Первый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования

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|1.2, Леголас (ok), 08:24, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 460.x, 390.x и 340.x.
340 даже из генты вырезали...
p.s. иконки в трее для светлой панели явно
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|2.7, Kenwood (?), 09:01, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как вырезали? А как теперь играть в игы на самой популярной игровой gt710 видеокарте?
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|1.4, Аноним (4), 08:28, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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зря Xfce взяли, надо было сороковой гнум, но крыска всё равно лучше кед т.к. всё лучше кед
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|2.17, Кот (??), 10:02, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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плюсую, кеды для домохозяек и их самых-самых умных хацкеров-детишек
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|1.15, Аноним (15), 09:56, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Yo dawg! I know you like linux, so we put linux into your linux, so that you could linux while you linux!
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|1.20, Аноним (20), 10:29, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, пожалуйста, а как сформировать загрузочный iso из данного набора файлов?
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|1.22, gumanzoy (?), 10:43, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вспомнил что забыл добавить пакет gddrescue он же GNU ddrescue.
Как так, сам не понимаю.
И все таки нужен драйвер rtl8821ce. Без него не работает WiFi на Asus X509FA.
Обновлю сегодня вечером скорее всего.
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|1.23, Аноним (23), 10:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В состав входят такие приложения, как FurMark
через Wine?
>Unigine Heaven
лицензионный?
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