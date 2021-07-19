Релиз шрифтового движка FreeType 2.11

1, Хан ( ? ), 23:22, 19/07/2021 [ответить] + / – Растеризатор здорового человека

2, Аноним ( 2 ), 23:23, 19/07/2021 [ответить] + / – > Предложен экспериментальный API для доступа к цветным шрифтам Джва года ждал!

3, Аноним ( 3 ), 23:26, 19/07/2021 [ответить] +1 + / – С недавних пор png не отключается, почему? Раньше без него всё прекрасно было, теперь cairo не собирает без freetype с png. Ещё бы harfbuzz удалить. У меня ровно 0 интереса к языкам с письмом справа-налево. Только лишний вектор для атак.

4, Аноним ( 4 ), 23:31, 19/07/2021 [ответить] + / – >Предложен экспериментальный API для доступа к цветным шрифтам COLR v1, реализованным с использованием в OpenType расширенных таблиц с информацией о цвете. Мой любимый цвет

>сжатых с использованием алгоритма LZW. мой любимый размер

