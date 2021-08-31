Бета-версия консольного редактора Multitextor

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:38, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – только на скринах ни чем не отличается от mcedit

3.21 , Аноним ( 21 ), 11:57, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ни. Чем. Я в своей криокамере пропустил реформу письменности?

4.46 , Ordu ( ok ), 13:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О, да, ты всё упустил. Нонче самый правильный путь для граммар наци -- из криокамеры в биореактор. Ты присмотрись, там уже не просто тропинка, там даже асфальт проложен, удобные поручни и ступеньки где надо.

5.58 , _hide_ ( ok ), 14:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, мил человек, рад за вас, проспали самое интересное: если раньше некоторые писали с ошибками ради развлечения или потому что не могли писать правильно (имбецилы потому что), то сегодня Вы можете читать тексты, представляющие исключительный интерес со стороны светил психиатрии, ведь раньше эти имбецилы даже говорить хоть как-то связно не могли! 6.87 , Мамкин Хакер ( ? ), 18:16, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> представляющие исключительный интерес со стороны светил психиатрии представляющие исключительный интерес для светил психиатрии

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не только словарный запас, но его понимание и правильное применение крайне важны, для гуманитария вообще и филолога в частности.

3.67 , vikonix ( ok ), 15:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сравнивать что либо, вообще не благодарная задача. Многооконность. Можно открыть много файлов и переключаться между ними.

Сохранение текущего состояния (сессии), при повторном запуска все восстанавливается.

Можно разделить экран на 2 панели и работать в них с одним или с разными файлами.

Практически неогранниченный размер Undo/Redo.

Разные способы выделения: стандартный, строчками или прямоугольником.

Поддержка макро, то есть можно задать набор комманд и потом повторять их много раз.

Есть много вариантов поиска по тексту, например поиск текущего слова вообще не требует вводить что либо или нажимать лишние клавиши. Alt+P поиск текущего слова или выделенного фрагмента вверх, Atl+N поиск вниз, Ctrl+B подсветить все слова.

Ну и много еще чего для удобства пользования.

2.12 , Аноним ( 9 ), 11:40, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – что мешало взять текстовый редактор от FP ?

2.32 , Аноним ( 32 ), 12:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – что мешало взять текстовый редактор от MC ?

2.60 , Аноним ( 60 ), 14:25, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что мешало взять текстовый редактор?

