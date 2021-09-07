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EFF опубликовал apkeep, утилиту для загрузки APK-пакетов с Google Play и его зеркал

07.09.2021 02:03

Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) создала приложение apkeep, предназначенное для загрузки пакетов для платформы Android из различных источников. По умолчанию приложения грузятся с ApkPure, сайта, содержащего копии приложений с Google Play, из-за отсутствия необходимости аутентифицироваться. Поддерживается и прямая загрузка с Google Play, но для этого необходимо указать данные для входа (пароль передаётся открытым в числе аргументов, что создаёт опасность его утечки через буфер с историей операций в командной строке). Имеется поддержка многопоточной массовой загрузки с передачей списка загружаемых пакетов в файле в формате CSV. Программа написана на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. 


   apkeep -a com.instagram.android .
   apkeep -a com.instagram.android -d GooglePlay -u 'someone@gmail.com' -p somepass .


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/EFForg/apke...)
  2. OpenNews: Google Play уходит от использования пакетов APK в пользу формата App Bundle
  3. OpenNews: Доступны средства для преобразования программ Firefox OS в apk-пакеты для Android
  4. OpenNews: WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований
  5. OpenNews: Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих правила показа рекламы
  6. OpenNews: Google Play заблокировал Matrix-клиент Element (приложение восстановлено)
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55750-apk
Ключевые слова: apk, android, googleplay
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:35, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    > пароль передаётся открытым в числе аргументов

    эм... ну ОК

    > Программа написана на языке Rust

    а, ну тогда секурности хватит на всё, даже на то, что выше

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 07:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    Сделай лучше. Ах да, ты сложнее хеллоуворда по мануалу написать не способен.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 08:56, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то какой-нибудь https://github.com/jaraco/keyring это ентри левел. Дбус конечно тоже не сахор, но всё же получше и там есть управление и контроль над привилегиями. Секреты не должны быть в открытом виде. Если секрет в файле плейнтекстом (что уже лучше аргументов которые видны всем процессам и вся телеметрия отравляет информацию о процессах в интернет зачастую по http), то как минимум его расположение должно быть случайным.
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 09:05, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ничего не понимаешь.
    Тут вам не это самое, не проклятые небезопасные сишные языки, которые небезопасны по умолчанию, тут супер-пупер-секурный раст! Он лично бежит к каждому, кто хочет украсть открытый пароль из аргументов и напихивает полные глаза мыла, чтобы скрыть его! Это новая, невероятностная технология бажапашношти!

    Ну а таки да, это п@#$ц, товарищи. Программу качества "fast python prototype" уровня еще до преальфы уже публикует не кто-нибудь, Вася Оподливкин или Джонни МакМазефакер, а EFF.

     
  • 2.22, Crazy Alex (ok), 09:47, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё мне на своей линуксовой машине пароль от убогого гуглосервиса прятать не хватало
     

  • 1.2, nebularia (ok), 07:38, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > умолчанию приложения грузятся с ApkPure

    Просто напомню про эту историю:

    https://xakep.ru/2021/04/12/apkpure/

    С другой стороны, сам сайт вроде приличный, но после загрузки с него точно нужно сверить цифровую подпись из источника типа Exodus. В исходниках тулзы выше я этого не вижу.

    EFF уже не тот...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 07:44, 07/09/2021 Скрыто модератором
    		• –14 +/
     
     
  • 3.17, Жироватт (ok), 09:05, 07/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (-), 07:48, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Просто напомню про эту историю:

    Это малое зло. Из Андроида просто так утекают личные данные пользователя, в том числе и его текущее местоположение. Все данные складируются на серверах Гугла. Большое Зло ты не видишь?

     
  • 2.7, Нанобот (ok), 08:09, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после загрузки с него точно нужно сверить цифровую подпись

    В статье по твоей ссылке написано, что пакет имел корректную цифровую подпись. А значит сверка подписи ничем не помогла бы

     
     
  • 3.8, nebularia (ok), 08:18, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подпись была у официального клиента. А я пишу, что проверять надо подписи конечных пакетов, которые скачаны с APKPure, через клиент или нет.
     
  • 2.9, Глеб Кузьмин (?), 08:20, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, так подпись была верная и проблема была в приложении магазина, а не в приложении из магазина.
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:49, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо в ответ на это и запилили.
     

  • 1.5, Аноним (5), 07:49, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А нафига оно нужно когда есть Aurora Store, который качает напрямую с Google Play и сверяет хеши?
    Исходники открыты, можно еще спуфнуть девайс (планшет, тв, итд).
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:36, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пару сценариев использования я вижу.

    Например закачать нужные apk для установки их в Anbox.

    Или чтобы выкачать программу и разослать всем сотрудникам по почте.

    Прога нужна в ситуациях, когда нужно получить apk под системой отличной android.

     
  • 2.14, Аноним (13), 08:53, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Aurora Store - для ведроидов. Это же консольная утилита, как для ведроидов с терминалом, так и для десктопа.

    Помнится, был ещё YalpStore.

     

  • 1.10, Кош (?), 08:25, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ето сэйф или ансэйф?
     
  • 1.12, ryoken (ok), 08:47, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>EFF опубликовал apkeep
    >>Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) создала приложение akeep

    Вы бы определились в показаниях. Ну или не пишите новостей по ночам :).

     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 09:13, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опубликовано на векрифицированном гитхабе EFF...хм.
    Рядом с нормальными проектами, которые уже желательно бы отправить на независимый аудит...хм!
    Такое ощущение, будто им посадили "ПРОХРАММИСТА" aka сынка спонсора и племянника инвестора и теперь он ТВАРИТ. И слово поперек ему не скажешь - будет больно без денег папки.
     
     
  • 3.19, Аноним (15), 09:22, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что напомнил, удалил https everywhere, Это помойная шарага, давно уже понятно. Мои донаты не пошли на пользу, пойду задоначу в МС может она тоже навернётся.
     

  • 1.20, Жироватт (ok), 09:23, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Приложение" по итогу оказалось простой оберткой над http request-responce на 80 строк реального кода.

    Блин, EFF, я был о вас гораздо большего мнения.

    Такое можно видеть в гитхабе ну, допустим, у только-только начинающего джуна. Или у студиозуса, у которого это первая лабораторная второго семестра и он выложил её для проверки лаборанту. Ну или у самоучки, пробежавшегося по задачнику Шеня и теперь пытающегося сделать что-то реально полезное вместо выхолощенных упражнений.

     
     
  • 2.24, www2 (??), 09:52, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого количества строк начинаются "серьёзные приложения"?

    Это вроде не портфолио для собеседования, я просто полезная программа, дающая людям чуть больше свободы.

     
     
  • 3.26, Жироватт (ok), 10:12, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это вроде не портфолио для собеседования,

    Сынок, ты реально не понимаешь разницу между:
    > Студент выложил на личный гитхаб небольшую quick&durty утилиту, которой простительны и отправка открытым текстом пароля, и грязный код
    > Ведущая правозащитная организация выкладывает на своем верифицированном гитхабе небольшую quick&durty утилиту, котолрой почему-то непростительны и отправка открытым текстом пароля, и грязный код

     

  • 1.21, www2 (??), 09:40, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >пароль передаётся открытым в числе аргументов, что создаёт опасность его утечки через буфер с историей операций в командной строке

    Пробел в начале строки к команде добавлять не пробовали?

     
  • 1.23, Аноним (23), 09:49, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, ещё раз посмотрел на исходники на Расте. Что-то удобнее, но точно не чтение кода, хотя тут скорее как с JS - зависит от разработчика, можно так и сяк.
     
  • 1.25, Урри (ok), 09:58, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На баше можно было в простой однострочник уложиться: curl "https://api.pureapk.com/m/v3/app/detail?hl=en-US&package_name={}&quo | grep ... | curl
     

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