспечивало быстрый доступ к наиболее часто посещаемым сайтам и позволяло создавать наглядные закладки с разделением сайтов на группы. В качестве причины удаления упоминается нарушение правил каталога, а именно перехват дополнением поисковых запросов, отправляемых браузером поисковой системе.

В правилах явно запрещено накопление информации о поисковых запросах или их перехват без уведомления пользователя о такой активности и предварительного подтверждения доступа дополнения к поисковым запросам (opt-in), даже если эти данные используются дополнением локально, например, для предоставления списка с историей запросов.

Указанное нарушение впервые было выявлено в 2020 году, но после уведомления о проблеме разработчик отключил указанную функциональность. Недавно перехват запросов был включён вновь и после повторного нарушения Mozilla удалила дополнение, а также блокировала работу уже установленных экземпляров, занеся дополнение FVD Speed Dial в список блокировки, отключающий уже установленные на системы пользователей дополнения.

Пользователи дополнения возмутились тем, что блокировка была произведена без предупреждения и негативный эффект от прекращения работы дополнения оказался несопоставим с выявленным нарушением, не представляющим угрозы нарушению конфиденциальности (в пояснении о причинах блокировки не было сведений о передаче данных о поисковых запросах на внешние серверы, было заявлено только о перехвате запросов). После установки обновления Firefox 94.0.2 дополнение FVD Speed Dial перестало работать, что привело к потере ссылок и групп сайтов, добавленных для доступа со стартовой страницы. Для восстановления и переноса закладок, добавленных через FVD Speed Dial, пользователи могут отключить список блокировки дополнений, изменив в параметр "extensions.blocklist.enabled" в about:config.



