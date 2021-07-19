Релиз шрифтового движка FreeType 2.11

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Представлен релиз FreeType 2.11.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.
Среди изменений:
- Разработка перенесена на GitLab-сервер проекта Freedesktop. Старые репозитории на Savannah переведены в режиме зеркала.
- В состав включён дополнительный модуль рендеринга с реализацией режима FT_RENDER_MODE_SDF для создания 8-битных битмапов SDF (Signed Distance Fields, поля расстояний со знаком) для глифов.
- Предложен экспериментальный API для доступа к цветным шрифтам COLR v1, реализованным с использованием в OpenType расширенных таблиц с информацией о цвете.
- Обеспечена корректная обработка растровых шрифтов PCF, сжатых с использованием алгоритма LZW.
- Добавлен макрос FT_DEBUG_LOGGING для ведения отладочного лога.