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Первый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования

19.05.2021 02:34

Опубликован первый выпуск специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 11 "Bullseye" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD и DMDE. Системное окружение основано на ядре Linux 5.10.28, Mesa 20.3.4, Xfce 4.16, Porteus Initrd, загрузчике syslinux и системе инициализации sysvinit. Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.1 ГБ (torrent).

Особенности сборки:

  • Позволяет проверить/продемонстрировать работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, мониторить температуру, проверить SMART HDD и NVME SSD.
  • Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM.
  • Включает 32-разрядную версию для совместимости со старым оборудованием.
  • Оптимизирован для загрузки в оперативную память. После загрузки USB-накопитель можно извлечь.
  • Модульная структура. Копируются в память только те модули которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 460.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.
  • Включает тесты Geeks3D GPUTest и FurMark.
  • Набор тестирования производительности графической подсистемы Unigine Heaven может быть загружен целиком в оперативную память.
  • При запуске GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • Содержит ПО для копирования неисправных жёстких дисков ddrescue и HDDSuperClone, а также WHDD для оценки задержек линейного чтения секторов в стиле MHDD.
  • Имеется ПО для поиска потерянных/поврежденных разделов/файловых систем testdisk и DMDE.
  • Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО.
  • Для поддержки свежего оборудования по мере выхода могут быть добавлены новые версии ядра Linux и сторонние модули ядра. Без пресборки всего дистрибутива.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать на Flash в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Возможность установки с помощью скрипта installdog на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Скрипт создаёт в начале диска 2GB раздел FAT32, который затем легко удалить, и не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).
  • Из загрузчика с Flash доступны UEFI PassMark memtest86 и UEFI Shell edk2, а также Legacy/CSM memtest86+ freedos mhdd и hdat2.
  • Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog.


  1. Главная ссылка к новости (https://gumanzoy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Вышел релиз Linux дистрибутива Yellow Dog Linux 6.2
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2021.02
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 8, форка Mandriva Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 36.0
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
Автор новости: gumanzoy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55173-doglinux
Ключевые слова: doglinux, puppy, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Леголас (ok), 08:24, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 460.x, 390.x и 340.x.

    340 даже из генты вырезали...

    p.s. иконки в трее для светлой панели явно

     
     
  • 2.7, Kenwood (?), 09:01, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вырезали? А как теперь играть в игы на самой популярной игровой gt710 видеокарте?
     
     
  • 3.9, Леголас (ok), 09:08, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nouveau есть
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:32, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 460, это же Kepler.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:53, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Включает 32-разрядную версию для совместимости со старым оборудованием.

    Очень круто.

    > 460.x, 390.x и 340.x.

    А где тогда 304. для поддержки легаси (GeForce 6 series, GeForce 7 series)?
    Тем более дистр на основе дебиан, а в дебиане всё это есть:

    https://packages.debian.org/search?keywords=nvidia-legacy-304xx-driver

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:28, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    зря Xfce взяли, надо было сороковой гнум, но крыска всё равно лучше кед т.к. всё лучше кед
     
     
  • 2.17, Кот (??), 10:02, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюсую, кеды для домохозяек и их самых-самых умных хацкеров-детишек
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:47, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Alsa, sysvinit. Но зачем?..
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 08:48, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    затем что не systemd
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:56, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Yo dawg! I know you like linux, so we put linux into your linux, so that you could linux while you linux!
     
     
  • 2.19, Full Master (?), 10:15, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I (We) heard, вообще-то.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:29, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, пожалуйста, а как сформировать загрузочный iso из данного набора файлов?
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:31, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Традиционный вопрос: зачем здесь реклама проприеты?
     
  • 1.22, gumanzoy (?), 10:43, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспомнил что забыл добавить пакет gddrescue он же GNU ddrescue.
    Как так, сам не понимаю.
    И все таки нужен драйвер rtl8821ce. Без него не работает WiFi на Asus X509FA.
    Обновлю сегодня вечером скорее всего.
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В состав входят такие приложения, как FurMark

    через Wine?

    >Unigine Heaven

    лицензионный?

     
     
  • 2.25, gumanzoy (?), 11:01, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > >В состав входят такие приложения, как FurMark
    > через Wine?

    Редактор новости напутал. Приложения FurMark нет нативного.
    Тест FurMark входит в GPUTest https://www.geeks3d.com/gputest/

     

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