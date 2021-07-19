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Релиз шрифтового движка FreeType 2.11

19.07.2021 23:08

Представлен релиз FreeType 2.11.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.

Среди изменений:

  • Разработка перенесена на GitLab-сервер проекта Freedesktop. Старые репозитории на Savannah переведены в режиме зеркала.
  • В состав включён дополнительный модуль рендеринга с реализацией режима FT_RENDER_MODE_SDF для создания 8-битных битмапов SDF (Signed Distance Fields, поля расстояний со знаком) для глифов.
  • Предложен экспериментальный API для доступа к цветным шрифтам COLR v1, реализованным с использованием в OpenType расширенных таблиц с информацией о цвете.
  • Обеспечена корректная обработка растровых шрифтов PCF, сжатых с использованием алгоритма LZW.
  • Добавлен макрос FT_DEBUG_LOGGING для ведения отладочного лога.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: В Fedora 34 намечен перевод FreeType на HarfBuzz для улучшения хинтинга
  3. OpenNews: Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры
  4. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.3
  5. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55515-freetype
Ключевые слова: freetype, font
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Хан (?), 23:22, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Растеризатор здорового человека
     
  • 2, Аноним (2), 23:23, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Предложен экспериментальный API для доступа к цветным шрифтам

    Джва года ждал!

     
  • 3, Аноним (3), 23:26, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    С недавних пор png не отключается, почему? Раньше без него всё прекрасно было, теперь cairo не собирает без freetype с png. Ещё бы harfbuzz удалить. У меня ровно 0 интереса к языкам с письмом справа-налево. Только лишний вектор для атак.
     
  • 4, Аноним (4), 23:31, 19/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Предложен экспериментальный API для доступа к цветным шрифтам COLR v1, реализованным с использованием в OpenType расширенных таблиц с информацией о цвете.

    Мой любимый цвет


    >сжатых с использованием алгоритма LZW.

    мой любимый размер

     
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