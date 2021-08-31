Бета-версия консольного редактора Multitextor

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|1.1, Enamel (ok), 11:31, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> Готовые сборки формируются для Linux (snap)
За это лойс
Но всё же можно еще и флат для комплекта
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|2.2, Аноним (2), 11:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Снапы... Кому нуюны снапы? Снапы мало того, что жирные (что объединяет их с флатпаком), так еще и убогие.
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|3.7, Enamel (ok), 11:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Чем убогие?
Использую давно и дома, и на серваках, полет отличный
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|5.13, Рейка Сметанова (ok), 11:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Мы тут пришли спокойно пользоваться десктопом, а не юнексвейно пердолиться, оставь это любителям ебилдов
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|7.34, Аноним (34), 12:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тоже гентушник, но считаю, что для некоторых, отдельно взятых, программ не помешал бы AppImage. Например, для Ungoogled Chrome.
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|2.16, Аноним (16), 11:45, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> snap
> За это лойс
Ставить себе виртуалку с убунтой, чтобы запустить консольный редактор текста? По мне так ужас.
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|4.30, Аноним (16), 12:28, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Снап тянет за собой образ Ubuntu. См. пакеты core18, core20. Софту, который упакован в снап, требуется такой базовый образ для работы.
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|5.56, Annoynymous (ok), 14:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, в этом смысл. За счёт этого разработчики приложений получают предсказуемое окружение, и им не нужно поддерживать зоопарк всего.
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|6.61, Аноним (16), 14:26, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот же AppImage справляется с аналогичной задачей, не тащя за собой убунту.
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|7.62, Annoynymous (ok), 14:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тот же AppImage справляется с аналогичной задачей, не тащя за собой убунту.
Зато таща за собой кучу библиотек рантайма, которые будут обновляться по воле левой пятки разработчика, т.е. никогда - в отличие от регулярно обновляемых корок снапа.
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|1.3, siblds (ok), 11:34, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже на то, что я много лет хотел :-)
Консольный текстовый редактор, похожий на Edit из MS-DOS.
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|3.21, Аноним (21), 11:57, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ни. Чем. Я в своей криокамере пропустил реформу письменности?
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|4.46, Ordu (ok), 13:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, да, ты всё упустил. Нонче самый правильный путь для граммар наци -- из криокамеры в биореактор. Ты присмотрись, там уже не просто тропинка, там даже асфальт проложен, удобные поручни и ступеньки где надо.
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|5.58, _hide_ (ok), 14:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот, мил человек, рад за вас, проспали самое интересное: если раньше некоторые писали с ошибками ради развлечения или потому что не могли писать правильно (имбецилы потому что), то сегодня Вы можете читать тексты, представляющие исключительный интерес со стороны светил психиатрии, ведь раньше эти имбецилы даже говорить хоть как-то связно не могли!
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|6.87, Мамкин Хакер (?), 18:16, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> представляющие исключительный интерес со стороны светил психиатрии
представляющие исключительный интерес для светил психиатрии
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не только словарный запас, но его понимание и правильное применение крайне важны, для гуманитария вообще и филолога в частности.
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|3.67, vikonix (ok), 15:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравнивать что либо, вообще не благодарная задача.
Многооконность. Можно открыть много файлов и переключаться между ними.
Сохранение текущего состояния (сессии), при повторном запуска все восстанавливается.
Можно разделить экран на 2 панели и работать в них с одним или с разными файлами.
Практически неогранниченный размер Undo/Redo.
Разные способы выделения: стандартный, строчками или прямоугольником.
Поддержка макро, то есть можно задать набор комманд и потом повторять их много раз.
Есть много вариантов поиска по тексту, например поиск текущего слова вообще не требует вводить что либо или нажимать лишние клавиши. Alt+P поиск текущего слова или выделенного фрагмента вверх, Atl+N поиск вниз, Ctrl+B подсветить все слова.
Ну и много еще чего для удобства пользования.
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|1.4, Аноним (4), 11:34, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Можно было просто в tgz запаковать.
Собственно, чем оно лучще/хуже того же mcedit? Порекламируйте.
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|1.8, Аноним (8), 11:38, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять снимки экрана выполнены в Виндоувс. Что же это делается-то? Неужели мы не на ресурсе, посвящённому свободному программному обеспечению для ЭВМ и ПЭВМ?
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|2.18, Аноним (18), 11:48, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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МС лучший друг опенсорса, никогда не забывайте про главного врага человечества в лице "корпорации зла" Гугл.
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|2.17, RomanCh (ok), 11:47, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если только наны, так же сделан для мышевозов которые по какой-то причине вынуждены работать в консоли.
И чем по функционалу он лучше vim? В озвученном списке если только работа с большими файлами, vim так вполне можно было повесить, во всяком случае раньше. Но на практике это крайне редкая ситуация (и нефиг логи vim'ом смотреть).
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|3.48, sdfgjsdfjdj (?), 13:39, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если запускать vim без тяжеловесных плугов - то и гиговые логи нормально смотрятся
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|4.51, RomanCh (ok), 13:53, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если запускать vim без тяжеловесных плугов - то и гиговые логи нормально смотрятся
Достаточно подсветки синтаксиса и лог в json, как это принято некоторыми новомодными поделиями.
PS И вот вы прямо на проде смотрите логи публичных сервисов vim'ом?
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|1.15, Stanislav (??), 11:44, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Снап для такой мелкой утилиты... По-моему, это извращение - лучше обеспечить статическую сборку и распространять бинарник. Как вариант - автор не умеет ничего, кроме снапа.
Ну или сделать сборку в стандартный дистрибутивный пакет (просто каталог debian с содержимым для дебианообразных или/и .spec для rpm).
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|2.27, Enamel (ok), 12:16, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Снап отлично подходит для всего
Я, например, рипгреп через него сразу на любой системе накатываю
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|3.54, Роман (??), 14:08, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом такое дело что на многих машинах с линуксом уже от линукса остаётся только установка докера из пакетов и на этом всё что от линукса требуется. Задача у людей не "настроить линукс сервер" (считаем что настроить линукс десктоп задача невыполнимая), а "сделать так чтобы докер работал".
В такой ситуации бороться против snap - это уже не заметить вспышку с докером как мне кажется. Пакеты в массе уходят в прошлое (по количеству использований, а не как "какие-то строчки из интернета для начинки контейнеров").
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|3.55, Led (ok), 14:10, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ты можешь и на красный свет дорогу переходить - велкам.
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|2.37, macfaq (?), 12:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Снап для такой мелкой утилиты..
Надо было ещё на электроне написать.
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|1.19, Аноним (19), 11:48, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, а что за либу для кросплатформенного TUI испльзуется, чтобы под виндовс и линуксом?
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|3.47, Ordu (ok), 13:37, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно в *nix, скорее всего выводит через ncurses, но в венде ncurses не работает. Ну только если ты под него подложишь эмулятор терминала.
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|2.68, vikonix (ok), 15:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используется своя собственная либа. Ncurses слишком тяжел. При линковке он нужен чтобы чтобы получить доступ termcap.
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|1.31, Аноним (31), 12:28, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше борландовских IDE на TurboVision никто в этом направлении ничего так и не сделал, хотя уже больше 20 лет прошло.
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|2.42, Михрютка (ok), 13:21, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для желающих борланд стайл были такие rhide + setedit. вступайте и конпелируйте.
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|3.49, Аноним (34), 13:41, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ограничение определяется терминалом? А то в некоторых эмуляторах терминала можно 256 цветов.
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|4.52, Михрютка (ok), 13:53, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это ограничение определяется терминалом? А то в некоторых эмуляторах терминала можно 256
> цветов.
> However, 16 colors?
This is not a design choice of mine. It's what the original Turbo Vision supported and I still haven't gotten around to extend it.
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|1.35, Аноним (35), 12:35, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда автор сам начнёт кодить в этом, а не в vscode, можно будет посмотреть.
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|2.69, vikonix (ok), 15:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор уже давно пользуется. Только нужно понимать, это текстовый редактор, а не среда разработки. Так что vscode не заменит никогда ).
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|3.75, Аноним (75), 16:20, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот уж действительно. Такую кривоту как vscode заменить сложно. Повторить такой выкидыш просто нереально.
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|3.85, Аноним (35), 17:45, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё правильно. Когда автор постигнет дзен и поймёт, что от «сред разработки» толку никакого, его код, возможно, станет достоин внимания.
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|1.50, Аноним (50), 13:47, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не думал что на опеннете есть любители снапов. Ну удачи вам с потерей свободного места на диске и трёхчасовым запуском системы из-за snapd, который при старте монтирует снапы в /dev/loop*. И ладно ещё appimage, но snap...
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|1.59, Николай (??), 14:24, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Бета-версия консольного редактора Multitextor
> Готовые сборки формируются для Linux (snap) и Windows
А нафига виндурастам консольный текстовой редактор? :/ Это ведь как люто маниакальному фастфундисту предложить попробовать бабушкины пирожки ...
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|2.76, Аноним (76), 16:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это ты лихо всё вывернул. Как будто там один процент, а не здесь
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|1.64, th3m3 (ok), 15:00, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Готовые сборки формируются для Linux (snap)
>snap
С каких пор snap - стал каким-то эталоном или стандартом в GNU/Linux? Давно его выпилил из системы. И flatpak - туда же.
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|2.70, vikonix (ok), 15:39, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему эталон?
Там доступны исходники, можно все собрать под себя. В том числе и статическую сборку.
Снап исключительно как удобная для меня система сборки CI. И для тех, кто хочет взять что-то готовое, чтобы посмотреть.
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|3.74, Аноним (75), 16:19, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если разработчик не в состоянии собрать нормально своё приложение, представь какое качество внутри.
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|2.73, Аноним (75), 16:18, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и есть. Эта хрень нафик не нужна. Но когда разработчик не в состояннии даже собрать своё поделье то сам понимаешь что и качество софта ниже плинтуса.
Он даже этот флатошлак не соберёт второй раз. Это у него случайно вышло.
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|1.72, Аноним (75), 16:16, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для линукс сборок нет. snap этоне для linux. Так что о качестве всё понятно.
Леменги могут продолжать жрать свой флатоснапошлак.
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|1.77, Аноним (77), 16:53, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вырви глаза и отойди от клавиатуры. "там куда мы летим глаза не нужны" (с)
Почему просто не vim, emacs, хоть я и не разделяю любви к ним. Ну или не textadept. Неясно вообще..
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|4.81, вфы (?), 17:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"А можно просто пользоваться, а не учить эту хрень?" подумает нормальный пользователь. Но да, мы, айтишники, ненормальные изначально )
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|5.83, AntonAlekseevich (ok), 17:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "А можно просто пользоваться, а не учить эту хрень?" подумает нормальный пользователь.
Нет. Если нормальный пользователь отвечает "Да" на вопрос "Горит зеленая или красная?", то пусть учит, а не пользуется.
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|2.88, vikonix (ok), 18:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да в свое время я активно пользовался этим редактором.
Кое что позаимствовал )
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|1.90, Аноним (-), 18:50, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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make && configure && make install
так надо а не СНАП, да и лицензия бздунская.
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