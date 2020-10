Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.3

2.7 , Аноним ( 4 ), 09:29, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ничего не слишком. Это единственный универсальный шрифт сегодня. Ну, после unifont, но unifont я даже для кода не смог использовать. Для кода и в консоли у меня terminus.

3.9 , timur.davletshin ( ok ), 09:33, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем тогда сам же Google для интерфейсов на LGC использует не Noto, а куда более узкий Roboto?

4.12 , Fracta1L ( ok ), 09:36, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Щас бы искать какой-то объективный смысл в действиях Гугла.

4.13 , Аноним ( 4 ), 09:37, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ему виднее, мне нужна универсальность (в том числе cjk). Гугл не использует roboto только для пары языков.

5.14 , Аноним ( 4 ), 09:38, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *не использует noto //fix

5.15 , timur.davletshin ( ok ), 09:43, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все европейские, включая русский и греческий ))) CJK вообще место двух глифов занимают чаще всего. Собственно поэтому китайские этикетки настолько уё...ищные, т.к. там или латиницу уширяют или просто используют расстояние больше без масштабирования латинских/кириллических глифов. Более того, Google их не делала. CJK оттуда - это отмасштабированный на 1-2% Adobe'овские Source Sans/Serif. Google просто скрещивает ежа с ужом. Иногда более или менее удачно, иногда не очень. Если дальше копнуть, то Adobe тоже там не делала и 10% работы. В оригинале там глифы были разработаны парой азиатских университетов, которые только и реально РАЗБИРАЮТСЯ во всей этой каше иероглифов.

2.11 , Fracta1L ( ok ), 09:36, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Roboto 10 pt, раньше юзал Noto Sans Display Medium 10 pt

2.16 , Аноним ( 16 ), 09:44, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Noto Sans (8.5 pt) - основа, IBM Plex (9 pt) - тулбары, менюшки и тайтлы, Ubuntu (8 pt) - мелкий шрифт, MesloNGS (10 pt) - терминал 1920x1080 @ 17.3

2.17 , Аноним ( 17 ), 09:48, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Верно пишешь.

У меня Clear Sans 10/11, но он не опен вроде.

3.19 , Аноним ( 17 ), 09:51, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://01.org/clear-SANS

Free-use OpenType font

3.20 , timur.davletshin ( ok ), 09:51, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там же вроде кернинга даже не запилили толкового? Последний раз, когда смотрел его, там только для базовой латиницы он был.

2.22 , lockywolf ( ok ), 10:02, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – WenQuanYi Micro Hei для всего, WenQuanYi Micro Hei Mono для всего остального. Нарисован самоделами на основе Droid Sans Fallback. Поддерживает латиницу, кириллицу, упрощённые иероглифы и Хангыль. Кажется, ещё поддерживает традиционные и японские, но я особенно не проверял, было не нужно. Минусы -- размер апострофа и местами косяки с алгоритмическими преобразованиями Хангыля. (Я пытался отловить, но не смог.)

3.24 , timur.davletshin ( ok ), 10:25, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там уже сам чёрт ногу сломит. Noto неазиатскую часть копирует из масштабированного в ширину Droid (Ascender), азиатскую часть из Adobe Source. Азиатская же часть Droid Sans Fallback вроде как полузаброшена. Сюжетный поворот в том, что обе (и Adobe и DS Fallback) ведут своё происхождение от глифов, нарисованных в каком-то китайском универе, название которого я и не помню, а если бы и помнил, то не выговорил. Для практического применения, особенно в Windows, же важно знать, что хинты в Droid Sans были допилены руками в LGC, а Noto банально ttfautohint'ом прогоняет. В азиатской части хинты в Droid Sans Fallback были ужасны, ttfautohint действительно делает хорошую работу местами.

2.27 , Аноним ( 27 ), 10:53, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуйте семейство Segoe UI =)

3.28 , timur.davletshin ( ok ), 10:59, 11/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Развитое по составу и фичам, тут спорить никто не будет, но на маленьких кеглях выглядит слабовато.