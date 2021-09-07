EFF опубликовал apkeep, утилиту для загрузки APK-пакетов с Google Play и его зеркал

2.6 , Аноним ( 6 ), 07:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –17 + / – Сделай лучше. Ах да, ты сложнее хеллоуворда по мануалу написать не способен.

3.15 , Аноним ( 15 ), 08:56, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще-то какой-нибудь https://github.com/jaraco/keyring это ентри левел. Дбус конечно тоже не сахор, но всё же получше и там есть управление и контроль над привилегиями. Секреты не должны быть в открытом виде. Если секрет в файле плейнтекстом (что уже лучше аргументов которые видны всем процессам и вся телеметрия отравляет информацию о процессах в интернет зачастую по http), то как минимум его расположение должно быть случайным.

2.16 , Жироватт ( ok ), 09:05, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ничего не понимаешь.

Тут вам не это самое, не проклятые небезопасные сишные языки, которые небезопасны по умолчанию, тут супер-пупер-секурный раст! Он лично бежит к каждому, кто хочет украсть открытый пароль из аргументов и напихивает полные глаза мыла, чтобы скрыть его! Это новая, невероятностная технология бажапашношти! Ну а таки да, это п@#$ц, товарищи. Программу качества "fast python prototype" уровня еще до преальфы уже публикует не кто-нибудь, Вася Оподливкин или Джонни МакМазефакер, а EFF.

2.22 , Crazy Alex ( ok ), 09:47, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё мне на своей линуксовой машине пароль от убогого гуглосервиса прятать не хватало

