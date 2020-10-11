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Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.3

11.10.2020 09:02

Представлен релиз FreeType 2.10.3, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.

Из измененений выделяется:

  • Улучшена поддержка глифов TrueType с перекрывающимися контурами.
  • При инициализации включена по умолчанию фильтрация для экранов LCD.
  • Выполнена синхронизация кода автоматического хинтинга с ttfautohint.
  • Добавлена поддержка сборки с использованием инструментария Meson.
  • Улучшен код растеризатора и переработан код цветовой компенсации.
  • Добавлена поддержка компиляторов Intel (icc).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freetype.org/index...)
  2. OpenNews: Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения
  3. OpenNews: Разработчики Pango отказались от поддержки мягкого сглаживания в старых шрифтах
  4. OpenNews: Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.2
  5. OpenNews: Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов
  6. OpenNews: Техника скрытия данных в тексте через манипуляцию c глифами шрифта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53867-freetype
Ключевые слова: freetype, font
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  • 1.1, Самый Лучший Гусь (?), 09:11, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка компиляторов Intel (icc).

    Оно ещё живое?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:13, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильно выходит каждый год.
     
     
  • 3.26, Sin2x (ok), 10:37, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2020 году вышла не мажорная, а минорная версия 19.1, и есть ощущение, что конец близок.

    https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-cpp-compil

     

  • 1.2, Аноним (3), 09:12, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Его же там, кажется, хоронили в пользу harfbuzz или чего-то такого.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:20, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, это harfbuzz там сказал, что не 4к мониторы поддерживать ему не интересно, мол, за этим к freetype. Или что-то такое. Чего ещё ждать от гномеров?
     
     
  • 3.8, timur.davletshin (ok), 09:30, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас какая-то каша в голове, harfbuzz же является банально надстройкой над freetype для поддержки ряда новых финтифлюшек вроде субпиксельного выравнивания между глифами, яблочных расширений к Opentype (яблочные шрифты хотя и можно ставить в Линукс, но продвинутая типография так не работает) и пр.
     
     
  • 4.10, Аноним (4), 09:35, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он ни при чём, и именно поэтому он намеренно сломал шрифты, но виноват в этом freetype, который ничего не делал?
     
     
  • 5.18, timur.davletshin (ok), 09:49, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши мейнтейнерам пакетов, а то они по старой памяти пакуют в зависимости harfbuzz'a libfreetype )))
     
  • 5.21, Аноним (3), 09:53, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там ещё Pango поучаствовал в поломке шрифтов.

    У меня лично совершенно точно есть баг в шрифтах, связанный с шириной апострофа. У меня по-умолчанию азиатский шрифт, и в нём "закрывающая одинарная кавычка" азиатской ширины, то есть, двойной.
    А "ascii 33" (или что-то такое) -- нормальной ширины.

    И при этом половина рендерит так, а половина эдак.

    При этом ещё в ascii-графике всё ломается к чёрту, потому что азиатские моношрифты имеют ширину в 2 романских символа.

    И кто из этого винегрета может за это отвечать -- хз.

     
     
  • 6.23, timur.davletshin (ok), 10:18, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pango с момента своего рождения ломает что-то. Не было такого релиза, который бы не приходилось патчить. Даже сейчас там часть прибита гвоздями. Я уже не говорю, что софт, использующий его. Взять хотя бы смотрелку PDF из Gnome. Там банально никогда не было нормального рендеринга шрифтов.
     

  • 1.5, timur.davletshin (ok), 09:24, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ваш десктопный шрифт?

    Noto Sans - слишком широкий, Open Sans, его производный, тоже слишком широк для UI, Roboto хорош для HiDPI, но для мелких кеглей плох, форма ряда глифов спорна (I и l практически одинаковы), Droid Sans, предок первых двух, был гораздо лучше (в целях совместимости с другими письменностями они были банально масштабированы в ширину на 3-5% от оригинала), но в нём OpenType'а почти нет и никто не развивает (нет знака рубля и прочих нововведений).

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:29, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего не слишком. Это единственный универсальный шрифт сегодня. Ну, после unifont, но unifont я даже для кода не смог использовать. Для кода и в консоли у меня terminus.
     
     
  • 3.9, timur.davletshin (ok), 09:33, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда сам же Google для интерфейсов на LGC использует не Noto, а куда более узкий Roboto?
     
     
  • 4.12, Fracta1L (ok), 09:36, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Щас бы искать какой-то объективный смысл в действиях Гугла.
     
  • 4.13, Аноним (4), 09:37, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему виднее, мне нужна универсальность (в том числе cjk). Гугл не использует roboto только для пары языков.
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 09:38, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *не использует noto //fix
     
  • 5.15, timur.davletshin (ok), 09:43, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все европейские, включая русский и греческий ))) CJK вообще место двух глифов занимают чаще всего. Собственно поэтому китайские этикетки настолько уё...ищные, т.к. там или латиницу уширяют или просто используют расстояние больше без масштабирования латинских/кириллических глифов. Более того, Google их не делала. CJK оттуда - это отмасштабированный на 1-2% Adobe'овские Source Sans/Serif. Google просто скрещивает ежа с ужом. Иногда более или менее удачно, иногда не очень. Если дальше копнуть, то Adobe тоже там не делала и 10% работы. В оригинале там глифы были разработаны парой азиатских университетов, которые только и реально РАЗБИРАЮТСЯ во всей этой каше иероглифов.
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 09:36, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Roboto 10 pt, раньше юзал Noto Sans Display Medium 10 pt
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:44, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Noto Sans (8.5 pt) - основа, IBM Plex (9 pt) - тулбары, менюшки и тайтлы, Ubuntu (8 pt) - мелкий шрифт, MesloNGS (10 pt) - терминал

    1920x1080 @ 17.3

     
  • 2.17, Аноним (17), 09:48, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно пишешь.
    У меня Clear Sans 10/11, но он не опен вроде.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 09:51, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://01.org/clear-SANS
    Free-use OpenType font
     
  • 3.20, timur.davletshin (ok), 09:51, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же вроде кернинга даже не запилили толкового? Последний раз, когда смотрел его, там только для базовой латиницы он был.
     
  • 2.22, lockywolf (ok), 10:02, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WenQuanYi Micro Hei для всего, WenQuanYi Micro Hei Mono для всего остального.

    Нарисован самоделами на основе Droid Sans Fallback. Поддерживает латиницу, кириллицу, упрощённые иероглифы и Хангыль.

    Кажется, ещё поддерживает традиционные и японские, но я особенно не проверял, было не нужно.

    Минусы -- размер апострофа и местами косяки с алгоритмическими преобразованиями Хангыля. (Я пытался отловить, но не смог.)

     
     
  • 3.24, timur.davletshin (ok), 10:25, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже сам чёрт ногу сломит. Noto неазиатскую часть копирует из масштабированного в ширину Droid (Ascender), азиатскую часть из Adobe Source. Азиатская же часть Droid Sans Fallback вроде как полузаброшена. Сюжетный поворот в том, что обе (и Adobe и DS Fallback) ведут своё происхождение от глифов, нарисованных в каком-то китайском универе, название которого я и не помню, а если бы и помнил, то не выговорил. Для практического применения, особенно в Windows, же важно знать, что хинты в Droid Sans были допилены руками в LGC, а Noto банально ttfautohint'ом прогоняет. В азиатской части хинты в Droid Sans Fallback были ужасны, ttfautohint действительно делает хорошую работу местами.
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:53, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте семейство Segoe UI =)
     
     
  • 3.28, timur.davletshin (ok), 10:59, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развитое по составу и фичам, тут спорить никто не будет, но на маленьких кеглях выглядит слабовато.
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:27, 11/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я пользовался автохинтером, но потом я попользовался 10 вендой и вынужден был признать, что автохинтер кошмарен. Перешёл на радугу и шрифты с ручными подсказками, но всё ещё замыливает иероглифы местами (без хинтинга вырвиглаз). В принципе, по ссылке не дурно, но они опять не показали иероглифы и кириллицу, а у латиницы и так всё прекрасно.
     
     
  • 2.25, timur.davletshin (ok), 10:35, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автохинтер от freetype обрабатывает кириллицу на одинаковом с латиницей уровне. Там банально просто надо брать другие буквы для определения высоты, под которую надо подгонять опускающиеся/поднимающиеся элементы и заглавные и всё. Никакой там магии нет, всё в документации описано. Автохинтер назвать ужасным язык не поворачивается, особенно с учётом того, что все эти библиотеки шрифтов Google и пр. без него банально были бы неюзабельны под вендой. Реальным прорывом автохинтера от freetype было то, что он работал в реалтайме в Линукс и мог генерировать сравнимые результаты с учётом специфики отрисовки шрифтов в Windows.
     
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