Выпуск JavaScript-платформы Deno 1.16

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|1.2, nsf (ok), 12:36, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я конечно извиняюсь, но:
> Полный размер готовой к использованию платформы - 10 Мб в виде единого файла;
> Deno will always be distributed as a single executable. Given a URL to a Deno program, it is runnable with nothing more than the ~25 megabyte zipped executable.
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|2.10, Аноним (10), 13:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всегда забавляли эти «хухры-мухры zipped» размеры. Исполнять они тоже будут сжатый код?
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|3.12, Q2W (?), 13:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так во время исполнения память будет расходоваться не только на сам бинарь, а и на его нужды.
Так что тут без разницы, надо смотреть на уже по факту занимаемую память.
А размер зипованного бинаря говорит о том, сколько этот дэно он стоит при распространении приложухи.
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|4.30, Аноним (30), 16:08, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чочо? при запакованном в бинарнике исполняемого кода или ресурсов программы они будут лежать в памяти в полном объеме. Здесь нет никакого "выигрыша" кроме как накладных расходов.
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|2.7, Аноним (7), 13:01, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Нужна подробная инструкция: «Как перестать орать с новостей QwertyReg»
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|2.25, псевдонимус (?), 15:10, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это правда.
Правда производительными они будут на серваке, а твой ведроид/гейфон/ маквдруг будут работать печкой. Прибыль приватизируем, убытки обобществляем. Что не так-то?
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|1.8, Аноним (8), 13:02, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нужная вещь, переосмысленный Node.js с typescript, за Deno будущее.
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|2.15, th3m3 (ok), 14:02, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Помню лет 10 назад, за но ноду тоже говорили, что за ней будущее. Что js захватит мир и прочие глупости. Тут те же яйца, только в профиль.
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|3.16, Аноним (16), 14:09, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>за но ноду тоже говорили
за что-то обычно хватают, а не говорят.
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|4.18, th3m3 (ok), 14:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> за что-то обычно хватают, а не говорят.
Это интернет, детка. Тут всем пофиг.
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|3.19, Джульбарс (?), 14:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разумеется речь о нишевом использовании, та же нода сверхпопулярна и востребована во многих тысячах проектов. И Deno её потихоньку вытеснит со временем...
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|4.21, Джульбарс (?), 14:26, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А JS таки самый популярный и используемый язык в мире и альтернатив ему в его нише просто нет, так что в какой-то степени он мир таки захватил...
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|4.33, th3m3 (ok), 16:29, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что, не захватил?
Нет. Что-то я не вижу, чтобы все перешли на js.
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|5.35, Аноним (35), 17:16, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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56% программистов пишут на JavaScript. Одно из последних исследований.
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|2.31, Skynin (?), 16:20, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не вытеснит. Потому что ничего принципиально нового в нем не предлагается.
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|1.11, лолшто (?), 13:18, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такая ли уж большая разница: писать прототип на node.js или на deno? Чего-то прям революционного deno в себе не несет. Вот зачем нужна поддержка TS, если в рантайме ты все равно не сможешь информацию о типах использовать? Вместо коллбэков выбрали промисы по дефолту, так и нода на сегодняшний день уже имеет методы, что работают через промисы. Пакетный менеджер выкинули и все равно потребность в нем никуда не ушла. Типичный проект на js может тысячи зависимостей иметь. Как хоть выглядит целевая аудитория для которой этот deno создавался?
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|2.14, Аноним (35), 13:58, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конкуренция - это очень хорошо.
По сути улучшенный Node.js.
Не настолько прям, чтобы на него полностью переходить.
Но для микросервисов думаю пойдёт.
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|3.32, лолшто (?), 16:23, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десяток лет в этой фрагментированной вечно меняющейся и конкурирующей среде, и ты уже начинаешь ценить языки с богатой стандартной библиотекой и тот опыт, что не утратил актуальности за этот десяток.
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|2.17, bugmenot (??), 14:12, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если всякие Нетодологии начнут продавать курсы по Deno, то может и спрос поднимется.
Есть же мнение, что Node.JS в своё время как раз продаваны курсов и пропихнули в прод.
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|3.27, Аноним (27), 15:32, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В прод ноду пропихнули потребности людей иметь один язык для написания фронта и сервера
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|1.34, Аноним (34), 17:09, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Автор Node.js во время работы над проектом сошёл с ума и решил написать T̶e̶m̶p̶l̶e̶O̶S̶ Deno, но вместо добавления фич решил их выкидывать и выкинул npm, из-за чего Deno в промышленной эксплуатации стал неюзабелен и поэтому не нужен. Не удивительно, что для реализации затеи был выбран Rust.
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|2.36, Аноним (35), 17:19, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был выбран Go, и прототип на нём написан.
Но его очень попросили написать на Rust. Т.к. писать runtime для языка со сборником мусора на языке со сборщиком мусора....это оооочень тупая идея.
Он послушался. Это одно из его самых лучших решений.
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