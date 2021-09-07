EFF опубликовал apkeep, утилиту для загрузки APK-пакетов с Google Play и его зеркал

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|1.1, Аноним (1), 07:35, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> пароль передаётся открытым в числе аргументов
эм... ну ОК
> Программа написана на языке Rust
а, ну тогда секурности хватит на всё, даже на то, что выше
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|2.6, Аноним (6), 07:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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Сделай лучше. Ах да, ты сложнее хеллоуворда по мануалу написать не способен.
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|3.15, Аноним (15), 08:56, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то какой-нибудь https://github.com/jaraco/keyring это ентри левел. Дбус конечно тоже не сахор, но всё же получше и там есть управление и контроль над привилегиями. Секреты не должны быть в открытом виде. Если секрет в файле плейнтекстом (что уже лучше аргументов которые видны всем процессам и вся телеметрия отравляет информацию о процессах в интернет зачастую по http), то как минимум его расположение должно быть случайным.
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|2.16, Жироватт (ok), 09:05, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ничего не понимаешь.
Тут вам не это самое, не проклятые небезопасные сишные языки, которые небезопасны по умолчанию, тут супер-пупер-секурный раст! Он лично бежит к каждому, кто хочет украсть открытый пароль из аргументов и напихивает полные глаза мыла, чтобы скрыть его! Это новая, невероятностная технология бажапашношти!
Ну а таки да, это п@#$ц, товарищи. Программу качества "fast python prototype" уровня еще до преальфы уже публикует не кто-нибудь, Вася Оподливкин или Джонни МакМазефакер, а EFF.
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|2.22, Crazy Alex (ok), 09:47, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё мне на своей линуксовой машине пароль от убогого гуглосервиса прятать не хватало
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|1.2, nebularia (ok), 07:38, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> умолчанию приложения грузятся с ApkPure
Просто напомню про эту историю:
https://xakep.ru/2021/04/12/apkpure/
С другой стороны, сам сайт вроде приличный, но после загрузки с него точно нужно сверить цифровую подпись из источника типа Exodus. В исходниках тулзы выше я этого не вижу.
EFF уже не тот...
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|2.4, Аноним (-), 07:48, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Просто напомню про эту историю:
Это малое зло. Из Андроида просто так утекают личные данные пользователя, в том числе и его текущее местоположение. Все данные складируются на серверах Гугла. Большое Зло ты не видишь?
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|2.7, Нанобот (ok), 08:09, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> после загрузки с него точно нужно сверить цифровую подпись
В статье по твоей ссылке написано, что пакет имел корректную цифровую подпись. А значит сверка подписи ничем не помогла бы
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|3.8, nebularia (ok), 08:18, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подпись была у официального клиента. А я пишу, что проверять надо подписи конечных пакетов, которые скачаны с APKPure, через клиент или нет.
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|2.9, Глеб Кузьмин (?), 08:20, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, так подпись была верная и проблема была в приложении магазина, а не в приложении из магазина.
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|1.5, Аноним (5), 07:49, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А нафига оно нужно когда есть Aurora Store, который качает напрямую с Google Play и сверяет хеши?
Исходники открыты, можно еще спуфнуть девайс (планшет, тв, итд).
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|2.11, Аноним (11), 08:36, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пару сценариев использования я вижу.
Например закачать нужные apk для установки их в Anbox.
Или чтобы выкачать программу и разослать всем сотрудникам по почте.
Прога нужна в ситуациях, когда нужно получить apk под системой отличной android.
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|2.14, Аноним (13), 08:53, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Aurora Store - для ведроидов. Это же консольная утилита, как для ведроидов с терминалом, так и для десктопа.
Помнится, был ещё YalpStore.
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|1.12, ryoken (ok), 08:47, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>EFF опубликовал apkeep
>>Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) создала приложение akeep
Вы бы определились в показаниях. Ну или не пишите новостей по ночам :).
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|2.18, Жироватт (ok), 09:13, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опубликовано на векрифицированном гитхабе EFF...хм.
Рядом с нормальными проектами, которые уже желательно бы отправить на независимый аудит...хм!
Такое ощущение, будто им посадили "ПРОХРАММИСТА" aka сынка спонсора и племянника инвестора и теперь он ТВАРИТ. И слово поперек ему не скажешь - будет больно без денег папки.
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|3.19, Аноним (15), 09:22, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, что напомнил, удалил https everywhere, Это помойная шарага, давно уже понятно. Мои донаты не пошли на пользу, пойду задоначу в МС может она тоже навернётся.
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|1.20, Жироватт (ok), 09:23, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Приложение" по итогу оказалось простой оберткой над http request-responce на 80 строк реального кода.
Блин, EFF, я был о вас гораздо большего мнения.
Такое можно видеть в гитхабе ну, допустим, у только-только начинающего джуна. Или у студиозуса, у которого это первая лабораторная второго семестра и он выложил её для проверки лаборанту. Ну или у самоучки, пробежавшегося по задачнику Шеня и теперь пытающегося сделать что-то реально полезное вместо выхолощенных упражнений.
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|2.24, www2 (??), 09:52, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С какого количества строк начинаются "серьёзные приложения"?
Это вроде не портфолио для собеседования, я просто полезная программа, дающая людям чуть больше свободы.
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|3.26, Жироватт (ok), 10:12, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это вроде не портфолио для собеседования,
Сынок, ты реально не понимаешь разницу между:
> Студент выложил на личный гитхаб небольшую quick&durty утилиту, которой простительны и отправка открытым текстом пароля, и грязный код
> Ведущая правозащитная организация выкладывает на своем верифицированном гитхабе небольшую quick&durty утилиту, котолрой почему-то непростительны и отправка открытым текстом пароля, и грязный код
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|1.21, www2 (??), 09:40, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>пароль передаётся открытым в числе аргументов, что создаёт опасность его утечки через буфер с историей операций в командной строке
Пробел в начале строки к команде добавлять не пробовали?
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|1.23, Аноним (23), 09:49, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, ещё раз посмотрел на исходники на Расте. Что-то удобнее, но точно не чтение кода, хотя тут скорее как с JS - зависит от разработчика, можно так и сяк.
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