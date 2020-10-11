Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.3

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|2.4, Аноним (4), 09:20, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, это harfbuzz там сказал, что не 4к мониторы поддерживать ему не интересно, мол, за этим к freetype. Или что-то такое. Чего ещё ждать от гномеров?
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|3.8, timur.davletshin (ok), 09:30, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У вас какая-то каша в голове, harfbuzz же является банально надстройкой над freetype для поддержки ряда новых финтифлюшек вроде субпиксельного выравнивания между глифами, яблочных расширений к Opentype (яблочные шрифты хотя и можно ставить в Линукс, но продвинутая типография так не работает) и пр.
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|4.10, Аноним (4), 09:35, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он ни при чём, и именно поэтому он намеренно сломал шрифты, но виноват в этом freetype, который ничего не делал?
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|5.21, Аноним (3), 09:53, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там ещё Pango поучаствовал в поломке шрифтов.
У меня лично совершенно точно есть баг в шрифтах, связанный с шириной апострофа. У меня по-умолчанию азиатский шрифт, и в нём "закрывающая одинарная кавычка" азиатской ширины, то есть, двойной.
А "ascii 33" (или что-то такое) -- нормальной ширины.
И при этом половина рендерит так, а половина эдак.
При этом ещё в ascii-графике всё ломается к чёрту, потому что азиатские моношрифты имеют ширину в 2 романских символа.
И кто из этого винегрета может за это отвечать -- хз.
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|6.23, timur.davletshin (ok), 10:18, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Pango с момента своего рождения ломает что-то. Не было такого релиза, который бы не приходилось патчить. Даже сейчас там часть прибита гвоздями. Я уже не говорю, что софт, использующий его. Взять хотя бы смотрелку PDF из Gnome. Там банально никогда не было нормального рендеринга шрифтов.
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|1.5, timur.davletshin (ok), 09:24, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ваш десктопный шрифт?
Noto Sans - слишком широкий, Open Sans, его производный, тоже слишком широк для UI, Roboto хорош для HiDPI, но для мелких кеглей плох, форма ряда глифов спорна (I и l практически одинаковы), Droid Sans, предок первых двух, был гораздо лучше (в целях совместимости с другими письменностями они были банально масштабированы в ширину на 3-5% от оригинала), но в нём OpenType'а почти нет и никто не развивает (нет знака рубля и прочих нововведений).
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|2.7, Аноним (4), 09:29, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего не слишком. Это единственный универсальный шрифт сегодня. Ну, после unifont, но unifont я даже для кода не смог использовать. Для кода и в консоли у меня terminus.
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|4.13, Аноним (4), 09:37, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ему виднее, мне нужна универсальность (в том числе cjk). Гугл не использует roboto только для пары языков.
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|5.15, timur.davletshin (ok), 09:43, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все европейские, включая русский и греческий ))) CJK вообще место двух глифов занимают чаще всего. Собственно поэтому китайские этикетки настолько уё...ищные, т.к. там или латиницу уширяют или просто используют расстояние больше без масштабирования латинских/кириллических глифов. Более того, Google их не делала. CJK оттуда - это отмасштабированный на 1-2% Adobe'овские Source Sans/Serif. Google просто скрещивает ежа с ужом. Иногда более или менее удачно, иногда не очень. Если дальше копнуть, то Adobe тоже там не делала и 10% работы. В оригинале там глифы были разработаны парой азиатских университетов, которые только и реально РАЗБИРАЮТСЯ во всей этой каше иероглифов.
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|2.16, Аноним (16), 09:44, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Noto Sans (8.5 pt) - основа, IBM Plex (9 pt) - тулбары, менюшки и тайтлы, Ubuntu (8 pt) - мелкий шрифт, MesloNGS (10 pt) - терминал
1920x1080 @ 17.3
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|3.20, timur.davletshin (ok), 09:51, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же вроде кернинга даже не запилили толкового? Последний раз, когда смотрел его, там только для базовой латиницы он был.
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|2.22, lockywolf (ok), 10:02, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WenQuanYi Micro Hei для всего, WenQuanYi Micro Hei Mono для всего остального.
Нарисован самоделами на основе Droid Sans Fallback. Поддерживает латиницу, кириллицу, упрощённые иероглифы и Хангыль.
Кажется, ещё поддерживает традиционные и японские, но я особенно не проверял, было не нужно.
Минусы -- размер апострофа и местами косяки с алгоритмическими преобразованиями Хангыля. (Я пытался отловить, но не смог.)
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|3.24, timur.davletshin (ok), 10:25, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там уже сам чёрт ногу сломит. Noto неазиатскую часть копирует из масштабированного в ширину Droid (Ascender), азиатскую часть из Adobe Source. Азиатская же часть Droid Sans Fallback вроде как полузаброшена. Сюжетный поворот в том, что обе (и Adobe и DS Fallback) ведут своё происхождение от глифов, нарисованных в каком-то китайском универе, название которого я и не помню, а если бы и помнил, то не выговорил. Для практического применения, особенно в Windows, же важно знать, что хинты в Droid Sans были допилены руками в LGC, а Noto банально ttfautohint'ом прогоняет. В азиатской части хинты в Droid Sans Fallback были ужасны, ttfautohint действительно делает хорошую работу местами.
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|1.6, Аноним (4), 09:27, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я пользовался автохинтером, но потом я попользовался 10 вендой и вынужден был признать, что автохинтер кошмарен. Перешёл на радугу и шрифты с ручными подсказками, но всё ещё замыливает иероглифы местами (без хинтинга вырвиглаз). В принципе, по ссылке не дурно, но они опять не показали иероглифы и кириллицу, а у латиницы и так всё прекрасно.
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|2.25, timur.davletshin (ok), 10:35, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автохинтер от freetype обрабатывает кириллицу на одинаковом с латиницей уровне. Там банально просто надо брать другие буквы для определения высоты, под которую надо подгонять опускающиеся/поднимающиеся элементы и заглавные и всё. Никакой там магии нет, всё в документации описано. Автохинтер назвать ужасным язык не поворачивается, особенно с учётом того, что все эти библиотеки шрифтов Google и пр. без него банально были бы неюзабельны под вендой. Реальным прорывом автохинтера от freetype было то, что он работал в реалтайме в Линукс и мог генерировать сравнимые результаты с учётом специфики отрисовки шрифтов в Windows.
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