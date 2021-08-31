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Бета-версия консольного редактора Multitextor

31.08.2021 09:54

Доступна бета-версия консольного кроссплатформенного текстового редактора Multitextor. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка под Linux, Windows, FreeBSD и macOS. Готовые сборки формируются для Linux (snap) и Windows.

Ключевые особенности:

  • Простой, понятный, многооконный интерфейс с меню и диалогами.
  • Управление мышью и клавиатурой (можно настраивать под себя).
  • Работа с большим количеством файлов.
  • Работа с файлами большого размера, без ограничений на размер доступной памяти.
  • Редактирование с поддержкой Undo/Redo.
  • Настраиваемая подсветка синтаксиса.
  • Макросы.
  • Сохранение/восстановление текущей сессии.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vikonix/mul...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 5.8
  3. OpenNews: Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  5. OpenNews: Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам
Автор новости: vikonix
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55709-multitextor
Ключевые слова: multitextor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Enamel (ok), 11:31, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > Готовые сборки формируются для Linux (snap)

    За это лойс
    Но всё же можно еще и флат для комплекта

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Снапы... Кому нуюны снапы? Снапы мало того, что жирные (что объединяет их с флатпаком), так еще и убогие.
     
     
  • 3.7, Enamel (ok), 11:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Чем убогие?
    Использую давно и дома, и на серваках, полет отличный
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:39, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не юниксвэй
     
     
  • 5.13, Рейка Сметанова (ok), 11:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Мы тут пришли спокойно пользоваться десктопом, а не юнексвейно пердолиться, оставь это любителям ебилдов
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 12:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я как раз гентушник
     
     
  • 7.34, Аноним (34), 12:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тоже гентушник, но считаю, что для некоторых, отдельно взятых, программ не помешал бы AppImage. Например, для Ungoogled Chrome.
     
  • 5.25, Аноним (25), 12:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так подобные редакторы вообще не юниксвей.
     
  • 3.22, SinoptikUF (?), 12:01, 31/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.39, Аноним (34), 12:57, 31/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.44, Михрютка (ok), 13:31, 31/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.45, Аноним (-), 13:32, 31/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.53, Аноним (34), 13:55, 31/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.57, Аноним (-), 14:15, 31/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:45, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > snap
    > За это лойс

    Ставить себе виртуалку с убунтой, чтобы запустить консольный редактор текста? По мне так ужас.

     
     
  • 3.26, Enamel (ok), 12:14, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем?
    Снап работает и в Убунте, и в дистрибутивах Линукса
     
     
  • 4.30, Аноним (16), 12:28, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Снап тянет за собой образ Ubuntu. См. пакеты core18, core20. Софту, который упакован в снап, требуется такой базовый образ для работы.
     
     
  • 5.56, Annoynymous (ok), 14:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, в этом смысл. За счёт этого разработчики приложений получают предсказуемое окружение, и им не нужно поддерживать зоопарк всего.
     
     
  • 6.61, Аноним (16), 14:26, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же AppImage справляется с аналогичной задачей, не тащя за собой убунту.
     
     
  • 7.62, Annoynymous (ok), 14:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот же AppImage справляется с аналогичной задачей, не тащя за собой убунту.

    Зато таща за собой кучу библиотек рантайма, которые будут обновляться по воле левой пятки разработчика, т.е. никогда - в отличие от регулярно обновляемых корок снапа.

     
     
  • 8.63, Аноним (63), 14:47, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любишь обмазываться зондами от каноникала ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Annoynymous (ok), 15:48, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бугагашеньки, а в произвольном AppImage у тебя не будет произвольных зондов, вед... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, siblds (ok), 11:34, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже на то, что я много лет хотел :-)
    Консольный текстовый редактор, похожий на Edit из MS-DOS.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:38, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    только на скринах ни чем не отличается от mcedit
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:57, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни. Чем. Я в своей криокамере пропустил реформу письменности?
     
     
  • 4.46, Ordu (ok), 13:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, да, ты всё упустил. Нонче самый правильный путь для граммар наци -- из криокамеры в биореактор. Ты присмотрись, там уже не просто тропинка, там даже асфальт проложен, удобные поручни и ступеньки где надо.
     
     
  • 5.58, _hide_ (ok), 14:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, мил человек, рад за вас, проспали самое интересное: если раньше некоторые писали с ошибками ради развлечения или потому что не могли писать правильно (имбецилы потому что), то сегодня Вы можете читать тексты, представляющие исключительный интерес со стороны светил психиатрии, ведь раньше эти имбецилы даже говорить хоть как-то связно не могли!

     
     
  • 6.87, Мамкин Хакер (?), 18:16, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> представляющие исключительный интерес со стороны светил психиатрии

    представляющие исключительный интерес для светил психиатрии
                                          ----------
    не только словарный запас, но его понимание и правильное применение крайне важны, для гуманитария вообще и филолога в частности.

     
  • 3.67, vikonix (ok), 15:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнивать что либо, вообще не благодарная задача.

    Многооконность. Можно открыть много файлов и переключаться между ними.
    Сохранение текущего состояния (сессии), при повторном запуска все восстанавливается.
    Можно разделить экран на 2 панели и работать в них с одним или с разными файлами.
    Практически неогранниченный размер Undo/Redo.
    Разные способы выделения: стандартный, строчками или прямоугольником.
    Поддержка макро, то есть можно задать набор комманд и потом повторять их много раз.
    Есть много вариантов поиска по тексту, например поиск текущего слова вообще не требует вводить что либо или нажимать лишние клавиши. Alt+P поиск текущего слова или выделенного фрагмента вверх, Atl+N поиск вниз, Ctrl+B подсветить все слова.
    Ну и много еще чего для удобства пользования.

     
  • 2.12, Аноним (9), 11:40, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    что мешало взять текстовый редактор от FP ?
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что мешало взять текстовый редактор от MC ?
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:25, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешало взять текстовый редактор?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:34, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Можно было просто в tgz запаковать.

    Собственно, чем оно лучще/хуже того же mcedit? Порекламируйте.

     
     
  • 2.33, Аноним (32), 12:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что для windows. Хотя сейчас это не проблема.
     
     
  • 3.40, Аноним (34), 13:00, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поддерживается сборка под Linux, Windows, FreeBSD и macOS.
     
  • 3.89, OpenEcho (?), 18:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Midnight Commander for Windows:

    https://sourceforge.net/projects/mcwin32/files/

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прям флешбек лет на двадцать назад.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:38, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять снимки экрана выполнены в Виндоувс. Что же это делается-то? Неужели мы не на ресурсе, посвящённому свободному программному обеспечению для ЭВМ и ПЭВМ?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:48, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    МС лучший друг опенсорса, никогда не забывайте про главного врага человечества в лице "корпорации зла" Гугл.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    убийца нано и вима
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:44, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне и с micro нормально
     
  • 2.17, RomanCh (ok), 11:47, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если только наны, так же сделан для мышевозов которые по какой-то причине вынуждены работать в консоли.

    И чем по функционалу он лучше vim? В озвученном списке если только работа с большими файлами, vim так вполне можно было повесить, во всяком случае раньше. Но на практике это крайне редкая ситуация (и нефиг логи vim'ом смотреть).

     
     
  • 3.48, sdfgjsdfjdj (?), 13:39, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если запускать vim без тяжеловесных плугов - то и гиговые логи нормально смотрятся
     
     
  • 4.51, RomanCh (ok), 13:53, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если запускать vim без тяжеловесных плугов - то и гиговые логи нормально смотрятся

    Достаточно подсветки синтаксиса и лог в json, как это принято некоторыми новомодными поделиями.

    PS И вот вы прямо на проде смотрите логи публичных сервисов vim'ом?

     

  • 1.15, Stanislav (??), 11:44, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Снап для такой мелкой утилиты... По-моему, это извращение - лучше обеспечить статическую сборку и распространять бинарник. Как вариант - автор не умеет ничего, кроме снапа.
    Ну или сделать сборку в стандартный дистрибутивный пакет (просто каталог debian с содержимым для дебианообразных или/и .spec для rpm).
     
     
  • 2.27, Enamel (ok), 12:16, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Снап отлично подходит для всего
    Я, например, рипгреп через него сразу на любой системе накатываю
     
     
  • 3.54, Роман (??), 14:08, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом такое дело что на многих машинах с линуксом уже от линукса остаётся только установка докера из пакетов и на этом всё что от линукса требуется. Задача у людей не "настроить линукс сервер" (считаем что настроить линукс десктоп задача невыполнимая), а "сделать так чтобы докер работал".
    В такой ситуации бороться против snap - это уже не заметить вспышку с докером как мне кажется. Пакеты в массе уходят в прошлое (по количеству использований, а не как "какие-то строчки из интернета для начинки контейнеров").
     
  • 3.55, Led (ok), 14:10, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ты можешь и на красный свет дорогу переходить - велкам.
     
  • 2.37, macfaq (?), 12:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Снап для такой мелкой утилиты..

    Надо было ещё на электроне написать.

     

  • 1.19, Аноним (19), 11:48, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, а что за либу для кросплатформенного TUI испльзуется, чтобы под виндовс и линуксом?
     
     
  • 2.20, Брат Анон (ok), 11:54, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю: ncurses?
     
     
  • 3.47, Ordu (ok), 13:37, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно в *nix, скорее всего выводит через ncurses, но в венде ncurses не работает. Ну только если ты под него подложишь эмулятор терминала.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:05, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    pussy.exe и всл-виртуалку в качестве либы.
     
  • 2.29, Аноним (34), 12:26, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже на какого-нибудь наследника Borland TurboVision.
     
  • 2.41, Михрютка (ok), 13:17, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/vikonix/multitextor/tree/main/WndManager/src

     
  • 2.68, vikonix (ok), 15:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используется своя собственная либа. Ncurses слишком тяжел. При линковке он нужен чтобы чтобы получить доступ termcap.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:04, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О. Надо попробовать.
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:28, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше борландовских IDE на TurboVision никто в этом направлении ничего так и не сделал, хотя уже больше 20 лет прошло.
     
     
  • 2.36, Аноним (32), 12:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделал. TurboPower Software Turbo Professional
     
  • 2.38, Аноним (34), 12:45, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот UI бы к Emacs приделать. Был бы менее скучным :)
     
  • 2.42, Михрютка (ok), 13:21, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для желающих борланд стайл были такие rhide + setedit. вступайте и конпелируйте.
     
  • 2.43, Михрютка (ok), 13:26, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и оно неожиданно еще живое

    https://github.com/magiblot/tvision
    https://github.com/set-soft/tvision

    ps ееее на HN негодуют - как, всего 16 цветов??? :)

     
     
  • 3.49, Аноним (34), 13:41, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ограничение определяется терминалом? А то в некоторых эмуляторах терминала можно 256 цветов.
     
     
  • 4.52, Михрютка (ok), 13:53, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ограничение определяется терминалом? А то в некоторых эмуляторах терминала можно 256
    > цветов.
    > However, 16 colors?

    This is not a design choice of mine. It's what the original Turbo Vision supported and I still haven't gotten around to extend it.

     

  • 1.35, Аноним (35), 12:35, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда автор сам начнёт кодить в этом, а не в vscode, можно будет посмотреть.
     
     
  • 2.69, vikonix (ok), 15:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор уже давно пользуется. Только нужно понимать, это текстовый редактор, а не среда разработки. Так что vscode не заменит никогда ).
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 16:20, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот уж действительно. Такую кривоту как vscode заменить сложно. Повторить такой выкидыш просто нереально.
     
  • 3.85, Аноним (35), 17:45, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно. Когда автор постигнет дзен и поймёт, что от «сред разработки» толку никакого, его код, возможно, станет достоин внимания.
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:47, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не думал что на опеннете есть любители снапов. Ну удачи вам с потерей свободного места на диске и трёхчасовым запуском системы из-за snapd, который при старте монтирует снапы в /dev/loop*. И ладно ещё appimage, но snap...
     
  • 1.59, Николай (??), 14:24, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Бета-версия консольного редактора Multitextor
    > Готовые сборки формируются для Linux (snap) и Windows

    А нафига виндурастам консольный текстовой редактор? :/ Это ведь как люто маниакальному фастфундисту предложить попробовать бабушкины пирожки ...

     
     
  • 2.76, Аноним (76), 16:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это ты лихо всё вывернул. Как будто там один процент, а не здесь
     
     
  • 3.82, Аноним (82), 17:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там умеющих в консоль действительно не более процента.
     

  • 1.64, th3m3 (ok), 15:00, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Готовые сборки формируются для Linux (snap)
    >snap

    С каких пор snap - стал каким-то эталоном или стандартом в GNU/Linux? Давно его выпилил из системы. И flatpak - туда же.

     
     
  • 2.70, vikonix (ok), 15:39, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему эталон?
    Там доступны исходники, можно все собрать под себя. В том числе и статическую сборку.
    Снап исключительно как удобная для меня система сборки CI. И для тех, кто хочет взять что-то готовое, чтобы посмотреть.
     
     
  • 3.74, Аноним (75), 16:19, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если разработчик не в состоянии собрать нормально своё приложение, представь какое качество внутри.
     
  • 3.84, пончик (?), 17:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    snap - система сборки шлаков для неосиляторов видузоидов.
     
  • 2.73, Аноним (75), 16:18, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть. Эта хрень нафик не нужна. Но когда разработчик не в состояннии даже собрать своё поделье то сам понимаешь что и качество софта ниже плинтуса.

    Он даже этот флатошлак не соберёт второй раз. Это у него случайно вышло.

     

  • 1.72, Аноним (75), 16:16, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для линукс сборок нет. snap этоне для linux. Так что о качестве всё понятно.

    Леменги могут продолжать жрать свой флатоснапошлак.

     
  • 1.77, Аноним (77), 16:53, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вырви глаза и отойди от клавиатуры. "там куда мы летим глаза не нужны" (с)
    Почему просто не vim, emacs, хоть я и не разделяю любви к ним. Ну или не textadept. Неясно вообще..
     
  • 1.78, AntonAlekseevich (ok), 17:11, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем Vi Improved не угодил?
     
     
  • 2.79, Аноним (25), 17:19, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бибикает и всё портит.
     
     
  • 3.80, AntonAlekseevich (ok), 17:23, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учите hjkl i <ESC> dd :q :w :wq :qa! и портить/бибикать не будет. Капс значение имеет.
     
     
  • 4.81, вфы (?), 17:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А можно просто пользоваться, а не учить эту хрень?" подумает нормальный пользователь. Но да, мы, айтишники, ненормальные изначально )
     
     
  • 5.83, AntonAlekseevich (ok), 17:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "А можно просто пользоваться, а не учить эту хрень?" подумает нормальный пользователь.

    Нет. Если нормальный пользователь отвечает "Да" на вопрос "Горит зеленая или красная?", то пусть учит, а не пользуется.

     

  • 1.86, pofigist (?), 18:15, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, стоп. Multiedit гальванизировали чтоль? Найс! Помню его ещё по MS DOS...
     
     
  • 2.88, vikonix (ok), 18:24, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в свое время я активно пользовался этим редактором.
    Кое что позаимствовал )
     

  • 1.90, Аноним (-), 18:50, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    make && configure && make install

    так надо а не СНАП, да и лицензия бздунская.

     

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