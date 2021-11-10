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Выпуск JavaScript-платформы Deno 1.16

10.11.2021 12:01

Состоялся релиз JavaScript-платформы Deno 1.16, предназначенной для обособленного выполнения (без использования браузера) приложений, написанных на языках JavaScript и TypeScript. Проект развивается автором Node.js Райаном Далем (Ryan Dahl). Код платформы написан на языке программирования Rust и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Проект схож с платформой Node.js и, подобно ему, использует JavaScript-движок V8, однако, по словам автора Node.js, исправляет ряд архитектурных просчётов своего предшественника и отличается от него следующими нюансами:

  • Использование в качестве основного языка Rust, что, по мнению разработчиков, уменьшает риск появления уязвимостей, связанных с низкоуровневой работой с памятью (переполнение буфера, use-after-free и пр.);
  • Deno не использует пакетный менеджер npm и package.json, предлагая пользователю установку модулей путём указания URL или пути к модулю для установки. Тем не менее, проектом предлагается несколько утилит для упрощения работы со сторонними модулями;
  • Приложения запускаются обособленно в песочницах и не имеют имеют доступа к сети, переменным окружения и файловой системе, без явно выданных полномочий;
  • В архитектуре заложена возможность создания универсальных веб-приложений, которые способны работать как в системе Deno, так и в обычном браузере;
  • Использование «ES Modules» и отсутствие поддержки require();
  • Любые необработанные программистом ошибки в веб-приложении приводят к их принудительному завершению;
  • Поддержка TypeScript помимо JavaScript;
  • Полный размер готовой к использованию платформы - 84 МБ (в zip-архиве - 31 МБ) в виде одного исполняемого файла;
  • В комплекте предлагается система разрешения зависимостей и форматирования кода;
  • Ориентировать на высокопроизводительные приложения.

Dino обрабатывает запросы в неблокирующем режиме с применением платформы Tokio, предназначенной для создания высокопроизводительных приложений на основе событийно-ориентированной (event-driven) архитектуры. Также интересно, что встроенный HTTP-сервер Deno реализован на TypeScript поверх нативных TCP-сокетов, что положительно сказывается на производительности сетевых операций.

В новой версии отмечается:

  • Оптимизация производительности (4 патча);
  • Исправление более 15 ошибок, в частности, теперь TLS-клиент поддерживает HTTP/2, подсистема кодировки поддерживает дополнительные метки кодирования и пр.;
  • Более двух десятков нововведений, из которых можно отметить стабилизацию ранее тестовых подсистем Deno.startTls и Deno.TestDefinition.permissions, обновление JS-движка V8 до версии 9.7 и поддержку преобразований React 17 JSX.


  1. Главная ссылка к новости (https://deno.land...)
  2. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  3. OpenNews: Проект Deno развивает защищённую JavaScript-платформу, похожую на Node.js
  4. OpenNews: Релиз Tokio 1.13.0, платформы для создания асинхронных приложений на языке Rust
  5. OpenNews: Предложен компилятор исходных текстов на языке TypeScript в машинный код
  6. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 17.0
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56129-deno
Ключевые слова: deno, node.js, javascript
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:34, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    V8 тоже на Rust переписать, тогда будет epic win!
     
  • 1.2, nsf (ok), 12:36, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я конечно извиняюсь, но:

    > Полный размер готовой к использованию платформы - 10 Мб в виде единого файла;
    > Deno will always be distributed as a single executable. Given a URL to a Deno program, it is runnable with nothing more than the ~25 megabyte zipped executable.

     
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 12:38, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, поправил.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всегда забавляли эти «хухры-мухры zipped» размеры. Исполнять они тоже будут сжатый код?
     
     
  • 3.12, Q2W (?), 13:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так во время исполнения память будет расходоваться не только на сам бинарь, а и на его нужды.
    Так что тут без разницы, надо смотреть на уже по факту занимаемую память.

    А размер зипованного бинаря говорит о том, сколько этот дэно он стоит при распространении приложухи.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:08, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чочо? при запакованном в бинарнике исполняемого кода или ресурсов программы они будут лежать в памяти в полном объеме. Здесь нет никакого "выигрыша" кроме как накладных расходов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:44, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > защищённой
    > javascript

    лолшто

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Нужна подробная инструкция: «Как перестать орать с новостей QwertyReg»
     
     
  • 3.24, псевдонимус (?), 15:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего там подробного надо? Опу ему зашить суровой ниткой и всего делов.
     

  • 1.5, Аноним (7), 13:00, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже и сказать нечего жуть какая-то
     
     
  • 2.9, Анони (?), 13:06, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Cказать нечего, но у тебя получилось. Красава!
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:00, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Ориентировать на высокопроизводительные приложения.

    lol

     
     
  • 2.25, псевдонимус (?), 15:10, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это правда.

    Правда производительными они будут на серваке, а твой ведроид/гейфон/ маквдруг будут работать печкой. Прибыль приватизируем, убытки обобществляем. Что не так-то?

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:02, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нужная вещь, переосмысленный Node.js с typescript, за Deno будущее.
     
     
  • 2.15, th3m3 (ok), 14:02, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Помню лет 10 назад, за но ноду тоже говорили, что за ней будущее. Что js захватит мир и прочие глупости. Тут те же яйца, только в профиль.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >за но ноду тоже говорили

    за что-то обычно хватают, а не говорят.

     
     
  • 4.18, th3m3 (ok), 14:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > за что-то обычно хватают, а не говорят.

    Это интернет, детка. Тут всем пофиг.

     
  • 3.19, Джульбарс (?), 14:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется речь о нишевом использовании, та же нода сверхпопулярна и востребована во многих тысячах проектов. И Deno её потихоньку вытеснит со временем...
     
     
  • 4.21, Джульбарс (?), 14:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А JS таки самый популярный и используемый язык в мире и альтернатив ему в его нише просто нет, так что в какой-то степени он мир таки захватил...
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:25, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    К сожалению, угрозы в значительной мере осуществились.
     
  • 3.26, псевдонимус (?), 15:11, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, не захватил?
     
     
  • 4.33, th3m3 (ok), 16:29, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что, не захватил?

    Нет. Что-то я не вижу, чтобы все перешли на js.

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 17:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    56% программистов пишут на JavaScript. Одно из последних исследований.
     
  • 2.31, Skynin (?), 16:20, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вытеснит. Потому что ничего принципиально нового в нем не предлагается.
     

  • 1.11, лолшто (?), 13:18, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такая ли уж большая разница: писать прототип на node.js или на deno? Чего-то прям революционного deno в себе не несет. Вот зачем нужна поддержка TS, если в рантайме ты все равно не сможешь информацию о типах использовать? Вместо коллбэков выбрали промисы по дефолту, так и нода на сегодняшний день уже имеет методы, что работают через промисы. Пакетный менеджер выкинули и все равно потребность в нем никуда не ушла. Типичный проект на js может тысячи зависимостей иметь. Как хоть выглядит целевая аудитория для которой этот deno создавался?
     
     
  • 2.14, Аноним (35), 13:58, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конкуренция - это очень хорошо.
    По сути улучшенный Node.js.
    Не настолько прям, чтобы на него полностью переходить.
    Но для микросервисов думаю пойдёт.
     
     
  • 3.32, лолшто (?), 16:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Десяток лет в этой фрагментированной вечно меняющейся и конкурирующей среде, и ты уже начинаешь ценить языки с богатой стандартной библиотекой и тот опыт, что не утратил актуальности за этот десяток.
     
  • 2.17, bugmenot (??), 14:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если всякие Нетодологии начнут продавать курсы по Deno, то может и спрос поднимется.


    Есть же мнение, что Node.JS в своё время как раз продаваны курсов и пропихнули в прод.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:32, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В прод ноду пропихнули потребности людей иметь один язык для написания фронта и сервера
     
     
  • 4.29, bugmenot (??), 16:05, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, не знаю.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:56, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Предлагаю QwertyReg переименоваться в RustSpamer.
     
     
  • 2.22, Alex (??), 14:52, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Детский сад.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тоже вариант
     
  • 2.28, Аноним (27), 15:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предлагаю его не кормить
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:09, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор Node.js во время работы над проектом сошёл с ума и решил написать T̶e̶m̶p̶l̶e̶O̶S̶ Deno, но вместо добавления фич решил их выкидывать и выкинул npm, из-за чего Deno в промышленной эксплуатации стал неюзабелен и поэтому не нужен. Не удивительно, что для реализации затеи был выбран Rust.
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 17:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был выбран Go, и прототип на нём написан.

    Но его очень попросили написать на Rust. Т.к. писать runtime для языка со сборником мусора на языке со сборщиком мусора....это оооочень тупая идея.

    Он послушался. Это одно из его самых лучших решений.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:33, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там рантайм - плюсовый V8.
     

  • 1.37, Аноним (37), 17:20, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск ненужной "ненужно"-платформы "ненужно"

    Nice.

     
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