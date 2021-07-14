The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Восемнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

14.07.2021 22:30

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-18 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-18 сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ, OnePlus 3/3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 Tablet, Google Pixel 3a, OnePlus Two, F(x)tec Pro1/Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy Note 4, Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I). Отдельно, без метки "OTA-18", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Ubuntu Touch OTA-18 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-18 отмечается переработанная реализация сервиса Media-hub, отвечающего за воспроизведение звука и видео приложениями. В новом Media-hub решены проблемы со стабильностью и расширяемостью, структура кода адаптирована для упрощения добавления новых возможностей.

Проведены общие оптимизации производительности и потребления памяти, нацеленные на комфортную работу на устройствах, оснащённых 1 ГБ ОЗУ. В том числе повышена эффективность отрисовки фоновых изображений - за счёт хранения в ОЗУ только одной копии изображения с разрешением, соответстующим разрешению экрана, по сравнению с OTA-17 потребление ОЗУ снижено как минимум на 30 МБ при установке собственного фонового изображения и вплоть до 60 МБ на устройствах с низким разрешением экрана.

Обеспечен автоматический показ экранной клавиатуры при открытии новой вкладки в браузере. В экранной клавиатуре предоставлена возможность ввода символа "°" (градус). Добавлена комбинация клавиш Ctrl+Alt+T для вызова эмулятора терминала. В приложение для отправки сообщений добавлена поддержка стикеров. В будильнике время паузы для режима "дай ещё немного поспать" теперь отсчитывается относительно нажатия кнопки, а не начала звонка. В случае отсутствия реакции на сигнал, будильник не отключается, а лишь приостанавливается на некоторое время.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Семнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
  4. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  5. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55484-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >16GB of storage is required. Devices with less storage will likely not have enough space for a full Halium distribution.

    Они вообще адекватны?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:48, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у них фоновая картинка 60 метров жрёт, чего ты от них хочешь?
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:12, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это конечно крышеснос. А я ещё к puppy linux цеплялся что у них образ стал большим, аж больше 400 мб. А тут такое.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:26, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что ты думаешь оно как десктоп будет вытягивать на каждую софтину километр зависимостей? Нет оно все зависимости содержит в себе и ничего не подтягивает. Как вы в ваше открытософте сделали так оно и работает. Странно теперь удивляться что всё разжирело.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 23:40, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # df
    Filesystem               Size     Used     Free   Blksize
    /system                  2.0G   390.4M     1.6G   4096
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:16, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню то там так: накатывается lineageOS, поверх распаковывается архив с ubports. Глючит при этом оно не реально, тормозит в разных местах, функциональность стремноватая, браузер тоже.
     
  • 2.15, Аноним (15), 02:44, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы это сказать. 21 год на дворе, сейчас уже даже самые нищенские копеечные устройства, в самом худшем из худших случаев, поставляются с 32 ГБ памяти
     

  • 1.4, Массоны Рептилоиды (?), 23:24, 14/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > В случае отсутствия реакции на сигнал, будильник не отключается, а лишь приостанавливается на некоторое время.

    Чорт! Может теперь и на работу вовремя приходить?

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 23:26, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удаленка же, куда ты там собрался приходить за стол?
     
     
  • 3.7, DiabloPC_пробегал (?), 23:36, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мука мука, раскажи мне как класть плитку на удаленке 😂😂😂😂😂
     
     
  • 4.8, DiabloPC_пробегал (?), 23:37, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нука нука ***
     
     
  • 5.10, Аноним (3), 00:02, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фоткаешь плитку и по почте передаешь фотки на работу. На работе друид которого не берёт никакая хворь, потому что он дитя природы, подходит к экологично чистому принтеру и распечатывает. Роботы-киборги с планеты Железяка с помощью особых лучей делают сфотканную плитку на бумаге А4 - настоящей. Что сложного то?
     
  • 4.12, Dzen Python (ok), 00:15, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вопрос.
    Тебя и пару таджиков сажают в бытовку, бытовку ставят на колеса, в днище делается съёмный люк. В бытовку бесконтактно забрасываются мешки с гравием, песком и плиткой.
    Внутри бытовки таджики по желобу высыпают гравийную подушку из мешка на участок под бытовкой. Далее из люка высовываются руки и: уравнивают гравий, высыпают-трамбуют песчаную подушку, кладут тротуарную плитку. Машина сдвигается, цикл повторяется. Профит!
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 01:19, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой вариант хорош, но там нет друида
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:12, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в qemu/kvm это можно потыкать?
     
  • 1.16, Аноним (16), 03:33, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ещё живо?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру