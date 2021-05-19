Первый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования

Опубликован первый выпуск специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 11 "Bullseye" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD и DMDE. Системное окружение основано на ядре Linux 5.10.28, Mesa 20.3.4, Xfce 4.16, Porteus Initrd, загрузчике syslinux и системе инициализации sysvinit. Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.1 ГБ (torrent). Особенности сборки: Позволяет проверить/продемонстрировать работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, мониторить температуру, проверить SMART HDD и NVME SSD.

Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM.

Включает 32-разрядную версию для совместимости со старым оборудованием.

Оптимизирован для загрузки в оперативную память. После загрузки USB-накопитель можно извлечь.

Модульная структура. Копируются в память только те модули которые используются.

Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 460.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.

Включает тесты Geeks3D GPUTest и FurMark.

Набор тестирования производительности графической подсистемы Unigine Heaven может быть загружен целиком в оперативную память.

При запуске GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.

Содержит ПО для копирования неисправных жёстких дисков ddrescue и HDDSuperClone, а также WHDD для оценки задержек линейного чтения секторов в стиле MHDD.

Имеется ПО для поиска потерянных/поврежденных разделов/файловых систем testdisk и DMDE.

Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО.

Для поддержки свежего оборудования по мере выхода могут быть добавлены новые версии ядра Linux и сторонние модули ядра. Без пресборки всего дистрибутива.

Shell-cкрипты и настройки можно копировать на Flash в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.

Возможность установки с помощью скрипта installdog на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Скрипт создаёт в начале диска 2GB раздел FAT32, который затем легко удалить, и не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).

Из загрузчика с Flash доступны UEFI PassMark memtest86 и UEFI Shell edk2, а также Legacy/CSM memtest86+ freedos mhdd и hdat2.

Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog.



